Олимпийские игры 2021
Австралия (до 23 лет)
0:2
Второй тайм: 87'
Стадион: Miyagi Stadium
Египет (до 23 лет)
0:1
44' ГолYasser Rayan
0:2
85' ГолAmar Hamdi
Ход матча
44'
0:1
85'
0:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уэлс Лаклан
|1
|0.33
|2.
|Тилио Марко
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Yasser Rayan
|1
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Австралия (до 23 лет)
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|Египет (до 23 лет)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Австралия (до 23 лет) Последние 20 матчей: +8 =5 -7Австралия (до 23 лет) 0:1 Испания (до 23 лет) Аргентина (до 23 лет) 0:2 Австралия (до 23 лет) Австралия (до 23 лет) 1:0 Узбекистан (до 23 лет) Австралия (до 23 лет) 0:2 Южная Корея (до 23 лет)
Австралия (до 23 лет) 1:0 Сирия (до 23 лет) Австралия (до 23 лет) 1:1 Бахрейн (до 23 лет) Австралия (до 23 лет) 2:1 Таиланд (до 23 лет) Ирак (до 23 лет) 1:1 Австралия (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 2:2 Австралия (до 23 лет) Chinese Taipei U23 0:6 Австралия (до 23 лет) Австралия (до 23 лет) 6:0 Камбоджа (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 3:2 Австралия (до 23 лет) Вьетнам (до 23 лет) 1:0 Австралия (до 23 лет) Австралия (до 23 лет) 3:1 Сирия (до 23 лет) Иордания (до 23 лет) 0:0 Австралия (до 23 лет) Вьетнам (до 23 лет) 0:2 Австралия (до 23 лет) Австралия (до 23 лет) 0:1 ОАЭ (до 23 лет) Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 1:0 Австралия (до 23 лет) Аргентина (до 23 лет) 1:0 Австралия (до 23 лет) Австралия (до 23 лет) 1:1 Сербия (до 23 лет)
Египет (до 23 лет) Последние 10 матчей: +3 =2 -5Египет (до 23 лет) 0:1 Аргентина (до 23 лет) Египет (до 23 лет) 0:0 Испания (до 23 лет) Уганда (до 23 лет) 1:2 Египет (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 2:3 Египет (до 23 лет)
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания (до 23 лет)
|1:0
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|2.
|Египет (до 23 лет)
|2:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|3.
|Австралия (до 23 лет)
|0:2
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|4.
|Аргентина (до 23 лет)
|0:1
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Бразилия (до 23 лет)
|Ришарлисон
|5
|0
|0
|2.
|Франция (до 23 лет)
|Жиньяк Андре-Пьер
|4
|2
|0
|3.
|Япония (до 23 лет)
|Кубо Такефуса
|3
|0
|0
|4.
|Южная Корея (до 23 лет)
|Ли Кан Ин
|3
|1
|0
|5.
|Южная Корея (до 23 лет)
|Хван Ый-Чжо
|3
|2
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Германия (до 23 лет)
|Арнольд Максимилиан
|0
|1
|2.
|Мексика (до 23 лет)
|Васкес Хоан
|0
|1
|3.
|Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
|Aboubacar Doumbia
|0
|1
|4.
|Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
|Куасси Эбуэ
|0
|1
|5.
|Германия (до 23 лет)
|Пипер Амос
|0
|1
Прогнозы на матч Австралия (до 23 лет) 0:2 Египет (до 23 лет)
Исход игры
Австралия (до 23 лет)
69.4% (93)
Ничья
20.1% (27)
Египет (до 23 лет)
10.4% (14)
Тотал 2.5
Больше
38.81% (52)
Меньше
61.19% (82)
Обе команды забьют
Да
54.48% (73)
Нет
45.52% (61)
Популярный счёт
1:0 Австралия (до 23 лет)
32.1% (43)
2:1 Австралия (до 23 лет)
27.6% (37)
1:1 Ничья
17.9% (24)
1:2 Египет (до 23 лет)
6.7% (9)
2:0 Австралия (до 23 лет)
6.7% (9)
0:1 Египет (до 23 лет)
3.7% (5)
2:2 Ничья
1.5% (2)
3:0 Австралия (до 23 лет)
1.5% (2)
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