США: МЛС 2021
Лос-Анджелес
2:2
Конец матча
Стадион: Banc of California Stadium
Миннесота Юнайтед
1:0
40' ГолВела Карлос
1:1
49' ГолEmanuel Reynoso2
59' Желтая карточкаДибасси Бакай
67' Желтая карточкаТрапп Уилл
2:1
77' ГолБлэкмон Тристан
2:2
90' ГолДотсон Хассани
30
Ромеро
Томас
33
Ким
Мун-Хван
32
Фарфан
Марко
10
Вела
Карлос
77
Гаспер
Чейз
20
Трапп
Уилл
13
Финлей
Итан
17
Лод
Робин
- Основной состав
-
30 Ромеро ТомасВратарь
-
33 Ким Мун-ХванЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Фарфан МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вела КарлосНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Дюк БрайсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Бэрд КориНападающий
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Гаспер ЧейзЗащитник
- Полузащитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лод РобинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Агудело ХуанНападающий
-
23 Эну АдриенНападающий
-
Главный тренер: Adrian Heath
Ход матча
40'
1:0
49'
1:1
59'
67'
77'
90'
2:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вела Карлос
|5
|0.31
|2.
|Сифуэнтес Хосе
|5
|0.31
|3.
|Росси Диего
|5
|0.31
|4.
|Бэрд Кори
|3
|0.19
|5.
|Атуэста Эдуард
|1
|0.06
|6.
|Ким Мун-Хван
|1
|0.06
|7.
|Блессинг Латиф
|1
|0.06
|8.
|Блэкмон Тристан
|1
|0.06
|9.
|Сегура Эдди
|0
|0
|10.
|Мусовски Дэниел
|0
|0
|11.
|Паласиос Диего
|0
|0
|12.
|Опоку Квадво
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лод Робин
|4
|0.27
|2.
|Фрагапане Франко
|2
|0.13
|3.
|Дотсон Хассани
|2
|0.13
|4.
|Emanuel Reynoso2
|2
|0.13
|5.
|Абила Рамон
|2
|0.13
|6.
|Эну Адриен
|2
|0.13
|7.
|Хансен Николай
|1
|0.07
|8.
|Коллман Брент
|1
|0.07
|9.
|Гаспер Чейз
|1
|0.07
|10.
|Грегуш Ян
|0
|0
|11.
|Метанир Ромен
|0
|0
|12.
|Макмастер Джастин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мурильо Хесус
|6
|0
|2.
|Блэкмон Тристан
|2
|1
|3.
|Бэрд Кори
|2
|0
|4.
|Росси Диего
|1
|0
|5.
|Фарфан Марко
|1
|0
|6.
|Блессинг Латиф
|1
|0
|7.
|Атуэста Эдуард
|1
|0
|8.
|Сифуэнтес Хосе
|1
|0
|9.
|Ромеро Томас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Алонсо Освальдо
|4
|0
|2.
|Гаспер Чейз
|4
|0
|3.
|Боксолл Михаэл
|3
|0
|4.
|Дибасси Бакай
|3
|0
|5.
|Emanuel Reynoso2
|3
|0
|6.
|Абила Рамон
|1
|1
|7.
|Трапп Уилл
|2
|0
|8.
|Грегуш Ян
|1
|0
|9.
|Лод Робин
|1
|0
|10.
|Дотсон Хассани
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лос-Анджелес
|18.18% (4)
|9.09% (2)
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|18.18% (4)
|Миннесота Юнайтед
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|35.29% (6)
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +8 =5 -7Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Остин 0:2 Лос-Анджелес
Реал Солт-Лейк 0:1 Лос-Анджелес Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Даллас Лос-Анджелес 1:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 1:2 Нью-Йорк Сити Лос-Анджелес 2:1 Колорадо Рэпидс Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 2:0 Остин Тигрес 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Клуб Америка Лос-Анджелес 2:1 Крус Асуль Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:1 Портленд Тимберс
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =4 -6Миннесота Юнайтед 2:1 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 1:0 Сиэтл Саундерс Колорадо Рэпидс 2:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Портленд Тимберс 0:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:0 Остин Даллас 1:1 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас Миннесота Юнайтед 1:0 Ванкувер Уайткэпс Колорадо Рэпидс 3:2 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 0:1 Остин Миннесота Юнайтед 1:2 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 4:0 Миннесота Юнайтед Сиэтл Саундерс 3:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 0:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:0 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 3:0 Даллас Миннесота Юнайтед 2:2 Чикаго Файр Миннесота Юнайтед 2:1 Колорадо Рэпидс
Последние игры между собой
Лос-Анджелес: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Миннесота Юнайтед: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|30 - 19
|33
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|15
|6
|8
|1
|24 - 14
|26
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 19
|25
|4.
|Коламбус Кру
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|16 - 12
|24
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|26 - 15
|23
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 18
|22
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|21 - 18
|20
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 17
|18
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|14 - 18
|14
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 29
|13
|11.
|Торонто
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 32
|13
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 27
|12
|13.
|Интер Майами
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|25 - 12
|32
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 17
|30
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|15
|8
|1
|6
|23 - 26
|25
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 16
|24
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 16
|24
|6.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 19
|23
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 19
|22
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|24 - 16
|20
|9.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|18 - 22
|19
|10.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|15
|3
|8
|4
|17 - 20
|17
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 25
|14
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 25
|14
|13.
|Даллас
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 23
|14
|14.
|Остин
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 15
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 10
|23
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|14 - 8
|18
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 7
|16
|4.
|Коламбус Кру
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 4
|15
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 9
|14
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|9.
|Чикаго Файр
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 14
|12
|10.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|Торонто
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 17
|2
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|8
|5
|3
|0
|16 - 8
|18
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|4.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 6
|16
|5.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 6
|15
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 8
|15
|8.
|Даллас
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|16 - 8
|14
|9.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 9
|13
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 6
|12
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 12
|7
|14.
|Остин
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 11
|15
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|3.
|Цинциннати
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 20
|11
|4.
|Коламбус Кру
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|5 - 7
|9
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|6.
|Торонто
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 23
|7
|7.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|8.
|Интер Майами
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 14
|5
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|11.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 11
|5
|12.
|Нэшвилл
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 13
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 9
|12
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 10
|11
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 18
|10
|5.
|Остин
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|6.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|7.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 13
|7
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|9.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|10.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|9
|0
|5
|4
|8 - 14
|5
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|10 - 17
|4
|13.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 16
|4
|14.
|Даллас
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|2 - 15
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|11
|2
|0
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|10
|0
|1
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|9
|0
|3
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|9
|0
|2
|5.
|Даллас
|Пепи Рикардо
|8
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|8
|0
|2.
|Интер Майами
|Грегоре
|6
|1
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|7
|0
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|7
|0
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|6
|0