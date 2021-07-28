Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Олимпийские игры 2021

2021
Испания (до 23 лет)
1:0
Второй тайм: 87'

Стадион:
Аргентина (до 23 лет)
0'
1:0
66' Гол
Мерино Микель
87'
Испания (до 23 лет)
Аргентина (до 23 лет)

Ход матча

66'
Мерино Микель
1:0

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 66 Владение мячом, % 34

Бомбардиры внутри турнира

Испания (до 23 лет)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мерино Микель 1 0.33
2. Оярсабаль Микель 1 0.33
Аргентина (до 23 лет)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Медина Факундо 1 0.33

Карточки

Испания (до 23 лет)
# Игрок      
Аргентина (до 23 лет)
# Игрок      
1. Ортега Франсиско 0 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Испания (до 23 лет) 0 0 0 0 0 100% (1)
 Аргентина (до 23 лет) 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Испания (до 23 лет) Последние 4 матча: +3 =1 -0
Австралия (до 23 лет) 0:1 Испания (до 23 лет) Египет (до 23 лет) 0:0 Испания (до 23 лет) Испания (до 23 лет) 3:1 Египет (до 23 лет) Испания (до 23 лет) 3:1 Египет (до 23 лет)
Аргентина (до 23 лет) Последние 10 матчей: +7 =1 -2
Египет (до 23 лет) 0:1 Аргентина (до 23 лет) Аргентина (до 23 лет) 0:2 Австралия (до 23 лет) Аргентина (до 23 лет) 1:1 Гондурас (до 23 лет) Аргентина (до 23 лет) 2:1 Алжир (до 23 лет)
Португалия (до 23 лет) 2:0 Аргентина (до 23 лет) Нигерия (до 23 лет) 0:1 Аргентина (до 23 лет) Аргентина (до 23 лет) 3:0 Бразилия (до 23 лет) Аргентина (до 23 лет) 2:0 Сербия (до 23 лет) Аргентина (до 23 лет) 1:0 Австралия (до 23 лет) Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 1:2 Аргентина (до 23 лет)

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания (до 23 лет) 1:0 3 2 1 0 2 - 0 7
2. Египет (до 23 лет) 2:0 3 1 1 1 2 - 1 4
3. Австралия (до 23 лет) 0:2 3 1 0 2 2 - 3 3
4. Аргентина (до 23 лет) 0:1 3 1 0 2 1 - 3 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бразилия (до 23 лет) Ришарлисон 5 0 0
2. Франция (до 23 лет) Жиньяк Андре-Пьер 4 2 0
3. Япония (до 23 лет) Кубо Такефуса 3 0 0
4. Южная Корея (до 23 лет) Ли Кан Ин 3 1 0
5. Южная Корея (до 23 лет) Хван Ый-Чжо 3 2 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Германия (до 23 лет) Арнольд Максимилиан 0 1
2. Мексика (до 23 лет) Васкес Хоан 0 1
3. Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Aboubacar Doumbia 0 1
4. Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Куасси Эбуэ 0 1
5. Германия (до 23 лет) Пипер Амос 0 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    85'
    Кукурелья лежит на газоне - арбитр отгоняет от него футболистов сборной Аргентины, которые, видимо, нагло обвиняют испанца в симуляции.
  • Замена
    84'
    Ещё одна рокировка у испанцев состоялась - Ольмо отправился на скамейку, а его место занял Хиль.
  • Замена
    83'
    Замена в составе сборной Аргентины - Браво отправился на скамейку, а его место занял Мосевич.
  • Желтая карточка
    82'
    Хиль получил жёлтую карточку - пошла россыпь "горчичников". Испанец прихватил за футболку Браво, убегавшего в атаку.
  • Желтая карточка
    81'
    Возле боковой линии получил по ногам Субименди, и на жёлтую нарвался Браво. Грубый подкат, который мог нанести травму Субименди.
  • Видеоповтор
    80'
    Судья не стал прибегать к помощи повтора, но провёл беседу со своими ассистентами - они указали, что пенальти нет.
  • 79'
    Пайеро просит пенальти - попал он в лежащего на газоне Гарсию, поэтому здесь нет никаких намёков на 11-метровые удары.
  • Фол, нарушение
    78'
    Мерино в штрафной площади получил удар в грудь от Бельмонте. Сначала они потолкались, затем вступили в перепалку. А где же жёлтая?
     
  • Угловой
    77'
    Ледесма очень неуверенно сыграл - мяч едва не прошёл мимо его рук. Будет угловой удар, к флажку отправился Ольмо.
  • 76'
    Ах, хитрюга Коломбатто. В попытке ворваться в штрафную он рукой себе подыграл , и Кукурелья тут же сигнализировал арбитру об этом.
  • 75'
    Гайч перехватил мяч после неточной передачи Субименди, обыграл Кукурелью и пытался пробить, однако в подкате сыграл на 5 баллов Гарсия.
  • Замена
    74'
    Тренерский штаб сборной Испании выпустил двух новых игроков - Мир и Солер отправились на поле вместо Педри и Оярсабаля.
  • Дождь
    73'
    Дождь в Японии, поэтому не самые приятные погодные условия для футболистов. Но нужно дотерпеть - благо, что нет ливня.
  • 72'
    Ах, как красиво! Бельмонте классно разобрался с двумя оппонентами, прошёл мимо Мерино и отдал снаряд на Гайча.
  • Фол, нарушение
    71'
    Альмада контролировал мяч в центральном круге, но сзади по его ногам съездил Субименди. Пожалуй, здесь и "горчичник" был бы к месту.
  • Фол, нарушение
    70'
    Педри завалился после серьёзного контакта с Бельмонте, но судья позволил продолжить матч - испанцы продолжили контроль снаряда.
  • Замена
    69'
    Замена в составе аргентинской сборной - вместо Урси в игру вступил Тьяго Альмада. Альмада - полузащитник.
  • 68'
    Кукурелья зарядил с правого фланга - мяч отскочил от Браво и выкатился за пределы поля. Странно, что судья не назначил угловой.
  • 67'
    Теперь аргентинцам придётся забивать два, и пока неясно, за счёт каких факторов игроки "альбиселесте" будут добиваться нужного результата.
  • Описание гола
    66'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! МЕРИНО! Атака сборной Испании носила размашистый характер - на углу вратарской Ольмо покатил снаряд на Мерино, и хавбек пробил прямо в угол, невзирая на давление Эрреры.
  • 65'
    Гарсия покатил мяч на Ольмо из свободной зоны, тот продлил атаку через Асенсио, но Перес ловко подстраховал и выбил мяч в подкате.
  • 64'
    У сборной Испании активно разминаются Мир и Вальехо - не исключены замены в ближайшие десять-пятнадцать минут у "красной фурии".
  • Офсайд
    63'
    Кукурелья забросил мяч по воздуху до Оярсабаля, но форвард сборной Испании проиграл несколько сантиметров Браво и Эррере.
  • 62'
    Урси выдал крайне неточную передачу в сторону Коломбатто - на перехвате роскошно сыграл Субименди.
  • Фол, нарушение
    61'
    Де ла Вега получил по ногам возле центрального круга - длинноволосый аргентинец не смог разогнаться из-за фола Мерино.
  • Желтая карточка
    60'
    Ещё одна жёлтая карточка - Ольмо стал "жертвой" Пайеро, который получил "горчичник" за грубый захват испанца за футболку.
  • 59'
    В центре поля пока аргентинцы контролируют мяч, но "красная фурия" не позволяет сопернику продвинуться дальше. Все зоны перекрыты.
  • Желтая карточка
    58'
    Коломбатто высоко задрал ногу, и едва не пострадал Субименди, которому аргентинец заехал по голове.
  • Фол, нарушение
    57'
    В центре поля де Ла Вега нарушил правила против Мерино - бывший хавбек "Ньюкасла" завалился на газон при первой же возможности.
  • Опасный момент
    56'
    Опасно! Оярсабаль снова упустил возможность для гола - с 11 метров испанец пробил прямо в руки Ледесме, невзирая на присутствие Эрреры рядом.
  • Замена
    55'
    Двойная замена в составе сборной Аргентины - Макалистер ушёл с поля, вместо него вышел Пайеро. Вера же был заменён на Коломбатто.
  • Желтая карточка
    53'
    Мерино получил по ногам от Веры - аргентинец едва не травмировал голеностоп испанца, поэтому жёлтая карточка по делу.
  • Опасный момент
    53'
    Медина поборолся за мяч и отбросил его на Эрреру, удар которого с 15 метров пришёлся прямо в руки Унаю!
  • Фол, нарушение
    52'
    "Альбиселесте" заработали штрафной удар после снова Макалистера Хилем. Сам же хавбек "Брайтона" будет навешивать во владения Уная.
  • Опасный момент
    51'
    Опасно! Педри развернулся и выкатил мяч на угол линии штрафной - Оярсабаль закрутил снаряд, но тот пролетел рядом с левой штангой ворот.
  • 50'
    Статистика владения мячом чуть улучшилась в пользу аргентинцев - 64% времени снаряд под контролем номинальных хозяев, а 36% - под надзором аргентинской дружины.
  • Опасный момент
    49'
    ОПАСНО! С убойной позиции наносил удар Ольмо, однако мяч пролетел над перекладиной в паре метров. Браво явно не успевал накрыть испанца.
  • Фол, нарушение
    48'
    Хиль и Урси побились за мяч возле боковой линии, и новичок лондонского "Тоттенхэма" нарвался на фол. Штрафной удар будет в пользу "альбиселесте".
  • 47'
    Гайч пытался в одиночку пробиться к воротам сборной Испании, однако форварда ЦСКА остановили Кукурелья и Торрес.
  • Замена
    46'
    Замена произошла в составе сборной Аргентины - вместо Барко на поле очутился де Ла Вега.
  • Второй тайм начался
    45'
    Начинается второй тайм!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершён первый тайм. Встретимся через 15 минут.
  • Угловой
    45'
    Макалистер от углового флажка забросил мяч в сторону Веры, который в воздухе опередил Ольмо и нанёс удар лбом - мимо!
  • Дополнительное время
    45'
    Главный арбитр добавил только 1 минуту к первому тайму.
  • 44'
    Барко с фланга доставил мяч до штрафной, но Гарсия классно вынес снаряд примерно на 15 метров. Аргентинцы наседают в концовке.
  • 43'
    Кукурелья снова предложил свою помощь на фланге, но Эррера выскочил к нему и обезвредил в момент, когда испанец планировал выполнить навес.
  • 42'
    Режиссёр телетрансляции выхватил крупный план сборной Бразилии, игроки которой остались на стадионе для просмотра футбола. Алвес и Ришарлисон улыбаются.
  • 41'
    Ольмо очень мощно пробил по сомнительной траектории, и мяч явно не шёл в ворота - Ледесма взглядом провожал полёт сферы.
  • Фол, нарушение
    40'
    Вера жёстко встретил Ольмо, пробив в грудь лидеру немецкого "РБ Лейпцига". Ледесма отправил в стенку двух игроков.
  • Угловой
    39'
    Испанцы бездарно разыграли угловой - Ольмо навесил в сторону Асенсио, но форвард "Реала" не попал по мячу под давлением Медины.
  • Опасный момент
    38'
    Кукурелья создал голевой момент! Защитник оказался около лицевой линии и пробил прямо в Урси, который сместился в оборону.
  • 37'
    Медина грамотно корпусом сыграл против Оярсабаля, закрывая мяч туловищем, и испанец не смог зацепиться за снаряд в штрафной Аргентины
  • Опасный момент
    36'
    Макалистер, уже теряя равновесие, из-за пределов штрафной площади саданул по мячу - снаряд улетел за пределы поля.
  • Опасный момент
    35'
    Опасно! Левша Оярсабаль с правой ноги пробил с 11-метровой отметки после роскошной передачи Кукурельи от лицевой линии, но мяч прошёл рядом с перекладиной. 
  • 34'
    Урси затолкал Хиля возле лицевой линии, но судья решил, что здесь нет нарушения. Аргентинец в подкате был не слишком точен и задел ногу Хиля.
  • 33'
    Невзирая на статус, аргентинцы могут вылететь сегодня с Олимпийских игр - нужна победа "альбиселесте", иначе поедут в солнечный Буэнос-Айрес.
  • Опасный момент
    32'
    Ледесма откровенно выручил после прицельного выстрела Мерино со штрафной точки - на линии ворот аргентинец забрал мяч в руки.
  • Фол, нарушение
    31'
    Субименди из центра поля красивой и эстетичной передачей доставил снаряд до Асенсио, которого завалил возле штрафной Браво.
  • Фол, нарушение
    30'
    Урси откровенно снёс Оярсабаля, но арбитр посчитал, что думать о "горчичнике" здесь бессмысленно. Оярсабаль возмущается, причём по делу.
  • 29'
    Перес отлично головой сыграл, не позволив Асенсио добраться до мяча - испанец преследовал аргентинца, но тот на скорости был хорош.
  • Травма, повреждение
    28'
    Оярсабаль на газоне лежит и пока не может подняться - есть проблемы с икроножной мышцей у форварда из Примеры. Медики пока не вышли.
  • Опасный момент
    27'
    Отличный момент! Педри пробил с левой ноги - Ледесма отбил снаряд. "Круглый" отскочил к Оярсабалю, который с центра линии штрафной зарядил мимо.
  • Фол, нарушение
    26'
    Мерино едва ощутимо толкнул в спину щупленького Веру, но от зоркого взгляда арбитра это нарушение не ускользнуло. Будет штрафной.
  • Фол, нарушение
    25'
    Из центрального круга Медина забросил мяч по воздуху в сторону Гайча, но чуть ранее в этой зоне по ногам получил Барко.
  • Угловой
    24'
    Гайч пробил затылком из неудобной позиции, и Унаю не составило труда зафиксировать снаряд намертво возле ближнего угла.
  • Угловой
    23'
    Снова Макалистер в центре внимания (штатный исполнитель стандартов) - аргентинец решил покатить понизу на Бельмонте, но того накрыл Торрес.
  • 22'
    Макалистер сильно навесил со штрафного в сторону Гайча, и бывший форвард "Беневенто" не слишком удачно пробил головой, но заработал угловой.
  • Фол, нарушение
    21'
    Мяч отскочил к Педри, но Браво выдвинулся дальше в эту зону и получил по ногам в центральном круге от Субименди.
  • Фол, нарушение
    20'
    Хиль и Урси вели борьбу за мяч, и испанец толкнул аргентинца в спину. Макалистер будет навешивать со штрафной точки.
  • Опасный момент
    19'
    Опасно! Бельмонте зарядил головой из пределов штрафной площади, но мяч просвистел над перекладиной ворот Уная Симона!
  • 18'
    Статистика владения мячом следующая - 80% против 20% в пользу европейцев. Честно, кажется, что примерное равенство к данной минуте.
  • Фол, нарушение
    17'
    Кукурелья получил по щеке от Бельмонте, расставившего руки в стороны - испанец тут же сигнализировал об этом боковому арбитру.
  • Угловой
    16'
    Кручёная передача от Веры добралась до Бельмонте, который на линии штрафной не смог справиться с блокировкой Торреса.
  • Опасный момент
    15'
    Опасно! Макалистер доставил понизу мяч до Барко, и форвард сборной Аргентины выстрелил из-под Торреса - Унай зафиксировал снаряд.
  • Фол, нарушение
    14'
    Возле бровки получил по лицу Гарсия, которому к тому же в грудь успел засветить Макалистер - этнический шотландец из "Брайтона".
  • Угловой
    13'
    Угловой удар заработали испанцы - арбитр трактовал прошлый эпизод в пользу аргентинцев, да и не было там намёков на пенальти.
  • Опасный момент
    12'
    Оярсабаль сместился ближе к средней линии и помог Мерино, но атака "красной фурии" продолжилась через Ольмо - испанец пробил в руку (?) Браво!
  • Опасный момент
    11'
    Опасно! Ольмо саданул по мячу со штрафной точки в угол, и Ледесма с большим трудом выудил снаряд оттуда!
  • Желтая карточка
    10'
    На жёлтую карточку нарвался Перес - капитан аргентинцев грубо сбил в подкате Мерино и теперь пропустит следующий матч на Олимпиаде, если он состоится.
  • 9'
    Хиль ввёл мяч в игру из-за боковой, последовала диагональная передача в сторону Ольмо, который навязал борьбу Эррере на фланге.
  • 8'
    В штрафной площади оказался лидер "Реала Сосьедад" Оярсабаль, но за ним пристально присматривал Перес.
  • 7'
    Ольмо одним касанием вывел Кукурелью на свободное пространство, но длинноволосый испанец решил подключить Педри.
  • 6'
    Испанцы спокойно контролируют мяч на половине поля аргентинцев. Сегодняшний матч проходит, к сожалению, без зрителей из-за ограничений.
  • Фол, нарушение
    5'
    Арбитр общается с Урси на предмет нарушения правил в прошлом эпизоде - не стал он наказывать аргентинца за толчок в спину Субименди.
  • Опасный момент
    4'
    Опасно! Кукурелья ловко открылся на фланге, сместился в штрафную и хлёстко зарядил с левой ноги - Ледесма не без труда отразил снаряд.
  • Фол, нарушение
    3'
    А вот и первый фол - Хиль подставился под фол Макалистера, который придержал его за футболку возле боковой линии.
  • 2'
    Сразу разберёмся с составами - испанцы оправдывают прозвище "красная фурия" и играют в красно-синем сочетании. Аргентинцы - в небесно-голубой форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Звучит стартовый свисток!
  • До матча
  • Добрый день! Олимпиада набирает свой ход, и сегодня, 28-го июля, в 3-м туре групповой стадии футбольного турнира сборные Испании и Аргентины сразятся за 3 очка. Ваш комментатор - Георгий Артмеладзе.
    • Прогнозы 136
    Испания (до 23 лет) 62.5% (85)
    X 25% (34)
    Аргентина (до 23 лет) 12.5% (17)
    Все прогнозы
    Новости
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    10'
    Перес Неуэн получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Saitama Stadium 2002. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Испания (до 23 лет) 1:0 Аргентина (до 23 лет) онлайн


Прогнозы на матч Испания (до 23 лет) 1:0 Аргентина (до 23 лет)

Исход игры
Испания (до 23 лет)
62.5% (85)
Ничья
25% (34)
Аргентина (до 23 лет)
12.5% (17)
Тотал 2.5
Больше
58.52% (79)
Меньше
41.48% (56)
Обе команды забьют
Да
77.04% (104)
Нет
22.96% (31)
Популярный счёт
2:1 Испания (до 23 лет)
36% (49)
1:1 Ничья
19.1% (26)
1:0 Испания (до 23 лет)
17.6% (24)
1:2 Аргентина (до 23 лет)
10.3% (14)
3:2 Испания (до 23 лет)
3.7% (5)
2:2 Ничья
3.7% (5)
3:1 Испания (до 23 лет)
1.5% (2)
2:0 Испания (до 23 лет)
1.5% (2)
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