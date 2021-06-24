США: МЛС 2021
Нью-Йорк Сити
0:0
Перерыв
Стадион: Ред Булл Арена
Атланта Юнайтед
12' Желтая карточкаСоса Сантьяго
45' Желтая карточкаБарко Эсекьель
24
Грей
Тэйвон
16
Сэндс
Джеймс
55
Паркс
Китон
19
Медина
Хесус
11
Леннон
Брукс
21
Белло
Джордж
16
Лопез
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
-
16 Сэндс ДжеймсЗащитник
- Защитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Медина ХесусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Барраса ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Роча ТониПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
43 Talles Magno
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Леннон БруксЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Белло ДжорджЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Лопез ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Канн АлекВратарь
- Защитник
-
28 Вольф ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Дамм ХурхенНападающий
-
30 Чол МачопНападающий
-
31 Торрес ЭрикНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gabriel Heinze
Ход матча
12'
45'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Медина Хесус
|5
|0.56
|2.
|Кастельянос Валентин
|4 (1)
|0.44
|3.
|Тажури-Шради Исмаэль
|3
|0.33
|4.
|Хавьер Тиаго
|1
|0.11
|5.
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0.11
|6.
|Тиннерхольм Антон
|0
|0
|7.
|Моралес Альфредо
|0
|0
|8.
|Моралес Максимильяно
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морено Марселино
|3 (1)
|0.33
|2.
|Мартинес Хосеф
|2 (1)
|0.22
|3.
|Хайндмен Эмерсон
|1
|0.11
|4.
|Уолкс Антон
|1
|0.11
|5.
|Барко Эсекьель
|1
|0.11
|6.
|Лопез Эрик
|1
|0.11
|7.
|Малрейни Джейк
|0
|0
|8.
|Робинсон Майлз
|0
|0
|9.
|Белло Джордж
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Асеведо Николас
|2
|1
|2.
|Кастельянос Валентин
|3
|0
|3.
|Ибеага Себастьен
|2
|0
|4.
|Сэндс Джеймс
|2
|0
|5.
|Моралес Максимильяно
|1
|0
|6.
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|7.
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|8.
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0
|9.
|Моралес Альфредо
|1
|0
|10.
|Шано Максим
|1
|0
|11.
|Медина Хесус
|1
|0
|12.
|Жассон Андрес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Соса Сантьяго
|3
|0
|2.
|Лопез Эрик
|3
|0
|3.
|Хайндмен Эмерсон
|2
|0
|4.
|Малрейни Джейк
|2
|0
|5.
|Барко Эсекьель
|2
|0
|6.
|Морено Марселино
|2
|0
|7.
|Торрес Эрик
|1
|0
|8.
|Россетто Матеус
|1
|0
|9.
|Alan Franco1
|1
|0
|10.
|Ибарра Франко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нью-Йорк Сити
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|0
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|28.57% (4)
|Атланта Юнайтед
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|0
|44.44% (4)
Предыдущие игры
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +10 =3 -7Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто
Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 5:0 Цинциннати Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Тигрес 4:0 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Чикаго Файр 3:4 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 5:2 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 0:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Клёб де Фут Монреаль Коламбус Кру 3:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Сити 4:1 Ди Си Юнайтед Интер Майами 2:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:0 Цинциннати
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +6 =7 -7Атланта Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл Сиэтл Саундерс 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Клёб де Фут Монреаль
Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 1:1 Атланта Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:3 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:1 Чикаго Файр Орландо Сити 0:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Алахуэленсе Алахуэленсе 0:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Клуб Америка Коламбус Кру 2:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати Орландо Сити 4:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Атланта Юнайтед Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз
Последние игры между собой
Нью-Йорк Сити: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Атланта Юнайтед: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3:1 Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 10
|23
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|3.
|Коламбус Кру
|0:1 Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 7
|14
|4.
|Ди Си Юнайтед
|0:0 Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 11
|13
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:3 Заявка
|9
|4
|0
|5
|13 - 13
|12
|6.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 10
|12
|7.
|Атланта Юнайтед
|0:0 Заявка
|9
|2
|6
|1
|11 - 9
|12
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 9
|12
|9.
|Нэшвилл
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 8
|11
|10.
|Интер Майами
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|8
|11.
|Торонто
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 15
|5
|12.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 17
|5
|13.
|Чикаго Файр
|0:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 13
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|16 - 4
|21
|2.
|Филадельфия Юнион
|1:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 7
|18
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 13
|17
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|12 - 13
|15
|6.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|7.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 12
|12
|8.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|9.
|Миннесота Юнайтед
|2:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 12
|11
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 17
|10
|11.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|12.
|Остин
|0:2 Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 11
|9
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|14.
|Даллас
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 12
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3:1 Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:3 Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 3
|12
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|4.
|Коламбус Кру
|0:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|5.
|Ди Си Юнайтед
|0:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|4 - 3
|9
|6.
|Нэшвилл
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|7.
|Атланта Юнайтед
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|9.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 6
|5
|10.
|Чикаго Файр
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|11.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|13.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|4.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|5.
|Филадельфия Юнион
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|7.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 6
|9
|8.
|Миннесота Юнайтед
|2:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 3
|9
|9.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|11.
|Даллас
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|8 - 5
|7
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|14.
|Остин
|0:2 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|2.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|5.
|Интер Майами
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|6.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 11
|5
|7.
|Коламбус Кру
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|8.
|Ди Си Юнайтед
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|9.
|Атланта Юнайтед
|0:0 Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|10.
|Нэшвилл
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|11.
|Торонто
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:3 Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
|13.
|Чикаго Файр
|0:0 Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Филадельфия Юнион
|1:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|3.
|Остин
|0:2 Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|10.
|Миннесота Юнайтед
|2:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|12.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|14.
|Даллас
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|7
|0
|1
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|7
|1
|0
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Крейлах Дамир
|5
|0
|3
|4.
|Орландо Сити
|Нани Луиш
|5
|1
|2
|5.
|Хьюстон Динамо
|Урути Максимилиано
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|5
|1
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|5
|0
|3.
|Филадельфия Юнион
|Монтейру Жамиру
|5
|0
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|5
|0
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|4
|0