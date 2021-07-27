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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Эстер
1:0
Первый тайм: 23'
Йёнчёпинг
0'
21' Желтая карточка
Мортенсен Николас
23'
25
Нилльсон
Маттиас
33
Варманен
Тату
3
Карлссон
Монц
4
Стенберг
Джон
14
Сильверхолт
Оливер
8
Хейкссон
Алекс
15
Энгквист
Эмиль
7
Юханссон
Карл
9
Рочестер
Соренсен
Марк
16
Магнуссон
Исак
19
Мортенсен
Николас
1
Петтерссон
Фрэнк
12
Свенссон
Йеспер
7
Крона
Себастьян
4
Дегерлунд
Маркус
17
Эдквист
Адриан
24
Николич
Марко
5
Фендрих
Фредрик
19
Бук
Робин
20
Страндсатер
Даниэль
16
Edin
Hamidovic
10
Омонди
Эрик
Эстер
4-2-3-1
Йёнчёпинг
3-5-2

Ход матча

21'
Мортенсен Николас
 

Бомбардиры внутри турнира

Эстер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мортенсен Николас 3 0.23
2. Рочестер Соренсен Марк 2 0.15
3. Кин Джеймс 2 0.15
4. Эрнблом Филип 2 (1) 0.15
5. Павич Маттиас 1 0.08
6. Юханссон Карл 0 0
7. Нордстрём Билли 0 0
8. Стенберг Джон 0 0
Йёнчёпинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Омонди Эрик 5 (1) 0.38
2. Эдквист Адриан 5 0.38
3. Бук Робин 3 0.23
4. Страндсатер Даниэль 2 0.15
5. Зейдан Мустафа 1 0.08
6. Бекай Перпарим 1 0.08
7. Николич Марко 1 0.08
8. Люнг Даниэль 1 0.08
9. Нордстрем Элиас 1 0.08
10. Свенссон Йеспер 0 0
11. Edin Hamidovic 0 0
12. Дегерлунд Маркус 0 0

Карточки

Эстер
# Игрок      
1. Дротт Джонатан 4 0
2. Кин Джеймс 3 0
3. Вестермарк Йеспер 3 0
4. Мортенсен Николас 3 0
5. Стенберг Джон 3 0
6. Павич Маттиас 2 0
7. Карлссон Монц 2 0
8. Адольфссон Маттис 2 0
9. Рочестер Соренсен Марк 1 0
10. Сильверхолт Оливер 1 0
11. Юханссон Карл 1 0
12. Нордстрём Билли 1 0
13. Хейкссон Алекс 1 0
14. Энгквист Эмиль 1 0
Йёнчёпинг
# Игрок      
1. Крона Себастьян 3 0
2. Бекай Перпарим 2 0
3. Зейдан Мустафа 2 0
4. Омонди Эрик 1 0
5. Свенссон Йеспер 1 0
6. Кваква Энок 1 0
7. Эдквист Адриан 1 0
8. Ламин Адам Бен 1 0
9. Николич Марко 1 0
10. Густафсон Элиас 1 0
11. Страндсатер Даниэль 1 0
12. Родеблад Лове Кевин 1 0
13. Фазал Мохаммад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эстер 0 10% (1) 0 50% (5) 30% (3) 10% (1)
 Йёнчёпинг 15% (3) 10% (2) 15% (3) 25% (5) 20% (4) 15% (3)

Предыдущие игры

Эстер Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Вернаму 2:0 Эстер Эстер 2:0 Сирианска Эскильстуна Вестерос 0:0 Эстер Эстер 0:0 Норрбю
Васалунд 1:0 Эстер Эстер 1:2 Браге Хельсинборг 0:1 Эстер Эстер 0:2 Сундсвалль ГАИС 3:2 Эстер Эстер 2:1 Фалькенберг Эстер 1:1 Ландскруна Эргрюте 0:1 Эстер Варберг БоИС 1:0 Эстер Вестерос 2:1 Эстер Эстер 0:1 Юнгшиле ГАИС 0:1 Эстер Эстер 2:1 Сирианска Эскильстуна Эстер 0:3 Хальмстад Эргрюте 4:1 Эстер Эстер 2:0 Умео
Йёнчёпинг Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Фалькенберг 2:3 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 ГАИС Эргрюте 0:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 4:1 Акрополис
Сундсвалль 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 3:1 Ландскруна Сирианска Эскильстуна 1:0 Йёнчёпинг Вестерос 2:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг Йёнчёпинг 0:0 Хельсинборг Норрбю 2:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 5:1 Васалунд Норрчёпинг 5:0 Йёнчёпинг Варберг БоИС 2:4 Йёнчёпинг Кальмар 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:3 Кальмар Акрополис 1:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:1 Треллеборг Юнгшиле 0:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 Норрбю

Последние игры между собой

Эстер: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 6
Йёнчёпинг: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 5
Йёнчёпинг 4:1 Эстер Суперэттан Эстер 1:3 Йёнчёпинг Суперэттан Эстер 0:2 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 2:0 Эстер Суперэттан
Эстер 0:0 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 0:1 Эстер Суперэттан Эстер 1:0 Йёнчёпинг Товарищеские матчи Йёнчёпинг 3:3 Эстер Суперэттан Эстер 2:3 Йёнчёпинг Суперэттан Эстер 2:1 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 3:3 Эстер Суперэттан Эстер 2:1 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 0:3 Эстер Суперэттан Эстер 1:1 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 4:3 Эстер Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 13 8 4 1 24 - 12 28
2. Норрбю Заявка 13 8 2 3 20 - 10 26
3. Вернаму Заявка 13 8 2 3 14 - 8 26
4. Треллеборг Заявка 13 6 4 3 19 - 17 22
5. Хельсинборг 2:0 Заявка 12 6 3 3 17 - 9 21
6. Йёнчёпинг 0:1 Заявка 13 6 3 4 20 - 13 21
7. Сундсвалль Заявка 13 6 2 5 17 - 14 20
8. Эстер 1:0 Заявка 13 5 3 5 11 - 12 18
9. Сирианска Эскильстуна Заявка 13 5 3 5 15 - 10 18
10. ГАИС Заявка 13 4 2 7 11 - 16 14
11. Вестерос Заявка 13 3 5 5 10 - 17 14
12. Эргрюте Заявка 13 3 5 5 13 - 19 14
13. Браге Заявка 13 3 3 7 11 - 15 12
14. Акрополис Заявка 13 2 5 6 10 - 20 11
15. Васалунд Заявка 12 3 1 8 14 - 23 10
16. Фалькенберг 0:2 Заявка 13 3 1 9 12 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 8 6 2 0 15 - 6 20
2. Вернаму Заявка 7 6 0 1 8 - 2 18
3. Сирианска Эскильстуна Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
4. Йёнчёпинг 0:1 Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
5. Сундсвалль Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
6. Норрбю Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
7. Хельсинборг 2:0 Заявка 7 4 0 3 10 - 7 12
8. Треллеборг Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
9. Эстер 1:0 Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
10. Вестерос Заявка 7 2 4 1 6 - 8 10
11. Акрополис Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
12. Васалунд Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
13. ГАИС Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
14. Фалькенберг 0:2 Заявка 6 2 0 4 7 - 13 6
15. Эргрюте Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
16. Браге Заявка 6 1 1 4 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрбю Заявка 7 4 1 2 9 - 5 13
2. Треллеборг Заявка 7 3 2 2 12 - 12 11
3. Хельсинборг 2:0 Заявка 5 2 3 0 7 - 2 9
4. Ландскруна Заявка 5 2 2 1 9 - 6 8
5. Вернаму Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
6. Эргрюте Заявка 7 2 2 3 9 - 14 8
7. Браге Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
8. Йёнчёпинг 0:1 Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
9. Сундсвалль Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
10. ГАИС Заявка 6 2 1 3 3 - 4 7
11. Эстер 1:0 Заявка 6 2 1 3 4 - 6 7
12. Фалькенберг 0:2 Заявка 7 1 1 5 5 - 10 4
13. Вестерос Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
14. Акрополис Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
15. Васалунд Заявка 7 1 0 6 10 - 17 3
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 6 0 1 5 1 - 7 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Эргрюте Зелькович Айдин 8 0 0
2. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 7 0 0
3. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 7 1 0
4. Норрбю Вукоевич Диян 6 2 3
5. Йёнчёпинг Омонди Эрик 5 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
2. Вестерос Троне Филип 6 0
3. Фалькенберг Адриан Самуэль 6 0
4. Вернаму Виндехолл Чарли 5 0
5. Васалунд Траоре Маи 3 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
Эстер
Ничья
Йёнчёпинг
2.50
3.40
3.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эстер 1:0 Йёнчёпинг онлайн




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