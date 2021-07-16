Германия (до 23 лет)

Англия (до 20 лет) 2:1 Кот-д'Ивуар (до 23 лет)

Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 1:0 Австралия (до 23 лет)

Сербия (до 23 лет) 2:4 Кот-д'Ивуар (до 23 лет)

Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 1:2 Аргентина (до 23 лет)

Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 1:1 Голландия (до 23 лет)

Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 0:0 США (до 23 лет)

Южная Корея (до 23 лет) 2:1 Кот-д'Ивуар (до 23 лет)