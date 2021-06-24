Норвегия: Типпелиген 2021
40' Желтая карточкаСеланн-Хеггебе Эуне
1:0
74' ГолВаджи Ибраима
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Санде МадсПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Лейте БруноПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Симба МунгаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Сане ЯяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бамба ДаудаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
Ход матча
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ваджи Ибраима
|3
|0.43
|2.
|Вельде Кристоффер
|2
|0.29
|3.
|Сандберг Никлас
|1 (1)
|0.14
|4.
|Деслер Миккел
|1
|0.14
|5.
|Лисет Сёндре
|1
|0.14
|6.
|Ндур Алиун
|1
|0.14
|7.
|Лейте Бруно
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бамба Дауда
|2
|0.2
|2.
|Тейлор Роберт
|1
|0.1
|3.
|Кристиансен Рубен
|1
|0.1
|4.
|Твейта Йон-Хельге
|1
|0.1
|5.
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0.1
|6.
|Симба Мунга
|1
|0.1
|7.
|Сконес Каспер
|0
|0
|8.
|Расмуссен Матиас
|0
|0
|9.
|Странд Петтер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Педерсен Торе
|3
|0
|2.
|Стёлос Александер
|2
|0
|3.
|Лисет Сёндре
|2
|0
|4.
|Ндур Алиун
|0
|1
|5.
|Санде Мадс
|1
|0
|6.
|Лейте Бруно
|1
|0
|7.
|Фредриксен Ульрик
|1
|0
|8.
|Теркильдсен Петер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Форрен Вегард
|2
|0
|2.
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|3.
|Сконес Каспер
|2
|0
|4.
|Расмуссен Матиас
|2
|0
|5.
|Бармен Кристоффер
|1
|0
|6.
|Странд Петтер
|1
|0
|7.
|Бамба Дауда
|1
|0
|8.
|Кольскоген Оле
|1
|0
|9.
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0
|10.
|Симба Мунга
|1
|0
|11.
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хёугесунн
|0
|22.22% (2)
|0
|11.11% (1)
|44.44% (4)
|22.22% (2)
|Бранн
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|0
|42.86% (3)
Предыдущие игры
Хёугесунн Последние 20 матчей: +7 =6 -7Хёугесунн 3:0 Кристиансунд Лиллестрём 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 4:2 Викинг Будё-Глимт 2:0 Хёугесунн
Хёугесунн 0:0 Стабек Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Старт 1:1 Хёугесунн Викинг 4:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Осане Кристиансунд 1:3 Хёугесунн Хёугесунн 0:4 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 2:2 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Мьёндален Мольде 3:1 Хёугесунн Хёугесунн 3:2 Саннефьёрд Бранн 1:2 Хёугесунн Хёугесунн 0:1 Олесунн Викинг 0:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Сарпсборг-08 Старт 5:1 Хёугесунн
Бранн Последние 20 матчей: +5 =4 -11Бранн 1:3 Одд Сарпсборг-08 0:0 Бранн Бранн 3:0 Эйгарден Бранн 3:0 Стрёмсгодсет
Последние игры между собой
Хёугесунн: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Бранн: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Хёугесунн 1:1 Бранн Типпелиген Бранн 3:0 Хёугесунн Товарищеские матчи Хёугесунн 1:3 Бранн Типпелиген Хёугесунн 3:1 Бранн Товарищеские матчи Бранн 1:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:3 Бранн Типпелиген Бранн 3:2 Хёугесунн Товарищеские матчи Бранн 3:1 Хёугесунн Типпелиген Бранн 1:1 Хёугесунн Товарищеские матчи Хёугесунн 3:2 Бранн Типпелиген Бранн 1:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Бранн Товарищеские матчи Хёугесунн 2:3 Бранн Типпелиген Бранн 1:3 Хёугесунн Типпелиген Бранн 0:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:1 Бранн Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 11
|23
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 9
|20
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|8 - 9
|16
|4.
|Русенборг
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|20 - 14
|14
|5.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|15 - 13
|14
|6.
|Викинг
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|14 - 17
|12
|7.
|Одд
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|8.
|Хёугесунн
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|9.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 15
|11
|10.
|Лиллестрём
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 9
|9
|11.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|12.
|Тромсё
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 17
|8
|13.
|Мьёндален
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 7
|7
|14.
|Саннефьёрд
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 16
|6
|15.
|Стабек
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|16.
|Бранн
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|8 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 6
|13
|2.
|Мольде
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 5
|12
|3.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|4.
|Хёугесунн
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|5.
|Кристиансунд
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|6.
|Русенборг
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|14 - 8
|9
|7.
|Викинг
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|8.
|Одд
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|9.
|Лиллестрём
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|10.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|11.
|Стабек
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|12.
|Мьёндален
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|13.
|Бранн
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|14.
|Саннефьёрд
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|15.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|16.
|Тромсё
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 6
|11
|2.
|Волеренга
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|3.
|Будё-Глимт
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|4.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|Тромсё
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|6.
|Кристиансунд
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|7.
|Русенборг
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|Одд
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|9.
|Мьёндален
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|10.
|Викинг
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 13
|3
|11.
|Лиллестрём
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|Саннефьёрд
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|13.
|Стабек
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|14.
|Хёугесунн
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|15.
|Бранн
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|11
|0
|1
|2.
|Одд
|Бакенга Мушага
|8
|3
|1
|3.
|Русенборг
|Захариассен Кристоффер
|7
|0
|2
|4.
|Будё-Глимт
|Ботхейм Эрик
|6
|0
|0
|5.
|Викинг
|Бериша Ветон
|5
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Русенборг
|Захариассен Кристоффер
|4
|0
|2.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|4
|0
|3.
|Саннефьёрд
|Валес Марк
|3
|0
|4.
|Одд
|Бакенга Мушага
|3
|0
|5.
|Стрёмсгодсет
|Гуннарссон Никлас
|3
|0