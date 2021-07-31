США: МЛС 2021
Орландо Сити
3:2
Конец матча
Стадион: Exploria Stadium
Атланта Юнайтед
0:1
1' ГолМартинес Хосеф
1:1
43' ГолСмит Кайл
64' Желтая карточкаПерея Андрес
1:2
66' ГолМорено Марселино
2:2
79' ГолВан дер Ватер Силвестр
86' Желтая карточкаAlan Franco1
3:2
87' ГолНани Луиш
24
Смит
Кайл
21
Перея
Андрес
19
Мишель
Бенжи
17
Нани
Луиш
25
Канн
Алек
11
Леннон
Брукс
16
Лопез
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Смит КайлЗащитник
-
21 Перея АндресПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мишель БенжиПолузащитник
-
17 Нани ЛуишНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Дезарт ДжоиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Oscar Pareja
- Основной состав
-
25 Канн АлекВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Леннон БруксПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Лопез ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
-
30 Чол МачопПолузащитник
-
28 Вольф ТайлерПолузащитник
-
22 Дамм ХурхенНападающий
-
31 Торрес ЭрикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Rob Valentino
Ход матча
1'
0:1
64'
66'
1:2
79'
86'
87'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нани Луиш
|8 (2)
|0.5
|2.
|Акинделе Тешо
|3
|0.19
|3.
|Мишель Бенжи
|3
|0.19
|4.
|Мюллер Крис
|2
|0.13
|5.
|Ван дер Ватер Силвестр
|2
|0.13
|6.
|Урсо Жуниор
|2
|0.13
|7.
|Перея Андрес
|2
|0.13
|8.
|Дайк Дэрил
|2
|0.13
|9.
|Перейра Маурисио
|1
|0.06
|10.
|Смит Кайл
|1
|0.06
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морено Марселино
|4 (1)
|0.25
|2.
|Мартинес Хосеф
|3 (1)
|0.19
|3.
|Уолкс Антон
|2
|0.13
|4.
|Хайндмен Эмерсон
|1
|0.06
|5.
|Эрнандес Рональд
|1
|0.06
|6.
|Барко Эсекьель
|1
|0.06
|7.
|Конвей Джексон
|1
|0.06
|8.
|Лопез Эрик
|1
|0.06
|9.
|Малрейни Джейк
|0
|0
|10.
|Робинсон Майлз
|0
|0
|11.
|Леннон Брукс
|0
|0
|12.
|Белло Джордж
|0
|0
|13.
|Чол Мачоп
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Перейра Маурисио
|4
|0
|2.
|Урсо Жуниор
|3
|0
|3.
|Мендес Джегсон
|3
|0
|4.
|Мюллер Крис
|3
|0
|5.
|Нани Луиш
|2
|0
|6.
|Карлос Антонио
|2
|0
|7.
|Моутинью Жоау
|2
|0
|8.
|Смит Кайл
|2
|0
|9.
|Шлегель Родриго
|2
|0
|10.
|Янссон Робин
|2
|0
|11.
|Перея Андрес
|2
|0
|12.
|Акинделе Тешо
|1
|0
|13.
|Мишель Бенжи
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Соса Сантьяго
|6
|0
|2.
|Лопез Эрик
|4
|0
|3.
|Alan Franco1
|4
|0
|4.
|Малрейни Джейк
|2
|1
|5.
|Морено Марселино
|3
|0
|6.
|Торрес Эрик
|2
|0
|7.
|Хайндмен Эмерсон
|2
|0
|8.
|Барко Эсекьель
|2
|0
|9.
|Вольф Тайлер
|2
|0
|10.
|Эрнандес Рональд
|1
|0
|11.
|Россетто Матеус
|1
|0
|12.
|Уолкс Антон
|1
|0
|13.
|Белло Джордж
|1
|0
|14.
|Конвей Джексон
|1
|0
|15.
|Ибарра Франко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Орландо Сити
|26.92% (7)
|7.69% (2)
|11.54% (3)
|15.38% (4)
|3.85% (1)
|34.62% (9)
|Атланта Юнайтед
|28.57% (4)
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
Предыдущие игры
Орландо Сити Последние 20 матчей: +10 =4 -6Нью-Йорк Сити 5:0 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион Торонто 1:1 Орландо Сити Чикаго Файр 3:1 Орландо Сити
Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Интер Майами 1:2 Орландо Сити Орландо Сити 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Торонто 2:3 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Торонто Ди Си Юнайтед 0:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 3:0 Цинциннати Спортинг Канзас-Сити 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:0 Атланта Юнайтед Орландо Сити 1:3 Нью-Инглэнд Революшн Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 2:3 Нэшвилл Орландо Сити 2:1 Коламбус Кру Клёб де Фут Монреаль 0:1 Орландо Сити
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +5 =9 -6Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Цинциннати 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 2:2 Атланта Юнайтед
Чикаго Файр 3:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити 1:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл Сиэтл Саундерс 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 1:1 Атланта Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:3 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:1 Чикаго Файр Орландо Сити 0:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Алахуэленсе Алахуэленсе 0:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Клуб Америка
Последние игры между собой
Орландо Сити: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 7
Атланта Юнайтед: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 2
Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед МЛС Орландо Сити 0:2 Атланта Юнайтед Открытый Кубок Атланта Юнайтед 1:0 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 4:0 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 3:3 Орландо Сити МЛС Атланта Юнайтед 1:1 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|30 - 19
|33
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 21
|28
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|30 - 16
|26
|4.
|Нэшвилл
|Заявка
|15
|6
|8
|1
|24 - 14
|26
|5.
|Коламбус Кру
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|17 - 16
|24
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 18
|22
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|21 - 18
|20
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 17
|18
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|16 - 21
|14
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 29
|13
|11.
|Торонто
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 32
|13
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 27
|12
|13.
|Интер Майами
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|25 - 12
|32
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 17
|30
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:1 Заявка
|16
|9
|1
|6
|25 - 27
|28
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 16
|24
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 16
|24
|6.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 19
|23
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 19
|22
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|24 - 16
|20
|9.
|Портленд Тимберс
|1:2 Заявка
|15
|6
|1
|8
|19 - 24
|19
|10.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|15
|3
|8
|4
|17 - 20
|17
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 25
|14
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 25
|14
|13.
|Даллас
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 23
|14
|14.
|Остин
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 15
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 10
|23
|2.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|22 - 8
|19
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|14 - 8
|18
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|5.
|Коламбус Кру
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 4
|15
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 9
|14
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|9.
|Чикаго Файр
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 14
|12
|10.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|Торонто
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 17
|2
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|8
|5
|3
|0
|16 - 8
|18
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:1 Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 9
|18
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|5.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 6
|16
|6.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|7.
|Портленд Тимберс
|1:2 Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 6
|15
|8.
|Даллас
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|16 - 8
|14
|9.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 9
|13
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 6
|12
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 12
|7
|14.
|Остин
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 11
|15
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|3.
|Цинциннати
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 20
|11
|4.
|Коламбус Кру
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|6.
|Торонто
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 23
|7
|7.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|8.
|Интер Майами
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 14
|5
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|11.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|8 - 14
|5
|12.
|Нэшвилл
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 13
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 9
|12
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 10
|11
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:1 Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 18
|10
|5.
|Остин
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|6.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|7.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 13
|7
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|9.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|10.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|9
|0
|5
|4
|8 - 14
|5
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|10 - 17
|4
|13.
|Портленд Тимберс
|1:2 Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 18
|4
|14.
|Даллас
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|2 - 15
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|11
|2
|0
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|10
|0
|1
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|9
|0
|3
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|9
|0
|2
|5.
|Орландо Сити
|Нани Луиш
|8
|2
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|8
|0
|2.
|Интер Майами
|Грегоре
|6
|1
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|7
|0
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|7
|0
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|6
|0