Норвегия: Типпелиген 2021
Одд
2:3
Конец матча
Стадион: Скагерак Арена
Саннефьёрд
0:1
2' ГолРисан Сандер
1:1
36' Гол в свои воротаСтуревик Якоб
1:2
44' ГолТветер Александер Рууд
49' Желтая карточкаБьортуфт Один Лурас
1:3
50' ГолЙонссон Видар
64' Желтая карточкаФосс Сандер Моэн
2:3
88' ГолЛарсен Кристоффер
25
Кителано
Йон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Асанте ЭйрикЗащитник
-
24 Меланн БьёрнЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Аас СайверНападающий
-
10 КачиНападающий
-
Главный тренер: Jan Frode Nornes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Нджиэ МуссаНападающий
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
Ход матча
2'
0:1
36'
1:1
44'
50'
1:3
64'
88'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 6
-
7 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бакенга Мушага
|11 (5)
|0.79
|2.
|Свеннсен Сандер
|1
|0.07
|3.
|Коса Маркус Андреас
|1
|0.07
|4.
|Йоргенсен Филип
|1
|0.07
|5.
|Леуритсен Тобиас
|1
|0.07
|6.
|Китолано Джошуа
|1
|0.07
|7.
|Ролантссон Гилли
|1
|0.07
|8.
|Ларсен Кристоффер
|0
|0
|9.
|Бьортуфт Один Лурас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йонссон Видар
|5
|0.38
|2.
|Хансен Кристоффер
|4
|0.31
|3.
|Тветер Александер Рууд
|3
|0.23
|4.
|Фосс Сандер Моэн
|2
|0.15
|5.
|Рисан Сандер
|2
|0.15
|6.
|Гуссиос Сиверт
|1
|0.08
|7.
|Ордагич Амер
|0
|0
|8.
|Вембангомо Брис
|0
|0
|9.
|Валес Марк
|0
|0
|10.
|Куртович Виллиам
|0
|0
|11.
|Ньенету Франклин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бакенга Мушага
|4
|0
|2.
|Ролантссон Гилли
|3
|0
|3.
|Кителано Йон
|2
|0
|4.
|Рууд Эспен
|1
|0
|5.
|Свеннсен Сандер
|1
|0
|6.
|Россбах Сондре
|1
|0
|7.
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|8.
|Китолано Джошуа
|1
|0
|9.
|Овусу Соломон
|1
|0
|10.
|Бьортуфт Один Лурас
|1
|0
|11.
|Валлем Конрад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Валес Марк
|3
|0
|2.
|Кройцриглер Мартин
|3
|0
|3.
|Фосс Сандер Моэн
|3
|0
|4.
|Вембангомо Брис
|2
|0
|5.
|Зе Эдуардо де Араужо
|2
|0
|6.
|Сингх Хармет
|1
|0
|7.
|Хансен Кристоффер
|1
|0
|8.
|Бренден Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Одд
|5.88% (1)
|5.88% (1)
|29.41% (5)
|23.53% (4)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|Саннефьёрд
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
Предыдущие игры
Одд Последние 20 матчей: +7 =6 -7Тёнсберг 0:1 Одд Стрёмсгодсет 3:0 Одд Одд 3:2 Викинг Мольде 5:0 Одд
Саннефьёрд Последние 20 матчей: +6 =6 -8Порс Гренланд 1:4 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн Кристиансунд 2:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:0 Сарпсборг-08
Стабек 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 4:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 3:0 Викинг Саннефьёрд 1:3 Мольде Волеренга 3:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:2 Русенборг Тромсё 1:3 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:3 Мьёндален Старт 1:1 Саннефьёрд Стрёмсгодсет 1:0 Саннефьёрд Мьёндален 4:0 Саннефьёрд Одд 0:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:0 Русенборг Саннефьёрд 1:1 Одд Сарпсборг-08 0:0 Саннефьёрд
Последние игры между собой
Одд: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 1
Саннефьёрд: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|34 - 13
|30
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 15
|25
|3.
|Лиллестрём
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|20 - 16
|24
|4.
|Кристиансунд
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|13 - 12
|23
|5.
|Хёугесунн
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|18 - 12
|22
|6.
|Русенборг
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|26 - 19
|22
|7.
|Волеренга
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|25 - 20
|21
|8.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 23
|19
|9.
|Саннефьёрд
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|18 - 21
|19
|10.
|Одд
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 24
|19
|11.
|Викинг
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 27
|18
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 19
|14
|13.
|Мьёндален
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 15
|12
|14.
|Тромсё
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 24
|10
|15.
|Стабек
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|16 - 28
|9
|16.
|Бранн
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|13 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хёугесунн
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 4
|19
|2.
|Мольде
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 5
|18
|3.
|Будё-Глимт
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 9
|17
|4.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|5.
|Кристиансунд
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|6.
|Лиллестрём
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 6
|16
|7.
|Русенборг
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|8.
|Одд
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|9.
|Викинг
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|10.
|Волеренга
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|13 - 9
|10
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|13.
|Мьёндален
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 6
|6
|14.
|Бранн
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|15.
|Стабек
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|16.
|Тромсё
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|2.
|Волеренга
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|3.
|Русенборг
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|4.
|Саннефьёрд
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 12
|9
|5.
|Одд
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|6.
|Будё-Глимт
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|7.
|Лиллестрём
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|8.
|Тромсё
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 11
|8
|9.
|Кристиансунд
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 7
|7
|10.
|Викинг
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 19
|7
|11.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|12.
|Мьёндален
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 9
|6
|13.
|Стабек
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 16
|5
|14.
|Хёугесунн
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 8
|3
|15.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 18
|2
|16.
|Бранн
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 16
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|15
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|13
|2
|1
|3.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
|4.
|Викинг
|Бериша Ветон
|10
|2
|3
|5.
|Русенборг
|Захариассен Кристоффер
|8
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|5
|0
|2.
|Одд
|Бакенга Мушага
|4
|0
|3.
|Стрёмсгодсет
|Гуннарссон Никлас
|4
|0
|4.
|Русенборг
|Захариассен Кристоффер
|4
|0
|5.
|Будё-Глимт
|Берг Патрик
|4
|0