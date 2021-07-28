Австралия (до 23 лет) 1:0 Сирия (до 23 лет)

Австралия (до 23 лет) 1:1 Бахрейн (до 23 лет)

Австралия (до 23 лет) 2:1 Таиланд (до 23 лет)

Ирак (до 23 лет) 1:1 Австралия (до 23 лет)

Южная Корея (до 23 лет) 2:2 Австралия (до 23 лет)

Chinese Taipei U23 0:6 Австралия (до 23 лет)

Австралия (до 23 лет) 6:0 Камбоджа (до 23 лет)

Южная Корея (до 23 лет) 3:2 Австралия (до 23 лет)

Вьетнам (до 23 лет) 1:0 Австралия (до 23 лет)

Австралия (до 23 лет) 3:1 Сирия (до 23 лет)

Иордания (до 23 лет) 0:0 Австралия (до 23 лет)

Вьетнам (до 23 лет) 0:2 Австралия (до 23 лет)

Австралия (до 23 лет) 0:1 ОАЭ (до 23 лет)

Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 1:0 Австралия (до 23 лет)

Аргентина (до 23 лет) 1:0 Австралия (до 23 лет)