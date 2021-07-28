Три минуты добавил Бамлак Тессема к основному времени первого тайма.

Ришарлисон получил мяч у левого угла штрафной площади и затем выполнил передачу уже на левый угол штрафной на ход Арана, который пробил по воротам, мяч от защитника Саудовской Аравии ушёл на угловой.

Клаудиньо с разыграл корнер с Арана, затем с левого фланге Клаудиньо выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Нино выполнил далеко не самую лучшую скидку к ближней штанге, Аль-Бухари перехватил мяч при игре на выходе.

Из глубины поля последовала передача на ход Аль-Наджи по центру, игрок сборной Саудовской Аравии забрался в явный офсайд.

Звучит свисток на перерыв. По итога первого тайма сборная Бразилии пока играет вничью с Саудовской Аравией 1:1, но в целом, как мы и говорили, пока команда Андре Жардине играет далеко не в полную силу. Посмотрим, что будет после перерыва, у Бразилии даже при среднем уровне активности было немало моментов, чтобы забивать ещё, но пока реализация хромает. В частности у Антони, который успел пробить в перекладину и уже из вратарской в Аль-Бухари.

44' Арана выполнил передачу на ход Кунье по левому флангу из центра поля, Матеус вошёл в штрафную площадь и затем выполнил прострел к линии вратарской на Антони, который в касание пробил по воротам, Аль-Бухари успел немного переместиться и в прыжке спасти свою команду в очень непростой ситуации.

43' Алвес с правого фланга вошёл в штрафную площадь и выполнил мягкую подачу в центр штрафной площади, Клаудиньо головой пробил в правый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

42' Арана сместился в центр с левого фланга и затем очень неплохо пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел совсем рядом со штангой.

41' Гимараэс получил по ногам в центре поля. Игроки Саудовской Аравии уже частенько не поспевают за соперниками.

40' Антони с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Диего в борьбе с соперниками не удалось как следует пробить головой в правый угол ворот, мяч слабо полетел в руки Аль-Бухари.

39' Антони вновь неплохо поработал на правом фланге и в борьбе с Аль-Доссари заработал угловой.

38' Хамид ворвался в штрафную площадь с правого фланга и затем выполнил прострел к линии вратарской, Аль-Хамдан в борьбе за мяч нарушил правила против Нино.

37' Альдавсари в центре поля нарушил правила против Клаудиньо. Игроки сборной Бразилии в очередной раз достаточно быстро разыграли стандарт и продолжили попытки развить атаку.

36' Гимараэс в центре поля нарушил правила против Аль-Шахрани. Сборная Саудовской Аравии довольно долго разыгрывала стандарт.

35' Клаудиньо с левого фланга выполнил подачу во вратарскую, мяч полетел точно в руки Аль-Бухари.

34' Угловой у ворот Саудовской Аравии. Антони выполнил подачу к линии вратарской, Аль-Бухари при игре на выходе неудачно выбил мяч в центр штрафной площади, но на его счастье никто из игроков сборной Бразилии не смог подстроиться под отскок и пробить по воротам.

33' Полузащитник сборной Саудовской Аравии Ясир Аль-Шахрани получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Антони.

32' А вот и Саудовская Аравия приятно удивила, пусть гол и забит был со стандарта, но теперь Бразилия заиграет активнее.

31' Г-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Аль-Амри!!! Аль-Фаридж со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, Аль-Амри удачно оторвался от соперников и головой пробил точно в правый угол ворот, Адербар уже ничего не мог поделать.

30' Защитник сборной Бразилии Гильерме Арана получил жёлтую карточку за грубую игру на правой половине поля против Аль-Хамдана.

29' Аль-Наджи попытался выполнить проникающую передачу в центр штрафной площади на ход Аль-Хамдану, Нино прочитал момент и в подкате перехватил мяч.

28' Теперь уже Ришарлисон перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади сборной Саудовской Аравии. Мелких фолов в нашей игре достаточно.

27' Арана в борьбе за мяч на правом фланге у своей штрафной площади огрел по ногам Хамида, но Бамлак Тессема показал, что будет удар от ворот.

26' Аль-Наджи в центре поля нарушил правила против Куньи. Игроки сборной Бразилии теперь уже не стали торопиться при розыгрыше мяча.

25' Разница в классе между футболистами конечно очень заметна, стоит Бразилии немного прибавить, сразу же получается создать опасный или голевой момент.

24' Гимараэс пробил в левый угол ворот от радиуса штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой.

23' Арана с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Антони головой пробил в правый угол ворот, мяч попал в перекладину.

22' И теперь уже угловой у ворот Саудовской Аравии. Клаудиньо решил на этот раз разыграть корнер с Арана, Гильерме с левого фланга хотел выполнить подачу к линии вратарской, но мяч свалился у него с ноги и ушёл за лицевую линию поля.

21' Аль-Доссари со стандарта на исполнение пробил в левый угол ворот, мяч попал в "стенку" из игроков сборной Бразилии, которую грамотно выстроил Адербар.

20' Карлос у радиуса своей штрафной площади нарушил правила против Аль-Наджи. Саудовская Аравия заработала довольно опасный стандарт.

19' Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Кунья!!! Бразилия заработала угловой, который позволил ей открыть счёт в матче. Клаудиньо выполнил подачу к левому углу вратарской, Кунья выиграл верховую борьбу за мяч и головой удачно пробил в ближний угол ворот, Аль-Бухари не смог спасти свою команду.

18' Клаудиньо подкараулил отскок на левом углу штрафной площади и пробил в ближний угол ворот, мяч попал в Альдавсари.

17' Антони с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Ришарлисон в борьбе с соперниками не смог головой пробить по воротам.

16' Ришарлисон вошёл в штрафную площадь с правого фланга и в борьбе с Аль-Амри сразу же упал на газон, Бамлак Тессема справедливо показал, что будет только угловой.

15' Из центра поля последовал заброс на ход Аль-Фариджу по левому флангу, полузащитник сборной Саудовской Аравии забрался в офсайд.

14' Угловой у ворот сборной Бразилии. Футболисты Саудовской Аравии вначале разыграли корнер, а затем с левого фланга последовала подача в центр штрафной площади, бразильцы сыграли внимательно и без особого труда перехватили мяч.

13' Арана с левого фланга выполнил передачу к радиусу штрафной площади, никто из партнёров по команде не понял задумки, Ришарлисон и Кунья разбежались к углам штрафной площади.

12' Саудовская Аравия в последние минуты стала намного больше времени проводить с мячом, но толку от этого пока совсем немного.

11' Аль-Шахрани перестарался в борьбе за мяч на половине поля сборной Бразилии и нарушил правила против активного Антони.

10' Бразилия пока явно не собирается никуда спешить, даже на половину команда Андре Жардине не выкладывается.

9' Аль-Фаридж в центре поля нарушил правила против Гимараэса. Игроки сборной Бразилии достаточно быстро разыграли стандарт.

8' Аль-Доссари в борьбе за мяч в центре поля наткнулся на Антони и оказался на газоне, Бамлак Тессема показал, что нужно играть дальше.

7' Аль-Хамдан прошёл вперёд по левому флангу и сохранил непростой мяч, но в борьбе с Нино форвард сборной Саудовской Аравии всё же упустил его за лицевую линию поля.

6' Ришарлисон с левого фланга выполнил передачу к центру штрафной площади, Кунья в борьбе с соперником не смог зацепиться за мяч.

5' В среднем темпе начинается наша игра, Саудовская Аравия плотно держит оборону и ждёт шанса для проведения контратаки.

4' Из центра поля последовал заброс к левому углу штрафной площади Саудовской Аравии, Хамид оказался первым на мяче и головой сбросил его в руки Аль-Бухари.

3' Антони разыграл корнер с Алвесом, а затем Дани с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

2' Кунья попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но в борьбе с защитником ему удалось заработать лишь угловой.