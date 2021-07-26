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США: МЛС 2021

2021
Сиэтл Саундерс
1:3
Конец матча

Стадион:
Спортинг Канзас-Сити
0'
29' Желтая карточка
Лейва Дэнни
0:1
31' Гол
Рассел Джонни
0:2
42' Гол
Саллой Даниэль
1:2
51' Гол
Монтеро Фреди
1:3
73' Гол
Дюк Кэмерон
80' Желтая карточка
Зуси Грэм
84' Желтая карточка
Joao Paulo I
90'+8
30
Кливленд
Стефан
22
Роу
Келин
28
Гомес
Еймар
3
Арреага
Хавьер
92
Abdoulaye
Cissoko
94
Медранда
Джимми
6
Joao
Paulo
I
75
Лейва
Дэнни
84
Атенсио
Джошуа
9
Руидиас
Рауль
12
Монтеро
Фреди
29
Мелия
Тим
8
Зуси
Грэм
5
Исима-Мирен
Николя
3
Фонтас
Андреу
36
Мартинш
Луиш
15
Эспиноза
Роджер
54
Вальтер
Реми
17
Кинда
Гади
7
Рассел
Джонни
11
Шелтон
Кири
20
Саллой
Даниэль
Сиэтл Саундерс
5-3-2
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Руидиас Рауль 11 (2) 0.69
2. Смит Брэд 3 0.19
3. Монтеро Фреди 3 0.19
4. Ролдан Кристиан 2 0.13
5. Joao Paulo I 1 0.06
6. Рольдан Александер 1 0.06
7. Медранда Джимми 1 0.06
8. Роу Келин 1 0.06
9. Гомес Еймар 1 0.06
10. Арреага Хавьер 1 0.06
11. Брюин Уилл 0 0
Спортинг Канзас-Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Саллой Даниэль 9 0.6
2. Пулидо Алан 6 (2) 0.4
3. Кинда Гади 3 (1) 0.2
4. Рассел Джонни 2 0.13
5. Бузио Джанлука 2 0.13
6. Линдси Джейлин 2 0.13
7. Шелтон Кири 1 0.07
8. Эрнандес Фелипе 1 0.07
9. Санчес Илье 1 0.07
10. Дюк Кэмерон 1 0.07
11. Зуси Грэм 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
# Игрок      
1. Арреага Хавьер 5 0
2. Гомес Еймар 4 0
3. Руидиас Рауль 3 0
4. Joao Paulo I 3 0
5. Лейва Дэнни 3 0
6. Толо Нуху 2 0
7. Рольдан Александер 2 0
8. Фрай Стефан 1 0
9. О'Нил Шейн 1 0
10. Ролдан Кристиан 1 0
11. Делем Жорди 1 0
12. Доббелер Итан 1 0
13. Samuel Adeniran 1 0
Спортинг Канзас-Сити
# Игрок      
1. Санчес Илье 4 0
2. Эспиноза Роджер 3 0
3. Зуси Грэм 3 0
4. Линдси Джейлин 2 0
5. Фонтас Андреу 1 0
6. Исима-Мирен Николя 1 0
7. Мартинш Луиш 1 0
8. Пунчец Роберто 1 0
9. Вальтер Реми 1 0
10. Кинда Гади 1 0
11. Саллой Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сиэтл Саундерс 4% (1) 12% (3) 12% (3) 24% (6) 28% (7) 20% (5)
 Спортинг Канзас-Сити 7.14% (2) 10.71% (3) 17.86% (5) 14.29% (4) 28.57% (8) 21.43% (6)

Предыдущие игры

Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Остин 0:1 Сиэтл Саундерс Миннесота Юнайтед 1:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:0 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс
Сиэтл Саундерс 2:2 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:0 Остин Сиэтл Саундерс 1:1 Атланта Юнайтед Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 1:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 4:0 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 3:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:2 Миннесота Юнайтед Сиэтл Саундерс 1:0 Даллас Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Спортинг Канзас-Сити Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс
Портленд Тимберс 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:1 Остин Спортинг Канзас-Сити 3:2 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 3:0 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 2:1 Остин Реал Солт-Лейк 3:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:3 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 3:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Цинциннати 0:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 4:0 Колорадо Рэпидс Чикаго Файр 2:2 Спортинг Канзас-Сити Даллас 1:0 Спортинг Канзас-Сити

Последние игры между собой

Сиэтл Саундерс: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 7
Спортинг Канзас-Сити: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 5
Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 3:2 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 3:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сиэтл Саундерс МЛС
Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 3:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 3:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сиэтл Саундерс Открытый Кубок Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 16 10 3 3 30 - 19 33
2. Нэшвилл Заявка 15 6 8 1 24 - 14 26
3. Орландо Сити Заявка 15 7 4 4 23 - 19 25
4. Коламбус Кру Заявка 15 6 6 3 16 - 12 24
5. Нью-Йорк Сити Заявка 14 7 2 5 26 - 15 23
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 15 6 4 5 20 - 18 22
7. Ди Си Юнайтед Заявка 15 6 2 7 21 - 18 20
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 14 5 3 6 18 - 17 18
9. Атланта Юнайтед Заявка 15 2 8 5 14 - 18 14
10. Цинциннати Заявка 14 3 4 7 17 - 29 13
11. Торонто Заявка 15 3 4 8 20 - 32 13
12. Чикаго Файр Заявка 15 3 3 9 17 - 27 12
13. Интер Майами Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 16 9 5 2 25 - 12 32
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 15 9 3 3 28 - 17 30
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 15 8 1 6 23 - 26 25
4. Колорадо Рэпидс Заявка 14 7 3 4 21 - 16 24
5. Филадельфия Юнион Заявка 16 6 6 4 20 - 16 24
6. Лос-Анджелес Заявка 15 6 4 5 20 - 17 22
7. Миннесота Юнайтед Заявка 14 6 3 5 15 - 17 21
8. Реал Солт-Лейк Заявка 14 5 5 4 24 - 16 20
9. Портленд Тимберс Заявка 14 6 1 7 18 - 22 19
10. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 15 3 8 4 17 - 20 17
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 15 3 5 7 17 - 25 14
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 15 3 5 7 16 - 25 14
13. Даллас Заявка 15 3 5 7 18 - 23 14
14. Остин Заявка 14 3 4 7 10 - 15 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл Заявка 11 6 5 0 22 - 10 23
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 7 6 0 1 14 - 8 18
3. Нью-Йорк Сити Заявка 8 5 1 2 18 - 7 16
4. Коламбус Кру Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
5. Ди Си Юнайтед Заявка 7 5 0 2 12 - 4 15
6. Орландо Сити Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 7 4 2 1 13 - 9 14
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
9. Чикаго Файр Заявка 10 3 3 4 15 - 14 12
10. Атланта Юнайтед Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11. Торонто Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
12. Интер Майами Заявка 7 0 2 5 5 - 17 2
13. Цинциннати Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 8 5 3 0 16 - 8 18
2. Сиэтл Саундерс Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
3. Колорадо Рэпидс Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
4. Миннесота Юнайтед Заявка 8 5 1 2 10 - 6 16
5. Портленд Тимберс Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 7 5 0 2 12 - 8 15
7. Лос-Анджелес Заявка 8 4 3 1 13 - 8 15
8. Даллас Заявка 8 3 5 0 16 - 8 14
9. Филадельфия Юнион Заявка 7 4 1 2 9 - 6 13
10. Реал Солт-Лейк Заявка 9 3 4 2 14 - 9 13
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 6 3 3 0 9 - 6 12
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 7 3 1 3 6 - 8 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 7 2 1 4 10 - 12 7
14. Остин Заявка 5 1 2 2 4 - 4 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 9 4 3 2 16 - 11 15
2. Орландо Сити Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
3. Цинциннати Заявка 9 3 2 4 12 - 20 11
4. Коламбус Кру Заявка 8 2 3 3 5 - 7 9
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
6. Торонто Заявка 9 2 1 6 12 - 23 7
7. Нью-Йорк Сити Заявка 6 2 1 3 8 - 8 7
8. Интер Майами Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
9. Ди Си Юнайтед Заявка 8 1 2 5 9 - 14 5
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
11. Атланта Юнайтед Заявка 8 0 5 3 6 - 11 5
12. Нэшвилл Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
13. Чикаго Файр Заявка 5 0 0 5 2 - 13 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 7 4 0 3 12 - 9 12
3. Филадельфия Юнион Заявка 9 2 5 2 11 - 10 11
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 8 3 1 4 11 - 18 10
5. Остин Заявка 9 2 2 5 6 - 11 8
6. Лос-Анджелес Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
7. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 8 1 4 3 7 - 13 7
8. Реал Солт-Лейк Заявка 5 2 1 2 10 - 7 7
9. Колорадо Рэпидс Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
10. Миннесота Юнайтед Заявка 6 1 2 3 5 - 11 5
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 9 0 5 4 8 - 14 5
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 0 4 4 10 - 17 4
13. Портленд Тимберс Заявка 7 1 1 5 7 - 16 4
14. Даллас Заявка 7 0 0 7 2 - 15 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 11 2 0
2. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 10 0 1
3. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 9 0 3
4. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 9 0 2
5. Даллас Пепи Рикардо 8 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 8 0
2. Интер Майами Грегоре 6 1
3. Интер Майами Пирес Леандро 7 0
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 7 0
5. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 6 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Саллой Даниэль бьет в цель!
  • 34'
    Абдулайе Сиссоко уходит с поля. Reed Baker-Whiting выходит вместо него
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Рассел Джонни бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Лейва Дэнни получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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