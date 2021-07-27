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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Хельсинборг
2:0
Перерыв
Фалькенберг
1
Линдегор
Андерс
6
Ландгрен
Андреас
2
Цука
Рави
21
Веберг
Чарли
19
Бедварссон
Бедвар
5
Ольсен
Брандур
10
Йенссон
Расмус
13
Лупер
Вильгельм
39
Ван
ден
Хурк
Антони
27
Benjamin
Acquah
11
Карялайнен
Расмус
31
Норинг
Виктор
21
Озен
Махмут
4
Норен
Аксель
8
Карлссон
Тобиас
II
25
Энглунд
Тобиас
10
Сёдерстрём
Карл
6
Веде
Антон
28
Нильссон
Мелькер
13
Умар
Бала
Мохаммед
12
Карлссон
Кристоффер
45
Бергмарк-Виберг
Адам
Хельсинборг
4-2-3-1
Фалькенберг
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван ден Хурк Антони 7 (1) 0.58
2. Ольсен Брандур 2 0.17
3. Люндберг Виктор 2 0.17
4. Лупер Вильгельм 1 0.08
5. Йенссон Расмус 1 0.08
6. Свенссон Макс 1 0.08
7. Аль-Хамлави Ассад 1 0.08
8. Ландгрен Андреас 0 0
9. Бедварссон Бедвар 0 0
Фалькенберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бергмарк-Виберг Адам 3 0.23
2. Кизито Кваме 2 0.15
3. Карлссон Кристоффер 2 (1) 0.15
4. Энглунд Тобиас 1 0.08
5. Карлссон Тобиас II 1 0.08
6. Силисуфай Эди 1 0.08
7. Нильссон Мелькер 1 0.08
8. Бьерклунд Калле 1 0.08
9. Адриан Самуэль 0 0
10. Умар Бала Мохаммед 0 0
11. Сёдерстрём Карл 0 0

Карточки

Хельсинборг
# Игрок      
1. Лупер Вильгельм 4 0
2. Бедварссон Бедвар 2 1
3. Ольсен Брандур 3 0
4. Люндберг Виктор 2 0
5. Линдегор Андерс 2 0
6. Гранквист Андреас 1 0
7. Йенссон Расмус 1 0
8. Цука Рави 1 0
9. Геро Альхаджи 1 0
10. Мбо Ноэль 1 0
11. Крейда Владислав 1 0
12. Benjamin Acquah 1 0
Фалькенберг
# Игрок      
1. Адриан Самуэль 6 0
2. Норен Аксель 3 0
3. Карлссон Тобиас II 3 0
4. Бергмарк-Виберг Адам 3 0
5. Гарбетт Мэттью 2 0
6. Карлссон Кристоффер 1 0
7. Веде Антон 1 0
8. Энглунд Тобиас 1 0
9. Даль Линус 1 0
10. Силисуфай Эди 1 0
11. Нильссон Мелькер 1 0
12. Бьерклунд Калле 1 0
13. Умар Бала Мохаммед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хельсинборг 7.14% (1) 28.57% (4) 28.57% (4) 0 7.14% (1) 28.57% (4)
 Фалькенберг 8.33% (1) 16.67% (2) 16.67% (2) 33.33% (4) 8.33% (1) 16.67% (2)

Предыдущие игры

Хельсинборг Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Хельсинборг 2:3 Вернаму Вестерос 0:4 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Акрополис ГАИС 0:1 Хельсинборг
Хельсинборг 0:2 Норрбю Хельсинборг 0:1 Эстер Браге 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Сирианска Эскильстуна Йёнчёпинг 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 4:1 Эргрюте Сундсвалль 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Хальмстад Хельсинборг 2:2 Мьельбю Хеккен 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Далкурд Гаусиод 1:1 Хельсинборг Гётеборг 0:0 Хельсинборг Эльфсборг 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Торнс Норрчёпинг 3:4 Хельсинборг
Фалькенберг Последние 20 матчей: +4 =1 -15
Фалькенберг 2:3 Йёнчёпинг Треллеборг 2:1 Фалькенберг Сирианска Эскильстуна 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Вестерос
Акрополис 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Васалунд Ландскруна 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 3:2 Эргрюте Фалькенберг 0:3 Вернаму Эстер 2:1 Фалькенберг Браге 0:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 ГАИС Эребру 3:1 Фалькенберг Эльфсборг 3:2 Фалькенберг Фалькенберг 1:3 Дегерфорс Утсиктенс 1:3 Фалькенберг Мальмё 4:2 Фалькенберг Варберг БоИС 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 2:4 Хальмстад Фалькенберг 2:3 Мьельбю

Последние игры между собой

Хельсинборг: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 1
Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 7
Хельсинборг 0:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Аллсвенскан Фалькенберг 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Фалькенберг Аллсвенскан
Хельсинборг 1:0 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 2:3 Хельсинборг Суперэттан Хельсинборг 0:0 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 1:1 Хельсинборг Суперэттан Фалькенберг 1:4 Хельсинборг Аллсвенскан Фалькенберг 0:1 Хельсинборг Товарищеские матчи Хельсинборг 3:1 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 2:3 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:0 Фалькенберг Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 13 8 4 1 24 - 12 28
2. Норрбю Заявка 13 8 2 3 20 - 10 26
3. Вернаму Заявка 13 8 2 3 14 - 8 26
4. Треллеборг Заявка 13 6 4 3 19 - 17 22
5. Хельсинборг 2:0 Заявка 12 6 3 3 17 - 9 21
6. Йёнчёпинг 0:1 Заявка 13 6 3 4 20 - 13 21
7. Сундсвалль Заявка 13 6 2 5 17 - 14 20
8. Эстер 1:0 Заявка 13 5 3 5 11 - 12 18
9. Сирианска Эскильстуна Заявка 13 5 3 5 15 - 10 18
10. ГАИС Заявка 13 4 2 7 11 - 16 14
11. Вестерос Заявка 13 3 5 5 10 - 17 14
12. Эргрюте Заявка 13 3 5 5 13 - 19 14
13. Браге Заявка 13 3 3 7 11 - 15 12
14. Акрополис Заявка 13 2 5 6 10 - 20 11
15. Васалунд Заявка 12 3 1 8 14 - 23 10
16. Фалькенберг 0:2 Заявка 13 3 1 9 12 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 8 6 2 0 15 - 6 20
2. Вернаму Заявка 7 6 0 1 8 - 2 18
3. Сирианска Эскильстуна Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
4. Йёнчёпинг 0:1 Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
5. Сундсвалль Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
6. Норрбю Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
7. Хельсинборг 2:0 Заявка 7 4 0 3 10 - 7 12
8. Треллеборг Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
9. Эстер 1:0 Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
10. Вестерос Заявка 7 2 4 1 6 - 8 10
11. Акрополис Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
12. Васалунд Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
13. ГАИС Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
14. Фалькенберг 0:2 Заявка 6 2 0 4 7 - 13 6
15. Эргрюте Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
16. Браге Заявка 6 1 1 4 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрбю Заявка 7 4 1 2 9 - 5 13
2. Треллеборг Заявка 7 3 2 2 12 - 12 11
3. Хельсинборг 2:0 Заявка 5 2 3 0 7 - 2 9
4. Ландскруна Заявка 5 2 2 1 9 - 6 8
5. Вернаму Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
6. Эргрюте Заявка 7 2 2 3 9 - 14 8
7. Браге Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
8. Йёнчёпинг 0:1 Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
9. Сундсвалль Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
10. ГАИС Заявка 6 2 1 3 3 - 4 7
11. Эстер 1:0 Заявка 6 2 1 3 4 - 6 7
12. Фалькенберг 0:2 Заявка 7 1 1 5 5 - 10 4
13. Вестерос Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
14. Акрополис Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
15. Васалунд Заявка 7 1 0 6 10 - 17 3
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 6 0 1 5 1 - 7 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Эргрюте Зелькович Айдин 8 0 0
2. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 7 0 0
3. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 7 1 0
4. Норрбю Вукоевич Диян 6 2 3
5. Йёнчёпинг Омонди Эрик 5 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
2. Вестерос Троне Филип 6 0
3. Фалькенберг Адриан Самуэль 6 0
4. Вернаму Виндехолл Чарли 5 0
5. Васалунд Траоре Маи 3 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Ван ден Хурк Антони бьет в цель!
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Ван ден Хурк Антони бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хельсинборг
Ничья
Фалькенберг
1.84
4.83
4.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хельсинборг 2:0 Фалькенберг онлайн




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