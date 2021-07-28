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Олимпийские игры 2021

2021
Румыния (до 23 лет)
0:0
Конец матча

Стадион:
Новая Зеландия (до 23 лет)
0' 90'+5

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 10
  • 3 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 8
  • 3 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 41 Владение мячом, % 59

Бомбардиры внутри турнира

Румыния (до 23 лет)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Новая Зеландия (до 23 лет)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вуд Крис 2 0.67
2. Какас Либерато 1 0.33

Карточки

Румыния (до 23 лет)
# Игрок      
1. Георге Ион 0 1
Новая Зеландия (до 23 лет)
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Румыния (до 23 лет) 0 0 0 0 0 0
Новая Зеландия (до 23 лет) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Румыния (до 23 лет) Последние 2 матча: +1 =0 -1
Румыния (до 23 лет) 0:4 Южная Корея (до 23 лет) Гондурас (до 23 лет) 0:1 Румыния (до 23 лет)
Новая Зеландия (до 23 лет) Последние 6 матчей: +1 =1 -4
Новая Зеландия (до 23 лет) 2:3 Гондурас (до 23 лет) Новая Зеландия (до 23 лет) 1:0 Южная Корея (до 23 лет) Новая Зеландия (до 23 лет) 0:1 Бельгия (до 23 лет) Новая Зеландия (до 23 лет) 0:5 Бразилия (до 23 лет)
Китай (до 23 лет) 1:1 Новая Зеландия (до 23 лет) Австралия (до 23 лет) 3:2 Новая Зеландия (до 23 лет)

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Южная Корея (до 23 лет) 3 2 0 1 10 - 1 6
2. Новая Зеландия (до 23 лет) 3 1 1 1 3 - 3 4
3. Румыния (до 23 лет) 3 1 1 1 1 - 4 4
4. Гондурас (до 23 лет) 3 1 0 2 3 - 9 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бразилия (до 23 лет) Ришарлисон 5 0 0
2. Франция (до 23 лет) Жиньяк Андре-Пьер 4 2 0
3. Япония (до 23 лет) Кубо Такефуса 3 0 0
4. Южная Корея (до 23 лет) Ли Кан Ин 3 1 0
5. Южная Корея (до 23 лет) Хван Ый-Чжо 3 2 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Германия (до 23 лет) Арнольд Максимилиан 0 1
2. Мексика (до 23 лет) Васкес Хоан 0 1
3. Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Aboubacar Doumbia 0 1
4. Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Куасси Эбуэ 0 1
5. Германия (до 23 лет) Пипер Амос 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Эллиот Каллан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Дулка Марко получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Киндриш Андрей получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Гарбетт Мэттью получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sapporo Dome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Румыния (до 23 лет) 67.2% (90)
X 20.9% (28)
Новая Зеландия (до 23 лет) 11.9% (16)
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Где смотреть матч Румыния (до 23 лет) 0:0 Новая Зеландия (до 23 лет) онлайн


Прогнозы на матч Румыния (до 23 лет) 0:0 Новая Зеландия (до 23 лет)

Исход игры
Румыния (до 23 лет)
67.2% (90)
Ничья
20.9% (28)
Новая Зеландия (до 23 лет)
11.9% (16)
Тотал 2.5
Больше
39.85% (53)
Меньше
60.15% (80)
Обе команды забьют
Да
55.64% (74)
Нет
44.36% (59)
Популярный счёт
1:0 Румыния (до 23 лет)
33.6% (45)
2:1 Румыния (до 23 лет)
26.1% (35)
1:1 Ничья
18.7% (25)
1:2 Новая Зеландия (до 23 лет)
6.7% (9)
0:1 Новая Зеландия (до 23 лет)
3% (4)
3:0 Румыния (до 23 лет)
2.2% (3)
2:0 Румыния (до 23 лет)
2.2% (3)
3:1 Румыния (до 23 лет)
1.5% (2)
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