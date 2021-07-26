Швеция: Суперэттан 2021
12' Желтая карточкаБраннефальк Йохан
1:0
22' ПенальтиВукоевич Диян
47' Желтая карточкаСтремберг Робин
2:0
57' ГолВукоевич Диян
3:0
63' ГолВукоевич Диян
82' Желтая карточкаАргудо Луис
82' Желтая карточкаJacob Lindahl
3:1
90' ГолDusan Jajic
4:1
90' ГолОсманагич Нино
17
Берг
Виктор
22
Аргудо
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Берг ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Аргудо ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mak Lind
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Dusan JajicНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Стин ВикторЗащитник
- Защитник
-
14 Спэн БрайанЗащитник
-
21 Ског ЭмильЗащитник
-
-
-
Главный тренер: Thomas Askebrand
Ход матча
22'
1:0
47'
57'
2:0
63'
3:0
82'
82'
90'
3:1
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вукоевич Диян
|6 (2)
|0.46
|2.
|Джобе Бубакарр
|4
|0.31
|3.
|Стремберг Робин
|3
|0.23
|4.
|Эрквист Расмус
|2
|0.15
|5.
|Османагич Нино
|1
|0.08
|6.
|Саволайнен Никлас
|1
|0.08
|7.
|Аргудо Луис
|1
|0.08
|8.
|Сало Александр
|1
|0.08
|9.
|Ялдыр Дениз
|1
|0.08
|10.
|Пекальски Иво
|0
|0
|11.
|Берг Виктор
|0
|0
|12.
|Арлиг Вильхельм
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Проделль Виктор
|3
|0.23
|2.
|Лагербильке Густав
|3 (2)
|0.23
|3.
|Йоханссон Саймон
|1
|0.08
|4.
|Спэн Брайан
|1
|0.08
|5.
|Dusan Jajic
|1
|0.08
|6.
|Видхольт Вильям
|1
|0.08
|7.
|Троне Филип
|0
|0
|8.
|Ског Эмиль
|0
|0
|9.
|Гефверт Симон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пекальски Иво
|4
|0
|2.
|Османагич Нино
|3
|0
|3.
|Стремберг Робин
|2
|0
|4.
|Браннефальк Йохан
|2
|0
|5.
|Аргудо Луис
|2
|0
|6.
|Сало Александр
|2
|0
|7.
|Ялдыр Дениз
|2
|0
|8.
|Эрквист Расмус
|2
|0
|9.
|Берг Виктор
|2
|0
|10.
|Вукоевич Диян
|1
|0
|11.
|Джобе Бубакарр
|1
|0
|12.
|Мохамад Аббас
|1
|0
|13.
|Олссон Макс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|2.
|Троне Филип
|6
|0
|3.
|Энгстрём Давид
|3
|0
|4.
|Спэн Брайан
|2
|0
|5.
|Проделль Виктор
|1
|0
|6.
|Йоханссон Саймон
|1
|0
|7.
|Фагерстрём Антон
|1
|0
|8.
|Эдлунд Олле
|1
|0
|9.
|Лагербильке Густав
|1
|0
|10.
|Спорронг Альбин
|1
|0
|11.
|Салмон Джастин
|1
|0
|12.
|Сёрман Самуэль
|1
|0
|13.
|Jacob Lindahl
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Норрбю
|25% (5)
|20% (4)
|15% (3)
|10% (2)
|20% (4)
|10% (2)
|Вестерос
|0
|30% (3)
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
Предыдущие игры
Норрбю Последние 20 матчей: +10 =2 -8Акрополис 0:3 Норрбю Норрбю 2:0 Вернаму Эстер 0:0 Норрбю Норрбю 0:2 ГАИС
Норрбю 2:1 Сирианска Эскильстуна Хельсинборг 0:2 Норрбю Браге 1:2 Норрбю Васалунд 0:1 Норрбю Норрбю 1:1 Ландскруна Сундсвалль 2:0 Норрбю Норрбю 2:0 Йёнчёпинг Треллеборг 2:1 Норрбю Дегерфорс 1:0 Норрбю Норрбю 1:3 Варберг БоИС Норрбю 2:1 Хеккен Сирианска Эскильстуна 1:0 Норрбю Норрбю 2:0 Далкурд Норрбю 6:0 Умео Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Норрбю 1:4 Браге
Вестерос Последние 20 матчей: +7 =7 -6Вестерос 0:4 Хельсинборг Сундсвалль 1:0 Вестерос Вестерос 0:0 Эстер Фалькенберг 2:1 Вестерос
Вестерос 2:2 Браге Треллеборг 0:1 Вестерос Вестерос 0:0 Вернаму Вестерос 2:1 Йёнчёпинг Эргрюте 1:1 Вестерос Вестерос 2:1 Васалунд ГАИС 1:0 Вестерос Вестерос 0:0 Сирианска Эскильстуна Вестерос 1:2 Сириус Хеккен 3:0 Вестерос Дегерфорс 3:4 Вестерос Вестерос 3:0 ГАИС Хальмстад 0:0 Вестерос Мальмё 1:2 Вестерос Вестерос 2:1 Эстер Умео 0:0 Вестерос
Последние игры между собой
Норрбю: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Вестерос: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|24 - 12
|28
|2.
|Норрбю
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 10
|26
|3.
|Вернаму
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|14 - 8
|26
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 17
|22
|5.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|21
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 14
|20
|7.
|Хельсинборг
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 9
|18
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 10
|18
|9.
|Эстер
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 12
|15
|10.
|ГАИС
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|11 - 16
|14
|11.
|Вестерос
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 17
|14
|12.
|Эргрюте
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 19
|14
|13.
|Браге
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 15
|12
|14.
|Акрополис
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|10 - 20
|11
|15.
|Васалунд
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|14 - 23
|10
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|12 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|15 - 6
|20
|2.
|Вернаму
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|8 - 2
|18
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|4.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|5.
|Сундсвалль
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|6.
|Норрбю
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|7.
|Треллеборг
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|8.
|Вестерос
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|6 - 8
|10
|9.
|Хельсинборг
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|10.
|Эстер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|11.
|Акрополис
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|12.
|Васалунд
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|13.
|ГАИС
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 13
|6
|15.
|Эргрюте
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|16.
|Браге
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрбю
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|2.
|Треллеборг
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 2
|9
|4.
|Ландскруна
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|5.
|Вернаму
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|6.
|Эргрюте
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|7.
|Браге
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|8.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|9.
|Сундсвалль
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|10.
|ГАИС
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 4
|7
|11.
|Эстер
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|12.
|Фалькенберг
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 8
|4
|13.
|Вестерос
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|14.
|Акрополис
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|15.
|Васалунд
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|10 - 17
|3
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|1 - 7
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|8
|0
|0
|2.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|7
|0
|0
|3.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|6
|2
|3
|4.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|6
|1
|0
|5.
|Йёнчёпинг
|Омонди Эрик
|5
|1
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|2.
|Вестерос
|Троне Филип
|6
|0
|3.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|6
|0
|4.
|Вернаму
|Виндехолл Чарли
|5
|0
|5.
|Васалунд
|Траоре Маи
|3
|1