Швеция: Суперэттан 2021
Хельсинборг
2:0
Перерыв
Фалькенберг
1:0
19' ГолВан ден Хурк Антони
2:0
41' ГолВан ден Хурк Антони
21
Веберг
Чарли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Веберг ЧарлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Adam Kaied
-
Главный тренер: Йорген Леннартсон
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Озен МахмутЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Даль ЛинусПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Адеми ЛорикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Tobias Tuvesson
Ход матча
19'
41'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван ден Хурк Антони
|7 (1)
|0.58
|2.
|Ольсен Брандур
|2
|0.17
|3.
|Люндберг Виктор
|2
|0.17
|4.
|Лупер Вильгельм
|1
|0.08
|5.
|Йенссон Расмус
|1
|0.08
|6.
|Свенссон Макс
|1
|0.08
|7.
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.08
|8.
|Ландгрен Андреас
|0
|0
|9.
|Бедварссон Бедвар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бергмарк-Виберг Адам
|3
|0.23
|2.
|Кизито Кваме
|2
|0.15
|3.
|Карлссон Кристоффер
|2 (1)
|0.15
|4.
|Энглунд Тобиас
|1
|0.08
|5.
|Карлссон Тобиас II
|1
|0.08
|6.
|Силисуфай Эди
|1
|0.08
|7.
|Нильссон Мелькер
|1
|0.08
|8.
|Бьерклунд Калле
|1
|0.08
|9.
|Адриан Самуэль
|0
|0
|10.
|Умар Бала Мохаммед
|0
|0
|11.
|Сёдерстрём Карл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лупер Вильгельм
|4
|0
|2.
|Бедварссон Бедвар
|2
|1
|3.
|Ольсен Брандур
|3
|0
|4.
|Люндберг Виктор
|2
|0
|5.
|Линдегор Андерс
|2
|0
|6.
|Гранквист Андреас
|1
|0
|7.
|Йенссон Расмус
|1
|0
|8.
|Цука Рави
|1
|0
|9.
|Геро Альхаджи
|1
|0
|10.
|Мбо Ноэль
|1
|0
|11.
|Крейда Владислав
|1
|0
|12.
|Benjamin Acquah
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Адриан Самуэль
|6
|0
|2.
|Норен Аксель
|3
|0
|3.
|Карлссон Тобиас II
|3
|0
|4.
|Бергмарк-Виберг Адам
|3
|0
|5.
|Гарбетт Мэттью
|2
|0
|6.
|Карлссон Кристоффер
|1
|0
|7.
|Веде Антон
|1
|0
|8.
|Энглунд Тобиас
|1
|0
|9.
|Даль Линус
|1
|0
|10.
|Силисуфай Эди
|1
|0
|11.
|Нильссон Мелькер
|1
|0
|12.
|Бьерклунд Калле
|1
|0
|13.
|Умар Бала Мохаммед
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хельсинборг
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|28.57% (4)
|0
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|Фалькенберг
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|33.33% (4)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
Предыдущие игры
Хельсинборг Последние 20 матчей: +7 =8 -5Хельсинборг 2:3 Вернаму Вестерос 0:4 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Акрополис ГАИС 0:1 Хельсинборг
Хельсинборг 0:2 Норрбю Хельсинборг 0:1 Эстер Браге 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Сирианска Эскильстуна Йёнчёпинг 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 4:1 Эргрюте Сундсвалль 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Хальмстад Хельсинборг 2:2 Мьельбю Хеккен 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Далкурд Гаусиод 1:1 Хельсинборг Гётеборг 0:0 Хельсинборг Эльфсборг 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Торнс Норрчёпинг 3:4 Хельсинборг
Фалькенберг Последние 20 матчей: +4 =1 -15Фалькенберг 2:3 Йёнчёпинг Треллеборг 2:1 Фалькенберг Сирианска Эскильстуна 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Вестерос
Акрополис 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Васалунд Ландскруна 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 3:2 Эргрюте Фалькенберг 0:3 Вернаму Эстер 2:1 Фалькенберг Браге 0:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 ГАИС Эребру 3:1 Фалькенберг Эльфсборг 3:2 Фалькенберг Фалькенберг 1:3 Дегерфорс Утсиктенс 1:3 Фалькенберг Мальмё 4:2 Фалькенберг Варберг БоИС 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 2:4 Хальмстад Фалькенберг 2:3 Мьельбю
Последние игры между собой
Хельсинборг: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 1
Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 7
Хельсинборг 1:0 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 2:3 Хельсинборг Суперэттан Хельсинборг 0:0 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 1:1 Хельсинборг Суперэттан Фалькенберг 1:4 Хельсинборг Аллсвенскан Фалькенберг 0:1 Хельсинборг Товарищеские матчи Хельсинборг 3:1 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 2:3 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:0 Фалькенберг Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|24 - 12
|28
|2.
|Норрбю
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 10
|26
|3.
|Вернаму
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|14 - 8
|26
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 17
|22
|5.
|Хельсинборг
|2:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 9
|21
|6.
|Йёнчёпинг
|0:1 Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 13
|21
|7.
|Сундсвалль
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 14
|20
|8.
|Эстер
|1:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 12
|18
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 10
|18
|10.
|ГАИС
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|11 - 16
|14
|11.
|Вестерос
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 17
|14
|12.
|Эргрюте
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 19
|14
|13.
|Браге
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 15
|12
|14.
|Акрополис
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|10 - 20
|11
|15.
|Васалунд
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|14 - 23
|10
|16.
|Фалькенберг
|0:2 Заявка
|13
|3
|1
|9
|12 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|15 - 6
|20
|2.
|Вернаму
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|8 - 2
|18
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|4.
|Йёнчёпинг
|0:1 Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|5.
|Сундсвалль
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|6.
|Норрбю
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|7.
|Хельсинборг
|2:0 Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 7
|12
|8.
|Треллеборг
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|9.
|Эстер
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|10.
|Вестерос
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|6 - 8
|10
|11.
|Акрополис
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|12.
|Васалунд
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|13.
|ГАИС
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|14.
|Фалькенберг
|0:2 Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 13
|6
|15.
|Эргрюте
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|16.
|Браге
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрбю
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|2.
|Треллеборг
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|3.
|Хельсинборг
|2:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 2
|9
|4.
|Ландскруна
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|5.
|Вернаму
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|6.
|Эргрюте
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|7.
|Браге
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|8.
|Йёнчёпинг
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|9.
|Сундсвалль
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|10.
|ГАИС
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 4
|7
|11.
|Эстер
|1:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|12.
|Фалькенберг
|0:2 Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|13.
|Вестерос
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|14.
|Акрополис
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|15.
|Васалунд
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|10 - 17
|3
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|1 - 7
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|8
|0
|0
|2.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|7
|0
|0
|3.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|7
|1
|0
|4.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|6
|2
|3
|5.
|Йёнчёпинг
|Омонди Эрик
|5
|1
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|2.
|Вестерос
|Троне Филип
|6
|0
|3.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|6
|0
|4.
|Вернаму
|Виндехолл Чарли
|5
|0
|5.
|Васалунд
|Траоре Маи
|3
|1