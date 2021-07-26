Олимпиада в Токио спецраздел Медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2021

Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Эребру
1:1
Конец матча

Стадион:
АИК
0'
14' Желтая карточка
Оума Эрик
1:0
26' Гол
Колландер Деннис
1:1
61' Гол
Бауи Набиль
68' Желтая карточка
Мартенссон Йохан
81' Желтая карточка
Милошевич Александер
82' Желтая карточка
Аллен Бобби
90' Желтая карточка
Сковгор Андреас
90'+5
1
Аллен
Бобби
24
Али
Хусейн
6
Хьертстранд
Бенджамин
27
Сковгор
Андреас
3
Райт
Кевин
16
Сегер
Давид
89
Валкер
Кевин
17
Мартенссон
Йохан
8
Колландер
Деннис
99
Хуммет
Денис
11
Бесара
Нахир
23
Яношевич
Будимир
22
Рогич
Филип
33
Люстиг
Микаэль
5
Милошевич
Александер
25
Оума
Эрик
19
Юлятупа
Саку
7
Ларссон
Себастьян
8
Хуссейн
Билаль
10
Бауи
Набиль
21
Радулович
Боян
9
Стефанелли
Николас
Эребру
4-4-2
АИК
4-4-2

Ход матча

14'
 
Оума Эрик
26'
Колландер Деннис
(Бесара Нахир)
1:0
46'
Бьёрнквист Даниэль
Али Хусейн
 
57'
 
Zachary Elbouzedi
Юлятупа Саку
61'
1:1
Бауи Набиль
(Ларссон Себастьян)
68'
Мартенссон Йохан
 
70'
 
Гойтом Хенок
Стефанелли Николас
70'
Герзич Нордин
Колландер Деннис
 
70'
Галль Ромен
Сегер Давид
 
77'
Броберг Мартин
Валкер Кевин
 
81'
 
Милошевич Александер
81'
Бьорндал Эрик
Мартенссон Йохан
 
82'
Аллен Бобби
 
90'
Сковгор Андреас
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 10
  • 5 Удары в створ 9
  • 4 Угловые 13
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 42 Владение мячом, % 58

Бомбардиры внутри турнира

Эребру
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хуммет Денис 4 0.33
2. Мехмети Агон 1 0.08
3. Мартенссон Йохан 1 0.08
4. Колландер Деннис 1 0.08
5. Сегер Давид 0 0
6. Али Хусейн 0 0
7. Валкер Кевин 0 0
8. Бесара Нахир 0 0
9. Галль Ромен 0 0
АИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бауи Набиль 3 0.25
2. Стефанелли Николас 3 0.25
3. Ларссон Себастьян 2 (1) 0.17
4. Радулович Боян 2 0.17
5. Юлятупа Саку 1 0.08
6. Гойтом Хенок 1 0.08
7. Милошевич Александер 1 0.08
8. Рогич Филип 1 0.08
9. Страннегорд Том 1 0.08
10. Оума Эрик 0 0

Карточки

Эребру
# Игрок      
1. Сковгор Андреас 4 0
2. Герзич Нордин 3 0
3. Мартенссон Йохан 3 0
4. Аллен Бобби 3 0
5. Альмебек Михаэль 2 0
6. Валкер Кевин 2 0
7. Колландер Деннис 2 0
8. Мехмети Агон 1 0
9. Хуммет Денис 1 0
10. Бьорндал Эрик 1 0
11. Хьертстранд Бенджамин 1 0
12. Райт Кевин 1 0
АИК
# Игрок      
1. Ларссон Себастьян 5 0
2. Папаяннопулос Сотирис 3 0
3. Яношевич Будимир 2 0
4. Оума Эрик 2 0
5. Юлятупа Саку 2 0
6. Хуссейн Билаль 2 0
7. Карлссон Пер 1 0
8. Бауи Набиль 1 0
9. Милошевич Александер 1 0
10. Офори Эбенезер 1 0
11. Сильва Стефан 1 0
12. Радулович Боян 1 0
13. Каль Эрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эребру 0 14.29% (1) 0 14.29% (1) 28.57% (2) 42.86% (3)
 АИК 13.33% (2) 6.67% (1) 20% (3) 13.33% (2) 13.33% (2) 33.33% (5)

Предыдущие игры

Эребру Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Эребру 0:2 Хаммарбю Эльфсборг 2:1 Эребру Юргорден 3:0 Эребру Норрчёпинг 1:0 Эребру
Эребру 0:1 Хеккен Эребру 1:2 Мальмё Дегерфорс 3:0 Эребру Хеккен 2:3 Эребру Эребру 1:0 Хальмстад Эребру 0:3 Норрчёпинг Кальмар 1:0 Эребру Эстерсунд 5:0 Эребру Эребру 0:0 Гётеборг Эребру 2:0 Акрополис Эребру 2:3 АИК Мальмё 4:1 Эребру Мальмё 1:1 Эребру Эребру 3:1 Фалькенберг Эребру 2:2 Сириус Лёдде 0:7 Эребру
АИК Последние 20 матчей: +10 =4 -6
АИК 2:0 Кальмар АИК 2:1 Варберг БоИС Хеккен 2:1 АИК АИК 0:1 Эстерсунд
АИК 3:3 Сириус АИК 2:2 Мьельбю Эстерсунд 1:2 АИК АИК 1:1 Мальмё Норрчёпинг 2:0 АИК АИК 1:0 Эльфсборг АИК 2:0 Хаммарбю Гётеборг 2:0 АИК АИК 2:0 Дегерфорс АИК 1:1 Сундсвалль Эребру 2:3 АИК Эльфсборг 0:2 АИК АИК 1:2 Броммапойкарна Хаммарбю 3:2 АИК АИК 4:0 Сирианска Эскильстуна Оскаршамнс АИК 1:2 АИК

Последние игры между собой

Эребру: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
АИК: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Эребру 2:3 АИК Товарищеские матчи АИК 0:1 Эребру Товарищеские матчи АИК 3:1 Эребру Товарищеские матчи АИК 0:2 Эребру Аллсвенскан
Эребру 0:2 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:1 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Эребру Кубок Эребру 1:2 АИК Аллсвенскан АИК 1:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:2 АИК Аллсвенскан АИК 0:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 3:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 4:2 АИК Аллсвенскан Эребру 3:0 АИК Товарищеские матчи АИК 1:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:3 АИК Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 13 9 2 2 31 - 16 29
2. Юргорден Заявка 12 8 3 1 22 - 7 27
3. Эльфсборг Заявка 13 7 2 4 19 - 13 23
4. АИК Заявка 12 6 3 3 16 - 12 21
5. Хаммарбю Заявка 12 6 3 3 24 - 16 21
6. Норрчёпинг Заявка 12 5 2 5 15 - 12 17
7. Хеккен Заявка 12 4 4 4 17 - 16 16
8. Сириус Заявка 12 4 3 5 14 - 23 15
9. Гётеборг Заявка 12 3 6 3 14 - 14 15
10. Хальмстад Заявка 12 3 6 3 10 - 10 15
11. Кальмар Заявка 12 3 5 4 11 - 14 14
12. Дегерфорс Заявка 12 4 2 6 13 - 20 14
13. Варберг БоИС Заявка 12 3 3 6 15 - 21 12
14. Мьельбю Заявка 12 2 4 6 9 - 15 10
15. Эстерсунд Заявка 12 2 2 8 14 - 18 8
16. Эребру Заявка 12 2 2 8 7 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 7 5 2 0 12 - 4 17
2. Юргорден Заявка 6 5 1 0 14 - 2 16
3. Мальмё Заявка 6 5 1 0 16 - 7 16
4. Хаммарбю Заявка 7 4 3 0 16 - 8 15
5. Эльфсборг Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
6. Норрчёпинг Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
7. Сириус Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
8. Дегерфорс Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
9. Гётеборг Заявка 6 2 2 2 10 - 9 8
10. Кальмар Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
11. Мьельбю Заявка 6 2 2 2 3 - 4 8
12. Хальмстад Заявка 6 1 5 0 4 - 3 8
13. Хеккен Заявка 6 2 1 3 10 - 10 7
14. Варберг БоИС Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
15. Эстерсунд Заявка 6 2 0 4 12 - 8 6
16. Эребру Заявка 6 1 2 3 3 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
2. Юргорден Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
3. Эльфсборг Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
4. Хеккен Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
5. Гётеборг Заявка 6 1 4 1 4 - 5 7
6. Хальмстад Заявка 6 2 1 3 6 - 7 7
7. Кальмар Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
8. Хаммарбю Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
9. Норрчёпинг Заявка 6 2 0 4 6 - 6 6
10. Варберг БоИС Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
11. Сириус Заявка 7 1 2 4 8 - 19 5
12. Дегерфорс Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
13. АИК Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Эребру Заявка 6 1 0 5 4 - 16 3
15. Мьельбю Заявка 6 0 2 4 6 - 11 2
16. Эстерсунд Заявка 6 0 2 4 2 - 10 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мальмё Колак Антонио-Мирко 7 0 2
2. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 7 0 0
3. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 6 0 3
4. Сириус Куаку Кристиан III 6 0 1
5. Хаммарбю Людвигсон Густав 6 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
2. Сириус Хелльборг Адам 6 0
3. АИК Ларссон Себастьян 5 0
4. Мьельбю Кричак Иван 5 0
5. Эстерсунд Арин Франк 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Колландер Деннис бьет в цель!
  • Желтая карточка
    14'
    Оума Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Эребру 1:1 АИК онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19500  Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 2020  Отзывы (1) Обзор Играть
8 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
10 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
11 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 