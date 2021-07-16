Олимпийские игры 2021
Испания (до 23 лет)
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Стадион: Saitama Stadium 2002
Аргентина (до 23 лет)
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оярсабаль Микель
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Медина Факундо
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Ортега Франсиско
|0
|1
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Испания (до 23 лет)
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Аргентина (до 23 лет)
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Испания (до 23 лет) Последние 4 матча: +3 =1 -0Австралия (до 23 лет) 0:1 Испания (до 23 лет) Египет (до 23 лет) 0:0 Испания (до 23 лет) Испания (до 23 лет) 3:1 Египет (до 23 лет) Испания (до 23 лет) 3:1 Египет (до 23 лет)
Аргентина (до 23 лет) Последние 10 матчей: +7 =1 -2Египет (до 23 лет) 0:1 Аргентина (до 23 лет) Аргентина (до 23 лет) 0:2 Австралия (до 23 лет) Аргентина (до 23 лет) 1:1 Гондурас (до 23 лет) Аргентина (до 23 лет) 2:1 Алжир (до 23 лет)
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания (до 23 лет)
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|Австралия (до 23 лет)
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|3.
|Аргентина (до 23 лет)
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|4.
|Египет (до 23 лет)
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Франция (до 23 лет)
|Жиньяк Андре-Пьер
|4
|2
|0
|2.
|Бразилия (до 23 лет)
|Ришарлисон
|3
|0
|0
|3.
|Новая Зеландия (до 23 лет)
|Вуд Крис
|2
|0
|0
|4.
|Германия (до 23 лет)
|Амири Надим
|2
|0
|0
|5.
|Саудовская Аравия (до 23 лет)
|Аль-Наджи Сами
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Германия (до 23 лет)
|Арнольд Максимилиан
|0
|1
|2.
|Мексика (до 23 лет)
|Васкес Хоан
|0
|1
|3.
|Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
|Aboubacar Doumbia
|0
|1
|4.
|Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
|Куасси Эбуэ
|0
|1
|5.
|Германия (до 23 лет)
|Пипер Амос
|0
|1
Прогнозы на матч Испания (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет)
Исход игры
Испания (до 23 лет)
59.6% (28)
Ничья
27.7% (13)
Аргентина (до 23 лет)
12.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
69.57% (32)
Меньше
30.43% (14)
Обе команды забьют
Да
89.13% (41)
Нет
10.87% (5)
Популярный счёт
2:1 Испания (до 23 лет)
44.7% (21)
1:1 Ничья
19.1% (9)
1:2 Аргентина (до 23 лет)
10.6% (5)
1:0 Испания (до 23 лет)
6.4% (3)
2:2 Ничья
6.4% (3)
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