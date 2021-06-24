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Бразилия: Серия A 2020-2021

2020-2021
Америка Минейро
0:0
Первый тайм: 21'
Жувентуде
0'
0:1
5' Гол
 21'
1
Jori
2
Eduardo
VI
3
Potigar
4
Оливейра
Андерсон
6
Русшел
Алан
7
Juninho
V
5
Ze
Ricardo1
8
Juninho
IX
10
Rodolfo
V
11
Geovane
VI
9
Ribamar
1
Marcelo
Carne
2
Мичел
Маседо
3
Vitor
Mendes
4
Рафаэль
Форстер
6
William
Matheus1
8
Matheus
Jesus
5
Elton
I
7
Paulo1
10
Wescley
V
11
Marcos
Vinicios
9
Matheus
Peixoto
Америка Минейро
4-2-3-1
Жувентуде
4-2-3-1

Ход матча

5'
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Америка Минейро
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Geovane VI 1 0.17
Жувентуде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Matheus Peixoto 2 0.33
2. Wescley V 1 0.17
3. Capixaba1 0 0

Карточки

Америка Минейро
# Игрок      
1. Оливейра Андерсон 1 0
2. Ale 1 0
3. Felipe Azevedo 1 0
4. Габриэль Эдуардо 1 0
5. Ribamar 1 0
6. Geovane VI 1 0
7. Ramon1 1 0
8. Ze Ricardo1 1 0
9. Sabino1 1 0
Жувентуде
# Игрок      
1. Guilherme Castilho 3 0
2. Мичел Маседо 1 0
3. Elton I 1 0
4. Рафаэль Форстер 1 0
5. Vitor Mendes 1 0
6. Capixaba1 1 0
7. Alyson1 1 0
8. Marcos Vinicios 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Америка Минейро 0 0 100% (1) 0 0 0
 Жувентуде 0 0 66.67% (2) 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Америка Минейро Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Палмейрас 2:1 Америка Минейро Америка Минейро 0:0 Куяба Фламенго 2:0 Америка Минейро Крисьюма 2:2 Америка Минейро
Америка Минейро 0:1 Коринтианс Америка Минейро 0:0 Крисьюма Атлетико Паранаэнсе 1:0 Америка Минейро Атлетико Минейро 0:0 Америка Минейро Америка Минейро 0:0 Атлетико Минейро Америка Минейро 3:1 Крузейро Крузейро 1:2 Америка Минейро УРТ 0:5 Америка Минейро Америка Минейро 2:0 Coimbra Америка Минейро 1:1 Ферровиарио Томбенсе 2:1 Америка Минейро Америка Минейро 1:1 Патросиненсе Атлетико Минейро 3:1 Америка Минейро Уберландия 1:2 Америка Минейро Америка Минейро 1:0 Крузейро Трезе 0:1 Америка Минейро
Жувентуде Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Жувентуде 1:0 Спорт Ресифи Жувентуде 0:3 Палмейрас Сантос 0:0 Жувентуде Жувентуде 0:3 Атлетико Паранаэнсе
Куяба 2:2 Жувентуде Интернасьональ 4:1 Жувентуде Жувентуде 1:0 Интернасьональ Жувентуде 2:1 Гремио Бразил Эспортиву 2:2 Жувентуде Вила Нова 1:1 Жувентуде Кахиас 0:0 Жувентуде Жувентуде 1:0 Айморе Сан-Жозе-дус-Кампус 1:0 Жувентуде Жувентуде 2:1 Гремио Ипиранга Эрешин 0:1 Жувентуде Муриси 0:3 Жувентуде Жувентуде 2:3 Pelotas Нову-Амбургу 1:3 Жувентуде Жувентуде 1:2 Сан-Луиз Интернасьональ 1:0 Жувентуде

Последние игры между собой

Америка Минейро: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Жувентуде: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Америка Минейро 2:1 Жувентуде Серия B Жувентуде 2:1 Америка Минейро Кубок Америка Минейро 1:0 Жувентуде Серия B Жувентуде 0:1 Америка Минейро Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 42 24 8 10 75 - 52 80
2. Атлетико Минейро 43 23 9 11 69 - 48 78
3. Интернасьональ 43 21 12 10 66 - 44 75
4. Флуминенсе 44 20 13 11 60 - 46 73
5. Сан-Паулу 44 18 15 11 62 - 49 69
6. Палмейрас 44 18 14 12 61 - 44 68
7. Брагантино 44 17 16 11 66 - 49 67
8. Атлетико Паранаэнсе 42 19 8 15 45 - 37 65
9. Сантос 43 16 13 14 57 - 56 61
10. Атлетико Гойяненсе 43 15 15 13 45 - 47 60
11. Гремио 41 14 17 10 55 - 45 59
12. Сеара 43 15 12 16 60 - 59 57
13. Коринтианс 43 14 14 15 48 - 49 56
14. Байя 43 14 10 19 56 - 64 52
15. Форталеза 44 13 13 18 44 - 49 52
16. Спорт Ресифи 43 13 7 23 34 - 55 46
17. Васко да Гама 38 10 11 17 37 - 56 41
18. Гойяс 38 9 10 19 41 - 63 37
19. Коритиба 38 7 10 21 31 - 54 31
20. Ботафого Рибейрао 38 5 12 21 32 - 62 27
21. Жувентуде 0:0 6 1 3 2 3 - 8 6
22. Куяба 4 0 3 1 4 - 5 3
23. Шапекоэнсе 5 0 3 2 3 - 8 3
24. Америка Минейро 0:0 6 0 2 4 1 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 22 15 5 2 44 - 16 50
2. Фламенго 23 14 4 5 42 - 27 46
3. Флуминенсе 21 13 5 3 33 - 14 44
4. Интернасьональ 22 12 7 3 37 - 21 43
5. Палмейрас 22 11 9 2 39 - 19 42
6. Сантос 22 11 8 3 40 - 24 41
7. Брагантино 22 11 7 4 42 - 25 40
8. Сан-Паулу 22 10 10 2 32 - 19 40
9. Атлетико Паранаэнсе 21 11 5 5 23 - 14 38
10. Форталеза 22 10 7 5 27 - 17 37
11. Гремио 20 10 6 4 34 - 24 36
12. Атлетико Гойяненсе 22 8 10 4 27 - 21 34
13. Байя 22 10 3 9 30 - 27 33
14. Коринтианс 21 8 7 6 30 - 26 31
15. Спорт Ресифи 21 9 2 10 20 - 24 29
16. Сеара 21 8 5 8 26 - 29 29
17. Васко да Гама 19 7 5 7 21 - 21 26
18. Гойяс 19 6 5 8 19 - 28 23
19. Коритиба 19 4 6 9 13 - 19 18
20. Ботафого Рибейрао 19 3 5 11 16 - 30 14
21. Жувентуде 0:0 3 1 0 2 1 - 6 3
22. Америка Минейро 0:0 3 0 2 1 0 - 1 2
23. Куяба 1 0 1 0 2 - 2 1
24. Шапекоэнсе 2 0 1 1 0 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 19 10 4 5 33 - 25 34
2. Интернасьональ 21 9 5 7 29 - 23 32
3. Сан-Паулу 22 8 5 9 30 - 30 29
4. Флуминенсе 23 7 8 8 27 - 32 29
5. Атлетико Минейро 21 8 4 9 25 - 32 28
6. Сеара 22 7 7 8 34 - 30 28
7. Атлетико Паранаэнсе 21 8 3 10 22 - 23 27
8. Брагантино 22 6 9 7 24 - 24 27
9. Палмейрас 22 7 5 10 22 - 25 26
10. Атлетико Гойяненсе 21 7 5 9 18 - 26 26
11. Коринтианс 22 6 7 9 18 - 23 25
12. Гремио 21 4 11 6 21 - 21 23
13. Сантос 21 5 5 11 17 - 32 20
14. Байя 21 4 7 10 26 - 37 19
15. Спорт Ресифи 22 4 5 13 14 - 31 17
16. Форталеза 22 3 6 13 17 - 32 15
17. Васко да Гама 19 3 6 10 16 - 35 15
18. Гойяс 19 3 5 11 22 - 35 14
19. Ботафого Рибейрао 19 2 7 10 16 - 32 13
20. Коритиба 19 3 4 12 18 - 35 13
21. Жувентуде 0:0 3 0 3 0 2 - 2 3
22. Куяба 3 0 2 1 2 - 3 2
23. Шапекоэнсе 3 0 2 1 3 - 5 2
24. Америка Минейро 0:0 3 0 0 3 1 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Фламенго Габриэл Барбоза 20 6 7
2. Сантос Marinho II 19 6 7
3. Брагантино Claudinho III 18 4 6
4. Сан-Паулу Лусиано Невес 18 1 3
5. Интернасьональ Galhardo Thiago 17 6 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Форталеза Фелипе 14 2
2. Фламенго Энрике Бруно 13 0
3. Фламенго Габриэл Барбоза 11 1
4. Байя Грегоре 11 1
5. Гремио Матеус Энрике 10 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Америка Минейро
Ничья
Жувентуде
1.96
3.44
5.90
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Где смотреть матч Америка Минейро 0:0 Жувентуде онлайн

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