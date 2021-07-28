Норвегия: Типпелиген 2021
Хёугесунн
2:1
Конец матча
Стадион: Хуагесунд Зрители: 2000
Стрёмсгодсет
1:0
26' ГолВельде Кристоффер
52' Желтая карточкаФредриксен Ульрик
2:0
60' ГолВаджи Ибраима
2:1
69' ГолФрайдей Фред
85' Желтая карточкаТокстад Кристоффер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Стопл ФрэнкВратарь
- Защитник
-
16 Лейте БруноПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Санде МадсПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Ндур АлиунНападающий
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Haakon Wibe-Lund
Ход матча
26'
60'
2:0
69'
2:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 20
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ваджи Ибраима
|6
|0.46
|2.
|Вельде Кристоффер
|3
|0.23
|3.
|Лисет Сёндре
|2
|0.15
|4.
|Ндур Алиун
|2
|0.15
|5.
|Сандберг Никлас
|1 (1)
|0.08
|6.
|Теркильдсен Петер
|1
|0.08
|7.
|Деслер Миккел
|1
|0.08
|8.
|Крюгор Кевин Мартин
|1
|0.08
|9.
|Фредриксен Ульрик
|1
|0.08
|10.
|Стёлос Александер
|0
|0
|11.
|Лейте Бруно
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фрайдей Фред
|6
|0.43
|2.
|Хове Йохан
|3
|0.21
|3.
|Стенгель Херман
|3 (2)
|0.21
|4.
|Стеневик Халлдор
|2
|0.14
|5.
|Ипалибо Джек
|2
|0.14
|6.
|Гулликсен Тобиас
|1
|0.07
|7.
|Валсвик Густав
|1
|0.07
|8.
|Майгор Миккел
|1
|0.07
|9.
|Мава Мозес
|1
|0.07
|10.
|Тчамба Дуплекс
|1
|0.07
|11.
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|0
|0
|12.
|Парр Джонатан
|0
|0
|13.
|Гуннарссон Никлас
|0
|0
|14.
|Энерсен Оле
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Педерсен Торе
|4
|0
|2.
|Лисет Сёндре
|3
|0
|3.
|Стёлос Александер
|2
|0
|4.
|Крюгор Кевин Мартин
|2
|0
|5.
|Фредриксен Ульрик
|2
|0
|6.
|Ндур Алиун
|0
|1
|7.
|Санде Мадс
|1
|0
|8.
|Ваджи Ибраима
|1
|0
|9.
|Хансен Беньямин
|1
|0
|10.
|Лейте Бруно
|1
|0
|11.
|Теркильдсен Петер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гуннарссон Никлас
|4
|0
|2.
|Стеневик Халлдор
|3
|0
|3.
|Гулликсен Тобиас
|3
|0
|4.
|Стенгель Херман
|2
|0
|5.
|Лейфссон Ари
|2
|0
|6.
|Мава Мозес
|2
|0
|7.
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|8.
|Валсвик Густав
|1
|0
|9.
|Майгор Миккел
|1
|0
|10.
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|1
|0
|11.
|Ипалибо Джек
|1
|0
|12.
|Энерсен Оле
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хёугесунн
|0
|18.75% (3)
|0
|25% (4)
|37.5% (6)
|18.75% (3)
|Стрёмсгодсет
|10% (2)
|20% (4)
|10% (2)
|15% (3)
|20% (4)
|25% (5)
Предыдущие игры
Хёугесунн Последние 20 матчей: +6 =8 -6Сторд 2:2 Хёугесунн Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Волеренга Мьёндален 3:0 Хёугесунн
Хёугесунн 3:0 Тромсё Русенборг 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Бранн Хёугесунн 3:0 Кристиансунд Лиллестрём 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 4:2 Викинг Будё-Глимт 2:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:0 Стабек Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Старт 1:1 Хёугесунн Викинг 4:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Осане Кристиансунд 1:3 Хёугесунн Хёугесунн 0:4 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 2:2 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Мьёндален
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +8 =5 -7Хёнефосс 0:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:0 Одд Стрёмсгодсет 2:1 Стабек Викинг 1:1 Стрёмсгодсет
Стрёмсгодсет 1:1 Волеренга Мольде 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 4:0 Саннефьёрд Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 7:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:1 Русенборг Бранн 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Тромсё Кристиансунд 1:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Лиллестрём Стрёмсгодсет 1:6 Фредрикстад Стрёмсгодсет 1:0 Саннефьёрд Стрёмсгодсет 2:3 Лиллестрём Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:4 Стабек Одд 1:3 Стрёмсгодсет
Последние игры между собой
Хёугесунн: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Стрёмсгодсет: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Стрёмсгодсет 0:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:1 Стрёмсгодсет Кубок Хёугесунн 1:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Хёугесунн 1:3 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Хёугесунн Типпелиген Стрёмсгодсет 5:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 4:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Хёугесунн 3:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Хёугесунн Типпелиген Стрёмсгодсет 4:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Хёугесунн 2:3 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:3 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 5:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|34 - 13
|30
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 15
|25
|3.
|Лиллестрём
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|20 - 16
|24
|4.
|Кристиансунд
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|13 - 12
|23
|5.
|Хёугесунн
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|18 - 12
|22
|6.
|Русенборг
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|26 - 19
|22
|7.
|Волеренга
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|25 - 20
|21
|8.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 23
|19
|9.
|Саннефьёрд
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|18 - 21
|19
|10.
|Одд
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 24
|19
|11.
|Викинг
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 27
|18
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 19
|14
|13.
|Мьёндален
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 15
|12
|14.
|Тромсё
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 24
|10
|15.
|Стабек
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|16 - 28
|9
|16.
|Бранн
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|13 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хёугесунн
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 4
|19
|2.
|Мольде
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 5
|18
|3.
|Будё-Глимт
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 9
|17
|4.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|5.
|Кристиансунд
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|6.
|Лиллестрём
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 6
|16
|7.
|Русенборг
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|8.
|Одд
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|9.
|Викинг
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|10.
|Волеренга
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|13 - 9
|10
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|13.
|Мьёндален
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 6
|6
|14.
|Бранн
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|15.
|Стабек
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|16.
|Тромсё
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|2.
|Волеренга
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|3.
|Русенборг
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|4.
|Саннефьёрд
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 12
|9
|5.
|Одд
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|6.
|Будё-Глимт
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|7.
|Лиллестрём
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|8.
|Тромсё
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 11
|8
|9.
|Кристиансунд
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 7
|7
|10.
|Викинг
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 19
|7
|11.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|12.
|Мьёндален
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 9
|6
|13.
|Стабек
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 16
|5
|14.
|Хёугесунн
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 8
|3
|15.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 18
|2
|16.
|Бранн
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 16
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|15
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|13
|2
|1
|3.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
|4.
|Викинг
|Бериша Ветон
|10
|2
|3
|5.
|Русенборг
|Захариассен Кристоффер
|8
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|5
|0
|2.
|Одд
|Бакенга Мушага
|4
|0
|3.
|Стрёмсгодсет
|Гуннарссон Никлас
|4
|0
|4.
|Русенборг
|Захариассен Кристоффер
|4
|0
|5.
|Будё-Глимт
|Берг Патрик
|4
|0