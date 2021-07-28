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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Одд
2:3
Конец матча

Стадион:
Саннефьёрд
0'
0:1
2' Гол
Рисан Сандер
1:1
36' Гол в свои ворота
Стуревик Якоб
1:2
44' Гол
Тветер Александер Рууд
49' Желтая карточка
Бьортуфт Один Лурас
1:3
50' Гол
Йонссон Видар
64' Желтая карточка
Фосс Сандер Моэн
2:3
88' Гол
Ларсен Кристоффер
90'+5
1
Россбах
Сондре
2
Рууд
Эспен
4
Бьортуфт
Один
Лурас
23
Овусу
Соломон
25
Кителано
Йон
16
Китолано
Джошуа
7
Йоргенсен
Филип
8
Коса
Маркус
Андреас
11
Ролантссон
Гилли
20
Леуритсен
Тобиас
29
Свеннсен
Сандер
1
Стуревик
Якоб
2
Вембангомо
Брис
17
Фосс
Сандер
Моэн
5
Кройцриглер
Мартин
12
Хокенстад
Матс
6
Рисан
Сандер
8
Зе
Эдуардо
де
Араужо
18
Куртович
Виллиам
23
Йонссон
Видар
14
Тветер
Александер
Рууд
11
Хансен
Кристоффер
Одд
4-3-3
Саннефьёрд
4-3-3

Ход матча

2'
0:1
Рисан Сандер
(Вембангомо Брис)
36'
Стуревик Якоб
1:1
44'
1:2
Тветер Александер Рууд
(Йонссон Видар)
49'
Бьортуфт Один Лурас
 
50'
1:3
Йонссон Видар
60'
 
Сёдлунн Андре
Зе Эдуардо де Араужо
64'
 
Фосс Сандер Моэн
69'
Ларсен Кристоффер
Бьортуфт Один Лурас
 
83'
 
Ньенету Франклин
Хансен Кристоффер
83'
 
Валес Марк
Рисан Сандер
83'
 
Гуссиос Сиверт
Тветер Александер Рууд
88'
Ларсен Кристоффер
2:3

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Бомбардиры внутри турнира

Одд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бакенга Мушага 11 (5) 0.79
2. Свеннсен Сандер 1 0.07
3. Коса Маркус Андреас 1 0.07
4. Йоргенсен Филип 1 0.07
5. Леуритсен Тобиас 1 0.07
6. Китолано Джошуа 1 0.07
7. Ролантссон Гилли 1 0.07
8. Ларсен Кристоффер 0 0
9. Бьортуфт Один Лурас 0 0
Саннефьёрд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йонссон Видар 5 0.38
2. Хансен Кристоффер 4 0.31
3. Тветер Александер Рууд 3 0.23
4. Фосс Сандер Моэн 2 0.15
5. Рисан Сандер 2 0.15
6. Гуссиос Сиверт 1 0.08
7. Ордагич Амер 0 0
8. Вембангомо Брис 0 0
9. Валес Марк 0 0
10. Куртович Виллиам 0 0
11. Ньенету Франклин 0 0

Карточки

Одд
# Игрок      
1. Бакенга Мушага 4 0
2. Ролантссон Гилли 3 0
3. Кителано Йон 2 0
4. Рууд Эспен 1 0
5. Свеннсен Сандер 1 0
6. Россбах Сондре 1 0
7. Коса Маркус Андреас 1 0
8. Китолано Джошуа 1 0
9. Овусу Соломон 1 0
10. Бьортуфт Один Лурас 1 0
11. Валлем Конрад 1 0
Саннефьёрд
# Игрок      
1. Валес Марк 3 0
2. Кройцриглер Мартин 3 0
3. Фосс Сандер Моэн 3 0
4. Вембангомо Брис 2 0
5. Зе Эдуардо де Араужо 2 0
6. Сингх Хармет 1 0
7. Хансен Кристоффер 1 0
8. Бренден Эрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Одд 5.88% (1) 5.88% (1) 29.41% (5) 23.53% (4) 11.76% (2) 23.53% (4)
 Саннефьёрд 14.29% (2) 7.14% (1) 21.43% (3) 28.57% (4) 14.29% (2) 14.29% (2)

Предыдущие игры

Одд Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Тёнсберг 0:1 Одд Стрёмсгодсет 3:0 Одд Одд 3:2 Викинг Мольде 5:0 Одд
Одд 2:2 Русенборг Мьёндален 1:2 Одд Одд 3:0 Тромсё Бранн 1:3 Одд Волеренга 1:1 Одд Кристиансунд 2:0 Одд Одд 1:0 Будё-Глимт Лиллестрём 1:0 Одд Одд 1:1 Сарпсборг-08 Стабек 2:2 Одд Сарпсборг-08 1:0 Одд Одд 1:0 Стабек Одд 1:1 Дьерв Одд 0:0 Саннефьёрд Бранн 2:1 Одд Одд 1:3 Стрёмсгодсет
Саннефьёрд Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Порс Гренланд 1:4 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн Кристиансунд 2:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:0 Сарпсборг-08
Стабек 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 4:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 3:0 Викинг Саннефьёрд 1:3 Мольде Волеренга 3:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:2 Русенборг Тромсё 1:3 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:3 Мьёндален Старт 1:1 Саннефьёрд Стрёмсгодсет 1:0 Саннефьёрд Мьёндален 4:0 Саннефьёрд Одд 0:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:0 Русенборг Саннефьёрд 1:1 Одд Сарпсборг-08 0:0 Саннефьёрд

Последние игры между собой

Одд: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 1
Саннефьёрд: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 6
Одд 0:0 Саннефьёрд Товарищеские матчи Саннефьёрд 1:1 Одд Типпелиген Одд 1:2 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 1:1 Одд Кубок
Саннефьёрд 1:1 Одд Типпелиген Одд 5:0 Саннефьёрд Типпелиген Одд 3:0 Саннефьёрд Товарищеские матчи Одд 1:0 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 0:0 Одд Типпелиген Одд 1:1 Саннефьёрд Товарищеские матчи Одд 4:3 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 0:1 Одд Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 14 9 3 2 34 - 13 30
2. Будё-Глимт Заявка 14 7 4 3 29 - 15 25
3. Лиллестрём Заявка 13 7 3 3 20 - 16 24
4. Кристиансунд Заявка 13 7 2 4 13 - 12 23
5. Хёугесунн Заявка 13 6 4 3 18 - 12 22
6. Русенборг Заявка 14 6 4 4 26 - 19 22
7. Волеренга Заявка 14 5 6 3 25 - 20 21
8. Стрёмсгодсет Заявка 14 5 4 5 21 - 23 19
9. Саннефьёрд Заявка 13 6 1 6 18 - 21 19
10. Одд Заявка 14 5 4 5 20 - 24 19
11. Викинг Заявка 13 5 3 5 24 - 27 18
12. Сарпсборг-08 Заявка 14 3 5 6 11 - 19 14
13. Мьёндален Заявка 13 2 6 5 15 - 15 12
14. Тромсё Заявка 13 2 4 7 12 - 24 10
15. Стабек Заявка 13 2 3 8 16 - 28 9
16. Бранн Заявка 14 1 4 9 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хёугесунн Заявка 7 6 1 0 16 - 4 19
2. Мольде Заявка 7 6 0 1 22 - 5 18
3. Будё-Глимт Заявка 8 5 2 1 22 - 9 17
4. Стрёмсгодсет Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
5. Кристиансунд Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
6. Лиллестрём Заявка 7 5 1 1 11 - 6 16
7. Русенборг Заявка 7 4 1 2 15 - 8 13
8. Одд Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
9. Викинг Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
10. Волеренга Заявка 7 2 4 1 13 - 9 10
11. Саннефьёрд Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
12. Сарпсборг-08 Заявка 7 1 4 2 5 - 6 7
13. Мьёндален Заявка 6 1 3 2 7 - 6 6
14. Бранн Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
15. Стабек Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
16. Тромсё Заявка 6 0 2 4 6 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
2. Волеренга Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
3. Русенборг Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
4. Саннефьёрд Заявка 6 3 0 3 9 - 12 9
5. Одд Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
6. Будё-Глимт Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
7. Лиллестрём Заявка 6 2 2 2 9 - 10 8
8. Тромсё Заявка 7 2 2 3 6 - 11 8
9. Кристиансунд Заявка 6 2 1 3 3 - 7 7
10. Викинг Заявка 7 2 1 4 11 - 19 7
11. Сарпсборг-08 Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
12. Мьёндален Заявка 7 1 3 3 8 - 9 6
13. Стабек Заявка 7 1 2 4 10 - 16 5
14. Хёугесунн Заявка 6 0 3 3 2 - 8 3
15. Стрёмсгодсет Заявка 7 0 2 5 5 - 18 2
16. Бранн Заявка 7 0 1 6 5 - 16 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 15 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 13 2 1
3. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
4. Викинг Бериша Ветон 10 2 3
5. Русенборг Захариассен Кристоффер 8 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лиллестрём Рангер Ларс 5 0
2. Одд Бакенга Мушага 4 0
3. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 4 0
4. Русенборг Захариассен Кристоффер 4 0
5. Будё-Глимт Берг Патрик 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Тветер Александер Рууд бьет в цель!
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Стуревик Якоб уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Рисан Сандер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Одд 2:3 Саннефьёрд онлайн




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