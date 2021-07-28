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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Мьёндален
1:2
Конец матча

Стадион:
Стабек
0'
19' Желтая карточка
Эриксен Сивер Скаар
0:1
39' Гол
Вангберг Симен
48' Желтая карточка
Скютте Саммю
68' Желтая карточка
Оттесен Стурла
0:2
77' Гол
Эдвардсен Оливер
89' Желтая карточка
Сандберг Маркус
1:2
90' Пенальти
Стокке Беньямин
90'+8
1
Макани
Соша
2
Эриксен
Сивер
Скаар
12
Накким
Маркус
23
Юхансен
Сондре
3
Вальстад
Николас
20
Тум
Исаак
11
Гёусетх
Кристиан
24
Свеен
Оле
7
Ларсен
Ларс
Олден
9
Стокке
Беньямин
17
Овенстад
Мартин
12
Сандберг
Маркус
15
Оттесен
Стурла
3
Аманква
Яу
4
Вангберг
Симен
27
Пигнатель-Енссен
Николас
8
Шала
Херолинд
22
Скютте
Саммю
10
Сольбаккен
Маркус
11
Хансен
Корнелиус
17
Аземи
Фитим
23
Эдвардсен
Оливер
Мьёндален
4-3-3
Стабек
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Мьёндален
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Овенстад Мартин 3 0.23
2. Стокке Беньямин 2 (1) 0.15
3. Накким Маркус 2 0.15
4. Брохман Тонни 1 0.08
5. Брустад Фредрик 1 0.08
6. Ларсен Ларс Олден 1 0.08
7. Свеен Оле 1 0.08
8. Юхансен Сондре 1 0.08
9. Ибрагим Шуайбу 1 0.08
10. Вальстад Николас 1 0.08
11. Эриксен Сивер Скаар 1 0.08
12. Сольберг Йоаким 0 0
13. Гёусетх Кристиан 0 0
14. Себулонсен Себастьян 0 0
Стабек
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эдвардсен Оливер 4 0.31
2. Нуса Антонио 3 0.23
3. Вангберг Симен 2 0.15
4. Геэльмуйден Херман 2 0.15
5. Скютте Саммю 2 (1) 0.15
6. Хансен Корнелиус 1 0.08
7. Аманква Яу 1 0.08
8. Киносита Косуке 1 0.08
9. Шала Херолинд 0 0
10. Оттесен Стурла 0 0
11. Луманза Тортоль 0 0
12. Сабастин Уче 0 0

Карточки

Мьёндален
# Игрок      
1. Осмундсен Стиан 3 0
2. Накким Маркус 3 0
3. Сольберг Йоаким 2 0
4. Вальстад Николас 2 0
5. Селл Вильям 2 0
6. Тум Исаак 2 0
7. Себулонсен Себастьян 2 0
8. Брохман Тонни 1 0
9. Стокке Беньямин 1 0
10. Свеен Оле 1 0
11. Ларсен Ларс Олден 1 0
12. Эриксен Сивер Скаар 1 0
Стабек
# Игрок      
1. Оттесен Стурла 4 0
2. Скютте Саммю 3 0
3. Сандберг Маркус 1 1
4. Матс Солхеим 2 0
5. Шала Херолинд 2 0
6. Геэльмуйден Херман 2 0
7. Мое Еппе 2 0
8. Вангберг Симен 1 0
9. Аманква Яу 1 0
10. Киносита Косуке 1 0
11. Хобленко Алексей 1 0
12. Пигнатель-Енссен Николас 1 0
13. Хансен Корнелиус 1 0
14. Сабастин Уче 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мьёндален 14.29% (2) 14.29% (2) 7.14% (1) 21.43% (3) 7.14% (1) 35.71% (5)
 Стабек 14.29% (2) 14.29% (2) 7.14% (1) 14.29% (2) 28.57% (4) 21.43% (3)

Предыдущие игры

Мьёндален Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Оссиден 0:3 Мьёндален Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Бранн 1:1 Мьёндален Мьёндален 3:0 Хёугесунн
Лиллестрём 2:1 Мьёндален Мьёндален 1:2 Одд Кристиансунд 1:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Мьёндален Мьёндален 3:1 Улленсакер-Киса Мьёндален 0:0 Мольде Викинг 2:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Волеренга Саннефьёрд 0:3 Мьёндален Мьёндален 1:1 Сарпсборг-08 Мьёндален 2:1 Лиллестрём Мьёндален 1:4 Фредрикстад Мьёндален 4:0 Саннефьёрд Мьёндален 5:2 Гроруд Мьёндален 3:2 Согндаль
Стабек Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Фолло 0:1 Стабек Стабек 2:3 Лиллестрём Стрёмсгодсет 2:1 Стабек Стабек 0:2 Саннефьёрд
Викинг 3:3 Стабек Будё-Глимт 4:1 Стабек Стабек 0:2 Волеренга Мольде 2:1 Стабек Стабек 0:3 Тромсё Скейд 2:4 Стабек Русенборг 4:2 Стабек Стабек 2:0 Бранн Хёугесунн 0:0 Стабек Стабек 2:2 Одд Стабек 0:1 Лиллестрём Стабек 2:1 Хам-Кам Одд 1:0 Стабек Сарпсборг-08 2:2 Стабек Рёуфосс 1:1 Стабек Стрёмсгодсет 0:4 Стабек

Последние игры между собой

Мьёндален: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 7
Стабек: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 3
Мьёндален 0:1 Стабек Типпелиген Стабек 0:0 Мьёндален Типпелиген Стабек 4:2 Мьёндален Типпелиген Мьёндален 1:0 Стабек Типпелиген
Мьёндален 0:1 Стабек Товарищеские матчи Мьёндален 2:0 Стабек Кубок Мьёндален 0:3 Стабек Товарищеские матчи Мьёндален 1:0 Стабек Товарищеские матчи Мьёндален 1:4 Стабек Типпелиген Стабек 1:0 Мьёндален Типпелиген Мьёндален 2:2 Стабек Товарищеские матчи Мьёндален 2:2 Стабек Товарищеские матчи Мьёндален 1:1 Стабек Первый дивизион Стабек 2:0 Мьёндален Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 14 9 3 2 34 - 13 30
2. Будё-Глимт Заявка 14 7 4 3 29 - 15 25
3. Лиллестрём Заявка 13 7 3 3 20 - 16 24
4. Кристиансунд Заявка 13 7 2 4 13 - 12 23
5. Хёугесунн Заявка 13 6 4 3 18 - 12 22
6. Русенборг Заявка 14 6 4 4 26 - 19 22
7. Волеренга Заявка 14 5 6 3 25 - 20 21
8. Стрёмсгодсет Заявка 14 5 4 5 21 - 23 19
9. Саннефьёрд Заявка 13 6 1 6 18 - 21 19
10. Одд Заявка 14 5 4 5 20 - 24 19
11. Викинг Заявка 13 5 3 5 24 - 27 18
12. Сарпсборг-08 Заявка 14 3 5 6 11 - 19 14
13. Мьёндален Заявка 13 2 6 5 15 - 15 12
14. Тромсё Заявка 13 2 4 7 12 - 24 10
15. Стабек Заявка 13 2 3 8 16 - 28 9
16. Бранн Заявка 14 1 4 9 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хёугесунн Заявка 7 6 1 0 16 - 4 19
2. Мольде Заявка 7 6 0 1 22 - 5 18
3. Будё-Глимт Заявка 8 5 2 1 22 - 9 17
4. Стрёмсгодсет Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
5. Кристиансунд Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
6. Лиллестрём Заявка 7 5 1 1 11 - 6 16
7. Русенборг Заявка 7 4 1 2 15 - 8 13
8. Одд Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
9. Викинг Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
10. Волеренга Заявка 7 2 4 1 13 - 9 10
11. Саннефьёрд Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
12. Сарпсборг-08 Заявка 7 1 4 2 5 - 6 7
13. Мьёндален Заявка 6 1 3 2 7 - 6 6
14. Бранн Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
15. Стабек Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
16. Тромсё Заявка 6 0 2 4 6 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
2. Волеренга Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
3. Русенборг Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
4. Саннефьёрд Заявка 6 3 0 3 9 - 12 9
5. Одд Заявка 8 2 2 4 8 - 16 8
6. Будё-Глимт Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
7. Лиллестрём Заявка 6 2 2 2 9 - 10 8
8. Тромсё Заявка 7 2 2 3 6 - 11 8
9. Кристиансунд Заявка 6 2 1 3 3 - 7 7
10. Викинг Заявка 7 2 1 4 11 - 19 7
11. Сарпсборг-08 Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
12. Мьёндален Заявка 7 1 3 3 8 - 9 6
13. Стабек Заявка 7 1 2 4 10 - 16 5
14. Хёугесунн Заявка 6 0 3 3 2 - 8 3
15. Стрёмсгодсет Заявка 7 0 2 5 5 - 18 2
16. Бранн Заявка 7 0 1 6 5 - 16 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мольде Омойджуфано Охи 15 0 1
2. Лиллестрём Ольсен Томас 13 2 1
3. Одд Бакенга Мушага 11 5 1
4. Викинг Бериша Ветон 10 2 3
5. Русенборг Захариассен Кристоффер 8 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лиллестрём Рангер Ларс 5 0
2. Одд Бакенга Мушага 4 0
3. Стрёмсгодсет Гуннарссон Никлас 4 0
4. Русенборг Захариассен Кристоффер 4 0
5. Будё-Глимт Берг Патрик 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Вангберг Симен бьет в цель!
  • Желтая карточка
    19'
    Эриксен Сивер Скаар получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Мьёндален 1:2 Стабек онлайн




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