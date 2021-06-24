Бразилия: Серия A 2020-2021
Америка Минейро
1:1
Конец матча
Жувентуде
34' Желтая карточкаPotigar
0:1
36' ПенальтиMatheus Peixoto
64' Желтая карточкаНазарио Бруно
65' Желтая карточкаElton I
74' Вторая желтая карточкаPotigar
1:1
85' ПенальтиJuninho V
90' Желтая карточкаPaulo1
1
Jori
3
Potigar
10
Rodolfo
V
11
Geovane
VI
9
Ribamar
5
Elton
I
7
Paulo1
10
Wescley
V
- Основной состав
-
1 JoriВратарь
- Защитник
-
3 PotigarЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Rodolfo VПолузащитник
-
11 Geovane VIПолузащитник
-
9 RibamarНападающий
- Запасные игроки
-
12 AirtonВратарь
- Защитник
-
24 GustavinhoПолузащитник
-
17 Сасе ИанПолузащитник
- Полузащитник
-
19 AleПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
15 Sabino1
-
23 Ramon1
-
13 Kawe
-
Главный тренер: Cauan Almeida
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
5 Elton IПолузащитник
-
7 Paulo1Полузащитник
-
10 Wescley VПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 ДидиЗащитник
- Защитник
-
13 ClebersonЗащитник
- Защитник
-
14 Энрике ПаулоНападающий
-
15 Kelvi
-
-
-
-
16 Capixaba1
-
-
-
Главный тренер: Marquinhos Santos
Ход матча
34'
36'
0:1
63'
64'
65'
74'
85'
1:1
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Geovane VI
|1
|0.17
|2.
|Juninho V
|1 (1)
|0.17
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Matheus Peixoto
|3 (1)
|0.5
|2.
|Wescley V
|1
|0.17
|3.
|Capixaba1
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Potigar
|1
|1
|2.
|Оливейра Андерсон
|1
|0
|3.
|Ale
|1
|0
|4.
|Felipe Azevedo
|1
|0
|5.
|Назарио Бруно
|1
|0
|6.
|Габриэль Эдуардо
|1
|0
|7.
|Ribamar
|1
|0
|8.
|Geovane VI
|1
|0
|9.
|Ramon1
|1
|0
|10.
|Ze Ricardo1
|1
|0
|11.
|Sabino1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Guilherme Castilho
|3
|0
|2.
|Elton I
|2
|0
|3.
|Мичел Маседо
|1
|0
|4.
|Рафаэль Форстер
|1
|0
|5.
|Vitor Mendes
|1
|0
|6.
|Paulo1
|1
|0
|7.
|Capixaba1
|1
|0
|8.
|Alyson1
|1
|0
|9.
|Marcos Vinicios
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Америка Минейро
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|Жувентуде
|0
|0
|75% (3)
|0
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Америка Минейро Последние 20 матчей: +8 =5 -7Палмейрас 2:1 Америка Минейро Америка Минейро 0:0 Куяба Фламенго 2:0 Америка Минейро Крисьюма 2:2 Америка Минейро
Америка Минейро 0:1 Коринтианс Америка Минейро 0:0 Крисьюма Атлетико Паранаэнсе 1:0 Америка Минейро Атлетико Минейро 0:0 Америка Минейро Америка Минейро 0:0 Атлетико Минейро Америка Минейро 3:1 Крузейро Крузейро 1:2 Америка Минейро УРТ 0:5 Америка Минейро Америка Минейро 2:0 Coimbra Америка Минейро 1:1 Ферровиарио Томбенсе 2:1 Америка Минейро Америка Минейро 1:1 Патросиненсе Атлетико Минейро 3:1 Америка Минейро Уберландия 1:2 Америка Минейро Америка Минейро 1:0 Крузейро Трезе 0:1 Америка Минейро
Жувентуде Последние 20 матчей: +8 =4 -8Жувентуде 1:0 Спорт Ресифи Жувентуде 0:3 Палмейрас Сантос 0:0 Жувентуде Жувентуде 0:3 Атлетико Паранаэнсе
Куяба 2:2 Жувентуде Интернасьональ 4:1 Жувентуде Жувентуде 1:0 Интернасьональ Жувентуде 2:1 Гремио Бразил Эспортиву 2:2 Жувентуде Вила Нова 1:1 Жувентуде Кахиас 0:0 Жувентуде Жувентуде 1:0 Айморе Сан-Жозе-дус-Кампус 1:0 Жувентуде Жувентуде 2:1 Гремио Ипиранга Эрешин 0:1 Жувентуде Муриси 0:3 Жувентуде Жувентуде 2:3 Pelotas Нову-Амбургу 1:3 Жувентуде Жувентуде 1:2 Сан-Луиз Интернасьональ 1:0 Жувентуде
Последние игры между собой
Америка Минейро: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Жувентуде: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|42
|24
|8
|10
|75 - 52
|80
|2.
|Интернасьональ
|2:0
|44
|22
|12
|10
|68 - 44
|78
|3.
|Атлетико Минейро
|0:1
|44
|23
|9
|12
|69 - 49
|78
|4.
|Флуминенсе
|44
|20
|13
|11
|60 - 46
|73
|5.
|Сан-Паулу
|44
|18
|15
|11
|62 - 49
|69
|6.
|Палмейрас
|44
|18
|14
|12
|61 - 44
|68
|7.
|Брагантино
|44
|17
|16
|11
|66 - 49
|67
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|42
|19
|8
|15
|45 - 37
|65
|9.
|Сантос
|43
|16
|13
|14
|57 - 56
|61
|10.
|Сеара
|1:0
|44
|16
|12
|16
|61 - 59
|60
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|43
|15
|15
|13
|45 - 47
|60
|12.
|Гремио
|41
|14
|17
|10
|55 - 45
|59
|13.
|Коринтианс
|0:0
|44
|14
|15
|15
|48 - 49
|57
|14.
|Байя
|43
|14
|10
|19
|56 - 64
|52
|15.
|Форталеза
|44
|13
|13
|18
|44 - 49
|52
|16.
|Спорт Ресифи
|0:0
|44
|13
|8
|23
|34 - 55
|47
|17.
|Васко да Гама
|38
|10
|11
|17
|37 - 56
|41
|18.
|Гойяс
|38
|9
|10
|19
|41 - 63
|37
|19.
|Коритиба
|38
|7
|10
|21
|31 - 54
|31
|20.
|Ботафого Рибейрао
|38
|5
|12
|21
|32 - 62
|27
|21.
|Жувентуде
|6
|1
|3
|2
|4 - 9
|6
|22.
|Куяба
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|23.
|Шапекоэнсе
|0:2
|6
|0
|3
|3
|3 - 10
|3
|24.
|Америка Минейро
|6
|0
|2
|4
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|0:1
|22
|15
|5
|2
|44 - 16
|50
|2.
|Фламенго
|23
|14
|4
|5
|42 - 27
|46
|3.
|Флуминенсе
|21
|13
|5
|3
|33 - 14
|44
|4.
|Интернасьональ
|2:0
|22
|12
|7
|3
|37 - 21
|43
|5.
|Палмейрас
|22
|11
|9
|2
|39 - 19
|42
|6.
|Сантос
|22
|11
|8
|3
|40 - 24
|41
|7.
|Брагантино
|22
|11
|7
|4
|42 - 25
|40
|8.
|Сан-Паулу
|22
|10
|10
|2
|32 - 19
|40
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|21
|11
|5
|5
|23 - 14
|38
|10.
|Форталеза
|22
|10
|7
|5
|27 - 17
|37
|11.
|Гремио
|20
|10
|6
|4
|34 - 24
|36
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|22
|8
|10
|4
|27 - 21
|34
|13.
|Байя
|22
|10
|3
|9
|30 - 27
|33
|14.
|Сеара
|1:0
|22
|9
|5
|8
|27 - 29
|32
|15.
|Коринтианс
|0:0
|22
|8
|8
|6
|30 - 26
|32
|16.
|Спорт Ресифи
|0:0
|21
|9
|2
|10
|20 - 24
|29
|17.
|Васко да Гама
|19
|7
|5
|7
|21 - 21
|26
|18.
|Гойяс
|19
|6
|5
|8
|19 - 28
|23
|19.
|Коритиба
|19
|4
|6
|9
|13 - 19
|18
|20.
|Ботафого Рибейрао
|19
|3
|5
|11
|16 - 30
|14
|21.
|Жувентуде
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|22.
|Америка Минейро
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|23.
|Куяба
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|24.
|Шапекоэнсе
|0:2
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|2:0
|22
|10
|5
|7
|31 - 23
|35
|2.
|Фламенго
|19
|10
|4
|5
|33 - 25
|34
|3.
|Сан-Паулу
|22
|8
|5
|9
|30 - 30
|29
|4.
|Флуминенсе
|23
|7
|8
|8
|27 - 32
|29
|5.
|Атлетико Минейро
|0:1
|22
|8
|4
|10
|25 - 33
|28
|6.
|Сеара
|1:0
|22
|7
|7
|8
|34 - 30
|28
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|21
|8
|3
|10
|22 - 23
|27
|8.
|Брагантино
|22
|6
|9
|7
|24 - 24
|27
|9.
|Палмейрас
|22
|7
|5
|10
|22 - 25
|26
|10.
|Атлетико Гойяненсе
|21
|7
|5
|9
|18 - 26
|26
|11.
|Коринтианс
|0:0
|22
|6
|7
|9
|18 - 23
|25
|12.
|Гремио
|21
|4
|11
|6
|21 - 21
|23
|13.
|Сантос
|21
|5
|5
|11
|17 - 32
|20
|14.
|Байя
|21
|4
|7
|10
|26 - 37
|19
|15.
|Спорт Ресифи
|0:0
|23
|4
|6
|13
|14 - 31
|18
|16.
|Форталеза
|22
|3
|6
|13
|17 - 32
|15
|17.
|Васко да Гама
|19
|3
|6
|10
|16 - 35
|15
|18.
|Гойяс
|19
|3
|5
|11
|22 - 35
|14
|19.
|Ботафого Рибейрао
|19
|2
|7
|10
|16 - 32
|13
|20.
|Коритиба
|19
|3
|4
|12
|18 - 35
|13
|21.
|Жувентуде
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|22.
|Куяба
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|23.
|Шапекоэнсе
|0:2
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|24.
|Америка Минейро
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|20
|6
|7
|2.
|Сантос
|Marinho II
|19
|6
|7
|3.
|Брагантино
|Claudinho III
|18
|4
|6
|4.
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|18
|1
|3
|5.
|Интернасьональ
|Galhardo Thiago
|17
|6
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Форталеза
|Фелипе
|14
|2
|2.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|13
|0
|3.
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|11
|1
|4.
|Байя
|Грегоре
|11
|1
|5.
|Гремио
|Матеус Энрике
|10
|1