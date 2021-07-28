Олимпиада в Токио спецраздел Медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Олимпийские игры 2021

Олимпийские игры 2021

2021
Германия (до 23 лет)
0:0
Перерыв

Стадион:
Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
0'
Германия (до 23 лет)
Кот-д'Ивуар (до 23 лет)

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Германия (до 23 лет)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Амири Надим 2 0.67
2. Ахе Рагнар 2 0.67
3. Удуохаи Феликс 1 0.33
Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кесси Франк 1 0.33

Карточки

Германия (до 23 лет)
# Игрок      
1. Арнольд Максимилиан 0 1
2. Пипер Амос 0 1
Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
# Игрок      
1. Aboubacar Doumbia 0 1
2. Куасси Эбуэ 0 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Германия (до 23 лет) 20% (1) 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1)
Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Германия (до 23 лет) Последние 8 матчей: +4 =2 -2
Саудовская Аравия (до 23 лет) 2:3 Германия (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 4:2 Германия (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 1:1 Германия (до 23 лет) Нигерия (до 23 лет) 0:2 Германия (до 23 лет)
Португалия (до 23 лет) 0:4 Германия (до 23 лет) Германия (до 23 лет) 10:0 Фиджи (до 23 лет) Германия (до 23 лет) 3:3 Южная Корея (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 2:2 Германия (до 23 лет)
Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Последние 12 матчей: +5 =4 -3
Бразилия (до 23 лет) 0:0 Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 2:1 Саудовская Аравия (до 23 лет) Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 3:0 Китай (до 23 лет) Марокко (до 23 лет) 0:0 Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
Англия (до 20 лет) 2:1 Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 1:0 Австралия (до 23 лет) Сербия (до 23 лет) 2:4 Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 1:2 Аргентина (до 23 лет) Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 1:1 Голландия (до 23 лет) Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 0:0 США (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 2:1 Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 4:1 Замбия (до 23 лет)

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия (до 23 лет) 1:1 3 1 2 0 5 - 3 5
2. Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Германия (до 23 лет) 0:0 3 1 1 1 5 - 6 4
4. Саудовская Аравия (до 23 лет) 1:1 3 0 1 2 4 - 6 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Франция (до 23 лет) Жиньяк Андре-Пьер 4 2 0
2. Бразилия (до 23 лет) Ришарлисон 3 0 0
3. Новая Зеландия (до 23 лет) Вуд Крис 2 0 0
4. Германия (до 23 лет) Амири Надим 2 0 0
5. Саудовская Аравия (до 23 лет) Аль-Наджи Сами 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Германия (до 23 лет) Арнольд Максимилиан 0 1
2. Мексика (до 23 лет) Васкес Хоан 0 1
3. Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Aboubacar Doumbia 0 1
4. Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Куасси Эбуэ 0 1
5. Германия (до 23 лет) Пипер Амос 0 1
Весь список
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм завершён - пока обошлось без голов.
  • Угловой
    45'
    От углового флажка последовала подача к ближней штанге от Градел, но Хенрихс мощно вынес снаряд примерно на 15 метров!
  • 45'
    Дао хитрой передачей пытался снабдить Куаме, но Удуохаи в геометрически точном подкате вынес снаряд за пределы поля.
  • Дополнительное время
    45'
    Главный арбитр добавил к первому тайму 2 минуты.
  • 44'
    Градель на правах капитана выполнил акцентированный навес в район 11-метровой отметки, но Куаме смог заработать только угловой в борьбе с Торунаригой.
  • 43'
    Кейта набросил мяч в штрафную, скидку головой в сторону Дао сделал Градель, но форвард не успел подобраться к этому щедрому пасу.
  • Фол, нарушение
    42'
    Куаме, завалившись на газон, поборолся с Арнольдом за мяч, и капитан сборной Германии наступил на ногу форварду из Серии а. А где же жёлтая?
  • Офсайд
    41'
    В центре поля Градель проиграл дуэль Майеру, и немцы начали долго и вальяжно конструировать атаку. Всё завершилось мощным выстрелом Амири - офсайд.
  • Опасный момент
    40'
    Думбия с левого фланга выполнил передачу на Кесси, но хавбек "Милана" пробил крайне неточно примерно с 8 метров!
  • 39'
    Африканцы в атаке - Кесси чрезвычайно долго возился с мячом на фланге, затем отдал его Синго, и защитник "Торино" ошибся с передачей.
  • Опасный момент
    38'
    Опасно! Раум на скорости пролетел к штрафной площади и пробил, ничуть не останавливаясь, но мяч существенно разминулся с перекладиной.
  • 37'
    Арнольд классно корпусом оттеснил Кесси, который чертыхнулся и побрёл в атаку. Сегодня не самое приятное впечатление производит лидер "Милана".
  • Травма, повреждение
    36'
    Дибала на газоне лежит и держится за лицо - досталось ему во время подачи углового от Майера, который наступил на стопу африканцу. В действиях немца не было злого умысла.
  • Угловой
    35'
    Последовал заброс от флажка в сторону Байи, но защитник "Манчестер Юнайтед" банально промахнулся мимо мяча на углу штрафной.
  • Опасный момент
    34'
    Опасно! Торунарига, выставив ногу вперёд, не позволил Дао зацепиться за мяч в штрафной площади - форвард был готов нанести опасный удар с 8 метров!
  • Опасный момент
    33'
    Ахе ворвался в штрафную, оставил позади себя Диалло, но Байи в роскошном подкате нейтрализовал выход 1 на 1 с Ира Тап.
  • 32'
    Кесси оказался на правом фланге и перевёл мяч на Граделя, который, обыграв Хенрихса, по воздуху доставил снаряд до вратаря Мюллера.
  • 31'
    Статистика владения мячом следующая - 60% против 40%. Визуально кажется, что немцы действительно чаще удерживают снаряд.
  • Желтая карточка
    30'
    Арнольд увидел перед собой жёлтую карточку - капитан олимпийской сборной Германии сорвал классную атаку, которую начал Думбия.
  • 29'
    Диалло выполнил ужасный навес в район дальней штанги, но там не оказалось ни Дао, ни Куаме, которым адресовался мяч.
  • Фол, нарушение
    28'
    Байи, выбивая мяч, зацепился за газон, и создалось ощущение, будто его толкнул по ногам Ахе, находившийся рядом.
  • Опасный момент
    27'
    МОМЕНТ! Ахе поднял руку, заметив желание Крузе выполнить навес, и головой зарядил прямо в перекладину - вратарь на секунду потерял концентрацию!
  • 26'
    По ударам у немцев глобальное преимущество - 6 против 1. Пока что африканцы вынуждены в большей степени обороняться.
  • Фол, нарушение
    25'
    Арнольд столкнулся с Диалло в центре поля - немец получил болезненный удар по голове, но судья решил не доставать "горчичник" из кармана.
  • Опасный момент
    24'
    Опасно! Куаме обыграл 1 в 1 Удуохая за счёт обманных движений и закрутил мяч в угол, но немного не повезло форварду "Фиорентины".
  • Опасный момент
    23'
    Дао вылетел на оперативный простор, но в последний момент в подкате ему помешал Удуохаи, и снаряд дошёл до Мюллера.
  • 22'
    Амири выполнил хитрый навес на угол штрафной, и Рихтер пробил в створ ворот - Ира Тап занял грамотную позицию и забрал мяч.
  • Желтая карточка
    21'
    Кейта нарвался на жёлтую карточку за толчок в спину Арнольда. Кесси пошёл к боковому арбитру для выяснения отношений, но права партнёра не отстоял.
  • 20'
    Амири был в офсайде, поэтому его передача на Рихтера не прошла бы. Хорошо, что вмешался в дело Думбия, сыгравший на перехвате.
  • 19'
    Раум классно перехватил мяч под прессингом, закинул его на Майера, и хавбек своим промедлением свёл на нет усилия сборной Германии.
  • Опасный момент
    18'
    Опасно! На линии штрафной подпрыгнул Ахе после прицельного навеса от Рихтера и пробил виском - мяч прошёл рядом с правой штангой ворот Ира Тапа.
  • 17'
    Амири закинул мяч в сторону Крузе, которого вдвоём держали Диалло и Байи, поэтому бывший форвард "Боруссии" не нанёс удар.
  • 16'
    Градель со штрафной точки доставил мяч практически во вратарскую, но Раум головой отлично вынес снаряд на 10 метров.
  • Фол, нарушение
    15'
    Удуохаи подтолкнул в спину Дибала, и этот фол скрылся от зорких глаз арбитра. По сути, здесь только устным внушением мог обойтись судья.
  • Фол, нарушение
    14'
    Снова Амири стал "жертвой" - хавбек получил по ногам от Синго. Защитник Кот-д`Ивуара - игрок "Торино", и его связывают с отъездом из Серии А.
  • 13'
    Майер забросил мяч на Раума, немец моментально снабдил мячом Амири, и после серии коротких передач немцы так и не пробили по "рамке".
  • Фол, нарушение
    12'
    В центре поля Амири получил по лицу от Кейта - арбитр пока не наградил африканца жёлтой карточкой, хотя это явный фол.
  • Угловой
    11'
    Немцы разыграли угловой, Рихтер доставил снаряд до Крузе, который пробил мимо ворот из убойной дистанции по банановой дуге!
  • Опасный момент
    10'
    Раум подключил Амири в свободной зоне, хавбек доставил мяч до Рихтера, и немец пробил с левой ноги примерно с 13 метров - снаряд пролетел в 2 метрах от штанги!
  • 9'
    Рихтер перехватил мяч у Думбия и продвинулся к воротам Мюллера, желая снизить риск опасной атаки. Пока немцы выглядят более симпатично.
  • Опасный момент
    8'
    ОПАСНО! Ахе великолепно оторвался от Синго и пробил в воздушном пространстве лбом - мяч пролетел над перекладиной!
  • Фол, нарушение
    6'
    Градель нарушил правила в центральном круге - бывший хавбек "Борнмута" прихватил за футболку Майера, помешав движению немца.
  • Офсайд
    5'
    Ещё один офсайд в матче - Ахе проиграл пару метров последнему защитнику сборной Кот-д`Ивуара, коим оказался игрок "Манчестер Юнайтед" Байи.
  • 4'
    Африканская дружина контролирует мяч на своей половине поля. Байи и Синго перекатывали мяч, но затем Кейта ошибся с передачей.
  • Офсайд
    2'
    ОПАСНО! Крузе оказался в офсайде и мощно зарядил по воротам Ира Тапа с линии штрафной, но голкипер для вида подпрыгнул.
  • 2'
    Последовал диагональный перевод от Хенрихса в сторону Амири, но хавбек решил подключить Удуохаи к атаке.
  • Желтая карточка
    1'
    Вот так начало - на жёлтую карточку нарвался Куаме - одноклубник Кокорина локтем засветил в лицо Торунариге.
  • Первый тайм начался
    1'
    Звучит стартовый свисток!
  • До матча
  • Доброе утро, дорогие друзья! Олимпийские игры продолжаются, и сегодня мы станем свидетелями матча 3-го тура, в котором сойдутся Германия и Кот-д`Ивуар. Для вас встречу прокомментирует Георгий Артмеладзе.
    • Прогнозы 133
    Германия (до 23 лет) 88.7% (118)
    X 6.8% (9)
    Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 4.5% (6)
    Все прогнозы
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Арнольд Максимилиан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Kader Keita получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    1'
    Куаме Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Miyagi Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Германия (до 23 лет) 0:0 Кот-д'Ивуар (до 23 лет) онлайн


Прогнозы на матч Германия (до 23 лет) 0:0 Кот-д'Ивуар (до 23 лет)

Исход игры
Германия (до 23 лет)
88.7% (118)
Ничья
6.8% (9)
Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
4.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
68.94% (91)
Меньше
31.06% (41)
Обе команды забьют
Да
71.21% (94)
Нет
28.79% (38)
Популярный счёт
2:1 Германия (до 23 лет)
48.1% (64)
2:0 Германия (до 23 лет)
12% (16)
1:0 Германия (до 23 лет)
11.3% (15)
3:1 Германия (до 23 лет)
7.5% (10)
1:1 Ничья
6% (8)
3:2 Германия (до 23 лет)
4.5% (6)
3:0 Германия (до 23 лет)
3.8% (5)
1:2 Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
2.3% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19500  Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 2020  Отзывы (1) Обзор Играть
8 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
10 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
11 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 