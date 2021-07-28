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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Хёугесунн
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 2000
Стрёмсгодсет
0'
1:0
26' Гол
Вельде Кристоффер
52' Желтая карточка
Фредриксен Ульрик
2:0
60' Гол
Ваджи Ибраима
2:1
69' Гол
Фрайдей Фред
85' Желтая карточка
Токстад Кристоффер
90'+4
12
Сельвик
Эгиль
23
Педерсен
Торе
15
Фредриксен
Ульрик
5
Хансен
Беньямин
22
Стёлос
Александер
7
Теркильдсен
Петер
8
Крюгор
Кевин
Мартин
9
Лисет
Сёндре
10
Сандберг
Никлас
17
Ваджи
Ибраима
11
Вельде
Кристоффер
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
2
Лейфссон
Ари
71
Валсвик
Густав
3
Парр
Джонатан
7
Стенгель
Херман
6
Ипалибо
Джек
19
Стеневик
Халлдор
8
Хове
Йохан
20
Майгор
Миккел
9
Фрайдей
Фред
Хёугесунн
4-3-3
Стрёмсгодсет
4-2-3-1

Ход матча

26'
Вельде Кристоффер
(Лисет Сёндре)
1:0
52'
Фредриксен Ульрик
 
60'
Ваджи Ибраима
2:0
69'
2:1
Фрайдей Фред
(Стенгель Херман)
73'
 
Микельсон Николас
Майгор Миккел
73'
 
Токстад Кристоффер
Стеневик Халлдор
83'
Санде Мадс
Сандберг Никлас
 
85'
 
Токстад Кристоффер
86'
 
Красники Крешник
Парр Джонатан
88'
Ндур Алиун
Ваджи Ибраима
 
89'
Кнудсен Фредрик
Лисет Сёндре
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 20
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ваджи Ибраима 6 0.46
2. Вельде Кристоффер 3 0.23
3. Лисет Сёндре 2 0.15
4. Ндур Алиун 2 0.15
5. Сандберг Никлас 1 (1) 0.08
6. Теркильдсен Петер 1 0.08
7. Деслер Миккел 1 0.08
8. Крюгор Кевин Мартин 1 0.08
9. Фредриксен Ульрик 1 0.08
10. Стёлос Александер 0 0
11. Лейте Бруно 0 0
Стрёмсгодсет
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фрайдей Фред 6 0.43
2. Хове Йохан 3 0.21
3. Стенгель Херман 3 (2) 0.21
4. Стеневик Халлдор 2 0.14
5. Ипалибо Джек 2 0.14
6. Гулликсен Тобиас 1 0.07
7. Валсвик Густав 1 0.07
8. Майгор Миккел 1 0.07
9. Мава Мозес 1 0.07
10. Тчамба Дуплекс 1 0.07
11. Вильсвик Ларс-Кристофер 0 0
12. Парр Джонатан 0 0
13. Гуннарссон Никлас 0 0
14. Энерсен Оле 0 0

Карточки

Хёугесунн
# Игрок      
1. Педерсен Торе 4 0
2. Лисет Сёндре 3 0
3. Стёлос Александер 2 0
4. Крюгор Кевин Мартин 2 0
5. Фредриксен Ульрик 2 0
6. Ндур Алиун 0 1
7. Санде Мадс 1 0
8. Ваджи Ибраима 1 0
9. Хансен Беньямин 1 0
10. Лейте Бруно 1 0
11. Теркильдсен Петер 1 0
Стрёмсгодсет
# Игрок      
1. Гуннарссон Никлас 4 0
2. Стеневик Халлдор 3 0
3. Гулликсен Тобиас 3 0
4. Стенгель Херман 2 0
5. Лейфссон Ари 2 0
6. Мава Мозес 2 0
7. Токстад Кристоффер 1 0
8. Валсвик Густав 1 0
9. Майгор Миккел 1 0
10. Ресхольт-Мюра Вильяр 1 0
11. Ипалибо Джек 1 0
12. Энерсен Оле 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хёугесунн 0 18.75% (3) 0 25% (4) 37.5% (6) 18.75% (3)
 Стрёмсгодсет 10% (2) 20% (4) 10% (2) 15% (3) 20% (4) 25% (5)

Предыдущие игры

Хёугесунн Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Сторд 2:2 Хёугесунн Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Волеренга Мьёндален 3:0 Хёугесунн
Хёугесунн 3:0 Тромсё Русенборг 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Бранн Хёугесунн 3:0 Кристиансунд Лиллестрём 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 4:2 Викинг Будё-Глимт 2:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:0 Стабек Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Старт 1:1 Хёугесунн Викинг 4:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Осане Кристиансунд 1:3 Хёугесунн Хёугесунн 0:4 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 2:2 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Мьёндален
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Хёнефосс 0:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:0 Одд Стрёмсгодсет 2:1 Стабек Викинг 1:1 Стрёмсгодсет
Стрёмсгодсет 1:1 Волеренга Мольде 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 4:0 Саннефьёрд Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 7:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:1 Русенборг Бранн 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Тромсё Кристиансунд 1:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Лиллестрём Стрёмсгодсет 1:6 Фредрикстад Стрёмсгодсет 1:0 Саннефьёрд Стрёмсгодсет 2:3 Лиллестрём Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:4 Стабек Одд 1:3 Стрёмсгодсет

Последние игры между собой

Хёугесунн: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Стрёмсгодсет: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Стрёмсгодсет 2:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:3 Стрёмсгодсет Типпелиген Хёугесунн 2:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:2 Хёугесунн Типпелиген
Стрёмсгодсет 0:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:1 Стрёмсгодсет Кубок Хёугесунн 1:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Хёугесунн 1:3 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Хёугесунн Типпелиген Стрёмсгодсет 5:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 4:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Хёугесунн 3:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Хёугесунн Типпелиген Стрёмсгодсет 4:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Хёугесунн 2:3 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:3 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 5:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 14 9 3 2 34 - 13 30
2. Будё-Глимт Заявка 14 7 4 3 29 - 15 25
3. Лиллестрём Заявка 13 7 3 3 20 - 16 24
4. Кристиансунд Заявка 13 7 2 4 13 - 12 23
5. Хёугесунн Заявка 13 6 4 3 18 - 12 22
6. Русенборг Заявка 14 6 4 4 26 - 19 22
7. Волеренга Заявка 14 5 6 3 25 - 20 21
8. Стрёмсгодсет Заявка 14 5 4 5 21 - 23 19
9. Саннефьёрд Заявка 13 6 1 6 18 - 21 19
10. Одд Заявка 14 5 4 5 20 - 24 19
11. Викинг Заявка 13 5 3 5 24 - 27 18
12. Сарпсборг-08 Заявка 14 3 5 6 11 - 19 14
13. Мьёндален Заявка 13 2 6 5 15 - 15 12
14. Тромсё Заявка 13 2 4 7 12 - 24 10
15. Стабек Заявка 13 2 3 8 16 - 28 9
16. Бранн Заявка 14 1 4 9 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хёугесунн Заявка 7 6 1 0 16 - 4 19
2. Мольде Заявка 7 6 0 1 22 - 5 18
3. Будё-Глимт Заявка 8 5 2 1 22 - 9 17
4. Стрёмсгодсет Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
5. Кристиансунд Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
6. Лиллестрём Заявка 7 5 1 1 11 - 6 16
7. Русенборг Заявка 7 4 1 2 15 - 8 13
8. Одд Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
9. Викинг Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
10. Волеренга Заявка 7 2 4 1 13 - 9 10
11. Саннефьёрд Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
12. Сарпсборг-08 Заявка 7 1 4 2 5 - 6 7
13. Мьёндален Заявка 6 1 3 2 7 - 6 6
14. Бранн Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
15. Стабек Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
16. Тромсё Заявка 6 0 2 4 6 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
2. Волеренга Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
3. Русенборг Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
4. Саннефьёрд Заявка 6 3 0 3 9 - 12 9
5. Одд Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
6. Будё-Глимт Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
7. Лиллестрём Заявка 6 2 2 2 9 - 10 8
8. Тромсё Заявка 7 2 2 3 6 - 11 8
9. Кристиансунд Заявка 6 2 1 3 3 - 7 7
10. Викинг Заявка 7 2 1 4 11 - 19 7
11. Сарпсборг-08 Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
12. Мьёндален Заявка 7 1 3 3 8 - 9 6
13. Стабек Заявка 7 1 2 4 10 - 16 5
14. Хёугесунн Заявка 6 0 3 3 2 - 8 3
15. Стрёмсгодсет Заявка 7 0 2 5 5 - 18 2
16. Бранн Заявка 7 0 1 6 5 - 16 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 15 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 13 2 1
3. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
4. Викинг Бериша Ветон 10 2 3
5. Русенборг Захариассен Кристоффер 8 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лиллестрём Рангер Ларс 5 0
2. Одд Бакенга Мушага 4 0
3. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 4 0
4. Русенборг Захариассен Кристоффер 4 0
5. Будё-Глимт Берг Патрик 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Вельде Кристоффер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет онлайн




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