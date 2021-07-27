Швеция: Суперэттан 2021
21' Желтая карточкаМортенсен Николас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Кин ДжеймсНападающий
-
Главный тренер: Denis Velic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бук РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Омонди ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Кваква ЭнокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Люнг ДаниэльНападающий
-
Главный тренер: Patric Jildefalk
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мортенсен Николас
|3
|0.23
|2.
|Рочестер Соренсен Марк
|2
|0.15
|3.
|Кин Джеймс
|2
|0.15
|4.
|Эрнблом Филип
|2 (1)
|0.15
|5.
|Павич Маттиас
|1
|0.08
|6.
|Юханссон Карл
|0
|0
|7.
|Нордстрём Билли
|0
|0
|8.
|Стенберг Джон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Омонди Эрик
|5 (1)
|0.38
|2.
|Эдквист Адриан
|5
|0.38
|3.
|Бук Робин
|3
|0.23
|4.
|Страндсатер Даниэль
|2
|0.15
|5.
|Зейдан Мустафа
|1
|0.08
|6.
|Бекай Перпарим
|1
|0.08
|7.
|Николич Марко
|1
|0.08
|8.
|Люнг Даниэль
|1
|0.08
|9.
|Нордстрем Элиас
|1
|0.08
|10.
|Свенссон Йеспер
|0
|0
|11.
|Edin Hamidovic
|0
|0
|12.
|Дегерлунд Маркус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дротт Джонатан
|4
|0
|2.
|Кин Джеймс
|3
|0
|3.
|Вестермарк Йеспер
|3
|0
|4.
|Мортенсен Николас
|3
|0
|5.
|Стенберг Джон
|3
|0
|6.
|Павич Маттиас
|2
|0
|7.
|Карлссон Монц
|2
|0
|8.
|Адольфссон Маттис
|2
|0
|9.
|Рочестер Соренсен Марк
|1
|0
|10.
|Сильверхолт Оливер
|1
|0
|11.
|Юханссон Карл
|1
|0
|12.
|Нордстрём Билли
|1
|0
|13.
|Хейкссон Алекс
|1
|0
|14.
|Энгквист Эмиль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Крона Себастьян
|3
|0
|2.
|Бекай Перпарим
|2
|0
|3.
|Зейдан Мустафа
|2
|0
|4.
|Омонди Эрик
|1
|0
|5.
|Свенссон Йеспер
|1
|0
|6.
|Кваква Энок
|1
|0
|7.
|Эдквист Адриан
|1
|0
|8.
|Ламин Адам Бен
|1
|0
|9.
|Николич Марко
|1
|0
|10.
|Густафсон Элиас
|1
|0
|11.
|Страндсатер Даниэль
|1
|0
|12.
|Родеблад Лове Кевин
|1
|0
|13.
|Фазал Мохаммад
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эстер
|0
|10% (1)
|0
|50% (5)
|30% (3)
|10% (1)
|Йёнчёпинг
|15% (3)
|10% (2)
|15% (3)
|25% (5)
|20% (4)
|15% (3)
Предыдущие игры
Эстер Последние 20 матчей: +7 =3 -10Вернаму 2:0 Эстер Эстер 2:0 Сирианска Эскильстуна Вестерос 0:0 Эстер Эстер 0:0 Норрбю
Васалунд 1:0 Эстер Эстер 1:2 Браге Хельсинборг 0:1 Эстер Эстер 0:2 Сундсвалль ГАИС 3:2 Эстер Эстер 2:1 Фалькенберг Эстер 1:1 Ландскруна Эргрюте 0:1 Эстер Варберг БоИС 1:0 Эстер Вестерос 2:1 Эстер Эстер 0:1 Юнгшиле ГАИС 0:1 Эстер Эстер 2:1 Сирианска Эскильстуна Эстер 0:3 Хальмстад Эргрюте 4:1 Эстер Эстер 2:0 Умео
Йёнчёпинг Последние 20 матчей: +10 =4 -6Фалькенберг 2:3 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 ГАИС Эргрюте 0:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 4:1 Акрополис
Сундсвалль 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 3:1 Ландскруна Сирианска Эскильстуна 1:0 Йёнчёпинг Вестерос 2:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг Йёнчёпинг 0:0 Хельсинборг Норрбю 2:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 5:1 Васалунд Норрчёпинг 5:0 Йёнчёпинг Варберг БоИС 2:4 Йёнчёпинг Кальмар 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:3 Кальмар Акрополис 1:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:1 Треллеборг Юнгшиле 0:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 Норрбю
Последние игры между собой
Эстер: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 6
Йёнчёпинг: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 5
Эстер 0:0 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 0:1 Эстер Суперэттан Эстер 1:0 Йёнчёпинг Товарищеские матчи Йёнчёпинг 3:3 Эстер Суперэттан Эстер 2:3 Йёнчёпинг Суперэттан Эстер 2:1 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 3:3 Эстер Суперэттан Эстер 2:1 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 0:3 Эстер Суперэттан Эстер 1:1 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 4:3 Эстер Суперэттан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|24 - 12
|28
|2.
|Норрбю
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 10
|26
|3.
|Вернаму
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|14 - 8
|26
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 17
|22
|5.
|Хельсинборг
|2:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 9
|21
|6.
|Йёнчёпинг
|0:1 Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 13
|21
|7.
|Сундсвалль
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 14
|20
|8.
|Эстер
|1:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 12
|18
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 10
|18
|10.
|ГАИС
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|11 - 16
|14
|11.
|Вестерос
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 17
|14
|12.
|Эргрюте
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 19
|14
|13.
|Браге
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 15
|12
|14.
|Акрополис
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|10 - 20
|11
|15.
|Васалунд
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|14 - 23
|10
|16.
|Фалькенберг
|0:2 Заявка
|13
|3
|1
|9
|12 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|15 - 6
|20
|2.
|Вернаму
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|8 - 2
|18
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|4.
|Йёнчёпинг
|0:1 Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|5.
|Сундсвалль
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|6.
|Норрбю
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|7.
|Хельсинборг
|2:0 Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 7
|12
|8.
|Треллеборг
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|9.
|Эстер
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|10.
|Вестерос
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|6 - 8
|10
|11.
|Акрополис
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|12.
|Васалунд
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|13.
|ГАИС
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|14.
|Фалькенберг
|0:2 Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 13
|6
|15.
|Эргрюте
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|16.
|Браге
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрбю
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|2.
|Треллеборг
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|3.
|Хельсинборг
|2:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 2
|9
|4.
|Ландскруна
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|5.
|Вернаму
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|6.
|Эргрюте
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|7.
|Браге
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|8.
|Йёнчёпинг
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|9.
|Сундсвалль
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|10.
|ГАИС
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 4
|7
|11.
|Эстер
|1:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|12.
|Фалькенберг
|0:2 Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|13.
|Вестерос
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|14.
|Акрополис
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|15.
|Васалунд
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|10 - 17
|3
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|1 - 7
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|8
|0
|0
|2.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|7
|0
|0
|3.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|7
|1
|0
|4.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|6
|2
|3
|5.
|Йёнчёпинг
|Омонди Эрик
|5
|1
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|2.
|Вестерос
|Троне Филип
|6
|0
|3.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|6
|0
|4.
|Вернаму
|Виндехолл Чарли
|5
|0
|5.
|Васалунд
|Траоре Маи
|3
|1