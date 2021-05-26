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  3. Франция: Переходный матч за право играть в Лиге 1: Финал
Тулуза
 
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Стадион:
Нант
30
Дюпе
Максим
2
Амьен-Аду
Кельвен
12
Деваст
Себастьен
19
Диаките
Бафоде
5
Морейра
Стивен
8
Коне
Куадио
17
Спирингс
Стейн
31
Деягере
Брехт
3
Мачадо
Дейвер
21
Адли
Амин
15
Байо
Вакун
1
Лафон
Альбан
24
Коршья
Себастьен
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
12
Аппиа
Деннис
10
Блас
Людовик
26
Луза
Имран
5
Чиривелья
Педро
27
Саймон
Мозес
7
Кулибали
Калифа
23
Коло-Муани
Рандаль
Тулуза
3-5-2
Нант
4-4-2

Предыдущие игры

Тулуза Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Тулуза 3:0 Гренобль Дюнкерк 3:3 Тулуза Тулуза 2:2 По Тулуза 3:0 Кан
Гавр 0:1 Тулуза Париж 3:1 Тулуза Румилли-Албанай 2:0 Тулуза Тулуза 1:0 Шатору Генгам 1:1 Тулуза Олимпик Сомюр 1:2 Тулуза Тулуза 4:1 Нанси Ньор 1:0 Тулуза Тулуза 4:0 Шамбли Обань 0:2 Тулуза Валансьен 1:0 Тулуза Тулуза 3:0 Амьен Родез 1:0 Тулуза Тулуза 3:0 Аяччо Бордо 0:2 Тулуза Труа 1:1 Тулуза
Нант Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Нант 1:2 Монпелье Дижон 0:4 Нант Нант 3:0 Бордо Брест 1:4 Нант
Страсбург 1:2 Нант Нант 1:2 Лион Ренн 1:0 Нант Нант 1:2 Ницца Нант 1:1 Лорьян ПСЖ 1:2 Нант Нант 1:2 Реймс Ним 1:1 Нант Нант 1:1 Марсель Анже 1:3 Нант Нант 2:4 Ланс Нант 0:2 Лилль Сент-Этьен 1:1 Нант Нант 1:2 Монако Метц 2:0 Нант Нант 1:1 Ланс

Последние игры между собой

Тулуза: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 5
Нант: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 4
Нант 2:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:0 Нант Лига 1 Нант 2:0 Тулуза Кубок Нант 4:0 Тулуза Лига 1
Тулуза 1:1 Нант Лига 1 Нант 2:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 0:1 Нант Лига 1 Нант 1:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 0:0 Нант Лига 1 Нант 1:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:1 Нант Лига 1 Нант 1:2 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:1 Нант Лига 1 Нант 1:2 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:0 Нант Лига 1 Нант 1:1 Тулуза Лига 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тулуза - Нант от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 мая 2021, осталось 1 день 8 часов 58 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 1
    Тулуза 0% (0)
    X 100% (1)
    Нант 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Тулуза
    Ничья
    Нант
    2.85
    3.20
    2.88
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Тулуза - Нант онлайн

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    Прогнозы на матч Тулуза - Нант

    Исход игры
    Тулуза
    20% (1)
    Ничья
    60% (3)
    Нант
    20% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (3)
    Меньше
    40% (2)
    Обе команды забьют
    Да
    100% (5)
    Нет
    0% (0)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40% (2)
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