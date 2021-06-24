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США: МЛС 2021

2021
Нью-Йорк Сити
0:0
Перерыв

Стадион:
Атланта Юнайтед
0'
12' Желтая карточка
Соса Сантьяго
45' Желтая карточка
Барко Эсекьель
1
Джонсон
Шон
24
Грей
Тэйвон
4
Шано
Максим
16
Сэндс
Джеймс
20
Тораринссон
Гудмундур
55
Паркс
Китон
26
Асеведо
Николас
21
Жассон
Андрес
19
Медина
Хесус
17
Тажури-Шради
Исмаэль
11
Кастельянос
Валентин
1
Гузан
Брэд
11
Леннон
Брукс
12
Робинсон
Майлз
4
Уолкс
Антон
21
Белло
Джордж
14
Ибарра
Франко
5
Соса
Сантьяго
8
Барко
Эсекьель
23
Малрейни
Джейк
16
Лопез
Эрик
10
Морено
Марселино
Нью-Йорк Сити
4-1-2-1-2
Атланта Юнайтед
4-3-3

Ход матча

12'
 
Соса Сантьяго
45'
 
Барко Эсекьель

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Медина Хесус 5 0.56
2. Кастельянос Валентин 4 (1) 0.44
3. Тажури-Шради Исмаэль 3 0.33
4. Хавьер Тиаго 1 0.11
5. Тораринссон Гудмундур 1 0.11
6. Тиннерхольм Антон 0 0
7. Моралес Альфредо 0 0
8. Моралес Максимильяно 0 0
Атланта Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Марселино 3 (1) 0.33
2. Мартинес Хосеф 2 (1) 0.22
3. Хайндмен Эмерсон 1 0.11
4. Уолкс Антон 1 0.11
5. Барко Эсекьель 1 0.11
6. Лопез Эрик 1 0.11
7. Малрейни Джейк 0 0
8. Робинсон Майлз 0 0
9. Белло Джордж 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
# Игрок      
1. Асеведо Николас 2 1
2. Кастельянос Валентин 3 0
3. Ибеага Себастьен 2 0
4. Сэндс Джеймс 2 0
5. Моралес Максимильяно 1 0
6. Хавьер Тиаго 1 0
7. Тиннерхольм Антон 1 0
8. Тораринссон Гудмундур 1 0
9. Моралес Альфредо 1 0
10. Шано Максим 1 0
11. Медина Хесус 1 0
12. Жассон Андрес 1 0
Атланта Юнайтед
# Игрок      
1. Соса Сантьяго 3 0
2. Лопез Эрик 3 0
3. Хайндмен Эмерсон 2 0
4. Малрейни Джейк 2 0
5. Барко Эсекьель 2 0
6. Морено Марселино 2 0
7. Торрес Эрик 1 0
8. Россетто Матеус 1 0
9. Alan Franco1 1 0
10. Ибарра Франко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нью-Йорк Сити 21.43% (3) 7.14% (1) 0 21.43% (3) 21.43% (3) 28.57% (4)
 Атланта Юнайтед 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 0 44.44% (4)

Предыдущие игры

Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто
Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 5:0 Цинциннати Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Тигрес 4:0 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Чикаго Файр 3:4 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 5:2 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 0:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Клёб де Фут Монреаль Коламбус Кру 3:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Сити 4:1 Ди Си Юнайтед Интер Майами 2:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:0 Цинциннати
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Атланта Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл Сиэтл Саундерс 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Клёб де Фут Монреаль
Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 1:1 Атланта Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:3 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:1 Чикаго Файр Орландо Сити 0:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Алахуэленсе Алахуэленсе 0:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Клуб Америка Коламбус Кру 2:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати Орландо Сити 4:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Атланта Юнайтед Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз

Последние игры между собой

Нью-Йорк Сити: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Атланта Юнайтед: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Нью-Йорк Сити 4:1 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС Атланта Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 0:1 Атланта Юнайтед МЛС
Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити МЛС Атланта Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 3:1 Атланта Юнайтед МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Заявка 10 7 2 1 17 - 10 23
2. Орландо Сити Заявка 9 5 3 1 16 - 6 18
3. Коламбус Кру 0:1 Заявка 9 4 2 3 9 - 7 14
4. Ди Си Юнайтед 0:0 Заявка 10 4 1 5 9 - 11 13
5. Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Заявка 9 4 0 5 13 - 13 12
6. Нью-Йорк Сити 0:0 Заявка 9 3 3 3 15 - 10 12
7. Атланта Юнайтед 0:0 Заявка 9 2 6 1 11 - 9 12
8. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 9 3 3 3 10 - 9 12
9. Нэшвилл Заявка 8 2 5 1 9 - 8 11
10. Интер Майами Заявка 9 2 2 5 8 - 14 8
11. Торонто Заявка 8 1 2 5 10 - 15 5
12. Цинциннати 0:0 Заявка 8 1 2 5 6 - 17 5
13. Чикаго Файр 0:0 Заявка 9 1 2 6 4 - 13 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 9 6 3 0 16 - 4 21
2. Филадельфия Юнион 1:0 Заявка 10 5 3 2 12 - 7 18
3. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 10 5 2 3 17 - 13 17
4. Колорадо Рэпидс Заявка 8 5 1 2 14 - 8 16
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 8 5 0 3 12 - 13 15
6. Реал Солт-Лейк Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
7. Портленд Тимберс Заявка 8 4 0 4 11 - 12 12
8. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
9. Миннесота Юнайтед 2:0 Заявка 9 3 2 4 9 - 12 11
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 10 3 1 6 11 - 17 10
11. Лос-Анджелес Заявка 8 2 3 3 9 - 10 9
12. Остин 0:2 Заявка 10 2 3 5 6 - 11 9
13. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 2 1 5 7 - 12 7
14. Даллас Заявка 8 1 4 3 9 - 12 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Заявка 5 5 0 0 10 - 3 15
2. Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Заявка 5 4 0 1 9 - 3 12
3. Орландо Сити Заявка 5 3 2 0 10 - 1 11
4. Коламбус Кру 0:1 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
5. Ди Си Юнайтед 0:0 Заявка 5 3 0 2 4 - 3 9
6. Нэшвилл Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
7. Атланта Юнайтед 0:0 Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
8. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
9. Нью-Йорк Сити 0:0 Заявка 5 1 2 2 9 - 6 5
10. Чикаго Файр 0:0 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
11. Торонто Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
12. Интер Майами Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
13. Цинциннати 0:0 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
2. Сиэтл Саундерс Заявка 5 3 2 0 10 - 1 11
3. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
4. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
5. Филадельфия Юнион 1:0 Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
6. Портленд Тимберс Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
7. Колорадо Рэпидс Заявка 4 3 0 1 10 - 6 9
8. Миннесота Юнайтед 2:0 Заявка 5 3 0 2 5 - 3 9
9. Реал Солт-Лейк Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
10. Лос-Анджелес Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
11. Даллас Заявка 5 1 4 0 8 - 5 7
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
14. Остин 0:2 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
2. Нью-Йорк Сити 0:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
3. Орландо Сити Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
4. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
5. Интер Майами Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
6. Цинциннати 0:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 11 5
7. Коламбус Кру 0:1 Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
8. Ди Си Юнайтед 0:0 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
9. Атланта Юнайтед 0:0 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
10. Нэшвилл Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
11. Торонто Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
12. Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
13. Чикаго Файр 0:0 Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
2. Филадельфия Юнион 1:0 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
3. Остин 0:2 Заявка 9 2 2 5 6 - 11 8
4. Колорадо Рэпидс Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
5. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 5 2 0 3 7 - 8 6
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
7. Реал Солт-Лейк Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
8. Портленд Тимберс Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
9. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 1 0 2 3 - 8 3
10. Миннесота Юнайтед 2:0 Заявка 4 0 2 2 4 - 9 2
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 5 0 2 3 6 - 10 2
12. Лос-Анджелес Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
13. Ванкувер Уайткэпс Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
14. Даллас Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 7 0 1
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 7 1 0
3. Реал Солт-Лейк Крейлах Дамир 5 0 3
4. Орландо Сити Нани Луиш 5 1 2
5. Хьюстон Динамо Урути Максимилиано 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 5 1
2. Интер Майами Пирес Леандро 5 0
3. Филадельфия Юнион Монтейру Жамиру 5 0
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 5 0
5. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 4 0
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Барко Эсекьель получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Соса Сантьяго получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Сити
Ничья
Атланта Юнайтед
1.96
4.65
6.30
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Где смотреть матч Нью-Йорк Сити 0:0 Атланта Юнайтед онлайн

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