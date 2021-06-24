Норвегия: Типпелиген 2021
Будё-Глимт
0:2
Конец матча
Стадион: Аспмира Стадион
Мольде
47' Желтая карточкаХёуген Кристоффер
0:1
51' ГолОмойджуфано Охи
77' Желтая карточкаАндерсен Эйрик Улланд
0:2
78' ГолОмойджуфано Охи
18
Мо
Бреде
19
Фет
Сондре
27
Сёрли
Сондре
20
Ботхейм
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Сёрли СондреНападающий
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Смитс ДжошуаВратарь
-
26 Квиле СигурЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Жозе ВиторПолузащитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Нордас ЛассеНападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Болли МатисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
Ход матча
51'
78'
0:2
Статистика матча
-
17 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 4
-
9 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
69 Владение мячом, % 31
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ботхейм Эрик
|6
|0.6
|2.
|Сёрли Сондре
|3
|0.3
|3.
|Салтнес Ульрик
|3
|0.3
|4.
|Сольбаккен Ола
|3
|0.3
|5.
|Фет Сондре
|1
|0.1
|6.
|Берг Патрик
|1
|0.1
|7.
|Ветлесен Уго
|1
|0.1
|8.
|Линдаль Аксель
|1
|0.1
|9.
|Нордас Лассе
|1
|0.1
|10.
|Сампстед Альфонс
|0
|0
|11.
|Бьоркан Фредерик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Омойджуфано Охи
|11
|1.1
|2.
|Хёуген Кристоффер
|4
|0.4
|3.
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0.2
|4.
|Андерсен Эйрик Улланд
|2
|0.2
|5.
|Бьорнбак Мартин
|2
|0.2
|6.
|Эурснес Фредрик
|1
|0.1
|7.
|Хестад Эйрик
|1
|0.1
|8.
|Хуссейн Эцаз
|1
|0.1
|9.
|Риса Бирк
|1
|0.1
|10.
|Эйкрем Магнус
|0
|0
|11.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
|12.
|Грёдем Магнус
|0
|0
|13.
|Фофана Давид Датро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Берг Патрик
|3
|0
|2.
|Салтнес Ульрик
|2
|0
|3.
|Мо Бреде
|1
|0
|4.
|Фет Сондре
|1
|0
|5.
|Сёрли Сондре
|1
|0
|6.
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|7.
|Линдаль Аксель
|1
|0
|8.
|Бьоркан Фредерик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Омойджуфано Охи
|2
|0
|2.
|Хуссейн Эцаз
|2
|0
|3.
|Хёуген Кристоффер
|2
|0
|4.
|Риса Бирк
|2
|0
|5.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|2
|0
|6.
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0
|7.
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|8.
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Будё-Глимт
|25% (5)
|10% (2)
|15% (3)
|10% (2)
|20% (4)
|20% (4)
|Мольде
|16% (4)
|16% (4)
|20% (5)
|24% (6)
|4% (1)
|20% (5)
Предыдущие игры
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +12 =6 -2Волеренга 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 7:2 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Мьёндален Одд 1:0 Будё-Глимт
Будё-Глимт 2:0 Хёугесунн Бранн 1:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:2 Русенборг Кристиансунд 0:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Тромсё Мольде 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:1 Бранн Будё-Глимт 1:1 Тромсё Будё-Глимт 2:0 Линенсе Линенсе 0:2 Будё-Глимт Марбелья 2:2 Будё-Глимт Бранн 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Викинг Хёугесунн 0:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:2 Стабек Старт 1:1 Будё-Глимт
Мольде Последние 20 матчей: +13 =5 -2Мольде 2:1 Стабек Мольде 4:1 Сарпсборг-08 Саннефьёрд 1:3 Мольде Мьёндален 0:0 Мольде
Мольде 2:3 Волеренга Русенборг 2:3 Мольде Мольде 4:0 Бранн Тромсё 3:3 Мольде Мольде 2:0 Кристиансунд Мольде 1:1 Будё-Глимт Мольде 2:0 Согндаль Кристиансунд 0:0 Мольде Мольде 2:1 Стйордалс Блинк Мольде 2:1 Гранада Гранада 2:0 Мольде Хоффенхайм 0:2 Мольде Мольде 3:3 Хоффенхайм Мольде 2:1 Бранн Мольде 4:0 Браттвог Мольде 5:0 Сарпсборг-08
Последние игры между собой
Будё-Глимт: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 10
Мольде: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 6
Будё-Глимт 3:2 Мольде Типпелиген Будё-Глимт 0:1 Мольде Типпелиген Мольде 1:2 Будё-Глимт Типпелиген Мольде 1:2 Будё-Глимт Товарищеские матчи Мольде 0:2 Будё-Глимт Товарищеские матчи Мольде 3:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 1:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 1:3 Мольде Типпелиген Будё-Глимт 1:3 Мольде Типпелиген Мольде 2:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 1:1 Мольде Типпелиген Будё-Глимт 2:4 Мольде Типпелиген Мольде 3:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 2:2 Мольде Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 11
|23
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 9
|20
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|8 - 9
|16
|4.
|Русенборг
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|20 - 14
|14
|5.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|15 - 13
|14
|6.
|Викинг
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|14 - 17
|12
|7.
|Одд
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|8.
|Хёугесунн
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|9.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 15
|11
|10.
|Лиллестрём
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 9
|9
|11.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|12.
|Тромсё
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 17
|8
|13.
|Мьёндален
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 7
|7
|14.
|Саннефьёрд
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 16
|6
|15.
|Стабек
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|16.
|Бранн
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|8 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 6
|13
|2.
|Мольде
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 5
|12
|3.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|4.
|Хёугесунн
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|5.
|Кристиансунд
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|6.
|Русенборг
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|14 - 8
|9
|7.
|Викинг
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|8.
|Одд
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|9.
|Лиллестрём
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|10.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|11.
|Стабек
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|12.
|Мьёндален
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|13.
|Бранн
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|14.
|Саннефьёрд
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|15.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|16.
|Тромсё
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 6
|11
|2.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|3.
|Будё-Глимт
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|4.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|Тромсё
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|6.
|Кристиансунд
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|7.
|Русенборг
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|Одд
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|9.
|Мьёндален
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|10.
|Викинг
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 13
|3
|11.
|Лиллестрём
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|Саннефьёрд
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|13.
|Стабек
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|14.
|Хёугесунн
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|15.
|Бранн
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|11
|0
|1
|2.
|Одд
|Бакенга Мушага
|8
|3
|1
|3.
|Русенборг
|Захариассен Кристоффер
|7
|0
|2
|4.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|6
|0
|0
|5.
|Викинг
|Бериша Ветон
|5
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Русенборг
|Захариассен Кристоффер
|4
|0
|2.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|4
|0
|3.
|Саннефьёрд
|Валес Марк
|3
|0
|4.
|Одд
|Бакенга Мушага
|3
|0
|5.
|Стрёмсгодсет
|Гуннарссон Никлас
|3
|0