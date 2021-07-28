Норвегия: Типпелиген 2021
Мьёндален
1:2
Конец матча
Стадион: Consto Arena
Стабек
19' Желтая карточкаЭриксен Сивер Скаар
0:1
39' ГолВангберг Симен
48' Желтая карточкаСкютте Саммю
68' Желтая карточкаОттесен Стурла
0:2
77' ГолЭдвардсен Оливер
89' Желтая карточкаСандберг Маркус
1:2
90' ПенальтиСтокке Беньямин
20
Тум
Исаак
24
Свеен
Оле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Свеен ОлеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Лисгард ИдарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vegard Hansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Скютте СаммюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Аземи ФитимНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сабастин УчеНападающий
-
32 Нуса АнтониоНападающий
-
-
Главный тренер: Eirik Kjoenoe
Ход матча
39'
0:1
48'
68'
77'
89'
90'
1:2
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 4
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Овенстад Мартин
|3
|0.23
|2.
|Стокке Беньямин
|2 (1)
|0.15
|3.
|Накким Маркус
|2
|0.15
|4.
|Брохман Тонни
|1
|0.08
|5.
|Брустад Фредрик
|1
|0.08
|6.
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0.08
|7.
|Свеен Оле
|1
|0.08
|8.
|Юхансен Сондре
|1
|0.08
|9.
|Ибрагим Шуайбу
|1
|0.08
|10.
|Вальстад Николас
|1
|0.08
|11.
|Эриксен Сивер Скаар
|1
|0.08
|12.
|Сольберг Йоаким
|0
|0
|13.
|Гёусетх Кристиан
|0
|0
|14.
|Себулонсен Себастьян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эдвардсен Оливер
|4
|0.31
|2.
|Нуса Антонио
|3
|0.23
|3.
|Вангберг Симен
|2
|0.15
|4.
|Геэльмуйден Херман
|2
|0.15
|5.
|Скютте Саммю
|2 (1)
|0.15
|6.
|Хансен Корнелиус
|1
|0.08
|7.
|Аманква Яу
|1
|0.08
|8.
|Киносита Косуке
|1
|0.08
|9.
|Шала Херолинд
|0
|0
|10.
|Оттесен Стурла
|0
|0
|11.
|Луманза Тортоль
|0
|0
|12.
|Сабастин Уче
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Осмундсен Стиан
|3
|0
|2.
|Накким Маркус
|3
|0
|3.
|Сольберг Йоаким
|2
|0
|4.
|Вальстад Николас
|2
|0
|5.
|Селл Вильям
|2
|0
|6.
|Тум Исаак
|2
|0
|7.
|Себулонсен Себастьян
|2
|0
|8.
|Брохман Тонни
|1
|0
|9.
|Стокке Беньямин
|1
|0
|10.
|Свеен Оле
|1
|0
|11.
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0
|12.
|Эриксен Сивер Скаар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Оттесен Стурла
|4
|0
|2.
|Скютте Саммю
|3
|0
|3.
|Сандберг Маркус
|1
|1
|4.
|Матс Солхеим
|2
|0
|5.
|Шала Херолинд
|2
|0
|6.
|Геэльмуйден Херман
|2
|0
|7.
|Мое Еппе
|2
|0
|8.
|Вангберг Симен
|1
|0
|9.
|Аманква Яу
|1
|0
|10.
|Киносита Косуке
|1
|0
|11.
|Хобленко Алексей
|1
|0
|12.
|Пигнатель-Енссен Николас
|1
|0
|13.
|Хансен Корнелиус
|1
|0
|14.
|Сабастин Уче
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мьёндален
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|35.71% (5)
|Стабек
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|21.43% (3)
Предыдущие игры
Мьёндален Последние 20 матчей: +8 =7 -5Оссиден 0:3 Мьёндален Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Бранн 1:1 Мьёндален Мьёндален 3:0 Хёугесунн
Лиллестрём 2:1 Мьёндален Мьёндален 1:2 Одд Кристиансунд 1:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Мьёндален Мьёндален 3:1 Улленсакер-Киса Мьёндален 0:0 Мольде Викинг 2:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Волеренга Саннефьёрд 0:3 Мьёндален Мьёндален 1:1 Сарпсборг-08 Мьёндален 2:1 Лиллестрём Мьёндален 1:4 Фредрикстад Мьёндален 4:0 Саннефьёрд Мьёндален 5:2 Гроруд Мьёндален 3:2 Согндаль
Стабек Последние 20 матчей: +5 =5 -10Фолло 0:1 Стабек Стабек 2:3 Лиллестрём Стрёмсгодсет 2:1 Стабек Стабек 0:2 Саннефьёрд
Викинг 3:3 Стабек Будё-Глимт 4:1 Стабек Стабек 0:2 Волеренга Мольде 2:1 Стабек Стабек 0:3 Тромсё Скейд 2:4 Стабек Русенборг 4:2 Стабек Стабек 2:0 Бранн Хёугесунн 0:0 Стабек Стабек 2:2 Одд Стабек 0:1 Лиллестрём Стабек 2:1 Хам-Кам Одд 1:0 Стабек Сарпсборг-08 2:2 Стабек Рёуфосс 1:1 Стабек Стрёмсгодсет 0:4 Стабек
Последние игры между собой
Мьёндален: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 7
Стабек: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 3
Мьёндален 0:1 Стабек Товарищеские матчи Мьёндален 2:0 Стабек Кубок Мьёндален 0:3 Стабек Товарищеские матчи Мьёндален 1:0 Стабек Товарищеские матчи Мьёндален 1:4 Стабек Типпелиген Стабек 1:0 Мьёндален Типпелиген Мьёндален 2:2 Стабек Товарищеские матчи Мьёндален 2:2 Стабек Товарищеские матчи Мьёндален 1:1 Стабек Первый дивизион Стабек 2:0 Мьёндален Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|34 - 13
|30
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 15
|25
|3.
|Лиллестрём
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|20 - 16
|24
|4.
|Кристиансунд
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|13 - 12
|23
|5.
|Хёугесунн
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|18 - 12
|22
|6.
|Русенборг
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|26 - 19
|22
|7.
|Волеренга
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|25 - 20
|21
|8.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 23
|19
|9.
|Саннефьёрд
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|18 - 21
|19
|10.
|Одд
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 24
|19
|11.
|Викинг
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 27
|18
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 19
|14
|13.
|Мьёндален
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 15
|12
|14.
|Тромсё
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 24
|10
|15.
|Стабек
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|16 - 28
|9
|16.
|Бранн
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|13 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хёугесунн
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 4
|19
|2.
|Мольде
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 5
|18
|3.
|Будё-Глимт
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 9
|17
|4.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|5.
|Кристиансунд
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|6.
|Лиллестрём
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 6
|16
|7.
|Русенборг
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|8.
|Одд
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|9.
|Викинг
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|10.
|Волеренга
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|13 - 9
|10
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|12.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|13.
|Мьёндален
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 6
|6
|14.
|Бранн
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|15.
|Стабек
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|16.
|Тромсё
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|2.
|Волеренга
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|3.
|Русенборг
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|4.
|Саннефьёрд
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 12
|9
|5.
|Одд
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 16
|8
|6.
|Будё-Глимт
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|7.
|Лиллестрём
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|8.
|Тромсё
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 11
|8
|9.
|Кристиансунд
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 7
|7
|10.
|Викинг
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 19
|7
|11.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|12.
|Мьёндален
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 9
|6
|13.
|Стабек
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 16
|5
|14.
|Хёугесунн
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 8
|3
|15.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 18
|2
|16.
|Бранн
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 16
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Омойджуфано Охи
|15
|0
|1
|2.
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|13
|2
|1
|3.
|Одд
|Бакенга Мушага
|11
|5
|1
|4.
|Викинг
|Бериша Ветон
|10
|2
|3
|5.
|Русенборг
|Захариассен Кристоффер
|8
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лиллестрём
|Рангер Ларс
|5
|0
|2.
|Одд
|Бакенга Мушага
|4
|0
|3.
|Стрёмсгодсет
|Гуннарссон Никлас
|4
|0
|4.
|Русенборг
|Захариассен Кристоффер
|4
|0
|5.
|Будё-Глимт
|Берг Патрик
|4
|0