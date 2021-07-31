Швеция: Суперэттан 2021
Васалунд
4:2
Конец матча
Сирианска Эскильстуна
0:1
8' ГолХольмстрём Александр Аль
26' Желтая карточкаЛушаку Исмет
1:1
27' ГолЖорж Шарбель
49' Вторая желтая карточкаЛушаку Исмет
2:1
55' ГолДурмаз Элиас
70' Желтая карточкаКоффей Эшли
81' Желтая карточкаВасич Никола
3:1
82' ГолТраоре Маи
85' Желтая карточкаМыцу Раду
4:1
87' ГолВасич Никола
4:2
90' ПенальтиРафаэль Йорк
21
Азизи
Пешрав
17
Хиен
Исак
23
Жорж
Шарбель
10
Дурмаз
Элиас
11
Траоре
Маи
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Азизи ПешравЗащитник
-
17 Хиен ИсакЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Жорж ШарбельПолузащитник
-
10 Дурмаз ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Траоре МаиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Ангер ФилипВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Авдич ДенниПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Dalibor Savic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Маннс ЙесперЗащитник
- Полузащитник
-
17 Лушаку ИсметПолузащитник
-
22 Туре ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Уикс ДжошВратарь
-
16 Рафаэль ЙоркЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Базе МарванНападающий
-
11 Якубу АлиюНападающий
-
-
Главный тренер: Oezcan Melkemichel
Ход матча
8'
26'
27'
1:1
49'
55'
2:1
70'
81'
82'
3:1
85'
87'
4:1
90'
4:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Траоре Маи
|5
|0.38
|2.
|Андуе Александер
|3
|0.23
|3.
|Вамбани Антони
|3
|0.23
|4.
|Авдич Денни
|2
|0.15
|5.
|Жорж Шарбель
|2
|0.15
|6.
|Васич Никола
|1
|0.08
|7.
|Дурмаз Элиас
|1
|0.08
|8.
|Цискаридзе Зураб
|1
|0.08
|9.
|Энгберг Фрей
|0
|0
|10.
|Ясуока Такуто
|0
|0
|11.
|Мыцу Раду
|0
|0
|12.
|Думбия Ибрагим
|0
|0
|13.
|Дуранич Александр
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хольмстрём Александр Аль
|8
|0.57
|2.
|Шауш Абделькарим Маммар
|2
|0.14
|3.
|Коффей Эшли
|2
|0.14
|4.
|Гётессон Виктор
|2
|0.14
|5.
|Рафаэль Йорк
|1 (1)
|0.07
|6.
|Ларссон Адам
|1
|0.07
|7.
|Якубу Алию
|1
|0.07
|8.
|Лушаку Исмет
|0
|0
|9.
|Линнер Альбин
|0
|0
|10.
|Алсанати Андре
|0
|0
|11.
|Базе Марван
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Траоре Маи
|3
|1
|2.
|Сисей Кебба
|4
|0
|3.
|Вамбани Антони
|4
|0
|4.
|Жорж Шарбель
|2
|1
|5.
|Авдич Денни
|3
|0
|6.
|Дуранич Александр
|1
|1
|7.
|Ангер Филип
|2
|0
|8.
|Васич Никола
|2
|0
|9.
|Салем Адам Ид
|2
|0
|10.
|Азизи Пешрав
|1
|0
|11.
|Цискаридзе Зураб
|1
|0
|12.
|Мыцу Раду
|1
|0
|13.
|Вистрём Филип
|1
|0
|14.
|Дурмаз Элиас
|1
|0
|15.
|Затор Доминик
|1
|0
|16.
|Андуе Александер
|1
|0
|17.
|Ясуока Такуто
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лушаку Исмет
|4
|1
|2.
|Такахаши Кадзуки
|4
|0
|3.
|Туре Ибрахим
|3
|0
|4.
|Рафаэль Йорк
|3
|0
|5.
|Тихи Робин
|3
|0
|6.
|Коффей Эшли
|3
|0
|7.
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0
|8.
|Омедже Чиди Дауда
|1
|0
|9.
|Уикс Джош
|1
|0
|10.
|Маннс Йеспер
|1
|0
|11.
|Гётессон Виктор
|1
|0
|12.
|Форс Виктор
|1
|0
|13.
|Алсанати Андре
|1
|0
|14.
|Сабах Лоусон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Васалунд
|5.56% (1)
|5.56% (1)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|38.89% (7)
|Сирианска Эскильстуна
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|0
|29.41% (5)
|29.41% (5)
Предыдущие игры
Васалунд Последние 20 матчей: +8 =2 -10Вернаму 1:0 Васалунд Эргрюте 3:1 Васалунд Васалунд 0:3 Ландскруна Акрополис 3:2 Васалунд
Васалунд 1:0 Эстер Фалькенберг 0:3 Васалунд Сундсвалль 3:2 Васалунд Васалунд 0:1 Норрбю Васалунд 1:0 Браге Вестерос 2:1 Васалунд Васалунд 2:2 Треллеборг Йёнчёпинг 5:1 Васалунд Эстерсунд 1:1 Васалунд Юргорден 0:2 Васалунд АИК 0:2 Васалунд Васалунд 1:3 Броммапойкарна Соллентуна 3:2 Васалунд Васалунд 3:2 Карлшлунд ИФК Нючепинг 1:3 Васалунд Гефле 1:3 Васалунд
Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: +8 =3 -9Сирианска Эскильстуна 4:0 Эргрюте Сирианска Эскильстуна 2:0 Сундсвалль Арамеиска-Сюрьянска 1:0 Сирианска Эскильстуна Тюресё 0:3 Сирианска Эскильстуна
Сирианска Эскильстуна 2:1 ИФК Нючепинг United IK 2:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:5 United IK Эстер 2:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:0 Смедби Аис Сирианска Эскильстуна 1:1 Фалькенберг Вяермбольс 2:0 Сирианска Эскильстуна Браге 1:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:2 Троса-Вагнхёрад Сирианска Эскильстуна 3:2 Треллеборг Норрбю 2:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:0 Йёнчёпинг Ландскруна 1:0 Сирианска Эскильстуна Хельсинборг 1:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:0 ГАИС Сирианска Эскильстуна 3:0 Акрополис
Последние игры между собой
Васалунд: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Сирианска Эскильстуна: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|24 - 12
|28
|2.
|Норрбю
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 10
|26
|3.
|Вернаму
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|14 - 8
|26
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 17
|25
|5.
|Хельсинборг
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 11
|21
|6.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 13
|21
|7.
|Сундсвалль
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 14
|20
|8.
|Эстер
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 12
|18
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 14
|18
|10.
|ГАИС
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|11 - 16
|14
|11.
|Вестерос
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 17
|14
|12.
|Эргрюте
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 19
|14
|13.
|Васалунд
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|18 - 25
|13
|14.
|Браге
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 15
|12
|15.
|Акрополис
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|10 - 20
|11
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|12 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|15 - 6
|20
|2.
|Вернаму
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|8 - 2
|18
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|5.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|7.
|Норрбю
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 7
|12
|9.
|Эстер
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|10.
|Вестерос
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|6 - 8
|10
|11.
|Васалунд
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|12.
|Акрополис
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|13.
|ГАИС
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 13
|6
|15.
|Эргрюте
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|16.
|Браге
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрбю
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|2.
|Треллеборг
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 4
|9
|4.
|Ландскруна
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|5.
|Вернаму
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|6.
|Эргрюте
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|7.
|Браге
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|8.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|9.
|Сундсвалль
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|10.
|ГАИС
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 4
|7
|11.
|Эстер
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|12.
|Фалькенберг
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|13.
|Вестерос
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|14.
|Акрополис
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|15.
|Васалунд
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|10 - 17
|3
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 11
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|9
|1
|0
|2.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|8
|0
|0
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|8
|0
|0
|4.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|6
|2
|3
|5.
|Йёнчёпинг
|Омонди Эрик
|5
|1
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|2.
|Вестерос
|Троне Филип
|6
|0
|3.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|6
|0
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Лушаку Исмет
|4
|1
|5.
|Треллеборг
|Блумберг Юхан
|5
|0