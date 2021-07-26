США: МЛС 2021
Сиэтл Саундерс
1:3
Конец матча
Стадион: Lumen Field
Спортинг Канзас-Сити
29' Желтая карточкаЛейва Дэнни
0:1
31' ГолРассел Джонни
0:2
42' ГолСаллой Даниэль
1:2
51' ГолМонтеро Фреди
1:3
73' ГолДюк Кэмерон
80' Желтая карточкаЗуси Грэм
84' Желтая карточкаJoao Paulo I
22
Роу
Келин
28
Гомес
Еймар
75
Лейва
Дэнни
29
Мелия
Тим
36
Мартинш
Луиш
54
Вальтер
Реми
17
Кинда
Гади
11
Шелтон
Кири
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Роу КелинЗащитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
-
11 Смит БрэдЗащитник
- Защитник
-
-
-
73 Obed Vargas
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Мартинш ЛуишЗащитник
- Полузащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
-
17 Кинда ГадиПолузащитник
- Нападающий
-
11 Шелтон КириНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Смит ГрэмЗащитник
- Защитник
-
28 Дюк КэмеронПолузащитник
- Нападающий
-
-
48 Kaveh Rad
-
Главный тренер: Peter Vermes
Ход матча
29'
31'
0:1
42'
0:2
51'
1:2
73'
1:3
80'
84'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Руидиас Рауль
|11 (2)
|0.69
|2.
|Смит Брэд
|3
|0.19
|3.
|Монтеро Фреди
|3
|0.19
|4.
|Ролдан Кристиан
|2
|0.13
|5.
|Joao Paulo I
|1
|0.06
|6.
|Рольдан Александер
|1
|0.06
|7.
|Медранда Джимми
|1
|0.06
|8.
|Роу Келин
|1
|0.06
|9.
|Гомес Еймар
|1
|0.06
|10.
|Арреага Хавьер
|1
|0.06
|11.
|Брюин Уилл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Саллой Даниэль
|9
|0.6
|2.
|Пулидо Алан
|6 (2)
|0.4
|3.
|Кинда Гади
|3 (1)
|0.2
|4.
|Рассел Джонни
|2
|0.13
|5.
|Бузио Джанлука
|2
|0.13
|6.
|Линдси Джейлин
|2
|0.13
|7.
|Шелтон Кири
|1
|0.07
|8.
|Эрнандес Фелипе
|1
|0.07
|9.
|Санчес Илье
|1
|0.07
|10.
|Дюк Кэмерон
|1
|0.07
|11.
|Зуси Грэм
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Арреага Хавьер
|5
|0
|2.
|Гомес Еймар
|4
|0
|3.
|Руидиас Рауль
|3
|0
|4.
|Joao Paulo I
|3
|0
|5.
|Лейва Дэнни
|3
|0
|6.
|Толо Нуху
|2
|0
|7.
|Рольдан Александер
|2
|0
|8.
|Фрай Стефан
|1
|0
|9.
|О'Нил Шейн
|1
|0
|10.
|Ролдан Кристиан
|1
|0
|11.
|Делем Жорди
|1
|0
|12.
|Доббелер Итан
|1
|0
|13.
|Samuel Adeniran
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Илье
|4
|0
|2.
|Эспиноза Роджер
|3
|0
|3.
|Зуси Грэм
|3
|0
|4.
|Линдси Джейлин
|2
|0
|5.
|Фонтас Андреу
|1
|0
|6.
|Исима-Мирен Николя
|1
|0
|7.
|Мартинш Луиш
|1
|0
|8.
|Пунчец Роберто
|1
|0
|9.
|Вальтер Реми
|1
|0
|10.
|Кинда Гади
|1
|0
|11.
|Саллой Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сиэтл Саундерс
|4% (1)
|12% (3)
|12% (3)
|24% (6)
|28% (7)
|20% (5)
|Спортинг Канзас-Сити
|7.14% (2)
|10.71% (3)
|17.86% (5)
|14.29% (4)
|28.57% (8)
|21.43% (6)
Предыдущие игры
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +13 =5 -2Остин 0:1 Сиэтл Саундерс Миннесота Юнайтед 1:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:0 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс
Сиэтл Саундерс 2:2 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:0 Остин Сиэтл Саундерс 1:1 Атланта Юнайтед Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 1:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 4:0 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 3:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:2 Миннесота Юнайтед Сиэтл Саундерс 1:0 Даллас Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Спортинг Канзас-Сити Последние 20 матчей: +12 =4 -4Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс
Портленд Тимберс 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:1 Остин Спортинг Канзас-Сити 3:2 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 3:0 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 2:1 Остин Реал Солт-Лейк 3:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:3 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 3:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Цинциннати 0:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 4:0 Колорадо Рэпидс Чикаго Файр 2:2 Спортинг Канзас-Сити Даллас 1:0 Спортинг Канзас-Сити
Последние игры между собой
Сиэтл Саундерс: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 7
Спортинг Канзас-Сити: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 5
Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 3:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 3:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сиэтл Саундерс Открытый Кубок Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|30 - 19
|33
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|15
|6
|8
|1
|24 - 14
|26
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 19
|25
|4.
|Коламбус Кру
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|16 - 12
|24
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|26 - 15
|23
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 18
|22
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|21 - 18
|20
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 17
|18
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|14 - 18
|14
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 29
|13
|11.
|Торонто
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 32
|13
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 27
|12
|13.
|Интер Майами
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|25 - 12
|32
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 17
|30
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|15
|8
|1
|6
|23 - 26
|25
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 16
|24
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 16
|24
|6.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 17
|22
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 17
|21
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|24 - 16
|20
|9.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|18 - 22
|19
|10.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|15
|3
|8
|4
|17 - 20
|17
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 25
|14
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 25
|14
|13.
|Даллас
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 23
|14
|14.
|Остин
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 15
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 10
|23
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|14 - 8
|18
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 7
|16
|4.
|Коламбус Кру
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 4
|15
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 9
|14
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|9.
|Чикаго Файр
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 14
|12
|10.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|Торонто
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 17
|2
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|8
|5
|3
|0
|16 - 8
|18
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|4.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 6
|16
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 6
|15
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 8
|15
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|8.
|Даллас
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|16 - 8
|14
|9.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 9
|13
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 6
|12
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 12
|7
|14.
|Остин
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 11
|15
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|3.
|Цинциннати
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 20
|11
|4.
|Коламбус Кру
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|5 - 7
|9
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|6.
|Торонто
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 23
|7
|7.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|8.
|Интер Майами
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 14
|5
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|11.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 11
|5
|12.
|Нэшвилл
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 13
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 9
|12
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 10
|11
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 18
|10
|5.
|Остин
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|6.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|7.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 13
|7
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|9.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|10.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|9
|0
|5
|4
|8 - 14
|5
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|10 - 17
|4
|13.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 16
|4
|14.
|Даллас
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|2 - 15
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|11
|2
|0
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|10
|0
|1
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|9
|0
|3
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|9
|0
|2
|5.
|Даллас
|Пепи Рикардо
|8
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|8
|0
|2.
|Интер Майами
|Грегоре
|6
|1
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|7
|0
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|7
|0
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|6
|0