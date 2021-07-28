Олимпийские игры 2021
Франция (до 23 лет)
0:2
Второй тайм: 56'
Стадион: Ниссан
Япония (до 23 лет)
0:1
27' ГолКубо Такефуса
0:2
34' ГолСакаи Хироки
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Каси АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Бека АлексисПолузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Баич СтефанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Основной состав
-
12 Тани КосеиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Танака АоПолузащитник
-
13 Хатате РеоПолузащитник
-
10 Доан РицуПолузащитник
-
18 Уэда АясеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Сома ЮкиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Митома КаоруНападающий
Ход матча
27'
0:1
34'
0:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 5
-
2 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жиньяк Андре-Пьер
|4 (2)
|1.33
|2.
|Саванье Тежи
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кубо Такефуса
|3
|1
|2.
|Сакаи Хироки
|1
|0.33
|3.
|Доан Рицу
|1 (1)
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мишлен Клеман
|1
|0
|2.
|Каси Антони
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Франция (до 23 лет)
|0
|0
|0
|20% (1)
|20% (1)
|60% (3)
|Япония (до 23 лет)
|66.67% (2)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|0
Предыдущие игры
Франция (до 23 лет) Последние 2 матча: +1 =0 -1Франция (до 23 лет) 4:3 ЮАР (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 4:1 Франция (до 23 лет)
Япония (до 23 лет) Последние 20 матчей: +11 =2 -7Япония (до 23 лет) 2:1 Мексика (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 1:0 ЮАР (до 23 лет) Катар (до 23 лет) 1:1 Япония (до 23 лет) Сирия (до 23 лет) 2:1 Япония (до 23 лет)
Япония (до 23 лет) 1:2 Саудовская Аравия (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 7:0 Мьянма (до 23 лет) Восточный Тимор (до 23 года) 0:6 Япония (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 8:0 Макао (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 0:4 Узбекистан (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 3:1 КНДР (до 23 лет) Таиланд (до 23 лет) 0:1 Япония (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 1:0 Палестина (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 1:0 Швеция (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 2:2 Колумбия (до 23 лет) Нигерия (до 23 лет) 5:4 Япония (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 0:1 Англия (до 21 года) Гвинея (до 23 лет) 1:2 Япония (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 0:1 Португалия (до 20 лет) Япония (до 23 лет) 1:2 Парагвай (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 2:3 Япония (до 23 лет)
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Япония (до 23 лет)
|2:0
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Мексика (до 23 лет)
|2:0
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|3.
|Франция (до 23 лет)
|0:2
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|4.
|ЮАР (до 23 лет)
|0:2
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Бразилия (до 23 лет)
|Ришарлисон
|5
|0
|0
|2.
|Франция (до 23 лет)
|Жиньяк Андре-Пьер
|4
|2
|0
|3.
|Япония (до 23 лет)
|Кубо Такефуса
|3
|0
|0
|4.
|Южная Корея (до 23 лет)
|Ли Кан Ин
|3
|1
|0
|5.
|Южная Корея (до 23 лет)
|Хван Ый-Чжо
|3
|2
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Германия (до 23 лет)
|Арнольд Максимилиан
|0
|1
|2.
|Мексика (до 23 лет)
|Васкес Хоан
|0
|1
|3.
|Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
|Aboubacar Doumbia
|0
|1
|4.
|Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
|Куасси Эбуэ
|0
|1
|5.
|Германия (до 23 лет)
|Пипер Амос
|0
|1
Прогнозы на матч Франция (до 23 лет) 0:2 Япония (до 23 лет)
Исход игры
Франция (до 23 лет)
64.4% (87)
Ничья
21.5% (29)
Япония (до 23 лет)
14.1% (19)
Тотал 2.5
Больше
55.97% (75)
Меньше
44.03% (59)
Обе команды забьют
Да
71.64% (96)
Нет
28.36% (38)
Популярный счёт
2:1 Франция (до 23 лет)
33.3% (45)
2:0 Франция (до 23 лет)
17% (23)
1:1 Ничья
15.6% (21)
1:2 Япония (до 23 лет)
8.1% (11)
2:2 Ничья
5.9% (8)
1:0 Франция (до 23 лет)
5.9% (8)
3:1 Франция (до 23 лет)
5.2% (7)
0:1 Япония (до 23 лет)
5.2% (7)
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