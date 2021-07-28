Олимпийские игры 2021
Испания (до 23 лет)
1:0
Второй тайм: 87'
Стадион: Saitama Stadium 2002
Аргентина (до 23 лет)
1:0
66' ГолМерино Микель
- Основной состав
-
23 Унай СимонВратарь
- Защитник
-
13 Торрес ПауЗащитник
-
12 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
-
25 Ольмо ДаниНападающий
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 ПедриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Хиль БрианНападающий
-
27 Мир РафаНападающий
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Перес НеуэнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Урси АгустинПолузащитник
- Защитник
- Нападающий
-
15 Вера ФаустоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гайч АдольфоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
Ход матча
66'
1:0
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 3
-
7 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
66 Владение мячом, % 34
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мерино Микель
|1
|0.33
|2.
|Оярсабаль Микель
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Медина Факундо
|1
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Ортега Франсиско
|0
|1
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Испания (до 23 лет)
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Аргентина (до 23 лет)
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Испания (до 23 лет) Последние 4 матча: +3 =1 -0Австралия (до 23 лет) 0:1 Испания (до 23 лет) Египет (до 23 лет) 0:0 Испания (до 23 лет) Испания (до 23 лет) 3:1 Египет (до 23 лет) Испания (до 23 лет) 3:1 Египет (до 23 лет)
Аргентина (до 23 лет) Последние 10 матчей: +7 =1 -2Египет (до 23 лет) 0:1 Аргентина (до 23 лет) Аргентина (до 23 лет) 0:2 Австралия (до 23 лет) Аргентина (до 23 лет) 1:1 Гондурас (до 23 лет) Аргентина (до 23 лет) 2:1 Алжир (до 23 лет)
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания (до 23 лет)
|1:0
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|2.
|Египет (до 23 лет)
|2:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|3.
|Австралия (до 23 лет)
|0:2
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|4.
|Аргентина (до 23 лет)
|0:1
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Бразилия (до 23 лет)
|Ришарлисон
|5
|0
|0
|2.
|Франция (до 23 лет)
|Жиньяк Андре-Пьер
|4
|2
|0
|3.
|Япония (до 23 лет)
|Кубо Такефуса
|3
|0
|0
|4.
|Южная Корея (до 23 лет)
|Ли Кан Ин
|3
|1
|0
|5.
|Южная Корея (до 23 лет)
|Хван Ый-Чжо
|3
|2
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Германия (до 23 лет)
|Арнольд Максимилиан
|0
|1
|2.
|Мексика (до 23 лет)
|Васкес Хоан
|0
|1
|3.
|Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
|Aboubacar Doumbia
|0
|1
|4.
|Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
|Куасси Эбуэ
|0
|1
|5.
|Германия (до 23 лет)
|Пипер Амос
|0
|1
Прогнозы на матч Испания (до 23 лет) 1:0 Аргентина (до 23 лет)
Исход игры
Испания (до 23 лет)
62.5% (85)
Ничья
25% (34)
Аргентина (до 23 лет)
12.5% (17)
Тотал 2.5
Больше
58.52% (79)
Меньше
41.48% (56)
Обе команды забьют
Да
77.04% (104)
Нет
22.96% (31)
Популярный счёт
2:1 Испания (до 23 лет)
36% (49)
1:1 Ничья
19.1% (26)
1:0 Испания (до 23 лет)
17.6% (24)
1:2 Аргентина (до 23 лет)
10.3% (14)
3:2 Испания (до 23 лет)
3.7% (5)
2:2 Ничья
3.7% (5)
3:1 Испания (до 23 лет)
1.5% (2)
2:0 Испания (до 23 лет)
1.5% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!