Швеция: Суперэттан 2021
Треллеборг
2:0
Конец матча
Хельсинборг
1:0
46' ГолОффия Генри
2:0
59' ГолБьеркен Фритьоф
62' Желтая карточкаBenjamin Acquah
69' Желтая карточкаЦука Рави
76' Желтая карточкаБлумберг Юхан
17
Йенссон
Исак
26
Бркич
Харис
18
Оффия
Генри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Йенссон ИсакЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Бркич ХарисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Оффия ГенриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
-
10 Сафиу ФатавуНападающий
-
Главный тренер: Kristian Haynes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Веберг ЧарлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Adam Kaied
-
Главный тренер: Йорген Леннартсон
Ход матча
46'
1:0
59'
2:0
62'
69'
76'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Петрович Петар
|5
|0.36
|2.
|Бркич Харис
|3
|0.21
|3.
|Оффия Генри
|3
|0.21
|4.
|Косица Дзенис
|2
|0.14
|5.
|Бьеркен Фритьоф
|2
|0.14
|6.
|Дхайни Мухаммед-Али
|2
|0.14
|7.
|Блумберг Юхан
|1
|0.07
|8.
|Ливерстам Фредрик
|1
|0.07
|9.
|Сафиу Фатаву
|1
|0.07
|10.
|Йенссон Исак
|1
|0.07
|11.
|Хоканссон Маттиас
|0
|0
|12.
|Амин Симон
|0
|0
|13.
|Йоханссон Хенрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван ден Хурк Антони
|9 (1)
|0.69
|2.
|Ольсен Брандур
|2
|0.15
|3.
|Люндберг Виктор
|2
|0.15
|4.
|Аль-Хамлави Ассад
|2
|0.15
|5.
|Лупер Вильгельм
|1
|0.08
|6.
|Йенссон Расмус
|1
|0.08
|7.
|Свенссон Макс
|1
|0.08
|8.
|Ландгрен Андреас
|0
|0
|9.
|Олссон Деннис
|0
|0
|10.
|Бедварссон Бедвар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Блумберг Юхан
|5
|0
|2.
|Ливерстам Фредрик
|4
|0
|3.
|Амин Симон
|4
|0
|4.
|Петрович Петар
|3
|0
|5.
|Тидеман Антон
|2
|0
|6.
|Оффия Генри
|2
|0
|7.
|Нильссон Хампус
|1
|0
|8.
|Сёдерквист Монс
|1
|0
|9.
|Хоканссон Маттиас
|1
|0
|10.
|Бркич Харис
|1
|0
|11.
|Дхайни Мухаммед-Али
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ольсен Брандур
|4
|0
|2.
|Лупер Вильгельм
|4
|0
|3.
|Бедварссон Бедвар
|2
|1
|4.
|Люндберг Виктор
|2
|0
|5.
|Линдегор Андерс
|2
|0
|6.
|Цука Рави
|2
|0
|7.
|Benjamin Acquah
|2
|0
|8.
|Гранквист Андреас
|1
|0
|9.
|Йенссон Расмус
|1
|0
|10.
|Геро Альхаджи
|1
|0
|11.
|Мбо Ноэль
|1
|0
|12.
|Крейда Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Треллеборг
|14.29% (3)
|28.57% (6)
|4.76% (1)
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|Хельсинборг
|5.56% (1)
|27.78% (5)
|27.78% (5)
|0
|5.56% (1)
|33.33% (6)
Предыдущие игры
Треллеборг Последние 20 матчей: +9 =6 -5Браге 0:1 Треллеборг Ландскруна 4:2 Треллеборг Треллеборг 2:1 Фалькенберг Вернаму 0:1 Треллеборг
Треллеборг 1:0 Сундсвалль Сирианска Эскильстуна 3:2 Треллеборг Треллеборг 0:1 Вестерос ГАИС 2:3 Треллеборг Треллеборг 1:1 Акрополис Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг Треллеборг 1:1 Эргрюте Васалунд 2:2 Треллеборг Треллеборг 2:1 Норрбю Хаммарбю 3:2 Треллеборг Мьельбю 2:0 Треллеборг Треллеборг 3:1 Лёдде Сириус 1:1 Треллеборг Эребру 0:1 Треллеборг Треллеборг 1:1 Броммапойкарна Броммапойкарна 1:1 Треллеборг
Хельсинборг Последние 20 матчей: +7 =8 -5Хельсинборг 4:0 Фалькенберг Хельсинборг 2:3 Вернаму Вестерос 0:4 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Акрополис
ГАИС 0:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Норрбю Хельсинборг 0:1 Эстер Браге 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Сирианска Эскильстуна Йёнчёпинг 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 4:1 Эргрюте Сундсвалль 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Хальмстад Хельсинборг 2:2 Мьельбю Хеккен 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Далкурд Гаусиод 1:1 Хельсинборг Гётеборг 0:0 Хельсинборг Эльфсборг 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Торнс
Последние игры между собой
Треллеборг: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 9
Хельсинборг: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 2
Треллеборг 1:3 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 7:3 Треллеборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Треллеборг Шведский кубок Треллеборг 1:3 Хельсинборг Товарищеские матчи Хельсинборг 1:0 Треллеборг Аллсвенскан Треллеборг 0:0 Хельсинборг Аллсвенскан Треллеборг 4:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:2 Треллеборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:4 Треллеборг Товарищеские матчи Хельсинборг 1:1 Треллеборг Аллсвенскан Треллеборг 1:3 Хельсинборг Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|24 - 12
|28
|2.
|Норрбю
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 10
|26
|3.
|Вернаму
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|14 - 8
|26
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 17
|25
|5.
|Хельсинборг
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 11
|21
|6.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 13
|21
|7.
|Сундсвалль
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 14
|20
|8.
|Эстер
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 12
|18
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 14
|18
|10.
|ГАИС
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|11 - 16
|14
|11.
|Вестерос
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 17
|14
|12.
|Эргрюте
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 19
|14
|13.
|Васалунд
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|18 - 25
|13
|14.
|Браге
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 15
|12
|15.
|Акрополис
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|10 - 20
|11
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|12 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|15 - 6
|20
|2.
|Вернаму
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|8 - 2
|18
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|5.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|7.
|Норрбю
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 7
|12
|9.
|Эстер
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|10.
|Вестерос
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|6 - 8
|10
|11.
|Васалунд
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|12.
|Акрополис
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|13.
|ГАИС
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 13
|6
|15.
|Эргрюте
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|16.
|Браге
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрбю
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|2.
|Треллеборг
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 4
|9
|4.
|Ландскруна
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|5.
|Вернаму
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|6.
|Эргрюте
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|7.
|Браге
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|8.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|9.
|Сундсвалль
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|10.
|ГАИС
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 4
|7
|11.
|Эстер
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|12.
|Фалькенберг
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|13.
|Вестерос
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|14.
|Акрополис
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|15.
|Васалунд
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|10 - 17
|3
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 11
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|9
|1
|0
|2.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|8
|0
|0
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|8
|0
|0
|4.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|6
|2
|3
|5.
|Йёнчёпинг
|Омонди Эрик
|5
|1
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|2.
|Вестерос
|Троне Филип
|6
|0
|3.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|6
|0
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Лушаку Исмет
|4
|1
|5.
|Треллеборг
|Блумберг Юхан
|5
|0