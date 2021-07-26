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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Норрбю
4:1
Конец матча
Вестерос
0'
12' Желтая карточка
Браннефальк Йохан
1:0
22' Пенальти
Вукоевич Диян
47' Желтая карточка
Стремберг Робин
2:0
57' Гол
Вукоевич Диян
3:0
63' Гол
Вукоевич Диян
82' Желтая карточка
Аргудо Луис
82' Желтая карточка
Jacob Lindahl
3:1
90' Гол
Dusan Jajic
4:1
90' Гол
Османагич Нино
90'+6
23
Кайтофт
Антон
8
Саволайнен
Никлас
4
Лундгрен
Фредрик
2
Мохамад
Аббас
17
Берг
Виктор
7
Эрквист
Расмус
18
Пекальски
Иво
5
Браннефальк
Йохан
13
Стремберг
Робин
22
Аргудо
Луис
21
Вукоевич
Диян
1
Фагерстрём
Антон
2
Лагербильке
Густав
4
Адольфссон
Йеспер
26
Бьерклунд
Калле
3
Альмстрём-Тахти
Филип
6
Йоханссон
Саймон
15
Эдлунд
Олле
31
Спорронг
Альбин
19
Сёрман
Самуэль
30
Видхольт
Вильям
23
Dusan
Jajic
Норрбю
3-4-3
Вестерос
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Норрбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вукоевич Диян 6 (2) 0.46
2. Джобе Бубакарр 4 0.31
3. Стремберг Робин 3 0.23
4. Эрквист Расмус 2 0.15
5. Османагич Нино 1 0.08
6. Саволайнен Никлас 1 0.08
7. Аргудо Луис 1 0.08
8. Сало Александр 1 0.08
9. Ялдыр Дениз 1 0.08
10. Пекальски Иво 0 0
11. Берг Виктор 0 0
12. Арлиг Вильхельм 0 0
Вестерос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Проделль Виктор 3 0.23
2. Лагербильке Густав 3 (2) 0.23
3. Йоханссон Саймон 1 0.08
4. Спэн Брайан 1 0.08
5. Dusan Jajic 1 0.08
6. Видхольт Вильям 1 0.08
7. Троне Филип 0 0
8. Ског Эмиль 0 0
9. Гефверт Симон 0 0

Карточки

Норрбю
# Игрок      
1. Пекальски Иво 4 0
2. Османагич Нино 3 0
3. Стремберг Робин 2 0
4. Браннефальк Йохан 2 0
5. Аргудо Луис 2 0
6. Сало Александр 2 0
7. Ялдыр Дениз 2 0
8. Эрквист Расмус 2 0
9. Берг Виктор 2 0
10. Вукоевич Диян 1 0
11. Джобе Бубакарр 1 0
12. Мохамад Аббас 1 0
13. Олссон Макс 1 0
Вестерос
# Игрок      
1. Альмстрём-Тахти Филип 4 3
2. Троне Филип 6 0
3. Энгстрём Давид 3 0
4. Спэн Брайан 2 0
5. Проделль Виктор 1 0
6. Йоханссон Саймон 1 0
7. Фагерстрём Антон 1 0
8. Эдлунд Олле 1 0
9. Лагербильке Густав 1 0
10. Спорронг Альбин 1 0
11. Салмон Джастин 1 0
12. Сёрман Самуэль 1 0
13. Jacob Lindahl 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Норрбю 25% (5) 20% (4) 15% (3) 10% (2) 20% (4) 10% (2)
Вестерос 0 30% (3) 30% (3) 10% (1) 10% (1) 20% (2)

Предыдущие игры

Норрбю Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Акрополис 0:3 Норрбю Норрбю 2:0 Вернаму Эстер 0:0 Норрбю Норрбю 0:2 ГАИС
Норрбю 2:1 Сирианска Эскильстуна Хельсинборг 0:2 Норрбю Браге 1:2 Норрбю Васалунд 0:1 Норрбю Норрбю 1:1 Ландскруна Сундсвалль 2:0 Норрбю Норрбю 2:0 Йёнчёпинг Треллеборг 2:1 Норрбю Дегерфорс 1:0 Норрбю Норрбю 1:3 Варберг БоИС Норрбю 2:1 Хеккен Сирианска Эскильстуна 1:0 Норрбю Норрбю 2:0 Далкурд Норрбю 6:0 Умео Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Норрбю 1:4 Браге
Вестерос Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Вестерос 0:4 Хельсинборг Сундсвалль 1:0 Вестерос Вестерос 0:0 Эстер Фалькенберг 2:1 Вестерос
Вестерос 2:2 Браге Треллеборг 0:1 Вестерос Вестерос 0:0 Вернаму Вестерос 2:1 Йёнчёпинг Эргрюте 1:1 Вестерос Вестерос 2:1 Васалунд ГАИС 1:0 Вестерос Вестерос 0:0 Сирианска Эскильстуна Вестерос 1:2 Сириус Хеккен 3:0 Вестерос Дегерфорс 3:4 Вестерос Вестерос 3:0 ГАИС Хальмстад 0:0 Вестерос Мальмё 1:2 Вестерос Вестерос 2:1 Эстер Умео 0:0 Вестерос

Последние игры между собой

Норрбю: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Вестерос: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Норрбю 3:1 Вестерос Суперэттан Вестерос 1:2 Норрбю Суперэттан Норрбю 1:0 Вестерос Суперэттан Вестерос 1:3 Норрбю Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 13 8 4 1 24 - 12 28
2. Норрбю Заявка 13 8 2 3 20 - 10 26
3. Вернаму Заявка 13 8 2 3 14 - 8 26
4. Треллеборг Заявка 13 6 4 3 19 - 17 22
5. Йёнчёпинг Заявка 12 6 3 3 20 - 12 21
6. Сундсвалль Заявка 13 6 2 5 17 - 14 20
7. Хельсинборг Заявка 11 5 3 3 15 - 9 18
8. Сирианска Эскильстуна Заявка 13 5 3 5 15 - 10 18
9. Эстер Заявка 12 4 3 5 10 - 12 15
10. ГАИС Заявка 13 4 2 7 11 - 16 14
11. Вестерос Заявка 13 3 5 5 10 - 17 14
12. Эргрюте Заявка 13 3 5 5 13 - 19 14
13. Браге Заявка 13 3 3 7 11 - 15 12
14. Акрополис Заявка 13 2 5 6 10 - 20 11
15. Васалунд Заявка 12 3 1 8 14 - 23 10
16. Фалькенберг Заявка 12 3 1 8 12 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 8 6 2 0 15 - 6 20
2. Вернаму Заявка 7 6 0 1 8 - 2 18
3. Сирианска Эскильстуна Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
4. Йёнчёпинг Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
5. Сундсвалль Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
6. Норрбю Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
7. Треллеборг Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
8. Вестерос Заявка 7 2 4 1 6 - 8 10
9. Хельсинборг Заявка 6 3 0 3 8 - 7 9
10. Эстер Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
11. Акрополис Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
12. Васалунд Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
13. ГАИС Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
14. Фалькенберг Заявка 6 2 0 4 7 - 13 6
15. Эргрюте Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
16. Браге Заявка 6 1 1 4 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрбю Заявка 7 4 1 2 9 - 5 13
2. Треллеборг Заявка 7 3 2 2 12 - 12 11
3. Хельсинборг Заявка 5 2 3 0 7 - 2 9
4. Ландскруна Заявка 5 2 2 1 9 - 6 8
5. Вернаму Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
6. Эргрюте Заявка 7 2 2 3 9 - 14 8
7. Браге Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
8. Йёнчёпинг Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
9. Сундсвалль Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
10. ГАИС Заявка 6 2 1 3 3 - 4 7
11. Эстер Заявка 6 2 1 3 4 - 6 7
12. Фалькенберг Заявка 6 1 1 4 5 - 8 4
13. Вестерос Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
14. Акрополис Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
15. Васалунд Заявка 7 1 0 6 10 - 17 3
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 6 0 1 5 1 - 7 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Эргрюте Зелькович Айдин 8 0 0
2. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 7 0 0
3. Норрбю Вукоевич Диян 6 2 3
4. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 6 1 0
5. Йёнчёпинг Омонди Эрик 5 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
2. Вестерос Троне Филип 6 0
3. Фалькенберг Адриан Самуэль 6 0
4. Вернаму Виндехолл Чарли 5 0
5. Васалунд Траоре Маи 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Вукоевич Диян из команды Норрбю забивает с точки!
  • Желтая карточка
    12'
    Браннефальк Йохан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Норрбю 4:1 Вестерос онлайн




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