Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Олимпийские игры 2021

2021
Франция (до 23 лет)
0:2
Второй тайм: 56'

Стадион:
Япония (до 23 лет)
0'
0:1
27' Гол
Кубо Такефуса
0:2
34' Гол
Сакаи Хироки
56'
Франция (до 23 лет)
Япония (до 23 лет)

Ход матча

27'
0:1
Кубо Такефуса
34'
0:2
Сакаи Хироки

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Франция (до 23 лет)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жиньяк Андре-Пьер 4 (2) 1.33
2. Саванье Тежи 1 0.33
Япония (до 23 лет)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кубо Такефуса 3 1
2. Сакаи Хироки 1 0.33
3. Доан Рицу 1 (1) 0.33

Карточки

Франция (до 23 лет)
# Игрок      
1. Мишлен Клеман 1 0
2. Каси Антони 1 0
Япония (до 23 лет)
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Франция (до 23 лет) 0 0 0 20% (1) 20% (1) 60% (3)
 Япония (до 23 лет) 66.67% (2) 0 0 0 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Франция (до 23 лет) Последние 2 матча: +1 =0 -1
Франция (до 23 лет) 4:3 ЮАР (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 4:1 Франция (до 23 лет)
Япония (до 23 лет) Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Япония (до 23 лет) 2:1 Мексика (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 1:0 ЮАР (до 23 лет) Катар (до 23 лет) 1:1 Япония (до 23 лет) Сирия (до 23 лет) 2:1 Япония (до 23 лет)
Япония (до 23 лет) 1:2 Саудовская Аравия (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 7:0 Мьянма (до 23 лет) Восточный Тимор (до 23 года) 0:6 Япония (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 8:0 Макао (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 0:4 Узбекистан (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 3:1 КНДР (до 23 лет) Таиланд (до 23 лет) 0:1 Япония (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 1:0 Палестина (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 1:0 Швеция (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 2:2 Колумбия (до 23 лет) Нигерия (до 23 лет) 5:4 Япония (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 0:1 Англия (до 21 года) Гвинея (до 23 лет) 1:2 Япония (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 0:1 Португалия (до 20 лет) Япония (до 23 лет) 1:2 Парагвай (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 2:3 Япония (до 23 лет)

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Япония (до 23 лет) 2:0 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Мексика (до 23 лет) 2:0 3 2 0 1 7 - 3 6
3. Франция (до 23 лет) 0:2 3 1 0 2 5 - 9 3
4. ЮАР (до 23 лет) 0:2 3 0 0 3 3 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бразилия (до 23 лет) Ришарлисон 5 0 0
2. Франция (до 23 лет) Жиньяк Андре-Пьер 4 2 0
3. Япония (до 23 лет) Кубо Такефуса 3 0 0
4. Южная Корея (до 23 лет) Ли Кан Ин 3 1 0
5. Южная Корея (до 23 лет) Хван Ый-Чжо 3 2 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Германия (до 23 лет) Арнольд Максимилиан 0 1
2. Мексика (до 23 лет) Васкес Хоан 0 1
3. Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Aboubacar Doumbia 0 1
4. Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Куасси Эбуэ 0 1
5. Германия (до 23 лет) Пипер Амос 0 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    57'
    Жиньяк в центре поля нарушил правила против Миёси. Япония не стала торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Угловой
    56'
    Угловой у ворот сборной Франции. Миёси выполнил подачу к линии вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч при этом стандарте. 
  • Фол, нарушение
    55'
    Эндо в центре поля нарушил правила против Ле Фе. Игроки сборной Франции быстро разыграли стандарт. 
  • 54'
    Хатате сместился в центр с левого фланга и затем пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч прошёл рядом со штангой, но Бернардони всё контролировал. 
  • 53'
    Бека-Бека прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу к дальней штанге, Тани грамотно сыграл на выходе и выловил мяч. 
  • Угловой
    52'
    Угловой у ворот сборной Японии. Товен выполнил неудачную подачу к ближней штанге, Хатате без всякого труда выбил мяч на правый фланг. 
  • 51'
    Миёси со стандарта выполнил подачу на левый угол штрафной площади, оттуда Уэда головой сбросил мяч в центр штрафной, никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам. 
  • Фол, нарушение
    50'
    Каси на своей половине поля нарушил правила против Уэды. Япония тщательно готовится к стандарту.
  • Опасный момент
    49'
    С правого фланга последовала подача в центр штрафной площади от Товена, Жиньяк в касание пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Фол, нарушение
    48'
    Хатате в центре поля нарушил правила против Бека-Бека. Игроки сборной Франции не смогли быстро разыграть стандарт. 
  • Замена
    47'
    В составе сборной Японии после перерыва произошла замена. Вместо Такефусы Кубо на поле вышел Кодзи Миёси.
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, сможет ли Сильвен Риполль перестроить игру своей команды, чтобы доставить Японии больше проблем в обороне, быть может французы смогут ещё даже вернуть интригу в этот матч, но пока верится в такое с большим трудом. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. Сборная Японии по итогам первого тайма уверенно переигрывает Францию 2:0. Пока команда Сильвена Риполля совсем ничего не может противопоставить своему сопернику. Во второй половине матча на этом турнире французы смотрятся обычно веселее, будем надеяться, что и в этот раз будет так, а иначе игра у нас совсем станет скучной. 
  • 45'
    Товен со стандарта пробил по воротам, мяч попал в Сакаи, который был в стенке, а затем ушёл на угловой, но Иван Сиснерос уже не дал разыграть его. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Накаяма у радиуса штрафной площади нарушил правила против Бека-Бека. Франция заработала довольно опасный стандарт. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавил Иван Сиснерос к основному времени первого тайма. 
  • Желтая карточка
    45'
    Защитник сборной Японии Хироки Сакаи получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Пембеле. 
  • Фол, нарушение
    44'
    Коло Муани в борьбе за мяч на правом фланге рукой попал в грудь Сакаи, защитник сборной Японии упал на газон и тут уже Иван Сиснерос дал свисток. Со стандарта Кубо выполнил подачу в центр штрафной площади, Жиньяк грамотно отработал в обороне и головой выбил мяч в аут. 
  • Судья
    43'
    Мишлен с правого фланга выполнил подачу к левому углу вратарской, Сакаи в борьбе с Жиньяком выбил головой мяч на угловой, но Иван Сиснерос почему-то назначил удар от ворот. 
  • 42'
    Товен со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игрокам сборной Японии пришлось побороться, но общими усилиями они смогли отбиться. 
  • Фол, нарушение
    41'
    Танака на правом фланге нарушил правила против Товена. Франция заработала относительно неплохой стандарт. 
  • Замена
    40'
    В составе сборной Франции произошла замена. Вместо Тежи Саванье на поле вышел Энцо Ле Фе. 
  • Травма, повреждение
    39'
    Саванье присел на газон, испытывает Тежи мышечные проблемы, видимо нужна замена. Врачи сборной Франции это как раз и подтвердили. 
  • 38'
    Стремительно таят шансы сборной Франции на благоприятный исход сегодня, но уже по матчу с Мексикой было видно, что команда у Сильвена Риполля собралась далеко не самая сильная. 
  • Описание гола
    37'
    Г-О-О-О-О-Л! 0:2!!! Сакаи!!! Кубо выполнил передачу по центру к линии штрафной площади, Уэда сразу же первым касанием пробил плотно по воротам, Бернардони спас свою команду, но первым на добивании у правого угла вратарской оказался Сакаи, который без проблем добил мяч в сетку. 
  • Фол, нарушение
    36'
    Накаяма в центре поля нарушил правила против Саванье. Франция довольно долго разыгрывала стандарт. 
  • 35'
    Танака с левой половины поля выполнил слишком сильную подачу к правому углу вратарской, мяч полетел слишком сильно и ушёл за лицевую линию поля. 
  • Угловой
    34'
    Угловой у ворот сборной Японии. Саванье выполнил подачу к ближней штанге, Тани сыграл на выходе, Жиньяк в борьбе за верховой мяч нарушил правила. 
  • Фол, нарушение
    33'
    Товен слишком рьяно боролся за мяч у штрафной площади сборной Японии и нарушил правила против Накаямы. 
  • Описание гола
    32'
    Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Кубо!!! Танака и Кубо по правой половине поля довели мяч до правого угла штрафной площади, Уэда неплохо пробил под левый угол ворот, Бернардони в прыжке отбил мяч в центр штрафной площади, французы не смогли разрядить ситуацию, быстрый Кубо сыграл на добивании и в итоге отправил мяч в сетку. 
  • Фол, нарушение
    31'
    Началась серия мелких фолов. Теперь уже в центре поля правила против Коло Муани нарушил Танака. 
  • Фол, нарушение
    30'
    Тусар в центре поля сбил Хатате и тем самым не дал Японии развить быструю ответную атаку. 
  • Фол, нарушение
    29'
    Товен получил по ногам в центре поля. Сам Флорьян достаточно быстро разыграл стандарт. 
  • 28'
    Коло Муани попытался разогнать ответную атаку через левый фланг, но в момент передачи на Жиньяка Рандаль грубо ошибся и подарил мяч сопернику. 
  • 27'
    Кубо с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, французы сыграли очень внимательно и перехватили мяч. 
  • 26'
    Товен со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки сборной Японии не смогли выбить мяч далеко, по итогу после скидки Саванье пробил по воротам со входа в штрафную площадь, мяч полетел слишком высоко. 
  • Желтая карточка
    25'
    Фланговый защитник сборной Японии Такэхиро Томиясу получил жёлтую карточку за грубую игру против Мишлена на правой половине поля. 
  • Угловой
    24'
    Кубо с углового выполнил подачу к линии вратарской, игроки сборной Франции очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте. 
  • 23'
    Накаяма с левого фланга выполнил заброс в радиус штрафной площади, Уэда подработал мяч и пробил по воротам, мяч задел ногу Пембеле и ушёл на угловой. 
  • 22'
    Рицу не удалось разогнать атаку через правый фланг, Тусар накрыл своего соперника и выбил мяч в аут. 
  • 21'
    Французы также попытались провести атаку за счёт длинной передачи на левый угол штрафной площади на ход Коло Муани, Тани прочитал момент и спокойно перехватил мяч при игре на выходе. 
  • 20'
    Из центра поля теперь уже последовала более-менее неплохая передача к правому углу штрафной площади сборной Франции на ход Кубо, но Калюлю выиграл забег за мячом у соперника. 
  • Травма, повреждение
    19'
    Вышли на поле врачи сборной Франции, но Саванье достаточно быстро поднялся и показал, что он готов продолжить игру. 
  • Фол, нарушение
    18'
    Накаяма в центре поля грубовато сыграл против Саванье, но Иван Сиснерос пока решил обойтись без жёлтой карточки. 
  • 17'
    Продолжают игроки сборной Японии пока в основном использовать длинные забросы вперёд, сейчас уже Мишлен без особого труда головой сбросил мяч в руки Бернардони. 
  • Судья
    16'
    Коло Муани в борьбе за мяч в центре поля с Сакаи оказался на газоне, Иван Сиснерос уверенно показал, что нужно играть дальше. 
  • 15'
    Томиясу из центра поля выполнил слишком сильный перевод на правый фланг, Кубо попытался спасти мяч, но тот всё же ушёл в аут. 
  • 14'
    Накаяма из центра поля выполнил безадресный заброс в штрафную площадь сборной Франции, никто из партнёров по команде не был готов к рывку. 
  • 13'
    С левого фланга Саванье выполнил слишком сильную подачу в центр штрафной площади, Жиньяк при всём желании никак не мог добраться до мяча. 
  • 12'
    Кубо вошёл в штрафную площадь с правого фланга, но в борьбе с Каси Такефуса упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • 11'
    Хатате плотно пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Бернардони было не очень удобно играть по мячу, но он смог "по волейбольному" отбить его за пределы штрафной площади. 
  • 10'
    Кубо со стандарта выполнил подачу в центр вратарской, Бернардони сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • Фол, нарушение
    9'
    Коло Муани на правом фланге нарушил правила против Сакаи. Япония заработала довольно неплохой стандарт. 
  • 8'
    Товен из центра поля выполнил передачу к правому углу штрафной площади на ход Жиньяку, Накаяма прочитал момент и без особого труда перехватил мяч. 
  • 7'
    Хатате попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с Мишленом Рео упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • Фол, нарушение
    6'
    Бека-Бека на половине поля соперника нарушил правила против Эндо. 
  • 5'
    Накаяма с левого фланга выполнил неудачную подачу к линии вратарской, Бернардони размялся при игре на выходе. 
  • 4'
    Теперь уже и сборная Японии решила подержать мяч в центре поля, но её сегодня и ничья вполне устроит, сразу можно обозначить. 
  • 3'
    Бека-Бека пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Тани успел переместиться и намертво поймать его. 
  • 2'
    Сборная Франции забрала мяч под свой контроль, но в атаку команда Сильвена Риполля пока идти не спешит, команды присматриваются друг к другу. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Команде Сильвена Риполля сегодня обязательно нужно переигрывать Японию, чтобы выйти в плей-офф Олимпийских игр, но сделать это будет крайне затруднительно, учитывая какой футбол показывали французы в предыдущих двух матчах. 
  • До матча
  • Рассудит этот матч интернациональная бригада арбитров во главе с Иваном Бартоном Сиснеросом из Сальвадора. Помогать ему на бровках будут Давид Моран Сантос и Захари Зегелар из Суринама. Резервным арбитром на этот матч назначен Бейда Дамане из Мавритании. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче третьего тура группового этапа Олимпийских игр между сборными Франции и Японии. Вместе с вами за ходом этой битвы наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • Прогнозы 135
    Франция (до 23 лет) 64.4% (87)
    X 21.5% (29)
    Япония (до 23 лет) 14.1% (19)
    Все прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nissan Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Франция (до 23 лет) 0:2 Япония (до 23 лет) онлайн


Прогнозы на матч Франция (до 23 лет) 0:2 Япония (до 23 лет)

Исход игры
Франция (до 23 лет)
64.4% (87)
Ничья
21.5% (29)
Япония (до 23 лет)
14.1% (19)
Тотал 2.5
Больше
55.97% (75)
Меньше
44.03% (59)
Обе команды забьют
Да
71.64% (96)
Нет
28.36% (38)
Популярный счёт
2:1 Франция (до 23 лет)
33.3% (45)
2:0 Франция (до 23 лет)
17% (23)
1:1 Ничья
15.6% (21)
1:2 Япония (до 23 лет)
8.1% (11)
2:2 Ничья
5.9% (8)
1:0 Франция (до 23 лет)
5.9% (8)
3:1 Франция (до 23 лет)
5.2% (7)
0:1 Япония (до 23 лет)
5.2% (7)
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