Бека-Бека прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу к дальней штанге, Тани грамотно сыграл на выходе и выловил мяч.

Хатате сместился в центр с левого фланга и затем пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч прошёл рядом со штангой, но Бернардони всё контролировал.

Угловой у ворот сборной Франции. Миёси выполнил подачу к линии вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч при этом стандарте.

Жиньяк в центре поля нарушил правила против Миёси. Япония не стала торопиться при розыгрыше мяча.

Начинается второй тайм. Посмотрим, сможет ли Сильвен Риполль перестроить игру своей команды, чтобы доставить Японии больше проблем в обороне, быть может французы смогут ещё даже вернуть интригу в этот матч, но пока верится в такое с большим трудом.

В составе сборной Японии после перерыва произошла замена. Вместо Такефусы Кубо на поле вышел Кодзи Миёси.

Хатате в центре поля нарушил правила против Бека-Бека. Игроки сборной Франции не смогли быстро разыграть стандарт.

С правого фланга последовала подача в центр штрафной площади от Товена, Жиньяк в касание пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Каси на своей половине поля нарушил правила против Уэды. Япония тщательно готовится к стандарту.

Миёси со стандарта выполнил подачу на левый угол штрафной площади, оттуда Уэда головой сбросил мяч в центр штрафной, никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам.

Угловой у ворот сборной Японии. Товен выполнил неудачную подачу к ближней штанге, Хатате без всякого труда выбил мяч на правый фланг.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. Сборная Японии по итогам первого тайма уверенно переигрывает Францию 2:0. Пока команда Сильвена Риполля совсем ничего не может противопоставить своему сопернику. Во второй половине матча на этом турнире французы смотрятся обычно веселее, будем надеяться, что и в этот раз будет так, а иначе игра у нас совсем станет скучной.

45' Товен со стандарта пробил по воротам, мяч попал в Сакаи, который был в стенке, а затем ушёл на угловой, но Иван Сиснерос уже не дал разыграть его.

45' Накаяма у радиуса штрафной площади нарушил правила против Бека-Бека. Франция заработала довольно опасный стандарт.

45' Две минуты добавил Иван Сиснерос к основному времени первого тайма.

45' Защитник сборной Японии Хироки Сакаи получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Пембеле.

44' Коло Муани в борьбе за мяч на правом фланге рукой попал в грудь Сакаи, защитник сборной Японии упал на газон и тут уже Иван Сиснерос дал свисток. Со стандарта Кубо выполнил подачу в центр штрафной площади, Жиньяк грамотно отработал в обороне и головой выбил мяч в аут.

43' Мишлен с правого фланга выполнил подачу к левому углу вратарской, Сакаи в борьбе с Жиньяком выбил головой мяч на угловой, но Иван Сиснерос почему-то назначил удар от ворот.

42' Товен со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игрокам сборной Японии пришлось побороться, но общими усилиями они смогли отбиться.

41' Танака на правом фланге нарушил правила против Товена. Франция заработала относительно неплохой стандарт.

40' В составе сборной Франции произошла замена. Вместо Тежи Саванье на поле вышел Энцо Ле Фе.

39' Саванье присел на газон, испытывает Тежи мышечные проблемы, видимо нужна замена. Врачи сборной Франции это как раз и подтвердили.

38' Стремительно таят шансы сборной Франции на благоприятный исход сегодня, но уже по матчу с Мексикой было видно, что команда у Сильвена Риполля собралась далеко не самая сильная.

37' Г-О-О-О-О-Л! 0:2!!! Сакаи!!! Кубо выполнил передачу по центру к линии штрафной площади, Уэда сразу же первым касанием пробил плотно по воротам, Бернардони спас свою команду, но первым на добивании у правого угла вратарской оказался Сакаи, который без проблем добил мяч в сетку.

36' Накаяма в центре поля нарушил правила против Саванье. Франция довольно долго разыгрывала стандарт.

35' Танака с левой половины поля выполнил слишком сильную подачу к правому углу вратарской, мяч полетел слишком сильно и ушёл за лицевую линию поля.

34' Угловой у ворот сборной Японии. Саванье выполнил подачу к ближней штанге, Тани сыграл на выходе, Жиньяк в борьбе за верховой мяч нарушил правила.

33' Товен слишком рьяно боролся за мяч у штрафной площади сборной Японии и нарушил правила против Накаямы.

32' Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Кубо!!! Танака и Кубо по правой половине поля довели мяч до правого угла штрафной площади, Уэда неплохо пробил под левый угол ворот, Бернардони в прыжке отбил мяч в центр штрафной площади, французы не смогли разрядить ситуацию, быстрый Кубо сыграл на добивании и в итоге отправил мяч в сетку.

31' Началась серия мелких фолов. Теперь уже в центре поля правила против Коло Муани нарушил Танака.

30' Тусар в центре поля сбил Хатате и тем самым не дал Японии развить быструю ответную атаку.

29' Товен получил по ногам в центре поля. Сам Флорьян достаточно быстро разыграл стандарт.

28' Коло Муани попытался разогнать ответную атаку через левый фланг, но в момент передачи на Жиньяка Рандаль грубо ошибся и подарил мяч сопернику.

27' Кубо с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, французы сыграли очень внимательно и перехватили мяч.

26' Товен со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки сборной Японии не смогли выбить мяч далеко, по итогу после скидки Саванье пробил по воротам со входа в штрафную площадь, мяч полетел слишком высоко.

25' Фланговый защитник сборной Японии Такэхиро Томиясу получил жёлтую карточку за грубую игру против Мишлена на правой половине поля.

24' Кубо с углового выполнил подачу к линии вратарской, игроки сборной Франции очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте.

23' Накаяма с левого фланга выполнил заброс в радиус штрафной площади, Уэда подработал мяч и пробил по воротам, мяч задел ногу Пембеле и ушёл на угловой.

22' Рицу не удалось разогнать атаку через правый фланг, Тусар накрыл своего соперника и выбил мяч в аут.

21' Французы также попытались провести атаку за счёт длинной передачи на левый угол штрафной площади на ход Коло Муани, Тани прочитал момент и спокойно перехватил мяч при игре на выходе.

20' Из центра поля теперь уже последовала более-менее неплохая передача к правому углу штрафной площади сборной Франции на ход Кубо, но Калюлю выиграл забег за мячом у соперника.

19' Вышли на поле врачи сборной Франции, но Саванье достаточно быстро поднялся и показал, что он готов продолжить игру.

18' Накаяма в центре поля грубовато сыграл против Саванье, но Иван Сиснерос пока решил обойтись без жёлтой карточки.

17' Продолжают игроки сборной Японии пока в основном использовать длинные забросы вперёд, сейчас уже Мишлен без особого труда головой сбросил мяч в руки Бернардони.

16' Коло Муани в борьбе за мяч в центре поля с Сакаи оказался на газоне, Иван Сиснерос уверенно показал, что нужно играть дальше.

15' Томиясу из центра поля выполнил слишком сильный перевод на правый фланг, Кубо попытался спасти мяч, но тот всё же ушёл в аут.

14' Накаяма из центра поля выполнил безадресный заброс в штрафную площадь сборной Франции, никто из партнёров по команде не был готов к рывку.

13' С левого фланга Саванье выполнил слишком сильную подачу в центр штрафной площади, Жиньяк при всём желании никак не мог добраться до мяча.

12' Кубо вошёл в штрафную площадь с правого фланга, но в борьбе с Каси Такефуса упустил мяч за лицевую линию поля.

11' Хатате плотно пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Бернардони было не очень удобно играть по мячу, но он смог "по волейбольному" отбить его за пределы штрафной площади.

10' Кубо со стандарта выполнил подачу в центр вратарской, Бернардони сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади.

9' Коло Муани на правом фланге нарушил правила против Сакаи. Япония заработала довольно неплохой стандарт.

8' Товен из центра поля выполнил передачу к правому углу штрафной площади на ход Жиньяку, Накаяма прочитал момент и без особого труда перехватил мяч.

7' Хатате попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с Мишленом Рео упустил мяч за лицевую линию поля.

6' Бека-Бека на половине поля соперника нарушил правила против Эндо.

5' Накаяма с левого фланга выполнил неудачную подачу к линии вратарской, Бернардони размялся при игре на выходе.

4' Теперь уже и сборная Японии решила подержать мяч в центре поля, но её сегодня и ничья вполне устроит, сразу можно обозначить.

3' Бека-Бека пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Тани успел переместиться и намертво поймать его.

2' Сборная Франции забрала мяч под свой контроль, но в атаку команда Сильвена Риполля пока идти не спешит, команды присматриваются друг к другу.