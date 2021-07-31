США: МЛС 2021
Сиэтл Саундерс
0:0
Первый тайм: 32'
Стадион: Lumen Field
Сан-Хосе Эрткуэйкс
28
Гомес
Еймар
27
О'Нил
Шейн
22
Роу
Келин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Защитник
-
22 Роу КелинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
- Нападающий
-
17 Брюин УиллНападающий
-
-
-
73 Obed Vargas
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Натан РафаэлЗащитник
- Защитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
44 Кауэлл КейдНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Даниель ВегаВратарь
- Защитник
-
19 Хаджи СиадПолузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Риос АндресНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Matias Almeyda
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Руидиас Рауль
|11 (2)
|0.65
|2.
|Смит Брэд
|3
|0.18
|3.
|Монтеро Фреди
|3
|0.18
|4.
|Ролдан Кристиан
|2
|0.12
|5.
|Joao Paulo I
|1
|0.06
|6.
|Рольдан Александер
|1
|0.06
|7.
|Медранда Джимми
|1
|0.06
|8.
|Роу Келин
|1
|0.06
|9.
|Гомес Еймар
|1
|0.06
|10.
|Арреага Хавьер
|1
|0.06
|11.
|Брюин Уилл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кауэлл Кейд
|4
|0.25
|2.
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|3
|0.19
|3.
|Вондоловски Крис
|2
|0.13
|4.
|Юилл Джексон
|2
|0.13
|5.
|Эспиноса Кристиан
|1
|0.06
|6.
|Натан Рафаэл
|1
|0.06
|7.
|Марье Поль
|1
|0.06
|8.
|Киканович Бенджамин
|1
|0.06
|9.
|Аланис Освальдо
|1 (1)
|0.06
|10.
|Салинас Ши
|0
|0
|11.
|Фьерро Карлос
|0
|0
|12.
|Бисон Таннер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Арреага Хавьер
|5
|0
|2.
|Гомес Еймар
|4
|0
|3.
|Руидиас Рауль
|3
|0
|4.
|Joao Paulo I
|3
|0
|5.
|Лейва Дэнни
|3
|0
|6.
|Толо Нуху
|2
|0
|7.
|Рольдан Александер
|2
|0
|8.
|Фрай Стефан
|1
|0
|9.
|О'Нил Шейн
|1
|0
|10.
|Ролдан Кристиан
|1
|0
|11.
|Делем Жорди
|1
|0
|12.
|Доббелер Итан
|1
|0
|13.
|Samuel Adeniran
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ремеди Эрик
|7
|0
|2.
|Жудсон
|4
|1
|3.
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|5
|0
|4.
|Эспиноса Кристиан
|4
|0
|5.
|Вондоловски Крис
|2
|1
|6.
|Фьерро Карлос
|1
|1
|7.
|Риос Андрес
|2
|0
|8.
|Натан Рафаэл
|2
|0
|9.
|Марье Поль
|2
|0
|10.
|Салинас Ши
|1
|0
|11.
|Юнгвирт Флориан
|1
|0
|12.
|Luciano Andres Abecasis
|1
|0
|13.
|Аланис Освальдо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сиэтл Саундерс
|4% (1)
|12% (3)
|12% (3)
|24% (6)
|28% (7)
|20% (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|25% (4)
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|31.25% (5)
Предыдущие игры
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +12 =5 -3Сиэтл Саундерс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Остин 0:1 Сиэтл Саундерс Миннесота Юнайтед 1:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:0 Хьюстон Динамо
Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:2 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:0 Остин Сиэтл Саундерс 1:1 Атланта Юнайтед Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 1:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 4:0 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 3:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:2 Миннесота Юнайтед Сиэтл Саундерс 1:0 Даллас Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +5 =5 -10Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Миннесота Юнайтед 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Остин 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Ди Си Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Даллас Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 3:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Реал Солт-Лейк Ванкувер Уайткэпс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Последние игры между собой
Сиэтл Саундерс: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сиэтл Саундерс Открытый Кубок Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сиэтл Саундерс 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Открытый Кубок
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|30 - 19
|33
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 21
|28
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|30 - 16
|26
|4.
|Нэшвилл
|Заявка
|15
|6
|8
|1
|24 - 14
|26
|5.
|Коламбус Кру
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|17 - 16
|24
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 18
|22
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|21 - 18
|20
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 17
|18
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|16 - 21
|14
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 29
|13
|11.
|Торонто
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 32
|13
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 27
|12
|13.
|Интер Майами
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|17
|9
|6
|2
|25 - 12
|33
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 17
|30
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|27 - 27
|28
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 16
|24
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 16
|24
|6.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 19
|23
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 19
|22
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|24 - 16
|20
|9.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|19 - 26
|19
|10.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|15
|3
|8
|4
|17 - 20
|17
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0 Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 25
|15
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 25
|14
|13.
|Даллас
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 23
|14
|14.
|Остин
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 15
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 10
|23
|2.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|22 - 8
|19
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|14 - 8
|18
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|5.
|Коламбус Кру
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 4
|15
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 9
|14
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|9.
|Чикаго Файр
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 14
|12
|10.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|Торонто
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 17
|2
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 7
|19
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|8
|5
|3
|0
|16 - 8
|18
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|16 - 9
|18
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|5.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 6
|16
|6.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|7.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 6
|15
|8.
|Даллас
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|16 - 8
|14
|9.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 9
|13
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 6
|12
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 12
|7
|14.
|Остин
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 11
|15
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|3.
|Цинциннати
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 20
|11
|4.
|Коламбус Кру
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|6.
|Торонто
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 23
|7
|7.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|8.
|Интер Майами
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 14
|5
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|11.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|8 - 14
|5
|12.
|Нэшвилл
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 13
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 9
|12
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 10
|11
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 18
|10
|5.
|Остин
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0 Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 13
|8
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|9.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|10.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|9
|0
|5
|4
|8 - 14
|5
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|10 - 17
|4
|13.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
|14.
|Даллас
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|2 - 15
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|11
|2
|0
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|10
|0
|1
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|9
|0
|3
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|9
|0
|2
|5.
|Орландо Сити
|Нани Луиш
|8
|2
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|8
|0
|2.
|Интер Майами
|Грегоре
|6
|1
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|7
|0
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|7
|0
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|6
|0