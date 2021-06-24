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Бразилия: Серия A 2020-2021

2020-2021
Сеара
1:0
Первый тайм: 41'
Атлетико Минейро
0'
1:0
3' Гол
Vinicius Lima
27' Желтая карточка
Арана Гильерме
41'
50
Vinicius
Machado
94
Gabriel
Dias
3
Мессиас
15
Габриэл
Барбоза
6
Bruno
Pacheco
III
8
Fernando
Sobral
25
Adriano
Marlon
45
Vinicius
Lima
16
Luis
Pereira
III
10
Мендоса
Стивен
73
Saulo
Mineiro
22
Everson
2
Guga3
40
Буэно
Веллингтон
30
Gabriel
Paulista
XVI
13
Арана
Гильерме
29
Аллан
Соуза
20
Hyoran
37
Че
Че
15
Сарачо
Федерико
11
Keno
7
Халк
Живанилдо
Сеара
4-2-3-1
Атлетико Минейро
4-1-4-1

Ход матча

3'
Vinicius Lima
1:0
27'
 
Арана Гильерме

Бомбардиры внутри турнира

Сеара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Vinicius X 14 (5) 0.32
2. Vinicius Lima 8 (1) 0.18
3. Клебер Франсиско 7 0.16
4. Saulo Mineiro 5 0.11
5. Leo Chu 3 0.07
6. Педринью Роша 2 0.05
7. Fernando Sobral 2 (1) 0.05
8. Charles Matos 2 0.05
9. Визеу Фелипе 2 0.05
10. Kelvyn 2 0.05
11. Wescley V 1 0.02
12. Samuel VII 1 0.02
13. Leandro Carvalho 1 0.02
14. Luis Pereira III 1 0.02
15. Габриэл Барбоза 1 0.02
16. Rick 1 0.02
17. Tiago Pagnussat 1 0.02
18. Fabinho VIII 1 0.02
19. Eduardo VI 1 0.02
20. Luiz Otavio II 1 0.02
21. Galiano da Costa Mateus III 1 0.02
22. Eduardo Brock 1 0.02
23. Vitor Jacare 1 0.02
24. Bruno Pacheco III 0 0
25. Felipe XVI 0 0
Атлетико Минейро
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Keno 10 (4) 0.23
2. Саша Эдуардо 9 0.2
3. Hyoran 8 (2) 0.18
4. Саварино Джефферсон 7 0.16
5. Jair II 5 0.11
6. Marrony 5 (1) 0.11
7. Арана Гильерме 4 0.09
8. Натан Аллан 4 0.09
9. Франко Алан 3 0.07
10. Варгас Эдуардо 2 0.05
11. Халк Живанилдо 2 (1) 0.05
12. Алонсо Хуниор 1 0.02
13. Ревер Умберто 1 0.02
14. Igor Rabello 1 0.02
15. Сарачо Федерико 1 0.02
16. Guga3 1 (1) 0.02
17. Everson 0 0
18. Феррейра Мариано 0 0
19. Marquinhos vi 0 0

Карточки

Сеара
# Игрок      
1. Luiz Otavio II 8 1
2. Samuel VII 7 1
3. Tiago Pagnussat 8 0
4. Charles Matos 8 0
5. Bruno Pacheco III 5 1
6. Eduardo VI 2 2
7. Педринью Роша 5 0
8. Vinicius Lima 5 0
9. Fernando Sobral 5 0
10. Leo Chu 5 0
11. Leandro Carvalho 4 0
12. Vinicius X 4 0
13. Fabinho VIII 3 0
14. William Oliveira III 3 0
15. Alyson1 3 0
16. Klaus 1 1
17. Мессиас 2 0
18. Собис Рафаэл 2 0
19. Клебер Франсиско 2 0
20. Прасс Фернандо 2 0
21. Wescley V 2 0
22. Габриэл Барбоза 2 0
23. Vitor Jacare 2 0
24. Марта Пимента 1 0
25. Мендоса Стивен 1 0
26. Ricardinho VI 1 0
27. Luis Pereira III 1 0
28. Buiu III 1 0
29. Galiano da Costa Mateus III 1 0
30. Eduardo Brock 1 0
31. Adriano Marlon 1 0
32. Richard Almeida de Oliveira3 1 0
33. Saulo Mineiro 1 0
34. Vinicius Machado 1 0
Атлетико Минейро
# Игрок      
1. Аллан Соуза 8 1
2. Jair II 9 0
3. Алонсо Хуниор 8 0
4. Арана Гильерме 7 0
5. Keno 4 0
6. Igor Rabello 4 0
7. Dylan Borrero 2 1
8. Ревер Умберто 3 0
9. Hyoran 3 0
10. Саварино Джефферсон 3 0
11. Guga3 3 0
12. Саша Эдуардо 2 0
13. Феррейра Мариано 2 0
14. Gabriel Paulista XVI 2 0
15. Marrony 2 0
16. Рафаэл Пирес 0 1
17. Варгас Эдуардо 1 0
18. Халк Живанилдо 1 0
19. Savio 1 0
20. Everson 1 0
21. Буэно Веллингтон 1 0
22. Victor IV 1 0
23. Сарачо Федерико 1 0
24. Франко Алан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сеара 8.62% (5) 15.52% (9) 17.24% (10) 22.41% (13) 12.07% (7) 24.14% (14)
 Атлетико Минейро 12.31% (8) 15.38% (10) 18.46% (12) 16.92% (11) 16.92% (11) 20% (13)

Предыдущие игры

Сеара Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Интернасьональ 1:1 Сеара Сеара 1:2 Байя Шапекоэнсе 0:0 Сеара Сеара 0:3 Форталеза
Сантос 3:1 Сеара Форталеза 1:1 Сеара Сеара 3:2 Гремио Вильстерман 1:0 Сеара Форталеза 0:0 Сеара Сеара 2:0 Боливар Ферровиарио 0:3 Сеара Сеара 5:2 Atletico Cearense Сеара 0:2 Форталеза Сеара 0:0 Арсенал Саранди Икаса 0:1 Сеара Caucaia EC 1:6 Сеара Сеара 1:2 Байя Сеара 1:0 Crato1 Боливар 0:0 Сеара Сеара 1:1 Pacajus SC
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Атлетико Минейро 1:1 Шапекоэнсе Интернасьональ 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу Атлетико Минейро 2:1 Ремо
Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Минейро Ремо 0:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:2 Форталеза Атлетико Минейро 4:0 Депортиво Ла-Гуайра Атлетико Минейро 0:0 Америка Минейро Серро Портеньо 0:1 Атлетико Минейро Америка Минейро 0:0 Атлетико Минейро Америка де Кали 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Томбенсе Атлетико Минейро 4:0 Серро Портеньо Томбенсе 0:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Америка де Кали Атлетик Б 0:1 Атлетико Минейро Депортиво Ла-Гуайра 1:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Боа Эспорте Клуб Крузейро 1:0 Атлетико Минейро

Последние игры между собой

Сеара: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Атлетико Минейро: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Сеара 2:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:0 Сеара Серия A Атлетико Минейро 2:1 Сеара Серия A Сеара 1:2 Атлетико Минейро Серия A
Сеара 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:1 Сеара Серия A Атлетико Минейро 1:1 Сеара Серия A Сеара 3:0 Атлетико Минейро Серия A Сеара 0:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:1 Сеара Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 42 24 8 10 75 - 52 80
2. Интернасьональ 2:0 44 22 12 10 68 - 44 78
3. Атлетико Минейро 0:1 44 23 9 12 69 - 49 78
4. Флуминенсе 44 20 13 11 60 - 46 73
5. Сан-Паулу 44 18 15 11 62 - 49 69
6. Палмейрас 44 18 14 12 61 - 44 68
7. Брагантино 44 17 16 11 66 - 49 67
8. Атлетико Паранаэнсе 42 19 8 15 45 - 37 65
9. Сантос 43 16 13 14 57 - 56 61
10. Сеара 1:0 44 16 12 16 61 - 59 60
11. Атлетико Гойяненсе 43 15 15 13 45 - 47 60
12. Гремио 41 14 17 10 55 - 45 59
13. Коринтианс 0:0 44 14 15 15 48 - 49 57
14. Байя 43 14 10 19 56 - 64 52
15. Форталеза 44 13 13 18 44 - 49 52
16. Спорт Ресифи 0:0 44 13 8 23 34 - 55 47
17. Васко да Гама 38 10 11 17 37 - 56 41
18. Гойяс 38 9 10 19 41 - 63 37
19. Коритиба 38 7 10 21 31 - 54 31
20. Ботафого Рибейрао 38 5 12 21 32 - 62 27
21. Жувентуде 6 1 3 2 4 - 9 6
22. Куяба 4 0 3 1 4 - 5 3
23. Шапекоэнсе 0:2 6 0 3 3 3 - 10 3
24. Америка Минейро 6 0 2 4 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 0:1 22 15 5 2 44 - 16 50
2. Фламенго 23 14 4 5 42 - 27 46
3. Флуминенсе 21 13 5 3 33 - 14 44
4. Интернасьональ 2:0 22 12 7 3 37 - 21 43
5. Палмейрас 22 11 9 2 39 - 19 42
6. Сантос 22 11 8 3 40 - 24 41
7. Брагантино 22 11 7 4 42 - 25 40
8. Сан-Паулу 22 10 10 2 32 - 19 40
9. Атлетико Паранаэнсе 21 11 5 5 23 - 14 38
10. Форталеза 22 10 7 5 27 - 17 37
11. Гремио 20 10 6 4 34 - 24 36
12. Атлетико Гойяненсе 22 8 10 4 27 - 21 34
13. Байя 22 10 3 9 30 - 27 33
14. Сеара 1:0 22 9 5 8 27 - 29 32
15. Коринтианс 0:0 22 8 8 6 30 - 26 32
16. Спорт Ресифи 0:0 21 9 2 10 20 - 24 29
17. Васко да Гама 19 7 5 7 21 - 21 26
18. Гойяс 19 6 5 8 19 - 28 23
19. Коритиба 19 4 6 9 13 - 19 18
20. Ботафого Рибейрао 19 3 5 11 16 - 30 14
21. Жувентуде 3 1 0 2 1 - 6 3
22. Америка Минейро 3 0 2 1 1 - 2 2
23. Куяба 1 0 1 0 2 - 2 1
24. Шапекоэнсе 0:2 3 0 1 2 0 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 2:0 22 10 5 7 31 - 23 35
2. Фламенго 19 10 4 5 33 - 25 34
3. Сан-Паулу 22 8 5 9 30 - 30 29
4. Флуминенсе 23 7 8 8 27 - 32 29
5. Атлетико Минейро 0:1 22 8 4 10 25 - 33 28
6. Сеара 1:0 22 7 7 8 34 - 30 28
7. Атлетико Паранаэнсе 21 8 3 10 22 - 23 27
8. Брагантино 22 6 9 7 24 - 24 27
9. Палмейрас 22 7 5 10 22 - 25 26
10. Атлетико Гойяненсе 21 7 5 9 18 - 26 26
11. Коринтианс 0:0 22 6 7 9 18 - 23 25
12. Гремио 21 4 11 6 21 - 21 23
13. Сантос 21 5 5 11 17 - 32 20
14. Байя 21 4 7 10 26 - 37 19
15. Спорт Ресифи 0:0 23 4 6 13 14 - 31 18
16. Форталеза 22 3 6 13 17 - 32 15
17. Васко да Гама 19 3 6 10 16 - 35 15
18. Гойяс 19 3 5 11 22 - 35 14
19. Ботафого Рибейрао 19 2 7 10 16 - 32 13
20. Коритиба 19 3 4 12 18 - 35 13
21. Жувентуде 3 0 3 0 3 - 3 3
22. Куяба 3 0 2 1 2 - 3 2
23. Шапекоэнсе 0:2 3 0 2 1 3 - 5 2
24. Америка Минейро 3 0 0 3 1 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Фламенго Габриэл Барбоза 20 6 7
2. Сантос Marinho II 19 6 7
3. Брагантино Claudinho III 18 4 6
4. Сан-Паулу Лусиано Невес 18 1 3
5. Интернасьональ Galhardo Thiago 17 6 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Форталеза Фелипе 14 2
2. Фламенго Энрике Бруно 13 0
3. Фламенго Габриэл Барбоза 11 1
4. Байя Грегоре 11 1
5. Гремио Матеус Энрике 10 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    27'
    Арана Гильерме получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Vinicius Lima бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сеара
Ничья
Атлетико Минейро
3.25
3.65
7.29
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сеара 1:0 Атлетико Минейро онлайн

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