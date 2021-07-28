Градель на правах капитана выполнил акцентированный навес в район 11-метровой отметки, но Куаме смог заработать только угловой в борьбе с Торунаригой.

Дао хитрой передачей пытался снабдить Куаме, но Удуохаи в геометрически точном подкате вынес снаряд за пределы поля.

От углового флажка последовала подача к ближней штанге от Градел, но Хенрихс мощно вынес снаряд примерно на 15 метров!

Первый тайм завершён - пока обошлось без голов.

43' Кейта набросил мяч в штрафную, скидку головой в сторону Дао сделал Градель, но форвард не успел подобраться к этому щедрому пасу.

42' Куаме, завалившись на газон, поборолся с Арнольдом за мяч, и капитан сборной Германии наступил на ногу форварду из Серии а. А где же жёлтая?

41' В центре поля Градель проиграл дуэль Майеру, и немцы начали долго и вальяжно конструировать атаку. Всё завершилось мощным выстрелом Амири - офсайд.

40' Думбия с левого фланга выполнил передачу на Кесси, но хавбек "Милана" пробил крайне неточно примерно с 8 метров!

39' Африканцы в атаке - Кесси чрезвычайно долго возился с мячом на фланге, затем отдал его Синго, и защитник "Торино" ошибся с передачей.

38' Опасно! Раум на скорости пролетел к штрафной площади и пробил, ничуть не останавливаясь, но мяч существенно разминулся с перекладиной.

37' Арнольд классно корпусом оттеснил Кесси, который чертыхнулся и побрёл в атаку. Сегодня не самое приятное впечатление производит лидер "Милана".

36' Дибала на газоне лежит и держится за лицо - досталось ему во время подачи углового от Майера, который наступил на стопу африканцу. В действиях немца не было злого умысла.

35' Последовал заброс от флажка в сторону Байи, но защитник "Манчестер Юнайтед" банально промахнулся мимо мяча на углу штрафной.

34' Опасно! Торунарига, выставив ногу вперёд, не позволил Дао зацепиться за мяч в штрафной площади - форвард был готов нанести опасный удар с 8 метров!

33' Ахе ворвался в штрафную, оставил позади себя Диалло, но Байи в роскошном подкате нейтрализовал выход 1 на 1 с Ира Тап.

32' Кесси оказался на правом фланге и перевёл мяч на Граделя, который, обыграв Хенрихса, по воздуху доставил снаряд до вратаря Мюллера.

31' Статистика владения мячом следующая - 60% против 40%. Визуально кажется, что немцы действительно чаще удерживают снаряд.

30' Арнольд увидел перед собой жёлтую карточку - капитан олимпийской сборной Германии сорвал классную атаку, которую начал Думбия.

29' Диалло выполнил ужасный навес в район дальней штанги, но там не оказалось ни Дао, ни Куаме, которым адресовался мяч.

28' Байи, выбивая мяч, зацепился за газон, и создалось ощущение, будто его толкнул по ногам Ахе, находившийся рядом.

27' МОМЕНТ! Ахе поднял руку, заметив желание Крузе выполнить навес, и головой зарядил прямо в перекладину - вратарь на секунду потерял концентрацию!

26' По ударам у немцев глобальное преимущество - 6 против 1. Пока что африканцы вынуждены в большей степени обороняться.

25' Арнольд столкнулся с Диалло в центре поля - немец получил болезненный удар по голове, но судья решил не доставать "горчичник" из кармана.

24' Опасно! Куаме обыграл 1 в 1 Удуохая за счёт обманных движений и закрутил мяч в угол, но немного не повезло форварду "Фиорентины".

23' Дао вылетел на оперативный простор, но в последний момент в подкате ему помешал Удуохаи, и снаряд дошёл до Мюллера.

22' Амири выполнил хитрый навес на угол штрафной, и Рихтер пробил в створ ворот - Ира Тап занял грамотную позицию и забрал мяч.

21' Кейта нарвался на жёлтую карточку за толчок в спину Арнольда. Кесси пошёл к боковому арбитру для выяснения отношений, но права партнёра не отстоял.

20' Амири был в офсайде, поэтому его передача на Рихтера не прошла бы. Хорошо, что вмешался в дело Думбия, сыгравший на перехвате.

19' Раум классно перехватил мяч под прессингом, закинул его на Майера, и хавбек своим промедлением свёл на нет усилия сборной Германии.

18' Опасно! На линии штрафной подпрыгнул Ахе после прицельного навеса от Рихтера и пробил виском - мяч прошёл рядом с правой штангой ворот Ира Тапа.

17' Амири закинул мяч в сторону Крузе, которого вдвоём держали Диалло и Байи, поэтому бывший форвард "Боруссии" не нанёс удар.

16' Градель со штрафной точки доставил мяч практически во вратарскую, но Раум головой отлично вынес снаряд на 10 метров.

15' Удуохаи подтолкнул в спину Дибала, и этот фол скрылся от зорких глаз арбитра. По сути, здесь только устным внушением мог обойтись судья.

14' Снова Амири стал "жертвой" - хавбек получил по ногам от Синго. Защитник Кот-д`Ивуара - игрок "Торино", и его связывают с отъездом из Серии А.

13' Майер забросил мяч на Раума, немец моментально снабдил мячом Амири, и после серии коротких передач немцы так и не пробили по "рамке".

12' В центре поля Амири получил по лицу от Кейта - арбитр пока не наградил африканца жёлтой карточкой, хотя это явный фол.

11' Немцы разыграли угловой, Рихтер доставил снаряд до Крузе, который пробил мимо ворот из убойной дистанции по банановой дуге!

10' Раум подключил Амири в свободной зоне, хавбек доставил мяч до Рихтера, и немец пробил с левой ноги примерно с 13 метров - снаряд пролетел в 2 метрах от штанги!

9' Рихтер перехватил мяч у Думбия и продвинулся к воротам Мюллера, желая снизить риск опасной атаки. Пока немцы выглядят более симпатично.

8' ОПАСНО! Ахе великолепно оторвался от Синго и пробил в воздушном пространстве лбом - мяч пролетел над перекладиной!

6' Градель нарушил правила в центральном круге - бывший хавбек "Борнмута" прихватил за футболку Майера, помешав движению немца.

5' Ещё один офсайд в матче - Ахе проиграл пару метров последнему защитнику сборной Кот-д`Ивуара, коим оказался игрок "Манчестер Юнайтед" Байи.

4' Африканская дружина контролирует мяч на своей половине поля. Байи и Синго перекатывали мяч, но затем Кейта ошибся с передачей.

2' ОПАСНО! Крузе оказался в офсайде и мощно зарядил по воротам Ира Тапа с линии штрафной, но голкипер для вида подпрыгнул.

2' Последовал диагональный перевод от Хенрихса в сторону Амири, но хавбек решил подключить Удуохаи к атаке.

1' Вот так начало - на жёлтую карточку нарвался Куаме - одноклубник Кокорина локтем засветил в лицо Торунариге.