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США: МЛС 2021

2021
Лос-Анджелес
2:2
Конец матча

Стадион:
Миннесота Юнайтед
0'
1:0
40' Гол
Вела Карлос
1:1
49' Гол
Emanuel Reynoso2
59' Желтая карточка
Дибасси Бакай
67' Желтая карточка
Трапп Уилл
2:1
77' Гол
Блэкмон Тристан
2:2
90' Гол
Дотсон Хассани
90'+7
30
Ромеро
Томас
33
Ким
Мун-Хван
27
Блэкмон
Тристан
94
Мурильо
Хесус
32
Фарфан
Марко
12
Паласиос
Диего
7
Блессинг
Латиф
20
Атуэста
Эдуард
11
Сифуэнтес
Хосе
10
Вела
Карлос
9
Росси
Диего
1
Миллер
Тайлер
19
Метанир
Ромен
14
Коллман
Брент
12
Дибасси
Бакай
77
Гаспер
Чейз
5
Хейс
Джекори
20
Трапп
Уилл
13
Финлей
Итан
31
Дотсон
Хассани
10
Emanuel
Reynoso2
17
Лод
Робин
Лос-Анджелес
5-3-2
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вела Карлос 5 0.31
2. Сифуэнтес Хосе 5 0.31
3. Росси Диего 5 0.31
4. Бэрд Кори 3 0.19
5. Атуэста Эдуард 1 0.06
6. Ким Мун-Хван 1 0.06
7. Блессинг Латиф 1 0.06
8. Блэкмон Тристан 1 0.06
9. Сегура Эдди 0 0
10. Мусовски Дэниел 0 0
11. Паласиос Диего 0 0
12. Опоку Квадво 0 0
Миннесота Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лод Робин 4 0.27
2. Фрагапане Франко 2 0.13
3. Дотсон Хассани 2 0.13
4. Emanuel Reynoso2 2 0.13
5. Абила Рамон 2 0.13
6. Эну Адриен 2 0.13
7. Хансен Николай 1 0.07
8. Коллман Брент 1 0.07
9. Гаспер Чейз 1 0.07
10. Грегуш Ян 0 0
11. Метанир Ромен 0 0
12. Макмастер Джастин 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
# Игрок      
1. Мурильо Хесус 6 0
2. Блэкмон Тристан 2 1
3. Бэрд Кори 2 0
4. Росси Диего 1 0
5. Фарфан Марко 1 0
6. Блессинг Латиф 1 0
7. Атуэста Эдуард 1 0
8. Сифуэнтес Хосе 1 0
9. Ромеро Томас 1 0
Миннесота Юнайтед
# Игрок      
1. Алонсо Освальдо 4 0
2. Гаспер Чейз 4 0
3. Боксолл Михаэл 3 0
4. Дибасси Бакай 3 0
5. Emanuel Reynoso2 3 0
6. Абила Рамон 1 1
7. Трапп Уилл 2 0
8. Грегуш Ян 1 0
9. Лод Робин 1 0
10. Дотсон Хассани 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лос-Анджелес 18.18% (4) 9.09% (2) 18.18% (4) 13.64% (3) 22.73% (5) 18.18% (4)
 Миннесота Юнайтед 11.76% (2) 17.65% (3) 11.76% (2) 5.88% (1) 17.65% (3) 35.29% (6)

Предыдущие игры

Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Остин 0:2 Лос-Анджелес
Реал Солт-Лейк 0:1 Лос-Анджелес Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Лос-Анджелес 1:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 1:2 Нью-Йорк Сити Лос-Анджелес 2:1 Колорадо Рэпидс Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 2:0 Остин Тигрес 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Клуб Америка Лос-Анджелес 2:1 Крус Асуль Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:1 Портленд Тимберс
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Миннесота Юнайтед 2:1 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 1:0 Сиэтл Саундерс Колорадо Рэпидс 2:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Портленд Тимберс 0:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:0 Остин Даллас 1:1 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас Миннесота Юнайтед 1:0 Ванкувер Уайткэпс Колорадо Рэпидс 3:2 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 0:1 Остин Миннесота Юнайтед 1:2 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 4:0 Миннесота Юнайтед Сиэтл Саундерс 3:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 0:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:0 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 3:0 Даллас Миннесота Юнайтед 2:2 Чикаго Файр Миннесота Юнайтед 2:1 Колорадо Рэпидс

Последние игры между собой

Лос-Анджелес: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Миннесота Юнайтед: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес МЛС Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 5:1 Лос-Анджелес МЛС Лос-Анджелес 2:0 Миннесота Юнайтед МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 16 10 3 3 30 - 19 33
2. Нэшвилл Заявка 15 6 8 1 24 - 14 26
3. Орландо Сити Заявка 15 7 4 4 23 - 19 25
4. Коламбус Кру Заявка 15 6 6 3 16 - 12 24
5. Нью-Йорк Сити Заявка 14 7 2 5 26 - 15 23
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 15 6 4 5 20 - 18 22
7. Ди Си Юнайтед Заявка 15 6 2 7 21 - 18 20
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 14 5 3 6 18 - 17 18
9. Атланта Юнайтед Заявка 15 2 8 5 14 - 18 14
10. Цинциннати Заявка 14 3 4 7 17 - 29 13
11. Торонто Заявка 15 3 4 8 20 - 32 13
12. Чикаго Файр Заявка 15 3 3 9 17 - 27 12
13. Интер Майами Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 16 9 5 2 25 - 12 32
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 15 9 3 3 28 - 17 30
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 15 8 1 6 23 - 26 25
4. Колорадо Рэпидс Заявка 14 7 3 4 21 - 16 24
5. Филадельфия Юнион Заявка 16 6 6 4 20 - 16 24
6. Лос-Анджелес Заявка 16 6 5 5 22 - 19 23
7. Миннесота Юнайтед Заявка 15 6 4 5 17 - 19 22
8. Реал Солт-Лейк Заявка 14 5 5 4 24 - 16 20
9. Портленд Тимберс Заявка 14 6 1 7 18 - 22 19
10. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 15 3 8 4 17 - 20 17
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 15 3 5 7 17 - 25 14
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 15 3 5 7 16 - 25 14
13. Даллас Заявка 15 3 5 7 18 - 23 14
14. Остин Заявка 14 3 4 7 10 - 15 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл Заявка 11 6 5 0 22 - 10 23
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 7 6 0 1 14 - 8 18
3. Нью-Йорк Сити Заявка 8 5 1 2 18 - 7 16
4. Коламбус Кру Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
5. Ди Си Юнайтед Заявка 7 5 0 2 12 - 4 15
6. Орландо Сити Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 7 4 2 1 13 - 9 14
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
9. Чикаго Файр Заявка 10 3 3 4 15 - 14 12
10. Атланта Юнайтед Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11. Торонто Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
12. Интер Майами Заявка 7 0 2 5 5 - 17 2
13. Цинциннати Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 8 5 3 0 16 - 8 18
2. Сиэтл Саундерс Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
3. Колорадо Рэпидс Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
4. Миннесота Юнайтед Заявка 8 5 1 2 10 - 6 16
5. Лос-Анджелес Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
6. Портленд Тимберс Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
7. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 7 5 0 2 12 - 8 15
8. Даллас Заявка 8 3 5 0 16 - 8 14
9. Филадельфия Юнион Заявка 7 4 1 2 9 - 6 13
10. Реал Солт-Лейк Заявка 9 3 4 2 14 - 9 13
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 6 3 3 0 9 - 6 12
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 7 3 1 3 6 - 8 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 7 2 1 4 10 - 12 7
14. Остин Заявка 5 1 2 2 4 - 4 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 9 4 3 2 16 - 11 15
2. Орландо Сити Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
3. Цинциннати Заявка 9 3 2 4 12 - 20 11
4. Коламбус Кру Заявка 8 2 3 3 5 - 7 9
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
6. Торонто Заявка 9 2 1 6 12 - 23 7
7. Нью-Йорк Сити Заявка 6 2 1 3 8 - 8 7
8. Интер Майами Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
9. Ди Си Юнайтед Заявка 8 1 2 5 9 - 14 5
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
11. Атланта Юнайтед Заявка 8 0 5 3 6 - 11 5
12. Нэшвилл Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
13. Чикаго Файр Заявка 5 0 0 5 2 - 13 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 7 4 0 3 12 - 9 12
3. Филадельфия Юнион Заявка 9 2 5 2 11 - 10 11
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 8 3 1 4 11 - 18 10
5. Остин Заявка 9 2 2 5 6 - 11 8
6. Лос-Анджелес Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
7. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 8 1 4 3 7 - 13 7
8. Реал Солт-Лейк Заявка 5 2 1 2 10 - 7 7
9. Колорадо Рэпидс Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
10. Миннесота Юнайтед Заявка 7 1 3 3 7 - 13 6
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 9 0 5 4 8 - 14 5
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 0 4 4 10 - 17 4
13. Портленд Тимберс Заявка 7 1 1 5 7 - 16 4
14. Даллас Заявка 7 0 0 7 2 - 15 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 11 2 0
2. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 10 0 1
3. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 9 0 3
4. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 9 0 2
5. Даллас Пепи Рикардо 8 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 8 0
2. Интер Майами Грегоре 6 1
3. Интер Майами Пирес Леандро 7 0
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 7 0
5. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 6 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Вела Карлос бьет в цель!
  • 18'
    Гаспер Чейз уходит с поля. Тейлор Ди Джей выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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