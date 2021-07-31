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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Васалунд
2:1
Второй тайм: 64'
Сирианска Эскильстуна
0'
0:1
8' Гол
Хольмстрём Александр Аль
26' Желтая карточка
Лушаку Исмет
1:1
27' Гол
Жорж Шарбель
50' Вторая желтая карточка
Лушаку Исмет
2:1
55' Гол
Дурмаз Элиас
64'
1
Мыцу
Раду
21
Азизи
Пешрав
17
Хиен
Исак
77
Цискаридзе
Зураб
24
Салем
Адам
Ид
6
Вамбани
Антони
23
Жорж
Шарбель
10
Дурмаз
Элиас
2
Энгберг
Фрей
11
Траоре
Маи
15
Андуе
Александер
90
Тернквист
Ноэль
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
5
Редин
Понтус
2
Тихи
Робин
21
Маннс
Йеспер
14
Линнер
Альбин
17
Лушаку
Исмет
22
Туре
Ибрахим
8
Алсанати
Андре
24
Гётессон
Виктор
19
Хольмстрём
Александр
Аль
Васалунд
3-5-2
Сирианска Эскильстуна
4-5-1

Бомбардиры внутри турнира

Васалунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Траоре Маи 4 0.31
2. Андуе Александер 3 0.23
3. Вамбани Антони 3 0.23
4. Авдич Денни 2 0.15
5. Жорж Шарбель 2 0.15
6. Дурмаз Элиас 1 0.08
7. Цискаридзе Зураб 1 0.08
8. Энгберг Фрей 0 0
9. Васич Никола 0 0
10. Думбия Ибрагим 0 0
11. Ясуока Такуто 0 0
12. Дуранич Александр 0 0
Сирианска Эскильстуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хольмстрём Александр Аль 8 0.57
2. Шауш Абделькарим Маммар 2 0.14
3. Коффей Эшли 2 0.14
4. Гётессон Виктор 2 0.14
5. Ларссон Адам 1 0.07
6. Якубу Алию 1 0.07
7. Рафаэль Йорк 0 0
8. Лушаку Исмет 0 0
9. Линнер Альбин 0 0
10. Алсанати Андре 0 0
11. Базе Марван 0 0

Карточки

Васалунд
# Игрок      
1. Траоре Маи 3 1
2. Сисей Кебба 4 0
3. Вамбани Антони 4 0
4. Жорж Шарбель 2 1
5. Авдич Денни 3 0
6. Дуранич Александр 1 1
7. Ангер Филип 2 0
8. Салем Адам Ид 2 0
9. Азизи Пешрав 1 0
10. Цискаридзе Зураб 1 0
11. Вистрём Филип 1 0
12. Васич Никола 1 0
13. Дурмаз Элиас 1 0
14. Затор Доминик 1 0
15. Андуе Александер 1 0
16. Ясуока Такуто 1 0
Сирианска Эскильстуна
# Игрок      
1. Лушаку Исмет 4 1
2. Такахаши Кадзуки 4 0
3. Туре Ибрахим 3 0
4. Рафаэль Йорк 3 0
5. Тихи Робин 3 0
6. Хольмстрём Александр Аль 2 0
7. Коффей Эшли 2 0
8. Омедже Чиди Дауда 1 0
9. Уикс Джош 1 0
10. Маннс Йеспер 1 0
11. Гётессон Виктор 1 0
12. Форс Виктор 1 0
13. Алсанати Андре 1 0
14. Сабах Лоусон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Васалунд 7.14% (1) 0 14.29% (2) 14.29% (2) 28.57% (4) 35.71% (5)
 Сирианска Эскильстуна 6.67% (1) 13.33% (2) 20% (3) 0 33.33% (5) 26.67% (4)

Предыдущие игры

Васалунд Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Вернаму 1:0 Васалунд Эргрюте 3:1 Васалунд Васалунд 0:3 Ландскруна Акрополис 3:2 Васалунд
Васалунд 1:0 Эстер Фалькенберг 0:3 Васалунд Сундсвалль 3:2 Васалунд Васалунд 0:1 Норрбю Васалунд 1:0 Браге Вестерос 2:1 Васалунд Васалунд 2:2 Треллеборг Йёнчёпинг 5:1 Васалунд Эстерсунд 1:1 Васалунд Юргорден 0:2 Васалунд АИК 0:2 Васалунд Васалунд 1:3 Броммапойкарна Соллентуна 3:2 Васалунд Васалунд 3:2 Карлшлунд ИФК Нючепинг 1:3 Васалунд Гефле 1:3 Васалунд
Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Сирианска Эскильстуна 4:0 Эргрюте Сирианска Эскильстуна 2:0 Сундсвалль Арамеиска-Сюрьянска 1:0 Сирианска Эскильстуна Тюресё 0:3 Сирианска Эскильстуна
Сирианска Эскильстуна 2:1 ИФК Нючепинг United IK 2:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:5 United IK Эстер 2:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:0 Смедби Аис Сирианска Эскильстуна 1:1 Фалькенберг Вяермбольс 2:0 Сирианска Эскильстуна Браге 1:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:2 Троса-Вагнхёрад Сирианска Эскильстуна 3:2 Треллеборг Норрбю 2:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:0 Йёнчёпинг Ландскруна 1:0 Сирианска Эскильстуна Хельсинборг 1:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:0 ГАИС Сирианска Эскильстуна 3:0 Акрополис

Последние игры между собой

Васалунд: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Сирианска Эскильстуна: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Васалунд 3:1 Сирианска Эскильстуна Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 13 8 4 1 24 - 12 28
2. Норрбю Заявка 13 8 2 3 20 - 10 26
3. Вернаму Заявка 13 8 2 3 14 - 8 26
4. Треллеборг Заявка 14 7 4 3 21 - 17 25
5. Хельсинборг Заявка 13 6 3 4 19 - 11 21
6. Йёнчёпинг Заявка 13 6 3 4 20 - 13 21
7. Сундсвалль Заявка 13 6 2 5 17 - 14 20
8. Эстер Заявка 13 5 3 5 11 - 12 18
9. Сирианска Эскильстуна 1:2 Заявка 14 5 3 6 16 - 12 18
10. ГАИС Заявка 13 4 2 7 11 - 16 14
11. Вестерос Заявка 13 3 5 5 10 - 17 14
12. Эргрюте Заявка 13 3 5 5 13 - 19 14
13. Васалунд 2:1 Заявка 13 4 1 8 16 - 24 13
14. Браге Заявка 13 3 3 7 11 - 15 12
15. Акрополис Заявка 13 2 5 6 10 - 20 11
16. Фалькенберг Заявка 13 3 1 9 12 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 8 6 2 0 15 - 6 20
2. Вернаму Заявка 7 6 0 1 8 - 2 18
3. Сирианска Эскильстуна 1:2 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
4. Треллеборг Заявка 7 4 2 1 9 - 5 14
5. Йёнчёпинг Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
6. Сундсвалль Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
7. Норрбю Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
8. Хельсинборг Заявка 7 4 0 3 12 - 7 12
9. Эстер Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
10. Вестерос Заявка 7 2 4 1 6 - 8 10
11. Васалунд 2:1 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
12. Акрополис Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
13. ГАИС Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
14. Фалькенберг Заявка 6 2 0 4 7 - 13 6
15. Эргрюте Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
16. Браге Заявка 6 1 1 4 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрбю Заявка 7 4 1 2 9 - 5 13
2. Треллеборг Заявка 7 3 2 2 12 - 12 11
3. Хельсинборг Заявка 6 2 3 1 7 - 4 9
4. Ландскруна Заявка 5 2 2 1 9 - 6 8
5. Вернаму Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
6. Эргрюте Заявка 7 2 2 3 9 - 14 8
7. Браге Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
8. Йёнчёпинг Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
9. Сундсвалль Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
10. ГАИС Заявка 6 2 1 3 3 - 4 7
11. Эстер Заявка 6 2 1 3 4 - 6 7
12. Фалькенберг Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
13. Вестерос Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
14. Акрополис Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
15. Васалунд 2:1 Заявка 7 1 0 6 10 - 17 3
16. Сирианска Эскильстуна 1:2 Заявка 7 0 1 6 2 - 9 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 9 1 0
2. Эргрюте Зелькович Айдин 8 0 0
3. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 8 0 0
4. Норрбю Вукоевич Диян 6 2 3
5. Йёнчёпинг Омонди Эрик 5 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
2. Вестерос Троне Филип 6 0
3. Фалькенберг Адриан Самуэль 6 0
4. Сирианска Эскильстуна Лушаку Исмет 4 1
5. Треллеборг Блумберг Юхан 5 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    55'
    Г О О О О Л - Дурмаз Элиас бьет в цель!
  • 50'
    Лушаку Исмет получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 46'
    Энгберг Фрей уходит с поля. Takuto Yasuoka выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Жорж Шарбель бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Лушаку Исмет получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Хольмстрём Александр Аль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Васалунд
Ничья
Сирианска Эскильстуна
3.30
3.42
2.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Васалунд 2:1 Сирианска Эскильстуна онлайн




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