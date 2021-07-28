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Олимпийские игры 2021

2021
Южная Корея (до 23 лет)
2:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Гондурас (до 23 лет)
0'
1:0
12' Пенальти
Хван Ый-Чжо
2:0
19' Пенальти
Вон Ду-Чжэ
31'

Ход матча

12'
Хван Ый-Чжо
1:0
19'
Вон Ду-Чжэ
2:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Южная Корея (до 23 лет)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ли Кан Ин 2 (1) 0.67
2. Ум Вон-Сан 1 0.33
3. Хван Ый-Чжо 1 (1) 0.33
4. Вон Ду-Чжэ 1 (1) 0.33
Гондурас (до 23 лет)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ривас Ригоберто 1 0.33
2. Пальма Луис 1 0.33
3. Juan Obregon 1 0.33

Карточки

Южная Корея (до 23 лет)
# Игрок      
Гондурас (до 23 лет)
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Южная Корея (до 23 лет) 0 0 0 33.33% (1) 0 66.67% (2)
 Гондурас (до 23 лет) 0 0 33.33% (1) 0 0 66.67% (2)

Предыдущие игры

Южная Корея (до 23 лет) Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Румыния (до 23 лет) 0:4 Южная Корея (до 23 лет) Новая Зеландия (до 23 лет) 1:0 Южная Корея (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 1:0 Саудовская Аравия (до 23 лет) Австралия (до 23 лет) 0:2 Южная Корея (до 23 лет)
Южная Корея (до 23 лет) 2:1 Иордания (до 23 лет) Узбекистан (до 23 лет) 1:2 Южная Корея (до 23 лет) Иран (до 23 лет) 1:2 Южная Корея (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 1:0 Китай (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 2:2 Австралия (до 23 лет) Камбоджа (до 23 лет) 1:6 Южная Корея (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 8:0 Chinese Taipei U23 Катар (до 23 лет) 1:0 Южная Корея (до 23 лет) Узбекистан (до 23 лет) 4:1 Южная Корея (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 2:1 Малайзия (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 3:2 Австралия (до 23 лет) Сирия (до 23 лет) 0:0 Южная Корея (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 2:1 Вьетнам (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 0:1 Гондурас (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 1:0 Мексика (до 23 лет) Германия (до 23 лет) 3:3 Южная Корея (до 23 лет)
Гондурас (до 23 лет) Последние 18 матчей: +7 =3 -8
Новая Зеландия (до 23 лет) 2:3 Гондурас (до 23 лет) Гондурас (до 23 лет) 0:1 Румыния (до 23 лет) Гондурас (до 23 лет) 1:1 Мексика (до 23 лет) Гондурас (до 23 лет) 2:1 США (до 23 лет)
Гондурас (до 23 лет) 1:1 Canada U23 El Salvador U23 1:1 Гондурас (до 23 лет) Гондурас (до 23 лет) 3:0 Гаити (до 23 лет) Гондурас (до 23 лет) 2:3 Нигерия (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 6:0 Гондурас (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 0:1 Гондурас (до 23 лет) Аргентина (до 23 лет) 1:1 Гондурас (до 23 лет) Гондурас (до 23 лет) 1:2 Португалия (до 23 лет) Гондурас (до 23 лет) 3:2 Алжир (до 23 лет) Коста-Рика (до 23 лет) 0:2 Гондурас (до 23 лет) Гондурас (до 23 лет) 1:0 Гаити (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 1:0 Гондурас (до 23 лет) Камерун (до 23 лет) 1:0 Гондурас (до 23 лет) Гондурас (до 23 лет) 0:3 Италия (до 23 лет)

Последние игры между собой

Южная Корея (до 23 лет): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Гондурас (до 23 лет): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Южная Корея (до 23 лет) 0:1 Гондурас (до 23 лет) Олимпийские игры Южная Корея (до 23 лет) 1:0 Гондурас (до 23 лет) Олимпийские игры

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Южная Корея (до 23 лет) 2:0 3 2 0 1 6 - 1 6
2. Новая Зеландия (до 23 лет) 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
3. Румыния (до 23 лет) 0:0 3 1 1 1 1 - 4 4
4. Гондурас (до 23 лет) 0:2 3 1 0 2 3 - 5 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Франция (до 23 лет) Жиньяк Андре-Пьер 4 2 0
2. Бразилия (до 23 лет) Ришарлисон 3 0 0
3. Новая Зеландия (до 23 лет) Вуд Крис 2 0 0
4. Германия (до 23 лет) Амири Надим 2 0 0
5. Саудовская Аравия (до 23 лет) Аль-Наджи Сами 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Германия (до 23 лет) Арнольд Максимилиан 0 1
2. Мексика (до 23 лет) Васкес Хоан 0 1
3. Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Aboubacar Doumbia 0 1
4. Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Куасси Эбуэ 0 1
5. Германия (до 23 лет) Пипер Амос 0 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nissan Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Южная Корея (до 23 лет) 83.5% (111)
X 12.8% (17)
Гондурас (до 23 лет) 3.8% (5)
Все прогнозы
Где смотреть матч Южная Корея (до 23 лет) 2:0 Гондурас (до 23 лет) онлайн


Прогнозы на матч Южная Корея (до 23 лет) 2:0 Гондурас (до 23 лет)

Исход игры
Южная Корея (до 23 лет)
83.5% (111)
Ничья
12.8% (17)
Гондурас (до 23 лет)
3.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
48.12% (64)
Меньше
51.88% (69)
Обе команды забьют
Да
54.89% (73)
Нет
45.11% (60)
Популярный счёт
2:1 Южная Корея (до 23 лет)
37.6% (50)
1:0 Южная Корея (до 23 лет)
24.8% (33)
2:0 Южная Корея (до 23 лет)
13.5% (18)
1:1 Ничья
11.3% (15)
3:0 Южная Корея (до 23 лет)
4.5% (6)
3:1 Южная Корея (до 23 лет)
3% (4)
1:2 Гондурас (до 23 лет)
2.3% (3)
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