Олимпийские игры 2021
Германия (до 23 лет)
Позже
Стадион: Miyagi Stadium
Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Амири Надим
|2
|1
|2.
|Ахе Рагнар
|2
|1
|3.
|Удуохаи Феликс
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кесси Франк
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Арнольд Максимилиан
|0
|1
|2.
|Пипер Амос
|0
|1
|#
|Игрок
|1.
|Aboubacar Doumbia
|0
|1
|2.
|Куасси Эбуэ
|0
|1
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Германия (до 23 лет)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
Германия (до 23 лет) Последние 8 матчей: +4 =2 -2Саудовская Аравия (до 23 лет) 2:3 Германия (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 4:2 Германия (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 1:1 Германия (до 23 лет) Нигерия (до 23 лет) 0:2 Германия (до 23 лет)
Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Последние 12 матчей: +5 =4 -3Бразилия (до 23 лет) 0:0 Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 2:1 Саудовская Аравия (до 23 лет) Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 3:0 Китай (до 23 лет) Марокко (до 23 лет) 0:0 Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
Англия (до 20 лет) 2:1 Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 1:0 Австралия (до 23 лет) Сербия (до 23 лет) 2:4 Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 1:2 Аргентина (до 23 лет) Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 1:1 Голландия (до 23 лет) Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 0:0 США (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 2:1 Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 4:1 Замбия (до 23 лет)
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия (до 23 лет)
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Германия (до 23 лет)
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|4.
|Саудовская Аравия (до 23 лет)
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Франция (до 23 лет)
|Жиньяк Андре-Пьер
|4
|2
|0
|2.
|Бразилия (до 23 лет)
|Ришарлисон
|3
|0
|0
|3.
|Новая Зеландия (до 23 лет)
|Вуд Крис
|2
|0
|0
|4.
|Германия (до 23 лет)
|Амири Надим
|2
|0
|0
|5.
|Саудовская Аравия (до 23 лет)
|Аль-Наджи Сами
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Германия (до 23 лет)
|Арнольд Максимилиан
|0
|1
|2.
|Мексика (до 23 лет)
|Васкес Хоан
|0
|1
|3.
|Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
|Aboubacar Doumbia
|0
|1
|4.
|Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
|Куасси Эбуэ
|0
|1
|5.
|Германия (до 23 лет)
|Пипер Амос
|0
|1
Прогнозы на матч Германия (до 23 лет) - Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
Исход игры
Германия (до 23 лет)
88.9% (40)
Ничья
4.4% (2)
Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
6.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
59.09% (26)
Меньше
40.91% (18)
Обе команды забьют
Да
56.82% (25)
Нет
43.18% (19)
Популярный счёт
2:1 Германия (до 23 лет)
26.7% (12)
2:0 Германия (до 23 лет)
22.2% (10)
3:1 Германия (до 23 лет)
13.3% (6)
1:0 Германия (до 23 лет)
11.1% (5)
3:0 Германия (до 23 лет)
6.7% (3)
3:2 Германия (до 23 лет)
6.7% (3)
1:1 Ничья
4.4% (2)
1:2 Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
4.4% (2)
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