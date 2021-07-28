Возле боковой линии получил по ногам Субименди, и на жёлтую нарвался Браво. Грубый подкат, который мог нанести травму Субименди.

Хиль получил жёлтую карточку - пошла россыпь "горчичников". Испанец прихватил за футболку Браво, убегавшего в атаку.

Замена в составе сборной Аргентины - Браво отправился на скамейку, а его место занял Мосевич.

Ещё одна рокировка у испанцев состоялась - Ольмо отправился на скамейку, а его место занял Хиль.

Кукурелья лежит на газоне - арбитр отгоняет от него футболистов сборной Аргентины, которые, видимо, нагло обвиняют испанца в симуляции.

Замена произошла в составе сборной Аргентины - вместо Барко на поле очутился де Ла Вега.

Гайч пытался в одиночку пробиться к воротам сборной Испании, однако форварда ЦСКА остановили Кукурелья и Торрес.

Хиль и Урси побились за мяч возле боковой линии, и новичок лондонского "Тоттенхэма" нарвался на фол. Штрафной удар будет в пользу "альбиселесте".

ОПАСНО! С убойной позиции наносил удар Ольмо, однако мяч пролетел над перекладиной в паре метров. Браво явно не успевал накрыть испанца.

Статистика владения мячом чуть улучшилась в пользу аргентинцев - 64% времени снаряд под контролем номинальных хозяев, а 36% - под надзором аргентинской дружины.

Опасно! Педри развернулся и выкатил мяч на угол линии штрафной - Оярсабаль закрутил снаряд, но тот пролетел рядом с левой штангой ворот.

"Альбиселесте" заработали штрафной удар после снова Макалистера Хилем. Сам же хавбек "Брайтона" будет навешивать во владения Уная.

Медина поборолся за мяч и отбросил его на Эрреру, удар которого с 15 метров пришёлся прямо в руки Унаю!

Мерино получил по ногам от Веры - аргентинец едва не травмировал голеностоп испанца, поэтому жёлтая карточка по делу.

Двойная замена в составе сборной Аргентины - Макалистер ушёл с поля, вместо него вышел Пайеро. Вера же был заменён на Коломбатто.

Опасно! Оярсабаль снова упустил возможность для гола - с 11 метров испанец пробил прямо в руки Ледесме, невзирая на присутствие Эрреры рядом.

В центре поля де Ла Вега нарушил правила против Мерино - бывший хавбек "Ньюкасла" завалился на газон при первой же возможности.

Коломбатто высоко задрал ногу, и едва не пострадал Субименди, которому аргентинец заехал по голове.

В центре поля пока аргентинцы контролируют мяч, но "красная фурия" не позволяет сопернику продвинуться дальше. Все зоны перекрыты.

Ещё одна жёлтая карточка - Ольмо стал "жертвой" Пайеро, который получил "горчичник" за грубый захват испанца за футболку.

Де ла Вега получил по ногам возле центрального круга - длинноволосый аргентинец не смог разогнаться из-за фола Мерино.

Урси выдал крайне неточную передачу в сторону Коломбатто - на перехвате роскошно сыграл Субименди.

Кукурелья забросил мяч по воздуху до Оярсабаля, но форвард сборной Испании проиграл несколько сантиметров Браво и Эррере.

У сборной Испании активно разминаются Мир и Вальехо - не исключены замены в ближайшие десять-пятнадцать минут у "красной фурии".

Гарсия покатил мяч на Ольмо из свободной зоны, тот продлил атаку через Асенсио, но Перес ловко подстраховал и выбил мяч в подкате.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! МЕРИНО! Атака сборной Испании носила размашистый характер - на углу вратарской Ольмо покатил снаряд на Мерино, и хавбек пробил прямо в угол, невзирая на давление Эрреры.

Теперь аргентинцам придётся забивать два, и пока неясно, за счёт каких факторов игроки "альбиселесте" будут добиваться нужного результата.

Кукурелья зарядил с правого фланга - мяч отскочил от Браво и выкатился за пределы поля. Странно, что судья не назначил угловой.

Замена в составе аргентинской сборной - вместо Урси в игру вступил Тьяго Альмада. Альмада - полузащитник.

Педри завалился после серьёзного контакта с Бельмонте, но судья позволил продолжить матч - испанцы продолжили контроль снаряда.

Альмада контролировал мяч в центральном круге, но сзади по его ногам съездил Субименди. Пожалуй, здесь и "горчичник" был бы к месту.

Ах, как красиво! Бельмонте классно разобрался с двумя оппонентами, прошёл мимо Мерино и отдал снаряд на Гайча.

Дождь в Японии, поэтому не самые приятные погодные условия для футболистов. Но нужно дотерпеть - благо, что нет ливня.

Тренерский штаб сборной Испании выпустил двух новых игроков - Мир и Солер отправились на поле вместо Педри и Оярсабаля.

Гайч перехватил мяч после неточной передачи Субименди, обыграл Кукурелью и пытался пробить, однако в подкате сыграл на 5 баллов Гарсия.

Ах, хитрюга Коломбатто. В попытке ворваться в штрафную он рукой себе подыграл , и Кукурелья тут же сигнализировал арбитру об этом.

Ледесма очень неуверенно сыграл - мяч едва не прошёл мимо его рук. Будет угловой удар, к флажку отправился Ольмо.

Мерино в штрафной площади получил удар в грудь от Бельмонте. Сначала они потолкались, затем вступили в перепалку. А где же жёлтая?

Пайеро просит пенальти - попал он в лежащего на газоне Гарсию, поэтому здесь нет никаких намёков на 11-метровые удары.

Судья не стал прибегать к помощи повтора, но провёл беседу со своими ассистентами - они указали, что пенальти нет.

Первый тайм

— Завершён первый тайм. Встретимся через 15 минут.

45' Макалистер от углового флажка забросил мяч в сторону Веры, который в воздухе опередил Ольмо и нанёс удар лбом - мимо!

45' Главный арбитр добавил только 1 минуту к первому тайму.

44' Барко с фланга доставил мяч до штрафной, но Гарсия классно вынес снаряд примерно на 15 метров. Аргентинцы наседают в концовке.

43' Кукурелья снова предложил свою помощь на фланге, но Эррера выскочил к нему и обезвредил в момент, когда испанец планировал выполнить навес.

42' Режиссёр телетрансляции выхватил крупный план сборной Бразилии, игроки которой остались на стадионе для просмотра футбола. Алвес и Ришарлисон улыбаются.

41' Ольмо очень мощно пробил по сомнительной траектории, и мяч явно не шёл в ворота - Ледесма взглядом провожал полёт сферы.

40' Вера жёстко встретил Ольмо, пробив в грудь лидеру немецкого "РБ Лейпцига". Ледесма отправил в стенку двух игроков.

39' Испанцы бездарно разыграли угловой - Ольмо навесил в сторону Асенсио, но форвард "Реала" не попал по мячу под давлением Медины.

38' Кукурелья создал голевой момент! Защитник оказался около лицевой линии и пробил прямо в Урси, который сместился в оборону.

37' Медина грамотно корпусом сыграл против Оярсабаля, закрывая мяч туловищем, и испанец не смог зацепиться за снаряд в штрафной Аргентины

36' Макалистер, уже теряя равновесие, из-за пределов штрафной площади саданул по мячу - снаряд улетел за пределы поля.

35' Опасно! Левша Оярсабаль с правой ноги пробил с 11-метровой отметки после роскошной передачи Кукурельи от лицевой линии, но мяч прошёл рядом с перекладиной.

34' Урси затолкал Хиля возле лицевой линии, но судья решил, что здесь нет нарушения. Аргентинец в подкате был не слишком точен и задел ногу Хиля.

33' Невзирая на статус, аргентинцы могут вылететь сегодня с Олимпийских игр - нужна победа "альбиселесте", иначе поедут в солнечный Буэнос-Айрес.

32' Ледесма откровенно выручил после прицельного выстрела Мерино со штрафной точки - на линии ворот аргентинец забрал мяч в руки.

31' Субименди из центра поля красивой и эстетичной передачей доставил снаряд до Асенсио, которого завалил возле штрафной Браво.

30' Урси откровенно снёс Оярсабаля, но арбитр посчитал, что думать о "горчичнике" здесь бессмысленно. Оярсабаль возмущается, причём по делу.

29' Перес отлично головой сыграл, не позволив Асенсио добраться до мяча - испанец преследовал аргентинца, но тот на скорости был хорош.

28' Оярсабаль на газоне лежит и пока не может подняться - есть проблемы с икроножной мышцей у форварда из Примеры. Медики пока не вышли.

27' Отличный момент! Педри пробил с левой ноги - Ледесма отбил снаряд. "Круглый" отскочил к Оярсабалю, который с центра линии штрафной зарядил мимо.

26' Мерино едва ощутимо толкнул в спину щупленького Веру, но от зоркого взгляда арбитра это нарушение не ускользнуло. Будет штрафной.

25' Из центрального круга Медина забросил мяч по воздуху в сторону Гайча, но чуть ранее в этой зоне по ногам получил Барко.

24' Гайч пробил затылком из неудобной позиции, и Унаю не составило труда зафиксировать снаряд намертво возле ближнего угла.

23' Снова Макалистер в центре внимания (штатный исполнитель стандартов) - аргентинец решил покатить понизу на Бельмонте, но того накрыл Торрес.

22' Макалистер сильно навесил со штрафного в сторону Гайча, и бывший форвард "Беневенто" не слишком удачно пробил головой, но заработал угловой.

21' Мяч отскочил к Педри, но Браво выдвинулся дальше в эту зону и получил по ногам в центральном круге от Субименди.

20' Хиль и Урси вели борьбу за мяч, и испанец толкнул аргентинца в спину. Макалистер будет навешивать со штрафной точки.

19' Опасно! Бельмонте зарядил головой из пределов штрафной площади, но мяч просвистел над перекладиной ворот Уная Симона!

18' Статистика владения мячом следующая - 80% против 20% в пользу европейцев. Честно, кажется, что примерное равенство к данной минуте.

17' Кукурелья получил по щеке от Бельмонте, расставившего руки в стороны - испанец тут же сигнализировал об этом боковому арбитру.

16' Кручёная передача от Веры добралась до Бельмонте, который на линии штрафной не смог справиться с блокировкой Торреса.

15' Опасно! Макалистер доставил понизу мяч до Барко, и форвард сборной Аргентины выстрелил из-под Торреса - Унай зафиксировал снаряд.

14' Возле бровки получил по лицу Гарсия, которому к тому же в грудь успел засветить Макалистер - этнический шотландец из "Брайтона".

13' Угловой удар заработали испанцы - арбитр трактовал прошлый эпизод в пользу аргентинцев, да и не было там намёков на пенальти.

12' Оярсабаль сместился ближе к средней линии и помог Мерино, но атака "красной фурии" продолжилась через Ольмо - испанец пробил в руку (?) Браво!

11' Опасно! Ольмо саданул по мячу со штрафной точки в угол, и Ледесма с большим трудом выудил снаряд оттуда!

10' На жёлтую карточку нарвался Перес - капитан аргентинцев грубо сбил в подкате Мерино и теперь пропустит следующий матч на Олимпиаде, если он состоится.

9' Хиль ввёл мяч в игру из-за боковой, последовала диагональная передача в сторону Ольмо, который навязал борьбу Эррере на фланге.

8' В штрафной площади оказался лидер "Реала Сосьедад" Оярсабаль, но за ним пристально присматривал Перес.

7' Ольмо одним касанием вывел Кукурелью на свободное пространство, но длинноволосый испанец решил подключить Педри.

6' Испанцы спокойно контролируют мяч на половине поля аргентинцев. Сегодняшний матч проходит, к сожалению, без зрителей из-за ограничений.

5' Арбитр общается с Урси на предмет нарушения правил в прошлом эпизоде - не стал он наказывать аргентинца за толчок в спину Субименди.

4' Опасно! Кукурелья ловко открылся на фланге, сместился в штрафную и хлёстко зарядил с левой ноги - Ледесма не без труда отразил снаряд.

3' А вот и первый фол - Хиль подставился под фол Макалистера, который придержал его за футболку возле боковой линии.

2' Сразу разберёмся с составами - испанцы оправдывают прозвище "красная фурия" и играют в красно-синем сочетании. Аргентинцы - в небесно-голубой форме.