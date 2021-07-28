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Олимпийские игры 2021

2021
Саудовская Аравия (до 23 лет)
1:1
Перерыв

Стадион:
Бразилия (до 23 лет)
1
Аль-Бухари
Амин
4
Abdulbasit
Hindi
16
Аль-Давсари
Халифа
6
Аль-Амри
Абдулела
12
Аль-Шахрани
Яссер
7
Аль-Фаридж
Сальман
14
Аль-Хассан
Али
13
Абдулхамид
Сауд
10
Аль-Доссари
Салем
16
Аль-Наджи
Сами
9
Аль-Хамдан
Абдулла
1
Дос
Сантос
Адербар
3
Карлос
Диего
Сантос
15
Nino
Bahia
6
Арана
Гильерме
13
Алвес
Даниэл
9
Кунья
Матеус
8
Гимараэс
Бруно
18
Матеус
Энрике
20
Claudinho
39
Антони
10
Ришарлисон
Саудовская Аравия (до 23 лет)
Бразилия (до 23 лет)

Ход матча

14'
0:1
Кунья Матеус
27'
Аль-Амри Абдулела
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Саудовская Аравия (до 23 лет)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аль-Наджи Сами 2 0.67
2. Аль-Доссари Салем 1 0.33
3. Аль-Амри Абдулела 1 0.33
Бразилия (до 23 лет)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ришарлисон 3 1
2. Паулиньо Жозе 1 0.33
3. Кунья Матеус 1 0.33

Карточки

Саудовская Аравия (до 23 лет)
# Игрок      
Бразилия (до 23 лет)
# Игрок      
1. Соарес Дуглас 0 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Саудовская Аравия (до 23 лет) 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0
 Бразилия (до 23 лет) 25% (1) 50% (2) 0 0 0 25% (1)

Предыдущие игры

Саудовская Аравия (до 23 лет) Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Саудовская Аравия (до 23 лет) 2:3 Германия (до 23 лет) Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 2:1 Саудовская Аравия (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 1:0 Саудовская Аравия (до 23 лет) Саудовская Аравия (до 23 лет) 1:0 Узбекистан (до 23 лет)
Саудовская Аравия (до 23 лет) 1:0 Таиланд (до 23 лет) Саудовская Аравия (до 23 лет) 1:0 Сирия (до 23 лет) Саудовская Аравия (до 23 лет) 0:0 Катар (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 1:2 Саудовская Аравия (до 23 лет) Саудовская Аравия (до 23 лет) 1:1 ОАЭ (до 23 лет) Ливан (до 23 лет) 0:2 Саудовская Аравия (до 23 лет) Саудовская Аравия (до 23 лет) 6:0 Мальдивы (до 23 лет) Саудовская Аравия (до 23 лет) 0:1 Малайзия (до 23 лет) Саудовская Аравия (до 23 лет) 0:0 Ирак (до 23 лет) Иордания (до 23 лет) 2:2 Саудовская Аравия (до 23 лет) Саудовская Аравия (до 23 лет) 1:2 Япония (до 23 лет) КНДР (до 23 лет) 3:3 Саудовская Аравия (до 23 лет) Саудовская Аравия (до 23 лет) 1:1 Таиланд (до 23 лет) Саудовская Аравия (до 23 лет) 3:2 Бахрейн (до 23 лет) Саудовская Аравия (до 23 лет) 2:1 Иран (до 23 лет) Непал (до 23 лет) 0:6 Саудовская Аравия (до 23 лет)
Бразилия (до 23 лет) Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Бразилия (до 23 лет) 0:0 Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 4:2 Германия (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 1:1 Германия (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 6:0 Гондурас (до 23 лет)
Бразилия (до 23 лет) 2:0 Колумбия (до 23 лет) Дания (до 23 лет) 0:4 Бразилия (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 0:0 Ирак (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 0:0 ЮАР (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 1:2 Мексика (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 0:3 Бразилия (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 3:2 Гондурас (олимп) Бразилия (до 23 лет) 3:0 Новая Зеландия (олимп) Бразилия (до 23 лет) 3:1 Беларусь (олимп) Бразилия (до 23 лет) 3:2 Египет (олимп) Великобритания (олимп) 0:2 Бразилия (до 23 лет) Бельгия (до 23 лет) 0:3 Бразилия (до 23 лет) Аргентина (до 23 лет) 3:0 Бразилия (до 23 лет) Китай (до 23 лет) 0:3 Бразилия (до 23 лет) Новая Зеландия (до 23 лет) 0:5 Бразилия (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 1:0 Бельгия (до 23 лет)

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия (до 23 лет) 1:1 3 1 2 0 5 - 3 5
2. Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Германия (до 23 лет) 0:0 3 1 1 1 5 - 6 4
4. Саудовская Аравия (до 23 лет) 1:1 3 0 1 2 4 - 6 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Франция (до 23 лет) Жиньяк Андре-Пьер 4 2 0
2. Бразилия (до 23 лет) Ришарлисон 3 0 0
3. Новая Зеландия (до 23 лет) Вуд Крис 2 0 0
4. Германия (до 23 лет) Амири Надим 2 0 0
5. Саудовская Аравия (до 23 лет) Аль-Наджи Сами 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Германия (до 23 лет) Арнольд Максимилиан 0 1
2. Мексика (до 23 лет) Васкес Хоан 0 1
3. Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Aboubacar Doumbia 0 1
4. Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Куасси Эбуэ 0 1
5. Германия (до 23 лет) Пипер Амос 0 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итога первого тайма сборная Бразилии пока играет вничью с Саудовской Аравией 1:1, но в целом, как мы и говорили, пока команда Андре Жардине играет далеко не в полную силу. Посмотрим, что будет после перерыва, у Бразилии даже при среднем уровне активности было немало моментов, чтобы забивать ещё, но пока реализация хромает. В частности у Антони, который успел пробить в перекладину и уже из вратарской в Аль-Бухари. 
  • Офсайд
    45'
    Из глубины поля последовала передача на ход Аль-Наджи по центру, игрок сборной Саудовской Аравии забрался в явный офсайд. 
  • Угловой
    45'
    Клаудиньо с разыграл корнер с Арана, затем с левого фланге Клаудиньо выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Нино выполнил далеко не самую лучшую скидку к ближней штанге, Аль-Бухари перехватил мяч при игре на выходе. 
  • 45'
    Ришарлисон получил мяч у левого угла штрафной площади и затем выполнил передачу уже на левый угол штрафной на ход Арана, который пробил по воротам, мяч от защитника Саудовской Аравии ушёл на угловой. 
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты добавил Бамлак Тессема к основному времени первого тайма. 
  • Опасный момент
    44'
    Арана выполнил передачу на ход Кунье по левому флангу из центра поля, Матеус вошёл в штрафную площадь и затем выполнил прострел к линии вратарской на Антони, который в касание пробил по воротам, Аль-Бухари успел немного переместиться и в прыжке спасти свою команду в очень непростой ситуации. 
  • 43'
    Алвес с правого фланга вошёл в штрафную площадь и выполнил мягкую подачу в центр штрафной площади, Клаудиньо головой пробил в правый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • Опасный момент
    42'
    Арана сместился в центр с левого фланга и затем очень неплохо пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел совсем рядом со штангой. 
  • Фол, нарушение
    41'
    Гимараэс получил по ногам в центре поля. Игроки Саудовской Аравии уже частенько не поспевают за соперниками. 
  • Угловой
    40'
    Антони с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Диего в борьбе с соперниками не удалось как следует пробить головой в правый угол ворот, мяч слабо полетел в руки Аль-Бухари. 
  • 39'
    Антони вновь неплохо поработал на правом фланге и в борьбе с Аль-Доссари заработал угловой. 
  • Фол, нарушение
    38'
    Хамид ворвался в штрафную площадь с правого фланга и затем выполнил прострел к линии вратарской, Аль-Хамдан в борьбе за мяч нарушил правила против Нино. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Альдавсари в центре поля нарушил правила против Клаудиньо. Игроки сборной Бразилии в очередной раз достаточно быстро разыграли стандарт и продолжили попытки развить атаку. 
  • Фол, нарушение
    36'
    Гимараэс в центре поля нарушил правила против Аль-Шахрани. Сборная Саудовской Аравии довольно долго разыгрывала стандарт. 
  • 35'
    Клаудиньо с левого фланга выполнил подачу во вратарскую, мяч полетел точно в руки Аль-Бухари. 
  • Угловой
    34'
    Угловой у ворот Саудовской Аравии. Антони выполнил подачу к линии вратарской, Аль-Бухари при игре на выходе неудачно выбил мяч в центр штрафной площади, но на его счастье никто из игроков сборной Бразилии не смог подстроиться под отскок и пробить по воротам. 
  • Желтая карточка
    33'
    Полузащитник сборной Саудовской Аравии Ясир Аль-Шахрани получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Антони. 
  • 32'
    А вот и Саудовская Аравия приятно удивила, пусть гол и забит был со стандарта, но теперь Бразилия заиграет активнее. 
  • Описание гола
    31'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Аль-Амри!!! Аль-Фаридж со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, Аль-Амри удачно оторвался от соперников и головой пробил точно в правый угол ворот, Адербар уже ничего не мог поделать.  
  • Желтая карточка
    30'
    Защитник сборной Бразилии Гильерме Арана получил жёлтую карточку за грубую игру на правой половине поля против Аль-Хамдана. 
  • 29'
    Аль-Наджи попытался выполнить проникающую передачу в центр штрафной площади на ход Аль-Хамдану, Нино прочитал момент и в подкате перехватил мяч. 
  • Фол, нарушение
    28'
    Теперь уже Ришарлисон перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади сборной Саудовской Аравии. Мелких фолов в нашей игре достаточно. 
  • Судья
    27'
    Арана в борьбе за мяч на правом фланге у своей штрафной площади огрел по ногам Хамида, но Бамлак Тессема показал, что будет удар от ворот. 
  • Фол, нарушение
    26'
    Аль-Наджи в центре поля нарушил правила против Куньи. Игроки сборной Бразилии теперь уже не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 25'
    Разница в классе между футболистами конечно очень заметна, стоит Бразилии немного прибавить, сразу же получается создать опасный или голевой момент. 
  • Опасный момент
    24'
    Гимараэс пробил в левый угол ворот от радиуса штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Штанга
    23'
    Арана с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Антони головой пробил в правый угол ворот, мяч попал в перекладину. 
  • Угловой
    22'
    И теперь уже угловой у ворот Саудовской Аравии. Клаудиньо решил на этот раз разыграть корнер с Арана, Гильерме с левого фланга хотел выполнить подачу к линии вратарской, но мяч свалился у него с ноги и ушёл за лицевую линию поля. 
  • 21'
    Аль-Доссари со стандарта на исполнение пробил в левый угол ворот, мяч попал в "стенку" из игроков сборной Бразилии, которую грамотно выстроил Адербар. 
  • Фол, нарушение
    20'
    Карлос у радиуса своей штрафной площади нарушил правила против Аль-Наджи. Саудовская Аравия заработала довольно опасный стандарт. 
  • Описание гола
    19'
    Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Кунья!!! Бразилия заработала угловой, который позволил ей открыть счёт в матче. Клаудиньо выполнил подачу к левому углу вратарской, Кунья выиграл верховую борьбу за мяч и головой удачно пробил в ближний угол ворот, Аль-Бухари не смог спасти свою команду. 
  • 18'
    Клаудиньо подкараулил отскок на левом углу штрафной площади и пробил в ближний угол ворот, мяч попал в Альдавсари. 
  • Угловой
    17'
    Антони с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Ришарлисон в борьбе с соперниками не смог головой пробить по воротам. 
  • Судья
    16'
    Ришарлисон вошёл в штрафную площадь с правого фланга и в борьбе с Аль-Амри сразу же упал на газон, Бамлак Тессема справедливо показал, что будет только угловой. 
  • Офсайд
    15'
    Из центра поля последовал заброс на ход Аль-Фариджу по левому флангу, полузащитник сборной Саудовской Аравии забрался в офсайд. 
  • Угловой
    14'
    Угловой у ворот сборной Бразилии. Футболисты Саудовской Аравии вначале разыграли корнер, а затем с левого фланга последовала подача в центр штрафной площади, бразильцы сыграли внимательно и без особого труда перехватили мяч. 
  • 13'
    Арана с левого фланга выполнил передачу к радиусу штрафной площади, никто из партнёров по команде не понял задумки, Ришарлисон и Кунья разбежались к углам штрафной площади. 
  • 12'
    Саудовская Аравия в последние минуты стала намного больше времени проводить с мячом, но толку от этого пока совсем немного. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Аль-Шахрани перестарался в борьбе за мяч на половине поля сборной Бразилии и нарушил правила против активного Антони. 
  • 10'
    Бразилия пока явно не собирается никуда спешить, даже на половину команда Андре Жардине не выкладывается. 
  • Фол, нарушение
    9'
    Аль-Фаридж в центре поля нарушил правила против Гимараэса. Игроки сборной Бразилии достаточно быстро разыграли стандарт.  
  • Судья
    8'
    Аль-Доссари в борьбе за мяч в центре поля наткнулся на Антони и оказался на газоне, Бамлак Тессема показал, что нужно играть дальше. 
  • 7'
    Аль-Хамдан прошёл вперёд по левому флангу и сохранил непростой мяч, но в борьбе с Нино форвард сборной Саудовской Аравии всё же упустил его за лицевую линию поля. 
  • 6'
    Ришарлисон с левого фланга выполнил передачу к центру штрафной площади, Кунья в борьбе с соперником не смог зацепиться за мяч. 
  • 5'
    В среднем темпе начинается наша игра, Саудовская Аравия плотно держит оборону и ждёт шанса для проведения контратаки. 
  • 4'
    Из центра поля последовал заброс к левому углу штрафной площади Саудовской Аравии, Хамид оказался первым на мяче и головой сбросил его в руки Аль-Бухари. 
  • Угловой
    3'
    Антони разыграл корнер с Алвесом, а затем Дани с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 2'
    Кунья попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но в борьбе с защитником ему удалось заработать лишь угловой. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сборная Саудовской Аравии в группе D уже конечно же не претендует на что-то серьёзное, но команда Саада Аль-Шехри наверняка сделает всё возможное, чтобы сегодня дать хороший бой Бразилии и запомниться на Олимпийских играх с лучшей стороны. 
  • До матча
  • Рассудит этот матч интернациональная бригада арбитров во главе с Бамлаком Тессема из Эфиопии. Помогать ему на бровках будут Мохаммед Абдалла Ибрахим из Судана и Жильбер Шеруйо из Кении. Резервным арбитром на этот матч назначен Срджан Йованович из Сербии. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче третьего тура группового этапа Олимпийских игр между сборными Саудовской Аравии и Бразилии. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • Прогнозы 135
    Саудовская Аравия (до 23 лет) 3% (4)
    X 0.7% (1)
    Бразилия (до 23 лет) 96.3% (130)
    0
    выиграет Саудовская Аравия (до 23 лет)
    3:0
    Лёва Задов #
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Где смотреть матч Саудовская Аравия (до 23 лет) 1:1 Бразилия (до 23 лет) онлайн


Прогнозы на матч Саудовская Аравия (до 23 лет) 1:1 Бразилия (до 23 лет)

Исход игры
Саудовская Аравия (до 23 лет)
3% (4)
Ничья
0.7% (1)
Бразилия (до 23 лет)
96.3% (130)
Тотал 2.5
Больше
61.65% (82)
Меньше
38.35% (51)
Обе команды забьют
Да
44.36% (59)
Нет
55.64% (74)
Популярный счёт
0:2 Бразилия (до 23 лет)
31.1% (42)
1:3 Бразилия (до 23 лет)
20% (27)
1:2 Бразилия (до 23 лет)
16.3% (22)
0:3 Бразилия (до 23 лет)
14.8% (20)
0:1 Бразилия (до 23 лет)
5.2% (7)
1:4 Бразилия (до 23 лет)
3% (4)
0:4 Бразилия (до 23 лет)
2.2% (3)
2:1 Саудовская Аравия (до 23 лет)
1.5% (2)
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