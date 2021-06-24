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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Хёугесунн
1:0
Конец матча

Стадион:
Бранн
0'
40' Желтая карточка
Селанн-Хеггебе Эуне
1:0
74' Гол
Ваджи Ибраима
90'+6
12
Сельвик
Эгиль
19
Деслер
Миккел
15
Фредриксен
Ульрик
5
Хансен
Беньямин
23
Педерсен
Торе
7
Теркильдсен
Петер
8
Крюгор
Кевин
Мартин
10
Сандберг
Никлас
9
Лисет
Сёндре
11
Вельде
Кристоффер
17
Ваджи
Ибраима
12
Юхансен
Эйрик
2
Бломберг
Оле-Дидрик
29
Бармен
Кристоффер
4
Кольскоген
Оле
21
Кристиансен
Рубен
9
Странд
Петтер
7
Расмуссен
Матиас
23
Педерсен
Даниэль
14
Симба
Мунга
20
Селанн-Хеггебе
Эуне
15
Сконес
Каспер
Хёугесунн
4-2-3-1
Бранн
4-3-3

Ход матча

40'
 
Селанн-Хеггебе Эуне
60'
Стёлос Александер
Педерсен Торе
 
68'
 
Бамба Дауда
Расмуссен Матиас
72'
Лейте Бруно
Теркильдсен Петер
 
74'
Ваджи Ибраима
1:0
76'
 
Делаверис Филип
Селанн-Хеггебе Эуне
82'
Санде Мадс
Ваджи Ибраима
 
83'
 
Мёллер Вольфе Давид
Сконес Каспер

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ваджи Ибраима 3 0.43
2. Вельде Кристоффер 2 0.29
3. Сандберг Никлас 1 (1) 0.14
4. Деслер Миккел 1 0.14
5. Лисет Сёндре 1 0.14
6. Ндур Алиун 1 0.14
7. Лейте Бруно 0 0
Бранн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бамба Дауда 2 0.2
2. Тейлор Роберт 1 0.1
3. Кристиансен Рубен 1 0.1
4. Твейта Йон-Хельге 1 0.1
5. Селанн-Хеггебе Эуне 1 0.1
6. Симба Мунга 1 0.1
7. Сконес Каспер 0 0
8. Расмуссен Матиас 0 0
9. Странд Петтер 0 0

Карточки

Хёугесунн
# Игрок      
1. Педерсен Торе 3 0
2. Стёлос Александер 2 0
3. Лисет Сёндре 2 0
4. Ндур Алиун 0 1
5. Санде Мадс 1 0
6. Лейте Бруно 1 0
7. Фредриксен Ульрик 1 0
8. Теркильдсен Петер 1 0
Бранн
# Игрок      
1. Форрен Вегард 2 0
2. Кристиансен Рубен 2 0
3. Сконес Каспер 2 0
4. Расмуссен Матиас 2 0
5. Бармен Кристоффер 1 0
6. Странд Петтер 1 0
7. Бамба Дауда 1 0
8. Кольскоген Оле 1 0
9. Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
10. Симба Мунга 1 0
11. Бломберг Оле-Дидрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хёугесунн 0 22.22% (2) 0 11.11% (1) 44.44% (4) 22.22% (2)
 Бранн 14.29% (1) 0 14.29% (1) 28.57% (2) 0 42.86% (3)

Предыдущие игры

Хёугесунн Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Хёугесунн 3:0 Кристиансунд Лиллестрём 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 4:2 Викинг Будё-Глимт 2:0 Хёугесунн
Хёугесунн 0:0 Стабек Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Старт 1:1 Хёугесунн Викинг 4:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Осане Кристиансунд 1:3 Хёугесунн Хёугесунн 0:4 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 2:2 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Мьёндален Мольде 3:1 Хёугесунн Хёугесунн 3:2 Саннефьёрд Бранн 1:2 Хёугесунн Хёугесунн 0:1 Олесунн Викинг 0:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Сарпсборг-08 Старт 5:1 Хёугесунн
Бранн Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Бранн 1:3 Одд Сарпсборг-08 0:0 Бранн Бранн 3:0 Эйгарден Бранн 3:0 Стрёмсгодсет
Стабек 2:0 Бранн Бранн 1:2 Будё-Глимт Русенборг 3:2 Бранн Мольде 4:0 Бранн Бранн 0:3 Волеренга Викинг 3:1 Бранн Осане 1:2 Бранн Бранн 3:3 Санднес Будё-Глимт 4:1 Бранн Бранн 0:1 Осане Согндаль 4:1 Бранн Бранн 2:0 Будё-Глимт Мольде 2:1 Бранн Бранн 2:1 Одд Старт 1:1 Бранн Бранн 1:1 Сарпсборг-08

Последние игры между собой

Хёугесунн: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Бранн: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Бранн 1:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:2 Бранн Типпелиген Хёугесунн 3:0 Бранн Товарищеские матчи Бранн 0:0 Хёугесунн Типпелиген
Хёугесунн 1:1 Бранн Типпелиген Бранн 3:0 Хёугесунн Товарищеские матчи Хёугесунн 1:3 Бранн Типпелиген Хёугесунн 3:1 Бранн Товарищеские матчи Бранн 1:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:3 Бранн Типпелиген Бранн 3:2 Хёугесунн Товарищеские матчи Бранн 3:1 Хёугесунн Типпелиген Бранн 1:1 Хёугесунн Товарищеские матчи Хёугесунн 3:2 Бранн Типпелиген Бранн 1:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Бранн Товарищеские матчи Хёугесунн 2:3 Бранн Типпелиген Бранн 1:3 Хёугесунн Типпелиген Бранн 0:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:1 Бранн Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 10 7 2 1 25 - 11 23
2. Будё-Глимт Заявка 10 6 2 2 21 - 9 20
3. Кристиансунд Заявка 9 5 1 3 8 - 9 16
4. Русенборг Заявка 9 4 2 3 20 - 14 14
5. Волеренга 0:0 Заявка 10 3 5 2 15 - 13 14
6. Викинг Заявка 8 4 0 4 14 - 17 12
7. Одд Заявка 8 3 3 2 11 - 8 12
8. Хёугесунн Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
9. Стрёмсгодсет Заявка 8 3 2 3 13 - 15 11
10. Лиллестрём Заявка 6 3 0 3 7 - 9 9
11. Сарпсборг-08 Заявка 7 2 3 2 5 - 6 9
12. Тромсё Заявка 9 2 2 5 10 - 17 8
13. Мьёндален Заявка 7 1 4 2 7 - 7 7
14. Саннефьёрд Заявка 7 2 0 5 9 - 16 6
15. Стабек 0:0 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
16. Бранн Заявка 10 1 1 8 8 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 6 4 1 1 16 - 6 13
2. Мольде Заявка 5 4 0 1 14 - 5 12
3. Стрёмсгодсет Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
4. Хёугесунн Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
5. Кристиансунд Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
6. Русенборг Заявка 5 3 0 2 14 - 8 9
7. Викинг Заявка 4 3 0 1 9 - 4 9
8. Одд Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
9. Лиллестрём Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
10. Волеренга 0:0 Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
11. Стабек 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
12. Мьёндален Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
13. Бранн Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
14. Саннефьёрд Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
15. Сарпсборг-08 Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
16. Тромсё Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 5 3 2 0 11 - 6 11
2. Волеренга 0:0 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
3. Будё-Глимт Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
4. Сарпсборг-08 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
5. Тромсё Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
6. Кристиансунд Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
7. Русенборг Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
8. Одд Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
9. Мьёндален Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
10. Викинг Заявка 4 1 0 3 5 - 13 3
11. Лиллестрём Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
12. Саннефьёрд Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
13. Стабек 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
14. Хёугесунн Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
15. Бранн Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
16. Стрёмсгодсет Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 11 0 1
2. Одд Бакенга Мушага 8 3 1
3. Русенборг Захариассен Кристоффер 7 0 2
4. Будё-Глимт Ботхейм Эрик 6 0 0
5. Викинг Бериша Ветон 5 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Русенборг Захариассен Кристоффер 4 0
2. Лиллестрём Рангер Ларс 4 0
3. Саннефьёрд Валес Марк 3 0
4. Одд Бакенга Мушага 3 0
5. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Селанн-Хеггебе Эуне получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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