Бразилия: Серия A 2020-2021
Сеара
1:0
Первый тайм: 41'
Атлетико Минейро
1:0
3' ГолVinicius Lima
27' Желтая карточкаАрана Гильерме
94
Gabriel
Dias
3
Мессиас
22
Everson
2
Guga3
29
Аллан
Соуза
20
Hyoran
37
Че
Че
11
Keno
- Основной состав
- Вратарь
-
94 Gabriel DiasЗащитник
-
3 МессиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 ЭлиоЗащитник
-
33 ИорданияЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Geovane
-
67 Andre Silva2
-
29 Vinicius X
-
70 Kelvyn
-
27 Buiu III
-
23 Wendson
-
Главный тренер: Guto Ferreira
- Основной состав
-
22 EversonВратарь
-
2 Guga3Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
-
20 HyoranПолузащитник
-
37 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 KenoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
34 ДжинПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Filipe Luiz
-
48 Echapora
-
-
27 Calebe
-
-
8 Jair II
-
41 Antonio Neto
-
Главный тренер: Cuca
Ход матча
3'
1:0
27'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Vinicius X
|14 (5)
|0.32
|2.
|Vinicius Lima
|8 (1)
|0.18
|3.
|Клебер Франсиско
|7
|0.16
|4.
|Saulo Mineiro
|5
|0.11
|5.
|Leo Chu
|3
|0.07
|6.
|Педринью Роша
|2
|0.05
|7.
|Fernando Sobral
|2 (1)
|0.05
|8.
|Charles Matos
|2
|0.05
|9.
|Визеу Фелипе
|2
|0.05
|10.
|Kelvyn
|2
|0.05
|11.
|Wescley V
|1
|0.02
|12.
|Samuel VII
|1
|0.02
|13.
|Leandro Carvalho
|1
|0.02
|14.
|Luis Pereira III
|1
|0.02
|15.
|Габриэл Барбоза
|1
|0.02
|16.
|Rick
|1
|0.02
|17.
|Tiago Pagnussat
|1
|0.02
|18.
|Fabinho VIII
|1
|0.02
|19.
|Eduardo VI
|1
|0.02
|20.
|Luiz Otavio II
|1
|0.02
|21.
|Galiano da Costa Mateus III
|1
|0.02
|22.
|Eduardo Brock
|1
|0.02
|23.
|Vitor Jacare
|1
|0.02
|24.
|Bruno Pacheco III
|0
|0
|25.
|Felipe XVI
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Keno
|10 (4)
|0.23
|2.
|Саша Эдуардо
|9
|0.2
|3.
|Hyoran
|8 (2)
|0.18
|4.
|Саварино Джефферсон
|7
|0.16
|5.
|Jair II
|5
|0.11
|6.
|Marrony
|5 (1)
|0.11
|7.
|Арана Гильерме
|4
|0.09
|8.
|Натан Аллан
|4
|0.09
|9.
|Франко Алан
|3
|0.07
|10.
|Варгас Эдуардо
|2
|0.05
|11.
|Халк Живанилдо
|2 (1)
|0.05
|12.
|Алонсо Хуниор
|1
|0.02
|13.
|Ревер Умберто
|1
|0.02
|14.
|Igor Rabello
|1
|0.02
|15.
|Сарачо Федерико
|1
|0.02
|16.
|Guga3
|1 (1)
|0.02
|17.
|Everson
|0
|0
|18.
|Феррейра Мариано
|0
|0
|19.
|Marquinhos vi
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Luiz Otavio II
|8
|1
|2.
|Samuel VII
|7
|1
|3.
|Tiago Pagnussat
|8
|0
|4.
|Charles Matos
|8
|0
|5.
|Bruno Pacheco III
|5
|1
|6.
|Eduardo VI
|2
|2
|7.
|Педринью Роша
|5
|0
|8.
|Vinicius Lima
|5
|0
|9.
|Fernando Sobral
|5
|0
|10.
|Leo Chu
|5
|0
|11.
|Leandro Carvalho
|4
|0
|12.
|Vinicius X
|4
|0
|13.
|Fabinho VIII
|3
|0
|14.
|William Oliveira III
|3
|0
|15.
|Alyson1
|3
|0
|16.
|Klaus
|1
|1
|17.
|Мессиас
|2
|0
|18.
|Собис Рафаэл
|2
|0
|19.
|Клебер Франсиско
|2
|0
|20.
|Прасс Фернандо
|2
|0
|21.
|Wescley V
|2
|0
|22.
|Габриэл Барбоза
|2
|0
|23.
|Vitor Jacare
|2
|0
|24.
|Марта Пимента
|1
|0
|25.
|Мендоса Стивен
|1
|0
|26.
|Ricardinho VI
|1
|0
|27.
|Luis Pereira III
|1
|0
|28.
|Buiu III
|1
|0
|29.
|Galiano da Costa Mateus III
|1
|0
|30.
|Eduardo Brock
|1
|0
|31.
|Adriano Marlon
|1
|0
|32.
|Richard Almeida de Oliveira3
|1
|0
|33.
|Saulo Mineiro
|1
|0
|34.
|Vinicius Machado
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Аллан Соуза
|8
|1
|2.
|Jair II
|9
|0
|3.
|Алонсо Хуниор
|8
|0
|4.
|Арана Гильерме
|7
|0
|5.
|Keno
|4
|0
|6.
|Igor Rabello
|4
|0
|7.
|Dylan Borrero
|2
|1
|8.
|Ревер Умберто
|3
|0
|9.
|Hyoran
|3
|0
|10.
|Саварино Джефферсон
|3
|0
|11.
|Guga3
|3
|0
|12.
|Саша Эдуардо
|2
|0
|13.
|Феррейра Мариано
|2
|0
|14.
|Gabriel Paulista XVI
|2
|0
|15.
|Marrony
|2
|0
|16.
|Рафаэл Пирес
|0
|1
|17.
|Варгас Эдуардо
|1
|0
|18.
|Халк Живанилдо
|1
|0
|19.
|Savio
|1
|0
|20.
|Everson
|1
|0
|21.
|Буэно Веллингтон
|1
|0
|22.
|Victor IV
|1
|0
|23.
|Сарачо Федерико
|1
|0
|24.
|Франко Алан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сеара
|8.62% (5)
|15.52% (9)
|17.24% (10)
|22.41% (13)
|12.07% (7)
|24.14% (14)
|Атлетико Минейро
|12.31% (8)
|15.38% (10)
|18.46% (12)
|16.92% (11)
|16.92% (11)
|20% (13)
Предыдущие игры
Сеара Последние 20 матчей: +7 =7 -6Интернасьональ 1:1 Сеара Сеара 1:2 Байя Шапекоэнсе 0:0 Сеара Сеара 0:3 Форталеза
Сантос 3:1 Сеара Форталеза 1:1 Сеара Сеара 3:2 Гремио Вильстерман 1:0 Сеара Форталеза 0:0 Сеара Сеара 2:0 Боливар Ферровиарио 0:3 Сеара Сеара 5:2 Atletico Cearense Сеара 0:2 Форталеза Сеара 0:0 Арсенал Саранди Икаса 0:1 Сеара Caucaia EC 1:6 Сеара Сеара 1:2 Байя Сеара 1:0 Crato1 Боливар 0:0 Сеара Сеара 1:1 Pacajus SC
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +13 =5 -2Атлетико Минейро 1:1 Шапекоэнсе Интернасьональ 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу Атлетико Минейро 2:1 Ремо
Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Минейро Ремо 0:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:2 Форталеза Атлетико Минейро 4:0 Депортиво Ла-Гуайра Атлетико Минейро 0:0 Америка Минейро Серро Портеньо 0:1 Атлетико Минейро Америка Минейро 0:0 Атлетико Минейро Америка де Кали 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Томбенсе Атлетико Минейро 4:0 Серро Портеньо Томбенсе 0:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Америка де Кали Атлетик Б 0:1 Атлетико Минейро Депортиво Ла-Гуайра 1:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Боа Эспорте Клуб Крузейро 1:0 Атлетико Минейро
Последние игры между собой
Сеара: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Атлетико Минейро: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|42
|24
|8
|10
|75 - 52
|80
|2.
|Интернасьональ
|2:0
|44
|22
|12
|10
|68 - 44
|78
|3.
|Атлетико Минейро
|0:1
|44
|23
|9
|12
|69 - 49
|78
|4.
|Флуминенсе
|44
|20
|13
|11
|60 - 46
|73
|5.
|Сан-Паулу
|44
|18
|15
|11
|62 - 49
|69
|6.
|Палмейрас
|44
|18
|14
|12
|61 - 44
|68
|7.
|Брагантино
|44
|17
|16
|11
|66 - 49
|67
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|42
|19
|8
|15
|45 - 37
|65
|9.
|Сантос
|43
|16
|13
|14
|57 - 56
|61
|10.
|Сеара
|1:0
|44
|16
|12
|16
|61 - 59
|60
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|43
|15
|15
|13
|45 - 47
|60
|12.
|Гремио
|41
|14
|17
|10
|55 - 45
|59
|13.
|Коринтианс
|0:0
|44
|14
|15
|15
|48 - 49
|57
|14.
|Байя
|43
|14
|10
|19
|56 - 64
|52
|15.
|Форталеза
|44
|13
|13
|18
|44 - 49
|52
|16.
|Спорт Ресифи
|0:0
|44
|13
|8
|23
|34 - 55
|47
|17.
|Васко да Гама
|38
|10
|11
|17
|37 - 56
|41
|18.
|Гойяс
|38
|9
|10
|19
|41 - 63
|37
|19.
|Коритиба
|38
|7
|10
|21
|31 - 54
|31
|20.
|Ботафого Рибейрао
|38
|5
|12
|21
|32 - 62
|27
|21.
|Жувентуде
|6
|1
|3
|2
|4 - 9
|6
|22.
|Куяба
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|23.
|Шапекоэнсе
|0:2
|6
|0
|3
|3
|3 - 10
|3
|24.
|Америка Минейро
|6
|0
|2
|4
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|0:1
|22
|15
|5
|2
|44 - 16
|50
|2.
|Фламенго
|23
|14
|4
|5
|42 - 27
|46
|3.
|Флуминенсе
|21
|13
|5
|3
|33 - 14
|44
|4.
|Интернасьональ
|2:0
|22
|12
|7
|3
|37 - 21
|43
|5.
|Палмейрас
|22
|11
|9
|2
|39 - 19
|42
|6.
|Сантос
|22
|11
|8
|3
|40 - 24
|41
|7.
|Брагантино
|22
|11
|7
|4
|42 - 25
|40
|8.
|Сан-Паулу
|22
|10
|10
|2
|32 - 19
|40
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|21
|11
|5
|5
|23 - 14
|38
|10.
|Форталеза
|22
|10
|7
|5
|27 - 17
|37
|11.
|Гремио
|20
|10
|6
|4
|34 - 24
|36
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|22
|8
|10
|4
|27 - 21
|34
|13.
|Байя
|22
|10
|3
|9
|30 - 27
|33
|14.
|Сеара
|1:0
|22
|9
|5
|8
|27 - 29
|32
|15.
|Коринтианс
|0:0
|22
|8
|8
|6
|30 - 26
|32
|16.
|Спорт Ресифи
|0:0
|21
|9
|2
|10
|20 - 24
|29
|17.
|Васко да Гама
|19
|7
|5
|7
|21 - 21
|26
|18.
|Гойяс
|19
|6
|5
|8
|19 - 28
|23
|19.
|Коритиба
|19
|4
|6
|9
|13 - 19
|18
|20.
|Ботафого Рибейрао
|19
|3
|5
|11
|16 - 30
|14
|21.
|Жувентуде
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|22.
|Америка Минейро
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|23.
|Куяба
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|24.
|Шапекоэнсе
|0:2
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|2:0
|22
|10
|5
|7
|31 - 23
|35
|2.
|Фламенго
|19
|10
|4
|5
|33 - 25
|34
|3.
|Сан-Паулу
|22
|8
|5
|9
|30 - 30
|29
|4.
|Флуминенсе
|23
|7
|8
|8
|27 - 32
|29
|5.
|Атлетико Минейро
|0:1
|22
|8
|4
|10
|25 - 33
|28
|6.
|Сеара
|1:0
|22
|7
|7
|8
|34 - 30
|28
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|21
|8
|3
|10
|22 - 23
|27
|8.
|Брагантино
|22
|6
|9
|7
|24 - 24
|27
|9.
|Палмейрас
|22
|7
|5
|10
|22 - 25
|26
|10.
|Атлетико Гойяненсе
|21
|7
|5
|9
|18 - 26
|26
|11.
|Коринтианс
|0:0
|22
|6
|7
|9
|18 - 23
|25
|12.
|Гремио
|21
|4
|11
|6
|21 - 21
|23
|13.
|Сантос
|21
|5
|5
|11
|17 - 32
|20
|14.
|Байя
|21
|4
|7
|10
|26 - 37
|19
|15.
|Спорт Ресифи
|0:0
|23
|4
|6
|13
|14 - 31
|18
|16.
|Форталеза
|22
|3
|6
|13
|17 - 32
|15
|17.
|Васко да Гама
|19
|3
|6
|10
|16 - 35
|15
|18.
|Гойяс
|19
|3
|5
|11
|22 - 35
|14
|19.
|Ботафого Рибейрао
|19
|2
|7
|10
|16 - 32
|13
|20.
|Коритиба
|19
|3
|4
|12
|18 - 35
|13
|21.
|Жувентуде
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|22.
|Куяба
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|23.
|Шапекоэнсе
|0:2
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|24.
|Америка Минейро
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|20
|6
|7
|2.
|Сантос
|Marinho II
|19
|6
|7
|3.
|Брагантино
|Claudinho III
|18
|4
|6
|4.
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|18
|1
|3
|5.
|Интернасьональ
|Galhardo Thiago
|17
|6
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Форталеза
|Фелипе
|14
|2
|2.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|13
|0
|3.
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|11
|1
|4.
|Байя
|Грегоре
|11
|1
|5.
|Гремио
|Матеус Энрике
|10
|1