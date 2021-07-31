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США: МЛС 2021

2021
Сиэтл Саундерс
0:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0' 32'
30
Кливленд
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
3
Арреага
Хавьер
27
О'Нил
Шейн
94
Медранда
Джимми
22
Роу
Келин
6
Joao
Paulo
I
84
Атенсио
Джошуа
21
Reed
Baker-Whiting
9
Руидиас
Рауль
1
Марцинковски
Джеймс
13
Натан
Рафаэл
4
Аланис
Освальдо
15
Бисон
Таннер
2
Luciano
Andres
Abecasis
23
Юнгвирт
Флориан
93
Жудсон
6
Салинас
Ши
9
Лопес
Хавьер-Эдуардо
44
Кауэлл
Кейд
10
Эспиноса
Кристиан
Сиэтл Саундерс
5-4-1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Руидиас Рауль 11 (2) 0.65
2. Смит Брэд 3 0.18
3. Монтеро Фреди 3 0.18
4. Ролдан Кристиан 2 0.12
5. Joao Paulo I 1 0.06
6. Рольдан Александер 1 0.06
7. Медранда Джимми 1 0.06
8. Роу Келин 1 0.06
9. Гомес Еймар 1 0.06
10. Арреага Хавьер 1 0.06
11. Брюин Уилл 0 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кауэлл Кейд 4 0.25
2. Лопес Хавьер-Эдуардо 3 0.19
3. Вондоловски Крис 2 0.13
4. Юилл Джексон 2 0.13
5. Эспиноса Кристиан 1 0.06
6. Натан Рафаэл 1 0.06
7. Марье Поль 1 0.06
8. Киканович Бенджамин 1 0.06
9. Аланис Освальдо 1 (1) 0.06
10. Салинас Ши 0 0
11. Фьерро Карлос 0 0
12. Бисон Таннер 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
# Игрок      
1. Арреага Хавьер 5 0
2. Гомес Еймар 4 0
3. Руидиас Рауль 3 0
4. Joao Paulo I 3 0
5. Лейва Дэнни 3 0
6. Толо Нуху 2 0
7. Рольдан Александер 2 0
8. Фрай Стефан 1 0
9. О'Нил Шейн 1 0
10. Ролдан Кристиан 1 0
11. Делем Жорди 1 0
12. Доббелер Итан 1 0
13. Samuel Adeniran 1 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
# Игрок      
1. Ремеди Эрик 7 0
2. Жудсон 4 1
3. Лопес Хавьер-Эдуардо 5 0
4. Эспиноса Кристиан 4 0
5. Вондоловски Крис 2 1
6. Фьерро Карлос 1 1
7. Риос Андрес 2 0
8. Натан Рафаэл 2 0
9. Марье Поль 2 0
10. Салинас Ши 1 0
11. Юнгвирт Флориан 1 0
12. Luciano Andres Abecasis 1 0
13. Аланис Освальдо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сиэтл Саундерс 4% (1) 12% (3) 12% (3) 24% (6) 28% (7) 20% (5)
 Сан-Хосе Эрткуэйкс 25% (4) 6.25% (1) 12.5% (2) 18.75% (3) 6.25% (1) 31.25% (5)

Предыдущие игры

Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Сиэтл Саундерс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Остин 0:1 Сиэтл Саундерс Миннесота Юнайтед 1:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:0 Хьюстон Динамо
Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:2 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:0 Остин Сиэтл Саундерс 1:1 Атланта Юнайтед Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 1:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 4:0 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 3:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:2 Миннесота Юнайтед Сиэтл Саундерс 1:0 Даллас Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Миннесота Юнайтед 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Остин 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Ди Си Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Даллас Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 3:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Реал Солт-Лейк Ванкувер Уайткэпс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс

Последние игры между собой

Сиэтл Саундерс: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 7:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сиэтл Саундерс Открытый Кубок Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сиэтл Саундерс 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Открытый Кубок

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 16 10 3 3 30 - 19 33
2. Орландо Сити Заявка 16 8 4 4 26 - 21 28
3. Нью-Йорк Сити Заявка 15 8 2 5 30 - 16 26
4. Нэшвилл Заявка 15 6 8 1 24 - 14 26
5. Коламбус Кру Заявка 16 6 6 4 17 - 16 24
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 15 6 4 5 20 - 18 22
7. Ди Си Юнайтед Заявка 15 6 2 7 21 - 18 20
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 14 5 3 6 18 - 17 18
9. Атланта Юнайтед Заявка 16 2 8 6 16 - 21 14
10. Цинциннати Заявка 14 3 4 7 17 - 29 13
11. Торонто Заявка 15 3 4 8 20 - 32 13
12. Чикаго Файр Заявка 15 3 3 9 17 - 27 12
13. Интер Майами Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 17 9 6 2 25 - 12 33
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 15 9 3 3 28 - 17 30
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 16 9 1 6 27 - 27 28
4. Колорадо Рэпидс Заявка 14 7 3 4 21 - 16 24
5. Филадельфия Юнион Заявка 16 6 6 4 20 - 16 24
6. Лос-Анджелес Заявка 16 6 5 5 22 - 19 23
7. Миннесота Юнайтед Заявка 15 6 4 5 17 - 19 22
8. Реал Солт-Лейк Заявка 14 5 5 4 24 - 16 20
9. Портленд Тимберс Заявка 15 6 1 8 19 - 26 19
10. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 15 3 8 4 17 - 20 17
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Заявка 16 3 6 7 17 - 25 15
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 15 3 5 7 16 - 25 14
13. Даллас Заявка 15 3 5 7 18 - 23 14
14. Остин Заявка 14 3 4 7 10 - 15 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл Заявка 11 6 5 0 22 - 10 23
2. Нью-Йорк Сити Заявка 9 6 1 2 22 - 8 19
3. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 7 6 0 1 14 - 8 18
4. Орландо Сити Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
5. Коламбус Кру Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
6. Ди Си Юнайтед Заявка 7 5 0 2 12 - 4 15
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 7 4 2 1 13 - 9 14
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
9. Чикаго Файр Заявка 10 3 3 4 15 - 14 12
10. Атланта Юнайтед Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11. Торонто Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
12. Интер Майами Заявка 7 0 2 5 5 - 17 2
13. Цинциннати Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 10 5 4 1 17 - 7 19
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 8 5 3 0 16 - 8 18
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 8 6 0 2 16 - 9 18
4. Колорадо Рэпидс Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
5. Миннесота Юнайтед Заявка 8 5 1 2 10 - 6 16
6. Лос-Анджелес Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
7. Портленд Тимберс Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
8. Даллас Заявка 8 3 5 0 16 - 8 14
9. Филадельфия Юнион Заявка 7 4 1 2 9 - 6 13
10. Реал Солт-Лейк Заявка 9 3 4 2 14 - 9 13
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 6 3 3 0 9 - 6 12
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 7 3 1 3 6 - 8 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Заявка 7 2 1 4 10 - 12 7
14. Остин Заявка 5 1 2 2 4 - 4 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 9 4 3 2 16 - 11 15
2. Орландо Сити Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
3. Цинциннати Заявка 9 3 2 4 12 - 20 11
4. Коламбус Кру Заявка 9 2 3 4 6 - 11 9
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
6. Торонто Заявка 9 2 1 6 12 - 23 7
7. Нью-Йорк Сити Заявка 6 2 1 3 8 - 8 7
8. Интер Майами Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
9. Ди Си Юнайтед Заявка 8 1 2 5 9 - 14 5
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
11. Атланта Юнайтед Заявка 9 0 5 4 8 - 14 5
12. Нэшвилл Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
13. Чикаго Файр Заявка 5 0 0 5 2 - 13 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс 0:0 Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 7 4 0 3 12 - 9 12
3. Филадельфия Юнион Заявка 9 2 5 2 11 - 10 11
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 8 3 1 4 11 - 18 10
5. Остин Заявка 9 2 2 5 6 - 11 8
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Заявка 9 1 5 3 7 - 13 8
7. Лос-Анджелес Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
8. Реал Солт-Лейк Заявка 5 2 1 2 10 - 7 7
9. Колорадо Рэпидс Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
10. Миннесота Юнайтед Заявка 7 1 3 3 7 - 13 6
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 9 0 5 4 8 - 14 5
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 0 4 4 10 - 17 4
13. Портленд Тимберс Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4
14. Даллас Заявка 7 0 0 7 2 - 15 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 11 2 0
2. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 10 0 1
3. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 9 0 3
4. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 9 0 2
5. Орландо Сити Нани Луиш 8 2 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 8 0
2. Интер Майами Грегоре 6 1
3. Интер Майами Пирес Леандро 7 0
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 7 0
5. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 6 0
Весь список
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    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сиэтл Саундерс
Ничья
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1.88
3.94
5.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс онлайн




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