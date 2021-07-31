США: МЛС 2021
Нью-Йорк Сити
3:0
Второй тайм: 65'
Стадион: Янки
Коламбус Кру
1:0
14' ГолКастельянос Валентин
2:0
35' ГолХавьер Тиаго
36' Желтая карточкаХавьер Тиаго
41' Желтая карточкаТораринссон Гудмундур
49' Желтая карточкаСантуш Педру
3:0
51' ГолПаркс Китон
55' Желтая карточкаКастельянос Валентин
13
Барраса
Луис
55
Паркс
Китон
19
Медина
Хесус
- Основной состав
-
13 Барраса ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Медина ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Мизелл КодиВратарь
- Защитник
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Роча ТониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Диас ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Этьенн ДерикПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Уртадо ЭрикНападающий
-
27 Берри МигельНападающий
-
Главный тренер: Caleb Porter
Ход матча
14'
35'
2:0
36'
49'
51'
3:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Медина Хесус
|7
|0.47
|2.
|Кастельянос Валентин
|6 (1)
|0.4
|3.
|Тажури-Шради Исмаэль
|6
|0.4
|4.
|Хавьер Тиаго
|3
|0.2
|5.
|Паркс Китон
|3
|0.2
|6.
|Моралес Максимильяно
|1
|0.07
|7.
|Амундсен Мальте
|1
|0.07
|8.
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0.07
|9.
|Моралес Альфредо
|0
|0
|10.
|Тиннерхольм Антон
|0
|0
|11.
|Джонсон Шон
|0
|0
|12.
|Барраса Луис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Селараян Лукас
|5
|0.31
|2.
|Зардес Гьяси
|4
|0.25
|3.
|Менса Джонатан
|1
|0.06
|4.
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0.06
|5.
|Диас Луис III
|1
|0.06
|6.
|Берри Мигель
|1
|0.06
|7.
|Сантуш Педру
|0
|0
|8.
|Аффул Харрисон
|0
|0
|9.
|Хэрстон Марлон
|0
|0
|10.
|Этьенн Дерик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Асеведо Николас
|4
|1
|2.
|Кастельянос Валентин
|5
|0
|3.
|Тораринссон Гудмундур
|3
|0
|4.
|Шано Максим
|3
|0
|5.
|Ибеага Себастьен
|3
|0
|6.
|Моралес Максимильяно
|2
|0
|7.
|Хавьер Тиаго
|2
|0
|8.
|Моралес Альфредо
|2
|0
|9.
|Медина Хесус
|2
|0
|10.
|Сэндс Джеймс
|2
|0
|11.
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|12.
|Жассон Андрес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Аффул Харрисон
|3
|1
|2.
|Сантуш Педру
|4
|0
|3.
|Уэйлон Фрэнсис
|4
|0
|4.
|Менса Джонатан
|3
|0
|5.
|Китчен Перри
|2
|0
|6.
|Уртадо Эрик
|2
|0
|7.
|Уильямс Джош
|2
|0
|8.
|Диас Луис III
|2
|0
|9.
|Райт-Филлипс Брэдли
|1
|0
|10.
|Вормгор Вито
|1
|0
|11.
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0
|12.
|Хэрстон Марлон
|1
|0
|13.
|Абдул-Салаам Саад
|1
|0
|14.
|Этьенн Дерик
|1
|0
|15.
|Мэцан Александру
|1
|0
|16.
|Artur Moraes III
|1
|0
|17.
|Кейта Абубакар II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нью-Йорк Сити
|12% (3)
|12% (3)
|4% (1)
|20% (5)
|20% (5)
|32% (8)
|Коламбус Кру
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|30.77% (4)
|0
|15.38% (2)
|23.08% (3)
Предыдущие игры
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +11 =2 -7Нью-Йорк Сити 5:0 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Клёб де Фут Монреаль Коламбус Кру 2:1 Нью-Йорк Сити Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Сити 2:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Сити 1:0 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 5:0 Цинциннати Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Тигрес 4:0 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Чикаго Файр 3:4 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 5:2 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 0:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Клёб де Фут Монреаль
Коламбус Кру Последние 20 матчей: +9 =7 -4Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:0 Нэшвилл Коламбус Кру 2:1 Нью-Йорк Сити Цинциннати 2:2 Коламбус Кру
Коламбус Кру 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Остин 0:0 Коламбус Кру Филадельфия Юнион 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:0 Чикаго Файр Коламбус Кру 2:1 Торонто Нью-Йорк Сити 1:2 Коламбус Кру Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Коламбус Кру Торонто 2:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:1 Ди Си Юнайтед Монтеррей 3:0 Коламбус Кру Клёб де Фут Монреаль 0:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:2 Монтеррей Коламбус Кру 0:0 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 1:0 Реал Эстели Реал Эстели 0:4 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:0 Сиэтл Саундерс
Последние игры между собой
Нью-Йорк Сити: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 8
Коламбус Кру: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 6
Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Сити МЛС Коламбус Кру 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:0 Коламбус Кру МЛС Нью-Йорк Сити 2:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 4:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 2:3 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 4:1 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 3:3 Нью-Йорк Сити МЛС Коламбус Кру 3:2 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 1:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Сити МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|30 - 19
|33
|2.
|Нью-Йорк Сити
|3:0 Заявка
|15
|8
|2
|5
|29 - 15
|26
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|15
|6
|8
|1
|24 - 14
|26
|4.
|Орландо Сити
|1:1 Заявка
|16
|7
|5
|4
|24 - 20
|26
|5.
|Коламбус Кру
|0:3 Заявка
|16
|6
|6
|4
|16 - 15
|24
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 18
|22
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|21 - 18
|20
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 17
|18
|9.
|Атланта Юнайтед
|1:1 Заявка
|16
|2
|9
|5
|15 - 19
|15
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 29
|13
|11.
|Торонто
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 32
|13
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 27
|12
|13.
|Интер Майами
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|25 - 12
|32
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 17
|30
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|15
|8
|1
|6
|23 - 26
|25
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 16
|24
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 16
|24
|6.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 19
|23
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 19
|22
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|24 - 16
|20
|9.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|18 - 22
|19
|10.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|15
|3
|8
|4
|17 - 20
|17
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 25
|14
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 25
|14
|13.
|Даллас
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 23
|14
|14.
|Остин
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 15
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 10
|23
|2.
|Нью-Йорк Сити
|3:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|21 - 7
|19
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|14 - 8
|18
|4.
|Коламбус Кру
|0:3 Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|5.
|Орландо Сити
|1:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 5
|15
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 4
|15
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 9
|14
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|9.
|Чикаго Файр
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 14
|12
|10.
|Атланта Юнайтед
|1:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|Торонто
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 17
|2
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|8
|5
|3
|0
|16 - 8
|18
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|4.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 6
|16
|5.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 6
|15
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 8
|15
|8.
|Даллас
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|16 - 8
|14
|9.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 9
|13
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 6
|12
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 12
|7
|14.
|Остин
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 11
|15
|2.
|Орландо Сити
|1:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|3.
|Цинциннати
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 20
|11
|4.
|Коламбус Кру
|0:3 Заявка
|9
|2
|3
|4
|5 - 10
|9
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|6.
|Торонто
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 23
|7
|7.
|Нью-Йорк Сити
|3:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|8.
|Интер Майами
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|9.
|Атланта Юнайтед
|1:1 Заявка
|9
|0
|6
|3
|7 - 12
|6
|10.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 14
|5
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|12.
|Нэшвилл
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 13
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 9
|12
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 10
|11
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 18
|10
|5.
|Остин
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|6.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|7.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 13
|7
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|9.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|10.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|9
|0
|5
|4
|8 - 14
|5
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|10 - 17
|4
|13.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 16
|4
|14.
|Даллас
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|2 - 15
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|11
|2
|0
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|10
|0
|1
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|9
|0
|3
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|9
|0
|2
|5.
|Даллас
|Пепи Рикардо
|8
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|8
|0
|2.
|Интер Майами
|Грегоре
|6
|1
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|7
|0
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|7
|0
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|6
|0