Олимпийские игры 2021
Румыния (до 23 лет)
0:0
Первый тайм: 31'
Стадион: Саппоро Доме
Новая Зеландия (до 23 лет)
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
35 Владение мячом, % 65
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вуд Крис
|2
|0.67
|2.
|Какас Либерато
|1
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Георге Ион
|0
|1
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Румыния (до 23 лет)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Новая Зеландия (до 23 лет)
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
Предыдущие игры
Румыния (до 23 лет) Последние 2 матча: +1 =0 -1Румыния (до 23 лет) 0:4 Южная Корея (до 23 лет) Гондурас (до 23 лет) 0:1 Румыния (до 23 лет)
Новая Зеландия (до 23 лет) Последние 6 матчей: +1 =1 -4Новая Зеландия (до 23 лет) 2:3 Гондурас (до 23 лет) Новая Зеландия (до 23 лет) 1:0 Южная Корея (до 23 лет) Новая Зеландия (до 23 лет) 0:1 Бельгия (до 23 лет) Новая Зеландия (до 23 лет) 0:5 Бразилия (до 23 лет)
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Южная Корея (до 23 лет)
|2:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 1
|6
|2.
|Новая Зеландия (до 23 лет)
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|3.
|Румыния (до 23 лет)
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 4
|4
|4.
|Гондурас (до 23 лет)
|0:2
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Франция (до 23 лет)
|Жиньяк Андре-Пьер
|4
|2
|0
|2.
|Бразилия (до 23 лет)
|Ришарлисон
|3
|0
|0
|3.
|Новая Зеландия (до 23 лет)
|Вуд Крис
|2
|0
|0
|4.
|Германия (до 23 лет)
|Амири Надим
|2
|0
|0
|5.
|Саудовская Аравия (до 23 лет)
|Аль-Наджи Сами
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Германия (до 23 лет)
|Арнольд Максимилиан
|0
|1
|2.
|Мексика (до 23 лет)
|Васкес Хоан
|0
|1
|3.
|Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
|Aboubacar Doumbia
|0
|1
|4.
|Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
|Куасси Эбуэ
|0
|1
|5.
|Германия (до 23 лет)
|Пипер Амос
|0
|1
Прогнозы на матч Румыния (до 23 лет) 0:0 Новая Зеландия (до 23 лет)
Исход игры
Румыния (до 23 лет)
67.2% (90)
Ничья
20.9% (28)
Новая Зеландия (до 23 лет)
11.9% (16)
Тотал 2.5
Больше
39.85% (53)
Меньше
60.15% (80)
Обе команды забьют
Да
55.64% (74)
Нет
44.36% (59)
Популярный счёт
1:0 Румыния (до 23 лет)
33.6% (45)
2:1 Румыния (до 23 лет)
26.1% (35)
1:1 Ничья
18.7% (25)
1:2 Новая Зеландия (до 23 лет)
6.7% (9)
0:1 Новая Зеландия (до 23 лет)
3% (4)
3:0 Румыния (до 23 лет)
2.2% (3)
2:0 Румыния (до 23 лет)
2.2% (3)
3:1 Румыния (до 23 лет)
1.5% (2)
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