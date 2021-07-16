Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Олимпийские игры 2021

2021
Франция (до 23 лет)
 
Позже

Стадион:
Япония (до 23 лет)

Бомбардиры внутри турнира

Франция (до 23 лет)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жиньяк Андре-Пьер 4 (2) 2
2. Саванье Тежи 1 0.5
Япония (до 23 лет)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кубо Такефуса 2 1
2. Доан Рицу 1 (1) 0.5

Карточки

Франция (до 23 лет)
# Игрок      
1. Мишлен Клеман 1 0
2. Каси Антони 1 0
Япония (до 23 лет)
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Франция (до 23 лет) 0 0 0 20% (1) 20% (1) 60% (3)
 Япония (до 23 лет) 66.67% (2) 0 0 0 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Франция (до 23 лет) Последние 2 матча: +1 =0 -1
Франция (до 23 лет) 4:3 ЮАР (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 4:1 Франция (до 23 лет)
Япония (до 23 лет) Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Япония (до 23 лет) 2:1 Мексика (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 1:0 ЮАР (до 23 лет) Катар (до 23 лет) 1:1 Япония (до 23 лет) Сирия (до 23 лет) 2:1 Япония (до 23 лет)
Япония (до 23 лет) 1:2 Саудовская Аравия (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 7:0 Мьянма (до 23 лет) Восточный Тимор (до 23 года) 0:6 Япония (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 8:0 Макао (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 0:4 Узбекистан (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 3:1 КНДР (до 23 лет) Таиланд (до 23 лет) 0:1 Япония (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 1:0 Палестина (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 1:0 Швеция (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 2:2 Колумбия (до 23 лет) Нигерия (до 23 лет) 5:4 Япония (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 0:1 Англия (до 21 года) Гвинея (до 23 лет) 1:2 Япония (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 0:1 Португалия (до 20 лет) Япония (до 23 лет) 1:2 Парагвай (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 2:3 Япония (до 23 лет)

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Япония (до 23 лет) 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Мексика (до 23 лет) 2 1 0 1 5 - 3 3
3. Франция (до 23 лет) 2 1 0 1 5 - 7 3
4. ЮАР (до 23 лет) 2 0 0 2 3 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Франция (до 23 лет) Жиньяк Андре-Пьер 4 2 0
2. Бразилия (до 23 лет) Ришарлисон 3 0 0
3. Новая Зеландия (до 23 лет) Вуд Крис 2 0 0
4. Германия (до 23 лет) Амири Надим 2 0 0
5. Саудовская Аравия (до 23 лет) Аль-Наджи Сами 2 0 0
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Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Германия (до 23 лет) Арнольд Максимилиан 0 1
2. Мексика (до 23 лет) Васкес Хоан 0 1
3. Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Aboubacar Doumbia 0 1
4. Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Куасси Эбуэ 0 1
5. Германия (до 23 лет) Пипер Амос 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Франция (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 июля 2021, осталось 2 дня 6 часов 43 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Франция (до 23 лет) 86.7% (39)
    X 8.9% (4)
    Япония (до 23 лет) 4.4% (2)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Франция (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) онлайн

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    Прогнозы на матч Франция (до 23 лет) - Япония (до 23 лет)

    Исход игры
    Франция (до 23 лет)
    86.7% (39)
    Ничья
    8.9% (4)
    Япония (до 23 лет)
    4.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.82% (25)
    Меньше
    43.18% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    61.36% (27)
    Нет
    38.64% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Франция (до 23 лет)
    44.4% (20)
    2:0 Франция (до 23 лет)
    31.1% (14)
    1:0 Франция (до 23 лет)
    4.4% (2)
    2:2 Ничья
    4.4% (2)
    1:1 Ничья
    4.4% (2)
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