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Олимпийские игры 2021

2021
Германия (до 23 лет)
 
Позже

Стадион:
Кот-д'Ивуар (до 23 лет)

Бомбардиры внутри турнира

Германия (до 23 лет)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Амири Надим 2 1
2. Ахе Рагнар 2 1
3. Удуохаи Феликс 1 0.5
Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кесси Франк 1 0.5

Карточки

Германия (до 23 лет)
# Игрок      
1. Арнольд Максимилиан 0 1
2. Пипер Амос 0 1
Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
# Игрок      
1. Aboubacar Doumbia 0 1
2. Куасси Эбуэ 0 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Германия (до 23 лет) 20% (1) 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1)
Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Германия (до 23 лет) Последние 8 матчей: +4 =2 -2
Саудовская Аравия (до 23 лет) 2:3 Германия (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 4:2 Германия (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 1:1 Германия (до 23 лет) Нигерия (до 23 лет) 0:2 Германия (до 23 лет)
Португалия (до 23 лет) 0:4 Германия (до 23 лет) Германия (до 23 лет) 10:0 Фиджи (до 23 лет) Германия (до 23 лет) 3:3 Южная Корея (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 2:2 Германия (до 23 лет)
Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Последние 12 матчей: +5 =4 -3
Бразилия (до 23 лет) 0:0 Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 2:1 Саудовская Аравия (до 23 лет) Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 3:0 Китай (до 23 лет) Марокко (до 23 лет) 0:0 Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
Англия (до 20 лет) 2:1 Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 1:0 Австралия (до 23 лет) Сербия (до 23 лет) 2:4 Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 1:2 Аргентина (до 23 лет) Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 1:1 Голландия (до 23 лет) Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 0:0 США (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 2:1 Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 4:1 Замбия (до 23 лет)

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия (до 23 лет) 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Германия (до 23 лет) 2 1 0 1 5 - 6 3
4. Саудовская Аравия (до 23 лет) 2 0 0 2 3 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Франция (до 23 лет) Жиньяк Андре-Пьер 4 2 0
2. Бразилия (до 23 лет) Ришарлисон 3 0 0
3. Новая Зеландия (до 23 лет) Вуд Крис 2 0 0
4. Германия (до 23 лет) Амири Надим 2 0 0
5. Саудовская Аравия (до 23 лет) Аль-Наджи Сами 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Германия (до 23 лет) Арнольд Максимилиан 0 1
2. Мексика (до 23 лет) Васкес Хоан 0 1
3. Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Aboubacar Doumbia 0 1
4. Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Куасси Эбуэ 0 1
5. Германия (до 23 лет) Пипер Амос 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Германия (до 23 лет) - Кот-д'Ивуар (до 23 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 июля 2021, осталось 2 дня 3 часа 13 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Германия (до 23 лет) 88.9% (40)
    X 4.4% (2)
    Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 6.7% (3)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Германия (до 23 лет) - Кот-д'Ивуар (до 23 лет) онлайн

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    Прогнозы на матч Германия (до 23 лет) - Кот-д'Ивуар (до 23 лет)

    Исход игры
    Германия (до 23 лет)
    88.9% (40)
    Ничья
    4.4% (2)
    Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
    6.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.09% (26)
    Меньше
    40.91% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    56.82% (25)
    Нет
    43.18% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Германия (до 23 лет)
    26.7% (12)
    2:0 Германия (до 23 лет)
    22.2% (10)
    3:1 Германия (до 23 лет)
    13.3% (6)
    1:0 Германия (до 23 лет)
    11.1% (5)
    3:0 Германия (до 23 лет)
    6.7% (3)
    3:2 Германия (до 23 лет)
    6.7% (3)
    1:1 Ничья
    4.4% (2)
    1:2 Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
    4.4% (2)
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