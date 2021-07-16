Олимпийские игры 2021
Франция (до 23 лет)
Позже
Стадион: Ниссан
Япония (до 23 лет)
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жиньяк Андре-Пьер
|4 (2)
|2
|2.
|Саванье Тежи
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кубо Такефуса
|2
|1
|2.
|Доан Рицу
|1 (1)
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мишлен Клеман
|1
|0
|2.
|Каси Антони
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Франция (до 23 лет)
|0
|0
|0
|20% (1)
|20% (1)
|60% (3)
|Япония (до 23 лет)
|66.67% (2)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|0
Предыдущие игры
Франция (до 23 лет) Последние 2 матча: +1 =0 -1Франция (до 23 лет) 4:3 ЮАР (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 4:1 Франция (до 23 лет)
Япония (до 23 лет) Последние 20 матчей: +11 =2 -7Япония (до 23 лет) 2:1 Мексика (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 1:0 ЮАР (до 23 лет) Катар (до 23 лет) 1:1 Япония (до 23 лет) Сирия (до 23 лет) 2:1 Япония (до 23 лет)
Япония (до 23 лет) 1:2 Саудовская Аравия (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 7:0 Мьянма (до 23 лет) Восточный Тимор (до 23 года) 0:6 Япония (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 8:0 Макао (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 0:4 Узбекистан (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 3:1 КНДР (до 23 лет) Таиланд (до 23 лет) 0:1 Япония (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 1:0 Палестина (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 1:0 Швеция (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 2:2 Колумбия (до 23 лет) Нигерия (до 23 лет) 5:4 Япония (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 0:1 Англия (до 21 года) Гвинея (до 23 лет) 1:2 Япония (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 0:1 Португалия (до 20 лет) Япония (до 23 лет) 1:2 Парагвай (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 2:3 Япония (до 23 лет)
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Япония (до 23 лет)
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Мексика (до 23 лет)
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|3.
|Франция (до 23 лет)
|2
|1
|0
|1
|5 - 7
|3
|4.
|ЮАР (до 23 лет)
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Франция (до 23 лет)
|Жиньяк Андре-Пьер
|4
|2
|0
|2.
|Бразилия (до 23 лет)
|Ришарлисон
|3
|0
|0
|3.
|Новая Зеландия (до 23 лет)
|Вуд Крис
|2
|0
|0
|4.
|Германия (до 23 лет)
|Амири Надим
|2
|0
|0
|5.
|Саудовская Аравия (до 23 лет)
|Аль-Наджи Сами
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Германия (до 23 лет)
|Арнольд Максимилиан
|0
|1
|2.
|Мексика (до 23 лет)
|Васкес Хоан
|0
|1
|3.
|Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
|Aboubacar Doumbia
|0
|1
|4.
|Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
|Куасси Эбуэ
|0
|1
|5.
|Германия (до 23 лет)
|Пипер Амос
|0
|1
Прогнозы на матч Франция (до 23 лет) - Япония (до 23 лет)
Исход игры
Франция (до 23 лет)
86.7% (39)
Ничья
8.9% (4)
Япония (до 23 лет)
4.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
56.82% (25)
Меньше
43.18% (19)
Обе команды забьют
Да
61.36% (27)
Нет
38.64% (17)
Популярный счёт
2:1 Франция (до 23 лет)
44.4% (20)
2:0 Франция (до 23 лет)
31.1% (14)
1:0 Франция (до 23 лет)
4.4% (2)
2:2 Ничья
4.4% (2)
1:1 Ничья
4.4% (2)
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