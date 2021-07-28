3:0
Лёва Задов #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аль-Наджи Сами
|2
|0.67
|2.
|Аль-Доссари Салем
|1
|0.33
|3.
|Аль-Амри Абдулела
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ришарлисон
|3
|1
|2.
|Паулиньо Жозе
|1
|0.33
|3.
|Кунья Матеус
|1
|0.33
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Соарес Дуглас
|0
|1
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Саудовская Аравия (до 23 лет)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|Бразилия (до 23 лет)
|25% (1)
|50% (2)
|0
|0
|0
|25% (1)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия (до 23 лет)
|1:1
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|2.
|Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Германия (до 23 лет)
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|4.
|Саудовская Аравия (до 23 лет)
|1:1
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|#
|Игрок
|1.
|Франция (до 23 лет)
|Жиньяк Андре-Пьер
|4
|2
|0
|2.
|Бразилия (до 23 лет)
|Ришарлисон
|3
|0
|0
|3.
|Новая Зеландия (до 23 лет)
|Вуд Крис
|2
|0
|0
|4.
|Германия (до 23 лет)
|Амири Надим
|2
|0
|0
|5.
|Саудовская Аравия (до 23 лет)
|Аль-Наджи Сами
|2
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Германия (до 23 лет)
|Арнольд Максимилиан
|0
|1
|2.
|Мексика (до 23 лет)
|Васкес Хоан
|0
|1
|3.
|Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
|Aboubacar Doumbia
|0
|1
|4.
|Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
|Куасси Эбуэ
|0
|1
|5.
|Германия (до 23 лет)
|Пипер Амос
|0
|1