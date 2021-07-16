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Олимпийские игры 2021

2021
Испания (до 23 лет)
 
Позже

Стадион:
Аргентина (до 23 лет)

Бомбардиры внутри турнира

Испания (до 23 лет)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оярсабаль Микель 1 0.5
Аргентина (до 23 лет)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Медина Факундо 1 0.5

Карточки

Испания (до 23 лет)
# Игрок      
Аргентина (до 23 лет)
# Игрок      
1. Ортега Франсиско 0 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Испания (до 23 лет) 0 0 0 0 0 100% (1)
 Аргентина (до 23 лет) 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Испания (до 23 лет) Последние 4 матча: +3 =1 -0
Австралия (до 23 лет) 0:1 Испания (до 23 лет) Египет (до 23 лет) 0:0 Испания (до 23 лет) Испания (до 23 лет) 3:1 Египет (до 23 лет) Испания (до 23 лет) 3:1 Египет (до 23 лет)
Аргентина (до 23 лет) Последние 10 матчей: +7 =1 -2
Египет (до 23 лет) 0:1 Аргентина (до 23 лет) Аргентина (до 23 лет) 0:2 Австралия (до 23 лет) Аргентина (до 23 лет) 1:1 Гондурас (до 23 лет) Аргентина (до 23 лет) 2:1 Алжир (до 23 лет)
Португалия (до 23 лет) 2:0 Аргентина (до 23 лет) Нигерия (до 23 лет) 0:1 Аргентина (до 23 лет) Аргентина (до 23 лет) 3:0 Бразилия (до 23 лет) Аргентина (до 23 лет) 2:0 Сербия (до 23 лет) Аргентина (до 23 лет) 1:0 Австралия (до 23 лет) Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 1:2 Аргентина (до 23 лет)

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания (до 23 лет) 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Австралия (до 23 лет) 2 1 0 1 2 - 1 3
3. Аргентина (до 23 лет) 2 1 0 1 1 - 2 3
4. Египет (до 23 лет) 2 0 1 1 0 - 1 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Франция (до 23 лет) Жиньяк Андре-Пьер 4 2 0
2. Бразилия (до 23 лет) Ришарлисон 3 0 0
3. Новая Зеландия (до 23 лет) Вуд Крис 2 0 0
4. Германия (до 23 лет) Амири Надим 2 0 0
5. Саудовская Аравия (до 23 лет) Аль-Наджи Сами 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Германия (до 23 лет) Арнольд Максимилиан 0 1
2. Мексика (до 23 лет) Васкес Хоан 0 1
3. Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Aboubacar Doumbia 0 1
4. Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Куасси Эбуэ 0 1
5. Германия (до 23 лет) Пипер Амос 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Испания (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 июля 2021, осталось 2 дня 6 часов 13 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Испания (до 23 лет) 60.9% (28)
    X 26.1% (12)
    Аргентина (до 23 лет) 13% (6)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Испания (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) онлайн

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    Прогнозы на матч Испания (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет)

    Исход игры
    Испания (до 23 лет)
    59.6% (28)
    Ничья
    27.7% (13)
    Аргентина (до 23 лет)
    12.8% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.57% (32)
    Меньше
    30.43% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    89.13% (41)
    Нет
    10.87% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Испания (до 23 лет)
    44.7% (21)
    1:1 Ничья
    19.1% (9)
    1:2 Аргентина (до 23 лет)
    10.6% (5)
    1:0 Испания (до 23 лет)
    6.4% (3)
    2:2 Ничья
    6.4% (3)
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