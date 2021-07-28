Олимпийские игры 2021
Германия (до 23 лет)
0:0
Перерыв
Стадион: Miyagi Stadium
Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Раум ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Майер АрнеПолузащитник
-
18 Амири НадимПолузащитник
-
10 Крузе МаксНападающий
-
23 Рихтер МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Плогман ЛукаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Лёвен ЭдуардПолузащитник
-
24 Стах АнтонПолузащитник
- Нападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Кейта КадерНападающий
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Тье НиколасВратарь
-
24 Гнака СиласЗащитник
-
79 Диалло АмадПолузащитник
-
24 Тимит ШейкНападающий
-
60 Уаттара ЗиэЗащитник
-
22 Куао КоффиЗащитник
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Амири Надим
|2
|0.67
|2.
|Ахе Рагнар
|2
|0.67
|3.
|Удуохаи Феликс
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кесси Франк
|1
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Арнольд Максимилиан
|0
|1
|2.
|Пипер Амос
|0
|1
|#
|Игрок
|1.
|Aboubacar Doumbia
|0
|1
|2.
|Куасси Эбуэ
|0
|1
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Германия (до 23 лет)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
Германия (до 23 лет) Последние 8 матчей: +4 =2 -2Саудовская Аравия (до 23 лет) 2:3 Германия (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 4:2 Германия (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 1:1 Германия (до 23 лет) Нигерия (до 23 лет) 0:2 Германия (до 23 лет)
Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Последние 12 матчей: +5 =4 -3Бразилия (до 23 лет) 0:0 Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 2:1 Саудовская Аравия (до 23 лет) Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 3:0 Китай (до 23 лет) Марокко (до 23 лет) 0:0 Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
Англия (до 20 лет) 2:1 Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 1:0 Австралия (до 23 лет) Сербия (до 23 лет) 2:4 Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 1:2 Аргентина (до 23 лет) Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 1:1 Голландия (до 23 лет) Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 0:0 США (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 2:1 Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 4:1 Замбия (до 23 лет)
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия (до 23 лет)
|1:1
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|2.
|Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Германия (до 23 лет)
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|4.
|Саудовская Аравия (до 23 лет)
|1:1
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Франция (до 23 лет)
|Жиньяк Андре-Пьер
|4
|2
|0
|2.
|Бразилия (до 23 лет)
|Ришарлисон
|3
|0
|0
|3.
|Новая Зеландия (до 23 лет)
|Вуд Крис
|2
|0
|0
|4.
|Германия (до 23 лет)
|Амири Надим
|2
|0
|0
|5.
|Саудовская Аравия (до 23 лет)
|Аль-Наджи Сами
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Германия (до 23 лет)
|Арнольд Максимилиан
|0
|1
|2.
|Мексика (до 23 лет)
|Васкес Хоан
|0
|1
|3.
|Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
|Aboubacar Doumbia
|0
|1
|4.
|Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
|Куасси Эбуэ
|0
|1
|5.
|Германия (до 23 лет)
|Пипер Амос
|0
|1
Прогнозы на матч Германия (до 23 лет) 0:0 Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
Исход игры
Германия (до 23 лет)
88.7% (118)
Ничья
6.8% (9)
Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
4.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
68.94% (91)
Меньше
31.06% (41)
Обе команды забьют
Да
71.21% (94)
Нет
28.79% (38)
Популярный счёт
2:1 Германия (до 23 лет)
48.1% (64)
2:0 Германия (до 23 лет)
12% (16)
1:0 Германия (до 23 лет)
11.3% (15)
3:1 Германия (до 23 лет)
7.5% (10)
1:1 Ничья
6% (8)
3:2 Германия (до 23 лет)
4.5% (6)
3:0 Германия (до 23 лет)
3.8% (5)
1:2 Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
2.3% (3)
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