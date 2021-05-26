30
Дюпе
Максим
21
Адли
Амин
15
Байо
Вакун
12
Аппиа
Деннис
10
Блас
Людовик
26
Луза
Имран
27
Саймон
Мозес
- Основной состав
-
30 Дюпе МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Адли АминНападающий
-
15 Байо ВакунНападающий
-
Главный тренер: Гаранде Патрис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
26 Луза ИмранПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
Предыдущие игры
Тулуза Последние 20 матчей: +11 =4 -5Тулуза 3:0 Гренобль Дюнкерк 3:3 Тулуза Тулуза 2:2 По Тулуза 3:0 Кан
Нант Последние 20 матчей: +6 =5 -9Нант 1:2 Монпелье Дижон 0:4 Нант Нант 3:0 Бордо Брест 1:4 Нант
Последние игры между собой
Тулуза: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 5
Нант: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 4
Прогнозы на матч Тулуза - Нант
Исход игры
Тулуза
20% (1)
Ничья
60% (3)
Нант
20% (1)
Тотал 2.5
Больше
60% (3)
Меньше
40% (2)
Обе команды забьют
Да
100% (5)
Нет
0% (0)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40% (2)
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