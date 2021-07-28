Олимпийские игры 2021
ЮАР (до 23 лет)
0:3
Конец матча
Стадион: Саппоро Доме
Мексика (до 23 лет)
0:1
18' ГолВега Эрнесто
0:2
45' ГолLuis Romo
58' Красная карточкаМалепе Репо
0:3
60' ГолHenry Martin
66' Красная карточкаРодригес Карлос
Ход матча
18'
0:1
45'
0:2
58'
60'
0:3
66'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 8
-
4 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кодисанг Кобамело
|1
|0.33
|2.
|Teboho Mokoena
|1
|0.33
|3.
|Evidence Makgopa
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вега Эрнесто
|2
|0.67
|2.
|Henry Martin
|1
|0.33
|3.
|Eduardo Aguirre
|1
|0.33
|4.
|Альварадо Роберто
|1
|0.33
|5.
|Francisco Cordova
|1
|0.33
|6.
|Luis Romo
|1
|0.33
|7.
|Антуна Уриэль
|1
|0.33
|8.
|Родригес Карлос
|0
|0
|9.
|Лаинес Диего
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Малепе Репо
|0
|1
|#
|Игрок
|1.
|Родригес Карлос
|0
|1
|2.
|Васкес Хоан
|0
|1
|3.
|Вега Эрнесто
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЮАР (до 23 лет)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|Мексика (до 23 лет)
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|0
|37.5% (3)
Предыдущие игры
ЮАР (до 23 лет) Последние 5 матчей: +0 =2 -3Франция (до 23 лет) 4:3 ЮАР (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 1:0 ЮАР (до 23 лет) ЮАР (до 23 лет) 1:1 Ирак (до 23 лет) Дания (до 23 лет) 1:0 ЮАР (до 23 лет)
Мексика (до 23 лет) Последние 20 матчей: +14 =2 -4Япония (до 23 лет) 2:1 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 4:1 Франция (до 23 лет) Гондурас (до 23 лет) 1:1 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 2:0 Canada U23
Мексика (до 23 лет) 1:0 США (до 23 лет) Коста-Рика (до 23 лет) 0:3 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 4:1 Доминиканская Республика (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 1:0 Мексика (до 23 лет) Фиджи (до 23 лет) 1:5 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 2:2 Германия (до 23 лет) Болгария (до 21 года) 0:1 Мексика (до 23 лет) Мали (до 23 лет) 3:3 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 1:2 Чехия до 20 Мексика (до 23 лет) 1:3 Франция (до 20 лет) Гаити (до 23 лет) 0:1 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 4:0 Коста-Рика (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 1:2 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 3:1 Япония (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 4:2 Сенегал (олимп) Мексика (до 23 лет) 1:0 Швейцария (олимп)
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Япония (до 23 лет)
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Мексика (до 23 лет)
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|3.
|Франция (до 23 лет)
|3
|1
|0
|2
|5 - 11
|3
|4.
|ЮАР (до 23 лет)
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Бразилия (до 23 лет)
|Ришарлисон
|5
|0
|0
|2.
|Франция (до 23 лет)
|Жиньяк Андре-Пьер
|4
|2
|0
|3.
|Япония (до 23 лет)
|Кубо Такефуса
|3
|0
|0
|4.
|Южная Корея (до 23 лет)
|Ли Кан Ин
|3
|1
|0
|5.
|Южная Корея (до 23 лет)
|Хван Ый-Чжо
|3
|2
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Мексика (до 23 лет)
|Родригес Карлос
|0
|1
|2.
|Германия (до 23 лет)
|Арнольд Максимилиан
|0
|1
|3.
|Мексика (до 23 лет)
|Васкес Хоан
|0
|1
|4.
|Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
|Aboubacar Doumbia
|0
|1
|5.
|Кот-д'Ивуар (до 23 лет)
|Куасси Эбуэ
|0
|1
Прогнозы на матч ЮАР (до 23 лет) 0:3 Мексика (до 23 лет)
Исход игры
ЮАР (до 23 лет)
5.2% (7)
Ничья
6% (8)
Мексика (до 23 лет)
88.8% (119)
Тотал 2.5
Больше
55.22% (74)
Меньше
44.78% (60)
Обе команды забьют
Да
59.7% (80)
Нет
40.3% (54)
Популярный счёт
1:2 Мексика (до 23 лет)
41.8% (56)
0:1 Мексика (до 23 лет)
18.7% (25)
0:2 Мексика (до 23 лет)
17.2% (23)
1:3 Мексика (до 23 лет)
9.7% (13)
1:1 Ничья
5.2% (7)
1:0 ЮАР (до 23 лет)
3% (4)
2:1 ЮАР (до 23 лет)
2.2% (3)
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