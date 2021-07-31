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США: МЛС 2021

2021
Орландо Сити
3:2
Конец матча

Стадион:
Атланта Юнайтед
0'
0:1
1' Гол
Мартинес Хосеф
1:1
43' Гол
Смит Кайл
64' Желтая карточка
Перея Андрес
1:2
66' Гол
Морено Марселино
2:2
79' Гол
Ван дер Ватер Силвестр
86' Желтая карточка
Alan Franco1
3:2
87' Гол
Нани Луиш
90'+6
31
Стедждухар
Мейсон
2
Тейшейра
Руан
25
Карлос
Антонио
6
Янссон
Робин
24
Смит
Кайл
21
Перея
Андрес
20
Росель
Ориоль
9
Мюллер
Крис
10
Перейра
Маурисио
19
Мишель
Бенжи
17
Нани
Луиш
25
Канн
Алек
2
Эрнандес
Рональд
6
Alan
Franco1
4
Уолкс
Антон
33
Амброуз
Майки
9
Россетто
Матеус
5
Соса
Сантьяго
11
Леннон
Брукс
10
Морено
Марселино
16
Лопез
Эрик
7
Мартинес
Хосеф
Орландо Сити
4-2-3-1
Атланта Юнайтед
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Орландо Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нани Луиш 8 (2) 0.5
2. Акинделе Тешо 3 0.19
3. Мишель Бенжи 3 0.19
4. Мюллер Крис 2 0.13
5. Ван дер Ватер Силвестр 2 0.13
6. Урсо Жуниор 2 0.13
7. Перея Андрес 2 0.13
8. Дайк Дэрил 2 0.13
9. Перейра Маурисио 1 0.06
10. Смит Кайл 1 0.06
Атланта Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Марселино 4 (1) 0.25
2. Мартинес Хосеф 3 (1) 0.19
3. Уолкс Антон 2 0.13
4. Хайндмен Эмерсон 1 0.06
5. Эрнандес Рональд 1 0.06
6. Барко Эсекьель 1 0.06
7. Конвей Джексон 1 0.06
8. Лопез Эрик 1 0.06
9. Малрейни Джейк 0 0
10. Робинсон Майлз 0 0
11. Леннон Брукс 0 0
12. Белло Джордж 0 0
13. Чол Мачоп 0 0

Карточки

Орландо Сити
# Игрок      
1. Перейра Маурисио 4 0
2. Урсо Жуниор 3 0
3. Мендес Джегсон 3 0
4. Мюллер Крис 3 0
5. Нани Луиш 2 0
6. Карлос Антонио 2 0
7. Моутинью Жоау 2 0
8. Смит Кайл 2 0
9. Шлегель Родриго 2 0
10. Янссон Робин 2 0
11. Перея Андрес 2 0
12. Акинделе Тешо 1 0
13. Мишель Бенжи 1 0
Атланта Юнайтед
# Игрок      
1. Соса Сантьяго 6 0
2. Лопез Эрик 4 0
3. Alan Franco1 4 0
4. Малрейни Джейк 2 1
5. Морено Марселино 3 0
6. Торрес Эрик 2 0
7. Хайндмен Эмерсон 2 0
8. Барко Эсекьель 2 0
9. Вольф Тайлер 2 0
10. Эрнандес Рональд 1 0
11. Россетто Матеус 1 0
12. Уолкс Антон 1 0
13. Белло Джордж 1 0
14. Конвей Джексон 1 0
15. Ибарра Франко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Орландо Сити 26.92% (7) 7.69% (2) 11.54% (3) 15.38% (4) 3.85% (1) 34.62% (9)
 Атланта Юнайтед 28.57% (4) 7.14% (1) 7.14% (1) 14.29% (2) 14.29% (2) 28.57% (4)

Предыдущие игры

Орландо Сити Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Нью-Йорк Сити 5:0 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион Торонто 1:1 Орландо Сити Чикаго Файр 3:1 Орландо Сити
Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Интер Майами 1:2 Орландо Сити Орландо Сити 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Торонто 2:3 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Торонто Ди Си Юнайтед 0:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 3:0 Цинциннати Спортинг Канзас-Сити 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:0 Атланта Юнайтед Орландо Сити 1:3 Нью-Инглэнд Революшн Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 2:3 Нэшвилл Орландо Сити 2:1 Коламбус Кру Клёб де Фут Монреаль 0:1 Орландо Сити
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Цинциннати 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 2:2 Атланта Юнайтед
Чикаго Файр 3:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити 1:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл Сиэтл Саундерс 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 1:1 Атланта Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:3 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:1 Чикаго Файр Орландо Сити 0:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Алахуэленсе Алахуэленсе 0:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Клуб Америка

Последние игры между собой

Орландо Сити: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 7
Атланта Юнайтед: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 2
Орландо Сити 0:0 Атланта Юнайтед МЛС Орландо Сити 4:1 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 0:0 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед МЛС
Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед МЛС Орландо Сити 0:2 Атланта Юнайтед Открытый Кубок Атланта Юнайтед 1:0 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 4:0 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 3:3 Орландо Сити МЛС Атланта Юнайтед 1:1 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 16 10 3 3 30 - 19 33
2. Орландо Сити Заявка 16 8 4 4 26 - 21 28
3. Нью-Йорк Сити Заявка 15 8 2 5 30 - 16 26
4. Нэшвилл Заявка 15 6 8 1 24 - 14 26
5. Коламбус Кру Заявка 16 6 6 4 17 - 16 24
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 15 6 4 5 20 - 18 22
7. Ди Си Юнайтед Заявка 15 6 2 7 21 - 18 20
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 14 5 3 6 18 - 17 18
9. Атланта Юнайтед Заявка 16 2 8 6 16 - 21 14
10. Цинциннати Заявка 14 3 4 7 17 - 29 13
11. Торонто Заявка 15 3 4 8 20 - 32 13
12. Чикаго Файр Заявка 15 3 3 9 17 - 27 12
13. Интер Майами Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 16 9 5 2 25 - 12 32
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 15 9 3 3 28 - 17 30
3. Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Заявка 16 9 1 6 25 - 27 28
4. Колорадо Рэпидс Заявка 14 7 3 4 21 - 16 24
5. Филадельфия Юнион Заявка 16 6 6 4 20 - 16 24
6. Лос-Анджелес Заявка 16 6 5 5 22 - 19 23
7. Миннесота Юнайтед Заявка 15 6 4 5 17 - 19 22
8. Реал Солт-Лейк Заявка 14 5 5 4 24 - 16 20
9. Портленд Тимберс 1:2 Заявка 15 6 1 8 19 - 24 19
10. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 15 3 8 4 17 - 20 17
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 15 3 5 7 17 - 25 14
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 15 3 5 7 16 - 25 14
13. Даллас Заявка 15 3 5 7 18 - 23 14
14. Остин Заявка 14 3 4 7 10 - 15 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл Заявка 11 6 5 0 22 - 10 23
2. Нью-Йорк Сити Заявка 9 6 1 2 22 - 8 19
3. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 7 6 0 1 14 - 8 18
4. Орландо Сити Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
5. Коламбус Кру Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
6. Ди Си Юнайтед Заявка 7 5 0 2 12 - 4 15
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 7 4 2 1 13 - 9 14
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
9. Чикаго Файр Заявка 10 3 3 4 15 - 14 12
10. Атланта Юнайтед Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11. Торонто Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
12. Интер Майами Заявка 7 0 2 5 5 - 17 2
13. Цинциннати Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 8 5 3 0 16 - 8 18
2. Сиэтл Саундерс Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
3. Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Заявка 8 6 0 2 14 - 9 18
4. Колорадо Рэпидс Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
5. Миннесота Юнайтед Заявка 8 5 1 2 10 - 6 16
6. Лос-Анджелес Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
7. Портленд Тимберс 1:2 Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
8. Даллас Заявка 8 3 5 0 16 - 8 14
9. Филадельфия Юнион Заявка 7 4 1 2 9 - 6 13
10. Реал Солт-Лейк Заявка 9 3 4 2 14 - 9 13
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 6 3 3 0 9 - 6 12
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 7 3 1 3 6 - 8 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 7 2 1 4 10 - 12 7
14. Остин Заявка 5 1 2 2 4 - 4 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 9 4 3 2 16 - 11 15
2. Орландо Сити Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
3. Цинциннати Заявка 9 3 2 4 12 - 20 11
4. Коламбус Кру Заявка 9 2 3 4 6 - 11 9
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
6. Торонто Заявка 9 2 1 6 12 - 23 7
7. Нью-Йорк Сити Заявка 6 2 1 3 8 - 8 7
8. Интер Майами Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
9. Ди Си Юнайтед Заявка 8 1 2 5 9 - 14 5
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
11. Атланта Юнайтед Заявка 9 0 5 4 8 - 14 5
12. Нэшвилл Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
13. Чикаго Файр Заявка 5 0 0 5 2 - 13 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 7 4 0 3 12 - 9 12
3. Филадельфия Юнион Заявка 9 2 5 2 11 - 10 11
4. Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Заявка 8 3 1 4 11 - 18 10
5. Остин Заявка 9 2 2 5 6 - 11 8
6. Лос-Анджелес Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
7. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 8 1 4 3 7 - 13 7
8. Реал Солт-Лейк Заявка 5 2 1 2 10 - 7 7
9. Колорадо Рэпидс Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
10. Миннесота Юнайтед Заявка 7 1 3 3 7 - 13 6
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 9 0 5 4 8 - 14 5
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 0 4 4 10 - 17 4
13. Портленд Тимберс 1:2 Заявка 8 1 1 6 8 - 18 4
14. Даллас Заявка 7 0 0 7 2 - 15 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 11 2 0
2. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 10 0 1
3. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 9 0 3
4. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 9 0 2
5. Орландо Сити Нани Луиш 8 2 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 8 0
2. Интер Майами Грегоре 6 1
3. Интер Майами Пирес Леандро 7 0
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 7 0
5. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 6 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Смит Кайл бьет в цель!
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Мартинес Хосеф бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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