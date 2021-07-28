Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Олимпийские игры 2021

2021
ЮАР (до 23 лет)
0:3
Конец матча

Стадион:
Мексика (до 23 лет)
0'
0:1
18' Гол
Вега Эрнесто
0:2
45' Гол
Luis Romo
58' Красная карточка
Малепе Репо
0:3
60' Гол
Henry Martin
66' Красная карточка
Родригес Карлос
90'+4

Ход матча

18'
0:1
Вега Эрнесто
45'
0:2
Luis Romo
58'
Малепе Репо
 
60'
0:3
Henry Martin
66'
 
Родригес Карлос

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

ЮАР (до 23 лет)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кодисанг Кобамело 1 0.33
2. Teboho Mokoena 1 0.33
3. Evidence Makgopa 1 0.33
Мексика (до 23 лет)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вега Эрнесто 2 0.67
2. Henry Martin 1 0.33
3. Eduardo Aguirre 1 0.33
4. Альварадо Роберто 1 0.33
5. Francisco Cordova 1 0.33
6. Luis Romo 1 0.33
7. Антуна Уриэль 1 0.33
8. Родригес Карлос 0 0
9. Лаинес Диего 0 0

Карточки

ЮАР (до 23 лет)
# Игрок      
1. Малепе Репо 0 1
Мексика (до 23 лет)
# Игрок      
1. Родригес Карлос 0 1
2. Васкес Хоан 0 1
3. Вега Эрнесто 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЮАР (до 23 лет) 0 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1)
 Мексика (до 23 лет) 0 12.5% (1) 12.5% (1) 37.5% (3) 0 37.5% (3)

Предыдущие игры

ЮАР (до 23 лет) Последние 5 матчей: +0 =2 -3
Франция (до 23 лет) 4:3 ЮАР (до 23 лет) Япония (до 23 лет) 1:0 ЮАР (до 23 лет) ЮАР (до 23 лет) 1:1 Ирак (до 23 лет) Дания (до 23 лет) 1:0 ЮАР (до 23 лет)
Бразилия (до 23 лет) 0:0 ЮАР (до 23 лет)
Мексика (до 23 лет) Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Япония (до 23 лет) 2:1 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 4:1 Франция (до 23 лет) Гондурас (до 23 лет) 1:1 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 2:0 Canada U23
Мексика (до 23 лет) 1:0 США (до 23 лет) Коста-Рика (до 23 лет) 0:3 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 4:1 Доминиканская Республика (до 23 лет) Южная Корея (до 23 лет) 1:0 Мексика (до 23 лет) Фиджи (до 23 лет) 1:5 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 2:2 Германия (до 23 лет) Болгария (до 21 года) 0:1 Мексика (до 23 лет) Мали (до 23 лет) 3:3 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 1:2 Чехия до 20 Мексика (до 23 лет) 1:3 Франция (до 20 лет) Гаити (до 23 лет) 0:1 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 4:0 Коста-Рика (до 23 лет) Бразилия (до 23 лет) 1:2 Мексика (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 3:1 Япония (до 23 лет) Мексика (до 23 лет) 4:2 Сенегал (олимп) Мексика (до 23 лет) 1:0 Швейцария (олимп)

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Япония (до 23 лет) 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Мексика (до 23 лет) 3 2 0 1 8 - 3 6
3. Франция (до 23 лет) 3 1 0 2 5 - 11 3
4. ЮАР (до 23 лет) 3 0 0 3 3 - 8 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бразилия (до 23 лет) Ришарлисон 5 0 0
2. Франция (до 23 лет) Жиньяк Андре-Пьер 4 2 0
3. Япония (до 23 лет) Кубо Такефуса 3 0 0
4. Южная Корея (до 23 лет) Ли Кан Ин 3 1 0
5. Южная Корея (до 23 лет) Хван Ый-Чжо 3 2 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мексика (до 23 лет) Родригес Карлос 0 1
2. Германия (до 23 лет) Арнольд Максимилиан 0 1
3. Мексика (до 23 лет) Васкес Хоан 0 1
4. Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Aboubacar Doumbia 0 1
5. Кот-д'Ивуар (до 23 лет) Куасси Эбуэ 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Luis Romo бьет в цель!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Вега Эрнесто бьет в цель!
  • Желтая карточка
    4'
    Katlego Mohamme получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sapporo Dome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
ЮАР (до 23 лет) 5.2% (7)
X 6% (8)
Мексика (до 23 лет) 88.8% (119)
Все прогнозы
Где смотреть матч ЮАР (до 23 лет) 0:3 Мексика (до 23 лет) онлайн


Прогнозы на матч ЮАР (до 23 лет) 0:3 Мексика (до 23 лет)

Исход игры
ЮАР (до 23 лет)
5.2% (7)
Ничья
6% (8)
Мексика (до 23 лет)
88.8% (119)
Тотал 2.5
Больше
55.22% (74)
Меньше
44.78% (60)
Обе команды забьют
Да
59.7% (80)
Нет
40.3% (54)
Популярный счёт
1:2 Мексика (до 23 лет)
41.8% (56)
0:1 Мексика (до 23 лет)
18.7% (25)
0:2 Мексика (до 23 лет)
17.2% (23)
1:3 Мексика (до 23 лет)
9.7% (13)
1:1 Ничья
5.2% (7)
1:0 ЮАР (до 23 лет)
3% (4)
2:1 ЮАР (до 23 лет)
2.2% (3)
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