Швеция: Аллсвенскан 2021
Эстерсунд
0:1
Конец матча
Стадион: Ямткрафт Арена
Хальмстад
45' Желтая карточкаХёрберг Феликс
88' Желтая карточкаБельман Хенрик
0:1
90' Гол в свои воротаСонко-Сундберг Ноа
40
Арин
Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Арин ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Кроон СимонПолузащитник
-
12 Авад АхмедНападающий
-
-
Главный тренер: Amir Azrafshan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Карим СадатНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Джурич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Magnus Haglund
Ход матча
45'
88'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 9
-
4 Угловые 16
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
38 Владение мячом, % 62
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тёрготт Блэйр
|5
|0.42
|2.
|Йно-Батист Фрэнсис
|2
|0.17
|3.
|Мукийби Рональд
|2
|0.17
|4.
|Кпозо Патрик
|1
|0.08
|5.
|Кроон Симон
|1
|0.08
|6.
|Авад Ахмед
|1
|0.08
|7.
|Сонко-Сундберг Ноа
|1
|0.08
|8.
|Хёрберг Феликс
|1
|0.08
|9.
|Перри Небию
|0
|0
|10.
|Бельман Хенрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Антонссон Маркус
|5 (1)
|0.42
|2.
|Карим Садат
|1
|0.08
|3.
|Боман Микаэль
|1
|0.08
|4.
|Аль-Аммари Амир
|1
|0.08
|5.
|Кроон Самуэль
|1
|0.08
|6.
|Боаки Томас
|0
|0
|7.
|Лундевалль Симон
|0
|0
|8.
|Нильссон Малькольм
|0
|0
|9.
|Бенгтссон Андреас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Арин Франк
|3
|1
|2.
|Хауган Эйрик
|3
|0
|3.
|Фрицсон Людвиг
|3
|0
|4.
|Сонко-Сундберг Ноа
|2
|0
|5.
|Хёрберг Феликс
|2
|0
|6.
|Бельман Хенрик
|2
|0
|7.
|Тёрготт Блэйр
|1
|0
|8.
|Менса Самуэль
|1
|0
|9.
|Ссеванкамбо Исак
|1
|0
|10.
|Кейта Али II
|1
|0
|11.
|Кпозо Патрик
|1
|0
|12.
|Йно-Батист Фрэнсис
|1
|0
|13.
|Досис Николаос
|1
|0
|14.
|Штольт Малкольм
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Алланссон Йоэль
|3
|0
|2.
|Боаки Томас
|1
|1
|3.
|Лундевалль Симон
|2
|0
|4.
|Аль-Аммари Амир
|2
|0
|5.
|Куртулус Эдвин
|2
|0
|6.
|Баффо Джозеф
|1
|0
|7.
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|8.
|Ахльстранд Эрик
|1
|0
|9.
|Кроон Самуэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эстерсунд
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|Хальмстад
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|0
|44.44% (4)
Предыдущие игры
Эстерсунд Последние 20 матчей: +5 =4 -11Эльфсборг 3:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:3 Гётеборг Дегерфорс 3:1 Эстерсунд АИК 0:1 Эстерсунд
Эстерсунд 3:0 Сириус Эстерсунд 1:2 АИК Юргорден 2:0 Эстерсунд Мьельбю 1:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС Мальмё 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 5:0 Эребру Кальмар 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Васалунд Эстерсунд 1:2 Сундсвалль Юргорден 3:0 Эстерсунд Юргорден 3:0 Эстерсунд Мьельбю 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Акрополис Ландскруна 0:3 Эстерсунд Локомотив Москва 4:0 Эстерсунд
Хальмстад Последние 20 матчей: +5 =10 -5Хальмстад 1:1 Варберг БоИС Хальмстад 0:0 Юргорден Хаммарбю 1:1 Хальмстад Хеккен 0:2 Хальмстад
Мьельбю 1:2 Хальмстад Хальмстад 0:0 Дегерфорс Эльфсборг 2:3 Хальмстад Хальмстад 1:1 Мьельбю Эребру 1:0 Хальмстад Хальмстад 1:1 Гётеборг Норрчёпинг 2:1 Хальмстад Сириус 1:0 Хальмстад Хальмстад 1:0 Хеккен Эльфсборг 0:1 Хальмстад Хальмстад 0:0 Кальмар Хельсинборг 0:0 Хальмстад Хальмстад 1:1 Ландскруна Мальмё 4:1 Хальмстад Хальмстад 0:0 Вестерос Хальмстад 0:2 ГАИС
Последние игры между собой
Эстерсунд: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
Хальмстад: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|31 - 16
|29
|2.
|Юргорден
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|22 - 7
|27
|3.
|Эльфсборг
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 13
|23
|4.
|АИК
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 12
|21
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|24 - 16
|21
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 12
|17
|7.
|Хеккен
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 16
|16
|8.
|Сириус
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 23
|15
|9.
|Гётеборг
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|14 - 14
|15
|10.
|Хальмстад
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|10 - 10
|15
|11.
|Кальмар
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 14
|14
|12.
|Дегерфорс
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 20
|14
|13.
|Варберг БоИС
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 21
|12
|14.
|Мьельбю
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 15
|10
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|14 - 18
|8
|16.
|Эребру
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 4
|17
|2.
|Юргорден
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 2
|16
|3.
|Мальмё
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 7
|16
|4.
|Хаммарбю
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 8
|15
|5.
|Эльфсборг
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|7.
|Сириус
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|8.
|Дегерфорс
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|9.
|Гётеборг
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|10.
|Кальмар
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|11.
|Мьельбю
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|4 - 3
|8
|13.
|Хеккен
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 10
|7
|14.
|Варберг БоИС
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|12 - 8
|6
|16.
|Эребру
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|2.
|Юргорден
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|3.
|Эльфсборг
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|4.
|Хеккен
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|5.
|Гётеборг
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|6.
|Хальмстад
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|7.
|Кальмар
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|8.
|Хаммарбю
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|9.
|Норрчёпинг
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 6
|6
|10.
|Варберг БоИС
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|11.
|Сириус
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 19
|5
|12.
|Дегерфорс
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|13.
|АИК
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Эребру
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 16
|3
|15.
|Мьельбю
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 11
|2
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|7
|0
|2
|2.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|7
|0
|0
|3.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|6
|0
|3
|4.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|6
|0
|1
|5.
|Хаммарбю
|Людвигсон Густав
|6
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|2.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|6
|0
|3.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|5
|0
|4.
|Мьельбю
|Кричак Иван
|5
|0
|5.
|Эстерсунд
|Арин Франк
|3
|1