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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Будё-Глимт
0:2
Конец матча

Стадион:
Мольде
0'
47' Желтая карточка
Хёуген Кристоффер
0:1
51' Гол
Омойджуфано Охи
77' Желтая карточка
Андерсен Эйрик Улланд
0:2
78' Гол
Омойджуфано Охи
90'+5
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
18
Мо
Бреде
4
Хейбротен
Мариус
5
Бьоркан
Фредерик
19
Фет
Сондре
7
Берг
Патрик
14
Салтнес
Ульрик
27
Сёрли
Сондре
20
Ботхейм
Эрик
9
Сольбаккен
Ола
34
Петерсен
Оливер
27
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
2
Бьорнбак
Мартин
6
Грегерсен
Стиан
28
Хёуген
Кристоффер
17
Эурснес
Фредрик
16
Хуссейн
Эцаз
19
Хестад
Эйрик
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
22
Брюнхильдсен
Ола
9
Омойджуфано
Охи
Будё-Глимт
4-3-3
Мольде
4-2-3-1

Ход матча

33'
 
Брейвик Эмиль
Хестад Эйрик
47'
 
Хёуген Кристоффер
51'
0:1
Омойджуфано Охи
(Эурснес Фредрик)
56'
Жозе Витор
Сольбаккен Ола
 
75'
Нордас Лассе
Ботхейм Эрик
 
75'
Лоде Мариус
Хейбротен Мариус
 
77'
 
Андерсен Эйрик Улланд
78'
 
Грёдем Магнус
Андерсен Эйрик Улланд
78'
0:2
Омойджуфано Охи
(Грёдем Магнус)
88'
Линдаль Аксель
Сёрли Сондре
 
88'
Ветлесен Уго
Фет Сондре
 

Статистика матча

  • 17 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 69 Владение мячом, % 31

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ботхейм Эрик 6 0.6
2. Сёрли Сондре 3 0.3
3. Салтнес Ульрик 3 0.3
4. Сольбаккен Ола 3 0.3
5. Фет Сондре 1 0.1
6. Берг Патрик 1 0.1
7. Ветлесен Уго 1 0.1
8. Линдаль Аксель 1 0.1
9. Нордас Лассе 1 0.1
10. Сампстед Альфонс 0 0
11. Бьоркан Фредерик 0 0
Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Омойджуфано Охи 11 1.1
2. Хёуген Кристоффер 4 0.4
3. Брюнхильдсен Ола 2 0.2
4. Андерсен Эйрик Улланд 2 0.2
5. Бьорнбак Мартин 2 0.2
6. Эурснес Фредрик 1 0.1
7. Хестад Эйрик 1 0.1
8. Хуссейн Эцаз 1 0.1
9. Риса Бирк 1 0.1
10. Эйкрем Магнус 0 0
11. Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
12. Грёдем Магнус 0 0
13. Фофана Давид Датро 0 0

Карточки

Будё-Глимт
# Игрок      
1. Берг Патрик 3 0
2. Салтнес Ульрик 2 0
3. Мо Бреде 1 0
4. Фет Сондре 1 0
5. Сёрли Сондре 1 0
6. Ботхейм Эрик 1 0
7. Линдаль Аксель 1 0
8. Бьоркан Фредерик 1 0
Мольде
# Игрок      
1. Омойджуфано Охи 2 0
2. Хуссейн Эцаз 2 0
3. Хёуген Кристоффер 2 0
4. Риса Бирк 2 0
5. Педерсен Маркус Гольмгрен 2 0
6. Андерсен Эйрик Улланд 1 0
7. Эурснес Фредрик 1 0
8. Брюнхильдсен Ола 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Будё-Глимт 25% (5) 10% (2) 15% (3) 10% (2) 20% (4) 20% (4)
 Мольде 16% (4) 16% (4) 20% (5) 24% (6) 4% (1) 20% (5)

Предыдущие игры

Будё-Глимт Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Волеренга 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 7:2 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Мьёндален Одд 1:0 Будё-Глимт
Будё-Глимт 2:0 Хёугесунн Бранн 1:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:2 Русенборг Кристиансунд 0:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Тромсё Мольде 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:1 Бранн Будё-Глимт 1:1 Тромсё Будё-Глимт 2:0 Линенсе Линенсе 0:2 Будё-Глимт Марбелья 2:2 Будё-Глимт Бранн 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Викинг Хёугесунн 0:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:2 Стабек Старт 1:1 Будё-Глимт
Мольде Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Мольде 2:1 Стабек Мольде 4:1 Сарпсборг-08 Саннефьёрд 1:3 Мольде Мьёндален 0:0 Мольде
Мольде 2:3 Волеренга Русенборг 2:3 Мольде Мольде 4:0 Бранн Тромсё 3:3 Мольде Мольде 2:0 Кристиансунд Мольде 1:1 Будё-Глимт Мольде 2:0 Согндаль Кристиансунд 0:0 Мольде Мольде 2:1 Стйордалс Блинк Мольде 2:1 Гранада Гранада 2:0 Мольде Хоффенхайм 0:2 Мольде Мольде 3:3 Хоффенхайм Мольде 2:1 Бранн Мольде 4:0 Браттвог Мольде 5:0 Сарпсборг-08

Последние игры между собой

Будё-Глимт: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 10
Мольде: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 6
Мольде 1:1 Будё-Глимт Товарищеские матчи Мольде 4:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 3:1 Мольде Типпелиген Мольде 4:2 Будё-Глимт Типпелиген
Будё-Глимт 3:2 Мольде Типпелиген Будё-Глимт 0:1 Мольде Типпелиген Мольде 1:2 Будё-Глимт Типпелиген Мольде 1:2 Будё-Глимт Товарищеские матчи Мольде 0:2 Будё-Глимт Товарищеские матчи Мольде 3:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 1:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 1:3 Мольде Типпелиген Будё-Глимт 1:3 Мольде Типпелиген Мольде 2:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 1:1 Мольде Типпелиген Будё-Глимт 2:4 Мольде Типпелиген Мольде 3:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 2:2 Мольде Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 10 7 2 1 25 - 11 23
2. Будё-Глимт Заявка 10 6 2 2 21 - 9 20
3. Кристиансунд Заявка 9 5 1 3 8 - 9 16
4. Русенборг Заявка 9 4 2 3 20 - 14 14
5. Волеренга 0:0 Заявка 10 3 5 2 15 - 13 14
6. Викинг Заявка 8 4 0 4 14 - 17 12
7. Одд Заявка 8 3 3 2 11 - 8 12
8. Хёугесунн Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
9. Стрёмсгодсет Заявка 8 3 2 3 13 - 15 11
10. Лиллестрём Заявка 6 3 0 3 7 - 9 9
11. Сарпсборг-08 Заявка 7 2 3 2 5 - 6 9
12. Тромсё Заявка 9 2 2 5 10 - 17 8
13. Мьёндален Заявка 7 1 4 2 7 - 7 7
14. Саннефьёрд Заявка 7 2 0 5 9 - 16 6
15. Стабек 0:0 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
16. Бранн Заявка 10 1 1 8 8 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 6 4 1 1 16 - 6 13
2. Мольде Заявка 5 4 0 1 14 - 5 12
3. Стрёмсгодсет Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
4. Хёугесунн Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
5. Кристиансунд Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
6. Русенборг Заявка 5 3 0 2 14 - 8 9
7. Викинг Заявка 4 3 0 1 9 - 4 9
8. Одд Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
9. Лиллестрём Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
10. Волеренга 0:0 Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
11. Стабек 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
12. Мьёндален Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
13. Бранн Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
14. Саннефьёрд Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
15. Сарпсборг-08 Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
16. Тромсё Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 5 3 2 0 11 - 6 11
2. Волеренга 0:0 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
3. Будё-Глимт Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
4. Сарпсборг-08 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
5. Тромсё Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
6. Кристиансунд Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
7. Русенборг Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
8. Одд Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
9. Мьёндален Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
10. Викинг Заявка 4 1 0 3 5 - 13 3
11. Лиллестрём Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
12. Саннефьёрд Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
13. Стабек 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
14. Хёугесунн Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
15. Бранн Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
16. Стрёмсгодсет Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 11 0 1
2. Одд Бакенга Мушага 8 3 1
3. Русенборг Захариассен Кристоффер 7 0 2
4. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 6 0 0
5. Викинг Бериша Ветон 5 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Русенборг Захариассен Кристоффер 4 0
2. Лиллестрём Рангер Ларс 4 0
3. Саннефьёрд Валес Марк 3 0
4. Одд Бакенга Мушага 3 0
5. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 33'
    Хестад Эйрик уходит с поля. Брейвик Эмиль выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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