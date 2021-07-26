Швеция: Аллсвенскан 2021
Эребру
1:1
Конец матча
Стадион: Берн Арена
АИК
14' Желтая карточкаОума Эрик
1:0
26' ГолКолландер Деннис
1:1
61' ГолБауи Набиль
68' Желтая карточкаМартенссон Йохан
81' Желтая карточкаМилошевич Александер
82' Желтая карточкаАллен Бобби
90' Желтая карточкаСковгор Андреас
24
Али
Хусейн
16
Сегер
Давид
89
Валкер
Кевин
99
Хуммет
Денис
11
Бесара
Нахир
22
Рогич
Филип
25
Оума
Эрик
19
Юлятупа
Саку
10
Бауи
Набиль
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Сегер ДавидПолузащитник
-
89 Валкер КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Хуммет ДенисНападающий
-
11 Бесара НахирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Галль РоменПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Vitor Gazimba
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Рогич ФилипЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Оума ЭрикЗащитник
-
19 Юлятупа СакуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бауи НабильПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Айяри ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Гойтом ХенокНападающий
-
-
Главный тренер: Bartosz Grzelak
Ход матча
14'
26'
1:0
61'
1:1
68'
82'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 10
-
5 Удары в створ 9
-
4 Угловые 13
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
42 Владение мячом, % 58
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хуммет Денис
|4
|0.33
|2.
|Мехмети Агон
|1
|0.08
|3.
|Мартенссон Йохан
|1
|0.08
|4.
|Колландер Деннис
|1
|0.08
|5.
|Сегер Давид
|0
|0
|6.
|Али Хусейн
|0
|0
|7.
|Валкер Кевин
|0
|0
|8.
|Бесара Нахир
|0
|0
|9.
|Галль Ромен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бауи Набиль
|3
|0.25
|2.
|Стефанелли Николас
|3
|0.25
|3.
|Ларссон Себастьян
|2 (1)
|0.17
|4.
|Радулович Боян
|2
|0.17
|5.
|Юлятупа Саку
|1
|0.08
|6.
|Гойтом Хенок
|1
|0.08
|7.
|Милошевич Александер
|1
|0.08
|8.
|Рогич Филип
|1
|0.08
|9.
|Страннегорд Том
|1
|0.08
|10.
|Оума Эрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сковгор Андреас
|4
|0
|2.
|Герзич Нордин
|3
|0
|3.
|Мартенссон Йохан
|3
|0
|4.
|Аллен Бобби
|3
|0
|5.
|Альмебек Михаэль
|2
|0
|6.
|Валкер Кевин
|2
|0
|7.
|Колландер Деннис
|2
|0
|8.
|Мехмети Агон
|1
|0
|9.
|Хуммет Денис
|1
|0
|10.
|Бьорндал Эрик
|1
|0
|11.
|Хьертстранд Бенджамин
|1
|0
|12.
|Райт Кевин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ларссон Себастьян
|5
|0
|2.
|Папаяннопулос Сотирис
|3
|0
|3.
|Яношевич Будимир
|2
|0
|4.
|Оума Эрик
|2
|0
|5.
|Юлятупа Саку
|2
|0
|6.
|Хуссейн Билаль
|2
|0
|7.
|Карлссон Пер
|1
|0
|8.
|Бауи Набиль
|1
|0
|9.
|Милошевич Александер
|1
|0
|10.
|Офори Эбенезер
|1
|0
|11.
|Сильва Стефан
|1
|0
|12.
|Радулович Боян
|1
|0
|13.
|Каль Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эребру
|0
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|42.86% (3)
|АИК
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|20% (3)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|33.33% (5)
Предыдущие игры
Эребру Последние 20 матчей: +5 =3 -12Эребру 0:2 Хаммарбю Эльфсборг 2:1 Эребру Юргорден 3:0 Эребру Норрчёпинг 1:0 Эребру
Эребру 0:1 Хеккен Эребру 1:2 Мальмё Дегерфорс 3:0 Эребру Хеккен 2:3 Эребру Эребру 1:0 Хальмстад Эребру 0:3 Норрчёпинг Кальмар 1:0 Эребру Эстерсунд 5:0 Эребру Эребру 0:0 Гётеборг Эребру 2:0 Акрополис Эребру 2:3 АИК Мальмё 4:1 Эребру Мальмё 1:1 Эребру Эребру 3:1 Фалькенберг Эребру 2:2 Сириус Лёдде 0:7 Эребру
АИК Последние 20 матчей: +10 =4 -6АИК 2:0 Кальмар АИК 2:1 Варберг БоИС Хеккен 2:1 АИК АИК 0:1 Эстерсунд
Последние игры между собой
Эребру: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
АИК: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Эребру 0:2 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:1 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Эребру Кубок Эребру 1:2 АИК Аллсвенскан АИК 1:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:2 АИК Аллсвенскан АИК 0:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 3:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 4:2 АИК Аллсвенскан Эребру 3:0 АИК Товарищеские матчи АИК 1:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:3 АИК Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|31 - 16
|29
|2.
|Юргорден
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|22 - 7
|27
|3.
|Эльфсборг
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 13
|23
|4.
|АИК
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 12
|21
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|24 - 16
|21
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 12
|17
|7.
|Хеккен
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 16
|16
|8.
|Сириус
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 23
|15
|9.
|Гётеборг
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|14 - 14
|15
|10.
|Хальмстад
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|10 - 10
|15
|11.
|Кальмар
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 14
|14
|12.
|Дегерфорс
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 20
|14
|13.
|Варберг БоИС
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 21
|12
|14.
|Мьельбю
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 15
|10
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|14 - 18
|8
|16.
|Эребру
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 4
|17
|2.
|Юргорден
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 2
|16
|3.
|Мальмё
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 7
|16
|4.
|Хаммарбю
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 8
|15
|5.
|Эльфсборг
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|7.
|Сириус
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|8.
|Дегерфорс
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|9.
|Гётеборг
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|10.
|Кальмар
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|11.
|Мьельбю
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|4 - 3
|8
|13.
|Хеккен
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 10
|7
|14.
|Варберг БоИС
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|12 - 8
|6
|16.
|Эребру
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|2.
|Юргорден
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|3.
|Эльфсборг
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|4.
|Хеккен
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|5.
|Гётеборг
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|6.
|Хальмстад
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|7.
|Кальмар
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|8.
|Хаммарбю
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|9.
|Норрчёпинг
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 6
|6
|10.
|Варберг БоИС
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|11.
|Сириус
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 19
|5
|12.
|Дегерфорс
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|13.
|АИК
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Эребру
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 16
|3
|15.
|Мьельбю
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 11
|2
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|7
|0
|2
|2.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|7
|0
|0
|3.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|6
|0
|3
|4.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|6
|0
|1
|5.
|Хаммарбю
|Людвигсон Густав
|6
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|2.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|6
|0
|3.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|5
|0
|4.
|Мьельбю
|Кричак Иван
|5
|0
|5.
|Эстерсунд
|Арин Франк
|3
|1