Олимпиада в Токио спецраздел Медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2021

Швеция: Суперэттан 2021

2021
ГАИС
1:1
Конец матча
Акрополис
0'
16' Желтая карточка
Димитриадис Панайотис
1:0
45' Гол
Линдберг Йонас
1:1
75' Гол
Фигероа Эрик
90'+4
1
Карлссон
Матиас
6
Вангберг
Август
2
Хульквист
Даниэль
24
Грозданич
Эмин
26
Моенза
Малкольм
18
Лумбана
Борис
25
Линдберг
Йонас
10
Эгнелль
Адам
16
Андерссон
Йохан
II
20
Стернер
Даниэль
11
Линдберг
Юлиус
22
Альвбоге
Йон
2
Вейлид
Сесар
5
Перссон
Оскар
4
Димитриадис
Панайотис
20
Никопулос
Сотириос
27
Фигероа
Эрик
13
Сиводедов
Кристиан
Рубио
10
Маттссон
Линус
11
Боувин
Маттиас
16
Бурман
Маркус
21
Айдаревич
Астрит
ГАИС
4-3-3
Акрополис
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

ГАИС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эгнелль Адам 2 0.15
2. Стернер Даниэль 2 0.15
3. Марич Аднан 2 0.15
4. Линдберг Йонас 1 0.08
5. Лумбана Борис 1 0.08
6. Вангберг Август 1 0.08
7. Каргбо Майкл 1 0.08
8. Андерссон Йохан II 0 0
9. Линдберг Юлиус 0 0
10. Моенза Малкольм 0 0
11. Оусоу Айхам 0 0
Акрополис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Даниэль 2 0.15
2. Бурман Маркус 2 0.15
3. Фигероа Эрик 1 0.08
4. Петтерссон Оскар 1 0.08
5. Сиводедов Кристиан Рубио 1 (1) 0.08
6. Линдквист Никлас 1 0.08
7. Боувин Маттиас 1 0.08
8. Kewin Lounis 1 0.08
9. Осбринк Понтус 0 0
10. Стадлер Эндрю 0 0
11. Вейлид Сесар 0 0

Карточки

ГАИС
# Игрок      
1. Оусоу Айхам 1 1
2. Марич Аднан 2 0
3. Вангберг Август 2 0
4. Грозданич Эмин 2 0
5. Моенза Малкольм 0 1
6. Лумбана Борис 1 0
7. Андерссон Йохан II 1 0
8. Андерсен Никлас II 1 0
9. Ладан Никола 1 0
10. Карлссон Матиас 1 0
11. Оберг Йоаким 1 0
12. Стернер Даниэль 1 0
13. Хульквист Даниэль 1 0
14. Ибрагим Харун 1 0
Акрополис
# Игрок      
1. Димитриадис Панайотис 4 0
2. Никопулос Сотириос 4 0
3. Перссон Оскар 2 1
4. Альборнос Маурисио 3 0
5. Сиводедов Кристиан Рубио 3 0
6. Хаммар Фредрик 3 0
7. Ларссон Даниэль 1 0
8. Айдаревич Астрит 1 0
9. Линдквист Никлас 1 0
10. Некроуф Ламин 1 0
11. Боувин Маттиас 1 0
12. Вейлид Сесар 1 0
13. Бурман Маркус 1 0
14. Абрахамссон Александер 1 0
15. Селин Себастьян 1 0
16. Унгман-Бакланд Себастьян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ГАИС 10% (1) 10% (1) 10% (1) 30% (3) 0 40% (4)
Акрополис 0 10% (1) 20% (2) 20% (2) 40% (4) 10% (1)

Предыдущие игры

ГАИС Последние 20 матчей: +7 =2 -11
ГАИС 0:2 Браге Йёнчёпинг 1:0 ГАИС Сундсвалль 2:0 ГАИС ГАИС 1:3 Ландскруна
Норрбю 0:2 ГАИС ГАИС 0:1 Хельсинборг ГАИС 2:3 Треллеборг Вернаму 1:0 ГАИС ГАИС 3:2 Эстер Сирианска Эскильстуна 0:0 ГАИС ГАИС 1:0 Вестерос Фалькенберг 0:1 ГАИС Дегерфорс 2:1 ГАИС Варберг БоИС 2:0 ГАИС Вестерос 3:0 ГАИС ГАИС 1:0 Мальмё Хальмстад 0:2 ГАИС Далкурд 0:1 ГАИС ГАИС 1:1 Акрополис ГАИС 0:1 Эстер
Акрополис Последние 20 матчей: +2 =7 -11
Акрополис 0:3 Норрбю Хельсинборг 1:0 Акрополис Акрополис 3:2 Васалунд Йёнчёпинг 4:1 Акрополис
Акрополис 1:0 Фалькенберг Вернаму 1:0 Акрополис Акрополис 0:1 Эргрюте Треллеборг 1:1 Акрополис Акрополис 1:1 Сундсвалль Ландскруна 1:1 Акрополис Сирианска Эскильстуна 3:0 Акрополис Акрополис 1:1 Браге Эребру 2:0 Акрополис Акрополис 0:2 Ландскруна Эстерсунд 1:1 Акрополис Мьельбю 3:1 Акрополис Сириус 4:2 Акрополис Хаммарбю 3:3 Акрополис Юргорден 5:0 Акрополис Акрополис 1:1 Йёнчёпинг

Последние игры между собой

ГАИС: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Акрополис: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
ГАИС 1:1 Акрополис Суперэттан Акрополис 2:2 ГАИС Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 13 8 4 1 24 - 12 28
2. Норрбю Заявка 13 8 2 3 20 - 10 26
3. Вернаму Заявка 13 8 2 3 14 - 8 26
4. Треллеборг Заявка 13 6 4 3 19 - 17 22
5. Йёнчёпинг Заявка 12 6 3 3 20 - 12 21
6. Сундсвалль Заявка 13 6 2 5 17 - 14 20
7. Хельсинборг Заявка 11 5 3 3 15 - 9 18
8. Сирианска Эскильстуна Заявка 13 5 3 5 15 - 10 18
9. Эстер Заявка 12 4 3 5 10 - 12 15
10. ГАИС Заявка 13 4 2 7 11 - 16 14
11. Вестерос Заявка 13 3 5 5 10 - 17 14
12. Эргрюте Заявка 13 3 5 5 13 - 19 14
13. Браге Заявка 13 3 3 7 11 - 15 12
14. Акрополис Заявка 13 2 5 6 10 - 20 11
15. Васалунд Заявка 12 3 1 8 14 - 23 10
16. Фалькенберг Заявка 12 3 1 8 12 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 8 6 2 0 15 - 6 20
2. Вернаму Заявка 7 6 0 1 8 - 2 18
3. Сирианска Эскильстуна Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
4. Йёнчёпинг Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
5. Сундсвалль Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
6. Норрбю Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
7. Треллеборг Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
8. Вестерос Заявка 7 2 4 1 6 - 8 10
9. Хельсинборг Заявка 6 3 0 3 8 - 7 9
10. Эстер Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
11. Акрополис Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
12. Васалунд Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
13. ГАИС Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
14. Фалькенберг Заявка 6 2 0 4 7 - 13 6
15. Эргрюте Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
16. Браге Заявка 6 1 1 4 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрбю Заявка 7 4 1 2 9 - 5 13
2. Треллеборг Заявка 7 3 2 2 12 - 12 11
3. Хельсинборг Заявка 5 2 3 0 7 - 2 9
4. Ландскруна Заявка 5 2 2 1 9 - 6 8
5. Вернаму Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
6. Эргрюте Заявка 7 2 2 3 9 - 14 8
7. Браге Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
8. Йёнчёпинг Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
9. Сундсвалль Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
10. ГАИС Заявка 6 2 1 3 3 - 4 7
11. Эстер Заявка 6 2 1 3 4 - 6 7
12. Фалькенберг Заявка 6 1 1 4 5 - 8 4
13. Вестерос Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
14. Акрополис Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
15. Васалунд Заявка 7 1 0 6 10 - 17 3
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 6 0 1 5 1 - 7 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Эргрюте Зелькович Айдин 8 0 0
2. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 7 0 0
3. Норрбю Вукоевич Диян 6 2 3
4. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 6 1 0
5. Йёнчёпинг Омонди Эрик 5 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
2. Вестерос Троне Филип 6 0
3. Фалькенберг Адриан Самуэль 6 0
4. Вернаму Виндехолл Чарли 5 0
5. Васалунд Траоре Маи 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Линдберг Йонас бьет в цель!
  • Желтая карточка
    16'
    Димитриадис Панайотис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч ГАИС 1:1 Акрополис онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19500  Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 2020  Отзывы (1) Обзор Играть
8 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
10 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
11 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 