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Олимпийские игры 2021

2021
Австралия (до 23 лет)
0:2
Второй тайм: 87'

Стадион:
Египет (до 23 лет)
0'
0:1
44' Гол
Yasser Rayan
0:2
85' Гол
Amar Hamdi
87'

Ход матча

44'
0:1
Yasser Rayan
85'
0:2
Amar Hamdi

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Австралия (до 23 лет)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уэлс Лаклан 1 0.33
2. Тилио Марко 1 0.33
Египет (до 23 лет)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Yasser Rayan 1 0.33

Карточки

Австралия (до 23 лет)
# Игрок      
Египет (до 23 лет)
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Австралия (до 23 лет) 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)
Египет (до 23 лет) 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Австралия (до 23 лет) Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Австралия (до 23 лет) 0:1 Испания (до 23 лет) Аргентина (до 23 лет) 0:2 Австралия (до 23 лет) Австралия (до 23 лет) 1:0 Узбекистан (до 23 лет) Австралия (до 23 лет) 0:2 Южная Корея (до 23 лет)
Австралия (до 23 лет) 1:0 Сирия (до 23 лет) Австралия (до 23 лет) 1:1 Бахрейн (до 23 лет) Австралия (до 23 лет) 2:1 Таиланд (до 23 лет) Ирак (до 23 лет) 1:1 Австралия (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 2:2 Австралия (до 23 лет) Chinese Taipei U23 0:6 Австралия (до 23 лет) Австралия (до 23 лет) 6:0 Камбоджа (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 3:2 Австралия (до 23 лет) Вьетнам (до 23 лет) 1:0 Австралия (до 23 лет) Австралия (до 23 лет) 3:1 Сирия (до 23 лет) Иордания (до 23 лет) 0:0 Австралия (до 23 лет) Вьетнам (до 23 лет) 0:2 Австралия (до 23 лет) Австралия (до 23 лет) 0:1 ОАЭ (до 23 лет) Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 1:0 Австралия (до 23 лет) Аргентина (до 23 лет) 1:0 Австралия (до 23 лет) Австралия (до 23 лет) 1:1 Сербия (до 23 лет)
Египет (до 23 лет) Последние 10 матчей: +3 =2 -5
Египет (до 23 лет) 0:1 Аргентина (до 23 лет) Египет (до 23 лет) 0:0 Испания (до 23 лет) Уганда (до 23 лет) 1:2 Египет (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 2:3 Египет (до 23 лет)
Египет (до 23 лет) 1:1 Турция-2 Египет (до 23 лет) 0:3 Голландия Коста-Рика (до 23 лет) 0:1 Египет (до 23 лет) Испания (до 23 лет) 3:1 Египет (до 23 лет) Испания (до 23 лет) 3:1 Египет (до 23 лет) () 3:1 Египет (до 23 лет)

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания (до 23 лет) 1:0 3 2 1 0 2 - 0 7
2. Египет (до 23 лет) 2:0 3 1 1 1 2 - 1 4
3. Австралия (до 23 лет) 0:2 3 1 0 2 2 - 3 3
4. Аргентина (до 23 лет) 0:1 3 1 0 2 1 - 3 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бразилия (до 23 лет) Ришарлисон 5 0 0
2. Франция (до 23 лет) Жиньяк Андре-Пьер 4 2 0
3. Япония (до 23 лет) Кубо Такефуса 3 0 0
4. Южная Корея (до 23 лет) Ли Кан Ин 3 1 0
5. Южная Корея (до 23 лет) Хван Ый-Чжо 3 2 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Германия (до 23 лет) Арнольд Максимилиан 0 1
2. Мексика (до 23 лет) Васкес Хоан 0 1
3. Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Aboubacar Doumbia 0 1
4. Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Куасси Эбуэ 0 1
5. Германия (до 23 лет) Пипер Амос 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Yasser Rayan бьет в цель!
  • Желтая карточка
    36'
    Тавфик Акрам получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Miyagi Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Австралия (до 23 лет) 69.4% (93)
X 20.1% (27)
Египет (до 23 лет) 10.4% (14)
Все прогнозы
Где смотреть матч Австралия (до 23 лет) 0:2 Египет (до 23 лет) онлайн


Прогнозы на матч Австралия (до 23 лет) 0:2 Египет (до 23 лет)

Исход игры
Австралия (до 23 лет)
69.4% (93)
Ничья
20.1% (27)
Египет (до 23 лет)
10.4% (14)
Тотал 2.5
Больше
38.81% (52)
Меньше
61.19% (82)
Обе команды забьют
Да
54.48% (73)
Нет
45.52% (61)
Популярный счёт
1:0 Австралия (до 23 лет)
32.1% (43)
2:1 Австралия (до 23 лет)
27.6% (37)
1:1 Ничья
17.9% (24)
1:2 Египет (до 23 лет)
6.7% (9)
2:0 Австралия (до 23 лет)
6.7% (9)
0:1 Египет (до 23 лет)
3.7% (5)
2:2 Ничья
1.5% (2)
3:0 Австралия (до 23 лет)
1.5% (2)
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