Олимпиада в Токио спецраздел Медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2021

Швеция: Суперэттан 2021

2021
Треллеборг
0:0
Первый тайм: 12'
Хельсинборг
0' 12'
1
Кристенсен
Каспер
2
Бьеркен
Фритьоф
23
Ливерстам
Фредрик
17
Йенссон
Исак
6
Модиг
Йеспер
22
Блумберг
Юхан
20
Дхайни
Мухаммед-Али
26
Бркич
Харис
24
Хоканссон
Маттиас
9
Косица
Дзенис
18
Оффия
Генри
1
Линдегор
Андерс
6
Ландгрен
Андреас
2
Цука
Рави
21
Веберг
Чарли
19
Бедварссон
Бедвар
10
Йенссон
Расмус
5
Ольсен
Брандур
13
Лупер
Вильгельм
39
Ван
ден
Хурк
Антони
27
Benjamin
Acquah
11
Карялайнен
Расмус
Треллеборг
4-4-2
Хельсинборг
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Треллеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Петрович Петар 5 0.38
2. Бркич Харис 3 0.23
3. Оффия Генри 2 0.15
4. Косица Дзенис 2 0.15
5. Дхайни Мухаммед-Али 2 0.15
6. Блумберг Юхан 1 0.08
7. Ливерстам Фредрик 1 0.08
8. Сафиу Фатаву 1 0.08
9. Бьеркен Фритьоф 1 0.08
10. Йенссон Исак 1 0.08
11. Хоканссон Маттиас 0 0
12. Амин Симон 0 0
13. Йоханссон Хенрик 0 0
Хельсинборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван ден Хурк Антони 9 (1) 0.75
2. Ольсен Брандур 2 0.17
3. Люндберг Виктор 2 0.17
4. Аль-Хамлави Ассад 2 0.17
5. Лупер Вильгельм 1 0.08
6. Йенссон Расмус 1 0.08
7. Свенссон Макс 1 0.08
8. Ландгрен Андреас 0 0
9. Олссон Деннис 0 0
10. Бедварссон Бедвар 0 0

Карточки

Треллеборг
# Игрок      
1. Ливерстам Фредрик 4 0
2. Блумберг Юхан 4 0
3. Амин Симон 4 0
4. Петрович Петар 3 0
5. Тидеман Антон 2 0
6. Оффия Генри 2 0
7. Нильссон Хампус 1 0
8. Сёдерквист Монс 1 0
9. Хоканссон Маттиас 1 0
10. Бркич Харис 1 0
11. Дхайни Мухаммед-Али 1 0
Хельсинборг
# Игрок      
1. Ольсен Брандур 4 0
2. Лупер Вильгельм 4 0
3. Бедварссон Бедвар 2 1
4. Люндберг Виктор 2 0
5. Линдегор Андерс 2 0
6. Гранквист Андреас 1 0
7. Йенссон Расмус 1 0
8. Цука Рави 1 0
9. Геро Альхаджи 1 0
10. Мбо Ноэль 1 0
11. Крейда Владислав 1 0
12. Benjamin Acquah 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Треллеборг 15.79% (3) 31.58% (6) 5.26% (1) 10.53% (2) 15.79% (3) 21.05% (4)
 Хельсинборг 5.56% (1) 27.78% (5) 27.78% (5) 0 5.56% (1) 33.33% (6)

Предыдущие игры

Треллеборг Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Браге 0:1 Треллеборг Ландскруна 4:2 Треллеборг Треллеборг 2:1 Фалькенберг Вернаму 0:1 Треллеборг
Треллеборг 1:0 Сундсвалль Сирианска Эскильстуна 3:2 Треллеборг Треллеборг 0:1 Вестерос ГАИС 2:3 Треллеборг Треллеборг 1:1 Акрополис Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг Треллеборг 1:1 Эргрюте Васалунд 2:2 Треллеборг Треллеборг 2:1 Норрбю Хаммарбю 3:2 Треллеборг Мьельбю 2:0 Треллеборг Треллеборг 3:1 Лёдде Сириус 1:1 Треллеборг Эребру 0:1 Треллеборг Треллеборг 1:1 Броммапойкарна Броммапойкарна 1:1 Треллеборг
Хельсинборг Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Хельсинборг 4:0 Фалькенберг Хельсинборг 2:3 Вернаму Вестерос 0:4 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Акрополис
ГАИС 0:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Норрбю Хельсинборг 0:1 Эстер Браге 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Сирианска Эскильстуна Йёнчёпинг 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 4:1 Эргрюте Сундсвалль 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Хальмстад Хельсинборг 2:2 Мьельбю Хеккен 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Далкурд Гаусиод 1:1 Хельсинборг Гётеборг 0:0 Хельсинборг Эльфсборг 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Торнс

Последние игры между собой

Треллеборг: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 9
Хельсинборг: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 2
Хельсинборг 3:1 Треллеборг Товарищеские матчи Треллеборг 1:1 Хельсинборг Суперэттан Хельсинборг 1:0 Треллеборг Суперэттан Хельсинборг 1:0 Треллеборг Товарищеские матчи
Треллеборг 1:3 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 7:3 Треллеборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Треллеборг Шведский кубок Треллеборг 1:3 Хельсинборг Товарищеские матчи Хельсинборг 1:0 Треллеборг Аллсвенскан Треллеборг 0:0 Хельсинборг Аллсвенскан Треллеборг 4:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:2 Треллеборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:4 Треллеборг Товарищеские матчи Хельсинборг 1:1 Треллеборг Аллсвенскан Треллеборг 1:3 Хельсинборг Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 13 8 4 1 24 - 12 28
2. Норрбю Заявка 13 8 2 3 20 - 10 26
3. Вернаму Заявка 13 8 2 3 14 - 8 26
4. Треллеборг 0:0 Заявка 14 6 5 3 19 - 17 23
5. Хельсинборг 0:0 Заявка 13 6 4 3 19 - 9 22
6. Йёнчёпинг Заявка 13 6 3 4 20 - 13 21
7. Сундсвалль Заявка 13 6 2 5 17 - 14 20
8. Эстер Заявка 13 5 3 5 11 - 12 18
9. Сирианска Эскильстуна Заявка 13 5 3 5 15 - 10 18
10. ГАИС Заявка 13 4 2 7 11 - 16 14
11. Вестерос Заявка 13 3 5 5 10 - 17 14
12. Эргрюте Заявка 13 3 5 5 13 - 19 14
13. Браге Заявка 13 3 3 7 11 - 15 12
14. Акрополис Заявка 13 2 5 6 10 - 20 11
15. Васалунд Заявка 12 3 1 8 14 - 23 10
16. Фалькенберг Заявка 13 3 1 9 12 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 8 6 2 0 15 - 6 20
2. Вернаму Заявка 7 6 0 1 8 - 2 18
3. Сирианска Эскильстуна Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
4. Йёнчёпинг Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
5. Сундсвалль Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
6. Норрбю Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
7. Хельсинборг 0:0 Заявка 7 4 0 3 12 - 7 12
8. Треллеборг 0:0 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
9. Эстер Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
10. Вестерос Заявка 7 2 4 1 6 - 8 10
11. Акрополис Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
12. Васалунд Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
13. ГАИС Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
14. Фалькенберг Заявка 6 2 0 4 7 - 13 6
15. Эргрюте Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
16. Браге Заявка 6 1 1 4 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрбю Заявка 7 4 1 2 9 - 5 13
2. Треллеборг 0:0 Заявка 7 3 2 2 12 - 12 11
3. Хельсинборг 0:0 Заявка 6 2 4 0 7 - 2 10
4. Ландскруна Заявка 5 2 2 1 9 - 6 8
5. Вернаму Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
6. Эргрюте Заявка 7 2 2 3 9 - 14 8
7. Браге Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
8. Йёнчёпинг Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
9. Сундсвалль Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
10. ГАИС Заявка 6 2 1 3 3 - 4 7
11. Эстер Заявка 6 2 1 3 4 - 6 7
12. Фалькенберг Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
13. Вестерос Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
14. Акрополис Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
15. Васалунд Заявка 7 1 0 6 10 - 17 3
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 6 0 1 5 1 - 7 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 9 1 0
2. Эргрюте Зелькович Айдин 8 0 0
3. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 7 0 0
4. Норрбю Вукоевич Диян 6 2 3
5. Йёнчёпинг Омонди Эрик 5 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
2. Вестерос Троне Филип 6 0
3. Фалькенберг Адриан Самуэль 6 0
4. Вернаму Виндехолл Чарли 5 0
5. Васалунд Траоре Маи 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Треллеборг
Ничья
Хельсинборг
2.95
3.30
2.52
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Треллеборг 0:0 Хельсинборг онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19500  Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 2020  Отзывы (1) Обзор Играть
8 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
10 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
11 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 