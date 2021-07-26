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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Эстерсунд
0:1
Конец матча

Стадион:
Хальмстад
0'
45' Желтая карточка
Хёрберг Феликс
88' Желтая карточка
Бельман Хенрик
0:1
90' Гол в свои ворота
Сонко-Сундберг Ноа
90'+7
1
Кейта
Али
II
20
Хёрберг
Феликс
8
Ссеванкамбо
Исак
77
Сонко-Сундберг
Ноа
2
Кпозо
Патрик
6
Досис
Николаос
40
Арин
Франк
11
Бельман
Хенрик
17
Штольт
Малкольм
29
Карлссон
Грач
Себастьян
9
Йно-Батист
Фрэнсис
1
Нильссон
Малькольм
26
Куртулус
Эдвин
3
Бернтссон
Александер
4
Юханссон
Андреас
21
Бенгтссон
Андреас
11
Кроон
Самуэль
6
Алланссон
Йоэль
24
Аль-Аммари
Амир
7
Лундевалль
Симон
10
Карим
Садат
9
Антонссон
Маркус
Эстерсунд
4-1-2-1-2
Хальмстад
4-4-2

Ход матча

45'
Хёрберг Феликс
 
64'
Селларс Джерелл
Штольт Малкольм
 
73'
 
Боман Микаэль
Карим Садат
74'
 
Викстрём Эмиль
Лундевалль Симон
81'
Авад Ахмед
Йно-Батист Фрэнсис
 
85'
 
Ахльстранд Эрик
Кроон Самуэль
88'
Бельман Хенрик
 
90'
0:1
Сонко-Сундберг Ноа

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 9
  • 4 Угловые 16
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 38 Владение мячом, % 62

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тёрготт Блэйр 5 0.42
2. Йно-Батист Фрэнсис 2 0.17
3. Мукийби Рональд 2 0.17
4. Кпозо Патрик 1 0.08
5. Кроон Симон 1 0.08
6. Авад Ахмед 1 0.08
7. Сонко-Сундберг Ноа 1 0.08
8. Хёрберг Феликс 1 0.08
9. Перри Небию 0 0
10. Бельман Хенрик 0 0
Хальмстад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Антонссон Маркус 5 (1) 0.42
2. Карим Садат 1 0.08
3. Боман Микаэль 1 0.08
4. Аль-Аммари Амир 1 0.08
5. Кроон Самуэль 1 0.08
6. Боаки Томас 0 0
7. Лундевалль Симон 0 0
8. Нильссон Малькольм 0 0
9. Бенгтссон Андреас 0 0

Карточки

Эстерсунд
# Игрок      
1. Арин Франк 3 1
2. Хауган Эйрик 3 0
3. Фрицсон Людвиг 3 0
4. Сонко-Сундберг Ноа 2 0
5. Хёрберг Феликс 2 0
6. Бельман Хенрик 2 0
7. Тёрготт Блэйр 1 0
8. Менса Самуэль 1 0
9. Ссеванкамбо Исак 1 0
10. Кейта Али II 1 0
11. Кпозо Патрик 1 0
12. Йно-Батист Фрэнсис 1 0
13. Досис Николаос 1 0
14. Штольт Малкольм 1 0
Хальмстад
# Игрок      
1. Алланссон Йоэль 3 0
2. Боаки Томас 1 1
3. Лундевалль Симон 2 0
4. Аль-Аммари Амир 2 0
5. Куртулус Эдвин 2 0
6. Баффо Джозеф 1 0
7. Нильссон Малькольм 1 0
8. Ахльстранд Эрик 1 0
9. Кроон Самуэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эстерсунд 14.29% (2) 14.29% (2) 14.29% (2) 14.29% (2) 14.29% (2) 28.57% (4)
 Хальмстад 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 0 44.44% (4)

Предыдущие игры

Эстерсунд Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Эльфсборг 3:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:3 Гётеборг Дегерфорс 3:1 Эстерсунд АИК 0:1 Эстерсунд
Эстерсунд 3:0 Сириус Эстерсунд 1:2 АИК Юргорден 2:0 Эстерсунд Мьельбю 1:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС Мальмё 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 5:0 Эребру Кальмар 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Васалунд Эстерсунд 1:2 Сундсвалль Юргорден 3:0 Эстерсунд Юргорден 3:0 Эстерсунд Мьельбю 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Акрополис Ландскруна 0:3 Эстерсунд Локомотив Москва 4:0 Эстерсунд
Хальмстад Последние 20 матчей: +5 =10 -5
Хальмстад 1:1 Варберг БоИС Хальмстад 0:0 Юргорден Хаммарбю 1:1 Хальмстад Хеккен 0:2 Хальмстад
Мьельбю 1:2 Хальмстад Хальмстад 0:0 Дегерфорс Эльфсборг 2:3 Хальмстад Хальмстад 1:1 Мьельбю Эребру 1:0 Хальмстад Хальмстад 1:1 Гётеборг Норрчёпинг 2:1 Хальмстад Сириус 1:0 Хальмстад Хальмстад 1:0 Хеккен Эльфсборг 0:1 Хальмстад Хальмстад 0:0 Кальмар Хельсинборг 0:0 Хальмстад Хальмстад 1:1 Ландскруна Мальмё 4:1 Хальмстад Хальмстад 0:0 Вестерос Хальмстад 0:2 ГАИС

Последние игры между собой

Эстерсунд: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
Хальмстад: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
Эстерсунд 0:0 Хальмстад Кубок Эстерсунд 0:0 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 1:0 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 1:1 Хальмстад Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 13 9 2 2 31 - 16 29
2. Юргорден Заявка 12 8 3 1 22 - 7 27
3. Эльфсборг Заявка 13 7 2 4 19 - 13 23
4. АИК Заявка 12 6 3 3 16 - 12 21
5. Хаммарбю Заявка 12 6 3 3 24 - 16 21
6. Норрчёпинг Заявка 12 5 2 5 15 - 12 17
7. Хеккен Заявка 12 4 4 4 17 - 16 16
8. Сириус Заявка 12 4 3 5 14 - 23 15
9. Гётеборг Заявка 12 3 6 3 14 - 14 15
10. Хальмстад Заявка 12 3 6 3 10 - 10 15
11. Кальмар Заявка 12 3 5 4 11 - 14 14
12. Дегерфорс Заявка 12 4 2 6 13 - 20 14
13. Варберг БоИС Заявка 12 3 3 6 15 - 21 12
14. Мьельбю Заявка 12 2 4 6 9 - 15 10
15. Эстерсунд Заявка 12 2 2 8 14 - 18 8
16. Эребру Заявка 12 2 2 8 7 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 7 5 2 0 12 - 4 17
2. Юргорден Заявка 6 5 1 0 14 - 2 16
3. Мальмё Заявка 6 5 1 0 16 - 7 16
4. Хаммарбю Заявка 7 4 3 0 16 - 8 15
5. Эльфсборг Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
6. Норрчёпинг Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
7. Сириус Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
8. Дегерфорс Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
9. Гётеборг Заявка 6 2 2 2 10 - 9 8
10. Кальмар Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
11. Мьельбю Заявка 6 2 2 2 3 - 4 8
12. Хальмстад Заявка 6 1 5 0 4 - 3 8
13. Хеккен Заявка 6 2 1 3 10 - 10 7
14. Варберг БоИС Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
15. Эстерсунд Заявка 6 2 0 4 12 - 8 6
16. Эребру Заявка 6 1 2 3 3 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
2. Юргорден Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
3. Эльфсборг Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
4. Хеккен Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
5. Гётеборг Заявка 6 1 4 1 4 - 5 7
6. Хальмстад Заявка 6 2 1 3 6 - 7 7
7. Кальмар Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
8. Хаммарбю Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
9. Норрчёпинг Заявка 6 2 0 4 6 - 6 6
10. Варберг БоИС Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
11. Сириус Заявка 7 1 2 4 8 - 19 5
12. Дегерфорс Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
13. АИК Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Эребру Заявка 6 1 0 5 4 - 16 3
15. Мьельбю Заявка 6 0 2 4 6 - 11 2
16. Эстерсунд Заявка 6 0 2 4 2 - 10 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мальмё Колак Антонио-Мирко 7 0 2
2. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 7 0 0
3. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 6 0 3
4. Сириус Куаку Кристиан III 6 0 1
5. Хаммарбю Людвигсон Густав 6 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
2. Сириус Хелльборг Адам 6 0
3. АИК Ларссон Себастьян 5 0
4. Мьельбю Кричак Иван 5 0
5. Эстерсунд Арин Франк 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Хёрберг Феликс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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