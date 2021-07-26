Швеция: Суперэттан 2021
16' Желтая карточкаДимитриадис Панайотис
1:0
45' ГолЛиндберг Йонас
1:1
75' ГолФигероа Эрик
10
Эгнелль
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Экман ОскарВратарь
- Защитник
-
17 Ятта НухаПолузащитник
-
27 Фаяд ЮссефПолузащитник
-
22 Харви АйденПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
- Основной состав
-
22 Альвбоге ЙонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Фигероа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Эк ДаниэльВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Христопулос Янис
Ход матча
45'
75'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эгнелль Адам
|2
|0.15
|2.
|Стернер Даниэль
|2
|0.15
|3.
|Марич Аднан
|2
|0.15
|4.
|Линдберг Йонас
|1
|0.08
|5.
|Лумбана Борис
|1
|0.08
|6.
|Вангберг Август
|1
|0.08
|7.
|Каргбо Майкл
|1
|0.08
|8.
|Андерссон Йохан II
|0
|0
|9.
|Линдберг Юлиус
|0
|0
|10.
|Моенза Малкольм
|0
|0
|11.
|Оусоу Айхам
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларссон Даниэль
|2
|0.15
|2.
|Бурман Маркус
|2
|0.15
|3.
|Фигероа Эрик
|1
|0.08
|4.
|Петтерссон Оскар
|1
|0.08
|5.
|Сиводедов Кристиан Рубио
|1 (1)
|0.08
|6.
|Линдквист Никлас
|1
|0.08
|7.
|Боувин Маттиас
|1
|0.08
|8.
|Kewin Lounis
|1
|0.08
|9.
|Осбринк Понтус
|0
|0
|10.
|Стадлер Эндрю
|0
|0
|11.
|Вейлид Сесар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Оусоу Айхам
|1
|1
|2.
|Марич Аднан
|2
|0
|3.
|Вангберг Август
|2
|0
|4.
|Грозданич Эмин
|2
|0
|5.
|Моенза Малкольм
|0
|1
|6.
|Лумбана Борис
|1
|0
|7.
|Андерссон Йохан II
|1
|0
|8.
|Андерсен Никлас II
|1
|0
|9.
|Ладан Никола
|1
|0
|10.
|Карлссон Матиас
|1
|0
|11.
|Оберг Йоаким
|1
|0
|12.
|Стернер Даниэль
|1
|0
|13.
|Хульквист Даниэль
|1
|0
|14.
|Ибрагим Харун
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Димитриадис Панайотис
|4
|0
|2.
|Никопулос Сотириос
|4
|0
|3.
|Перссон Оскар
|2
|1
|4.
|Альборнос Маурисио
|3
|0
|5.
|Сиводедов Кристиан Рубио
|3
|0
|6.
|Хаммар Фредрик
|3
|0
|7.
|Ларссон Даниэль
|1
|0
|8.
|Айдаревич Астрит
|1
|0
|9.
|Линдквист Никлас
|1
|0
|10.
|Некроуф Ламин
|1
|0
|11.
|Боувин Маттиас
|1
|0
|12.
|Вейлид Сесар
|1
|0
|13.
|Бурман Маркус
|1
|0
|14.
|Абрахамссон Александер
|1
|0
|15.
|Селин Себастьян
|1
|0
|16.
|Унгман-Бакланд Себастьян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ГАИС
|10% (1)
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|0
|40% (4)
|Акрополис
|0
|10% (1)
|20% (2)
|20% (2)
|40% (4)
|10% (1)
Предыдущие игры
ГАИС Последние 20 матчей: +7 =2 -11ГАИС 0:2 Браге Йёнчёпинг 1:0 ГАИС Сундсвалль 2:0 ГАИС ГАИС 1:3 Ландскруна
Норрбю 0:2 ГАИС ГАИС 0:1 Хельсинборг ГАИС 2:3 Треллеборг Вернаму 1:0 ГАИС ГАИС 3:2 Эстер Сирианска Эскильстуна 0:0 ГАИС ГАИС 1:0 Вестерос Фалькенберг 0:1 ГАИС Дегерфорс 2:1 ГАИС Варберг БоИС 2:0 ГАИС Вестерос 3:0 ГАИС ГАИС 1:0 Мальмё Хальмстад 0:2 ГАИС Далкурд 0:1 ГАИС ГАИС 1:1 Акрополис ГАИС 0:1 Эстер
Акрополис Последние 20 матчей: +2 =7 -11Акрополис 0:3 Норрбю Хельсинборг 1:0 Акрополис Акрополис 3:2 Васалунд Йёнчёпинг 4:1 Акрополис
Акрополис 1:0 Фалькенберг Вернаму 1:0 Акрополис Акрополис 0:1 Эргрюте Треллеборг 1:1 Акрополис Акрополис 1:1 Сундсвалль Ландскруна 1:1 Акрополис Сирианска Эскильстуна 3:0 Акрополис Акрополис 1:1 Браге Эребру 2:0 Акрополис Акрополис 0:2 Ландскруна Эстерсунд 1:1 Акрополис Мьельбю 3:1 Акрополис Сириус 4:2 Акрополис Хаммарбю 3:3 Акрополис Юргорден 5:0 Акрополис Акрополис 1:1 Йёнчёпинг
Последние игры между собой
ГАИС: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Акрополис: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|24 - 12
|28
|2.
|Норрбю
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 10
|26
|3.
|Вернаму
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|14 - 8
|26
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 17
|22
|5.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|21
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 14
|20
|7.
|Хельсинборг
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 9
|18
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 10
|18
|9.
|Эстер
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 12
|15
|10.
|ГАИС
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|11 - 16
|14
|11.
|Вестерос
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 17
|14
|12.
|Эргрюте
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 19
|14
|13.
|Браге
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 15
|12
|14.
|Акрополис
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|10 - 20
|11
|15.
|Васалунд
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|14 - 23
|10
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|12 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|15 - 6
|20
|2.
|Вернаму
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|8 - 2
|18
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|4.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|5.
|Сундсвалль
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|6.
|Норрбю
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|7.
|Треллеборг
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|8.
|Вестерос
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|6 - 8
|10
|9.
|Хельсинборг
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|10.
|Эстер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|11.
|Акрополис
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|12.
|Васалунд
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|13.
|ГАИС
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 13
|6
|15.
|Эргрюте
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|16.
|Браге
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрбю
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|2.
|Треллеборг
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 2
|9
|4.
|Ландскруна
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|5.
|Вернаму
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|6.
|Эргрюте
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|7.
|Браге
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|8.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|9.
|Сундсвалль
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|10.
|ГАИС
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 4
|7
|11.
|Эстер
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|12.
|Фалькенберг
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 8
|4
|13.
|Вестерос
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|14.
|Акрополис
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|15.
|Васалунд
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|10 - 17
|3
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|1 - 7
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|8
|0
|0
|2.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|7
|0
|0
|3.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|6
|2
|3
|4.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|6
|1
|0
|5.
|Йёнчёпинг
|Омонди Эрик
|5
|1
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|2.
|Вестерос
|Троне Филип
|6
|0
|3.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|6
|0
|4.
|Вернаму
|Виндехолл Чарли
|5
|0
|5.
|Васалунд
|Траоре Маи
|3
|1