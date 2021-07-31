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США: МЛС 2021

2021
Нью-Йорк Сити
3:0
Второй тайм: 65'

Стадион:
Коламбус Кру
0'
1:0
14' Гол
Кастельянос Валентин
2:0
35' Гол
Хавьер Тиаго
36' Желтая карточка
Хавьер Тиаго
41' Желтая карточка
Тораринссон Гудмундур
49' Желтая карточка
Сантуш Педру
3:0
51' Гол
Паркс Китон
55' Желтая карточка
Кастельянос Валентин
65'
13
Барраса
Луис
3
Тиннерхольм
Антон
4
Шано
Максим
6
Калленс
Александр
20
Тораринссон
Гудмундур
26
Асеведо
Николас
55
Паркс
Китон
10
Моралес
Максимильяно
19
Медина
Хесус
8
Хавьер
Тиаго
11
Кастельянос
Валентин
1
Ром
Элой
25
Аффул
Харрисон
4
Менса
Джонатан
30
Кейта
Абубакар
II
7
Сантуш
Педру
6
Нэйджби
Дарлингтон
17
Хэрстон
Марлон
12
Диас
Луис
III
10
Селараян
Лукас
9
Молино
Кевин
99
Райт-Филлипс
Брэдли
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1
Коламбус Кру
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Медина Хесус 7 0.47
2. Кастельянос Валентин 6 (1) 0.4
3. Тажури-Шради Исмаэль 6 0.4
4. Хавьер Тиаго 3 0.2
5. Паркс Китон 3 0.2
6. Моралес Максимильяно 1 0.07
7. Амундсен Мальте 1 0.07
8. Тораринссон Гудмундур 1 0.07
9. Моралес Альфредо 0 0
10. Тиннерхольм Антон 0 0
11. Джонсон Шон 0 0
12. Барраса Луис 0 0
Коламбус Кру
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Селараян Лукас 5 0.31
2. Зардес Гьяси 4 0.25
3. Менса Джонатан 1 0.06
4. Нэйджби Дарлингтон 1 0.06
5. Диас Луис III 1 0.06
6. Берри Мигель 1 0.06
7. Сантуш Педру 0 0
8. Аффул Харрисон 0 0
9. Хэрстон Марлон 0 0
10. Этьенн Дерик 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
# Игрок      
1. Асеведо Николас 4 1
2. Кастельянос Валентин 5 0
3. Тораринссон Гудмундур 3 0
4. Шано Максим 3 0
5. Ибеага Себастьен 3 0
6. Моралес Максимильяно 2 0
7. Хавьер Тиаго 2 0
8. Моралес Альфредо 2 0
9. Медина Хесус 2 0
10. Сэндс Джеймс 2 0
11. Тиннерхольм Антон 1 0
12. Жассон Андрес 1 0
Коламбус Кру
# Игрок      
1. Аффул Харрисон 3 1
2. Сантуш Педру 4 0
3. Уэйлон Фрэнсис 4 0
4. Менса Джонатан 3 0
5. Китчен Перри 2 0
6. Уртадо Эрик 2 0
7. Уильямс Джош 2 0
8. Диас Луис III 2 0
9. Райт-Филлипс Брэдли 1 0
10. Вормгор Вито 1 0
11. Нэйджби Дарлингтон 1 0
12. Хэрстон Марлон 1 0
13. Абдул-Салаам Саад 1 0
14. Этьенн Дерик 1 0
15. Мэцан Александру 1 0
16. Artur Moraes III 1 0
17. Кейта Абубакар II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нью-Йорк Сити 12% (3) 12% (3) 4% (1) 20% (5) 20% (5) 32% (8)
 Коламбус Кру 7.69% (1) 23.08% (3) 30.77% (4) 0 15.38% (2) 23.08% (3)

Предыдущие игры

Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Нью-Йорк Сити 5:0 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Клёб де Фут Монреаль Коламбус Кру 2:1 Нью-Йорк Сити Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Сити 2:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Сити 1:0 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 5:0 Цинциннати Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Тигрес 4:0 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Чикаго Файр 3:4 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 5:2 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 0:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Клёб де Фут Монреаль
Коламбус Кру Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:0 Нэшвилл Коламбус Кру 2:1 Нью-Йорк Сити Цинциннати 2:2 Коламбус Кру
Коламбус Кру 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Остин 0:0 Коламбус Кру Филадельфия Юнион 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:0 Чикаго Файр Коламбус Кру 2:1 Торонто Нью-Йорк Сити 1:2 Коламбус Кру Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Коламбус Кру Торонто 2:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:1 Ди Си Юнайтед Монтеррей 3:0 Коламбус Кру Клёб де Фут Монреаль 0:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:2 Монтеррей Коламбус Кру 0:0 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 1:0 Реал Эстели Реал Эстели 0:4 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:0 Сиэтл Саундерс

Последние игры между собой

Нью-Йорк Сити: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 8
Коламбус Кру: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 6
Коламбус Кру 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 1:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 3:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру МЛС
Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Сити МЛС Коламбус Кру 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:0 Коламбус Кру МЛС Нью-Йорк Сити 2:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 4:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 2:3 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 4:1 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 3:3 Нью-Йорк Сити МЛС Коламбус Кру 3:2 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 1:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Сити МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 16 10 3 3 30 - 19 33
2. Нью-Йорк Сити 3:0 Заявка 15 8 2 5 29 - 15 26
3. Нэшвилл Заявка 15 6 8 1 24 - 14 26
4. Орландо Сити 1:1 Заявка 16 7 5 4 24 - 20 26
5. Коламбус Кру 0:3 Заявка 16 6 6 4 16 - 15 24
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 15 6 4 5 20 - 18 22
7. Ди Си Юнайтед Заявка 15 6 2 7 21 - 18 20
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 14 5 3 6 18 - 17 18
9. Атланта Юнайтед 1:1 Заявка 16 2 9 5 15 - 19 15
10. Цинциннати Заявка 14 3 4 7 17 - 29 13
11. Торонто Заявка 15 3 4 8 20 - 32 13
12. Чикаго Файр Заявка 15 3 3 9 17 - 27 12
13. Интер Майами Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 16 9 5 2 25 - 12 32
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 15 9 3 3 28 - 17 30
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 15 8 1 6 23 - 26 25
4. Колорадо Рэпидс Заявка 14 7 3 4 21 - 16 24
5. Филадельфия Юнион Заявка 16 6 6 4 20 - 16 24
6. Лос-Анджелес Заявка 16 6 5 5 22 - 19 23
7. Миннесота Юнайтед Заявка 15 6 4 5 17 - 19 22
8. Реал Солт-Лейк Заявка 14 5 5 4 24 - 16 20
9. Портленд Тимберс Заявка 14 6 1 7 18 - 22 19
10. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 15 3 8 4 17 - 20 17
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 15 3 5 7 17 - 25 14
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 15 3 5 7 16 - 25 14
13. Даллас Заявка 15 3 5 7 18 - 23 14
14. Остин Заявка 14 3 4 7 10 - 15 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл Заявка 11 6 5 0 22 - 10 23
2. Нью-Йорк Сити 3:0 Заявка 9 6 1 2 21 - 7 19
3. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 7 6 0 1 14 - 8 18
4. Коламбус Кру 0:3 Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
5. Орландо Сити 1:1 Заявка 8 4 3 1 14 - 5 15
6. Ди Си Юнайтед Заявка 7 5 0 2 12 - 4 15
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 7 4 2 1 13 - 9 14
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
9. Чикаго Файр Заявка 10 3 3 4 15 - 14 12
10. Атланта Юнайтед 1:1 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11. Торонто Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
12. Интер Майами Заявка 7 0 2 5 5 - 17 2
13. Цинциннати Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 8 5 3 0 16 - 8 18
2. Сиэтл Саундерс Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
3. Колорадо Рэпидс Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
4. Миннесота Юнайтед Заявка 8 5 1 2 10 - 6 16
5. Лос-Анджелес Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
6. Портленд Тимберс Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
7. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 7 5 0 2 12 - 8 15
8. Даллас Заявка 8 3 5 0 16 - 8 14
9. Филадельфия Юнион Заявка 7 4 1 2 9 - 6 13
10. Реал Солт-Лейк Заявка 9 3 4 2 14 - 9 13
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 6 3 3 0 9 - 6 12
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 7 3 1 3 6 - 8 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 7 2 1 4 10 - 12 7
14. Остин Заявка 5 1 2 2 4 - 4 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 9 4 3 2 16 - 11 15
2. Орландо Сити 1:1 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
3. Цинциннати Заявка 9 3 2 4 12 - 20 11
4. Коламбус Кру 0:3 Заявка 9 2 3 4 5 - 10 9
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
6. Торонто Заявка 9 2 1 6 12 - 23 7
7. Нью-Йорк Сити 3:0 Заявка 6 2 1 3 8 - 8 7
8. Интер Майами Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
9. Атланта Юнайтед 1:1 Заявка 9 0 6 3 7 - 12 6
10. Ди Си Юнайтед Заявка 8 1 2 5 9 - 14 5
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
12. Нэшвилл Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
13. Чикаго Файр Заявка 5 0 0 5 2 - 13 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 7 4 0 3 12 - 9 12
3. Филадельфия Юнион Заявка 9 2 5 2 11 - 10 11
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 8 3 1 4 11 - 18 10
5. Остин Заявка 9 2 2 5 6 - 11 8
6. Лос-Анджелес Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
7. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 8 1 4 3 7 - 13 7
8. Реал Солт-Лейк Заявка 5 2 1 2 10 - 7 7
9. Колорадо Рэпидс Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
10. Миннесота Юнайтед Заявка 7 1 3 3 7 - 13 6
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 9 0 5 4 8 - 14 5
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 0 4 4 10 - 17 4
13. Портленд Тимберс Заявка 7 1 1 5 7 - 16 4
14. Даллас Заявка 7 0 0 7 2 - 15 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 11 2 0
2. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 10 0 1
3. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 9 0 3
4. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 9 0 2
5. Даллас Пепи Рикардо 8 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 8 0
2. Интер Майами Грегоре 6 1
3. Интер Майами Пирес Леандро 7 0
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 7 0
5. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 6 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Сити
Ничья
Коламбус Кру
1.59
4.33
6.51
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Нью-Йорк Сити 3:0 Коламбус Кру онлайн




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