Олимпийские игры 2021
Южная Корея (до 23 лет)
2:0
Первый тайм: 31'
Стадион: Ниссан
Гондурас (до 23 лет)
1:0
12' ПенальтиХван Ый-Чжо
2:0
19' ПенальтиВон Ду-Чжэ
Ход матча
12'
1:0
19'
2:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ли Кан Ин
|2 (1)
|0.67
|2.
|Ум Вон-Сан
|1
|0.33
|3.
|Хван Ый-Чжо
|1 (1)
|0.33
|4.
|Вон Ду-Чжэ
|1 (1)
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ривас Ригоберто
|1
|0.33
|2.
|Пальма Луис
|1
|0.33
|3.
|Juan Obregon
|1
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Южная Корея (до 23 лет)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|66.67% (2)
|Гондурас (до 23 лет)
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|66.67% (2)
Предыдущие игры
Южная Корея (до 23 лет) Последние 20 матчей: +13 =3 -4Румыния (до 23 лет) 0:4 Южная Корея (до 23 лет) Новая Зеландия (до 23 лет) 1:0 Южная Корея (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 1:0 Саудовская Аравия (до 23 лет) Австралия (до 23 лет) 0:2 Южная Корея (до 23 лет)
Южная Корея (до 23 лет) 2:1 Иордания (до 23 лет) Узбекистан (до 23 лет) 1:2 Южная Корея (до 23 лет) Иран (до 23 лет) 1:2 Южная Корея (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 1:0 Китай (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 2:2 Австралия (до 23 лет) Камбоджа (до 23 лет) 1:6 Южная Корея (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 8:0 Chinese Taipei U23 Катар (до 23 лет) 1:0 Южная Корея (до 23 лет) Узбекистан (до 23 лет) 4:1 Южная Корея (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 2:1 Малайзия (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 3:2 Австралия (до 23 лет) Сирия (до 23 лет) 0:0 Южная Корея (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 2:1 Вьетнам (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 0:1 Гондурас (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 1:0 Мексика (до 23 лет) Германия (до 23 лет) 3:3 Южная Корея (до 23 лет)
Гондурас (до 23 лет) Последние 18 матчей: +7 =3 -8Новая Зеландия (до 23 лет) 2:3 Гондурас (до 23 лет) Гондурас (до 23 лет) 0:1 Румыния (до 23 лет) Гондурас (до 23 лет) 1:1 Мексика (до 23 лет) Гондурас (до 23 лет) 2:1 США (до 23 лет)
Гондурас (до 23 лет) 1:1 Canada U23 El Salvador U23 1:1 Гондурас (до 23 лет) Гондурас (до 23 лет) 3:0 Гаити (до 23 лет) Гондурас (до 23 лет) 2:3 Нигерия (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 6:0 Гондурас (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 0:1 Гондурас (до 23 лет) Аргентина (до 23 лет) 1:1 Гондурас (до 23 лет) Гондурас (до 23 лет) 1:2 Португалия (до 23 лет) Гондурас (до 23 лет) 3:2 Алжир (до 23 лет) Коста-Рика (до 23 лет) 0:2 Гондурас (до 23 лет) Гондурас (до 23 лет) 1:0 Гаити (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 1:0 Гондурас (до 23 лет) Камерун (до 23 лет) 1:0 Гондурас (до 23 лет) Гондурас (до 23 лет) 0:3 Италия (до 23 лет)
Последние игры между собой
Южная Корея (до 23 лет): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Гондурас (до 23 лет): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Южная Корея (до 23 лет)
|2:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 1
|6
|2.
|Новая Зеландия (до 23 лет)
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|3.
|Румыния (до 23 лет)
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 4
|4
|4.
|Гондурас (до 23 лет)
|0:2
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Франция (до 23 лет)
|Жиньяк Андре-Пьер
|4
|2
|0
|2.
|Бразилия (до 23 лет)
|Ришарлисон
|3
|0
|0
|3.
|Новая Зеландия (до 23 лет)
|Вуд Крис
|2
|0
|0
|4.
|Германия (до 23 лет)
|Амири Надим
|2
|0
|0
|5.
|Саудовская Аравия (до 23 лет)
|Аль-Наджи Сами
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Германия (до 23 лет)
|Арнольд Максимилиан
|0
|1
|2.
|Мексика (до 23 лет)
|Васкес Хоан
|0
|1
|3.
|Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
|Aboubacar Doumbia
|0
|1
|4.
|Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
|Куасси Эбуэ
|0
|1
|5.
|Германия (до 23 лет)
|Пипер Амос
|0
|1
Прогнозы на матч Южная Корея (до 23 лет) 2:0 Гондурас (до 23 лет)
Исход игры
Южная Корея (до 23 лет)
83.5% (111)
Ничья
12.8% (17)
Гондурас (до 23 лет)
3.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
48.12% (64)
Меньше
51.88% (69)
Обе команды забьют
Да
54.89% (73)
Нет
45.11% (60)
Популярный счёт
2:1 Южная Корея (до 23 лет)
37.6% (50)
1:0 Южная Корея (до 23 лет)
24.8% (33)
2:0 Южная Корея (до 23 лет)
13.5% (18)
1:1 Ничья
11.3% (15)
3:0 Южная Корея (до 23 лет)
4.5% (6)
3:1 Южная Корея (до 23 лет)
3% (4)
1:2 Гондурас (до 23 лет)
2.3% (3)
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