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США: МЛС 2021

2021
Цинциннати
0:0
Второй тайм: 54'

Стадион:
Ди Си Юнайтед
0'
15' Желтая карточка
Морено Хуниор
36' Желтая карточка
Гайаю Джозеф-Клод
41' Желтая карточка
Мора Хосеф
52' Красная карточка
Ньеман Моузес
54'
25
Фермеер
Кеннет
14
Хагглунд
Ник
12
Кэмерон
Джефф
5
Вальесилья
Эксон
18
Матаррита
Рональд
8
Крус
Аллан
7
Кубо
Юя
31
Барреаль
Альваро
11
Акоста
Лусиано
13
Гайаю
Джозеф-Клод
9
Brenner
da
Silva
24
Хамид
Билл
14
Найяр
Энди
15
Бирнбом
Стив
93
Альфаро
Тони
31
Грессель
Юлиан
5
Морено
Хуниор
27
Ньеман
Моузес
28
Мора
Хосеф
12
Drew
Skundrich
29
Рейна
Йорди
30
Паредес
Кевин
Цинциннати
4-2-3-1
Ди Си Юнайтед
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Акоста Лусиано 4 0.27
2. Барреаль Альваро 3 0.2
3. Brenner da Silva 3 (1) 0.2
4. Вальесилья Эксон 2 0.13
5. Медунянин Харис 1 0.07
6. Кастильо Эдгар 1 0.07
7. Локадия Юрген 1 0.07
8. Хагглунд Ник 1 0.07
9. Крус Аллан 1 0.07
10. Матаррита Рональд 0 0
11. Кэмерон Джефф 0 0
12. Атанга Исаак 0 0
13. Васкес Брэндон 0 0
Ди Си Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Камара Ола 7 (2) 0.44
2. Арриола Пол 2 0.13
3. Асад Ямиль 2 (1) 0.13
4. Nigel Robertha 2 0.13
5. Паредес Кевин 2 0.13
6. Флорес Эдисон 1 0.06
7. Каноуз Расселл 1 0.06
8. Йоу Гриффин 1 0.06
9. Хайнс-Айк Брендан 1 0.06
10. Альфаро Тони 1 0.06
11. Найяр Энди 0 0
12. Грессель Юлиан 0 0
13. Морено Хуниор 0 0
14. Перес Эдриен 0 0
15. Рейна Йорди 0 0
16. Ньеман Моузес 0 0

Карточки

Цинциннати
# Игрок      
1. Кубо Юя 5 0
2. Вальесилья Эксон 5 0
3. Станко Калеб 4 0
4. Кэмерон Джефф 3 0
5. Крус Аллан 3 0
6. Кастильо Эдгар 2 0
7. Гайаю Джозеф-Клод 2 0
8. Акоста Лусиано 2 0
9. Матаррита Рональд 2 0
10. Brenner da Silva 2 0
11. Барреаль Альваро 2 0
12. Харрис Кельвин 2 0
13. Фермеер Кеннет 1 0
14. Мокоджо Камохело 1 0
15. Васкес Брэндон 1 0
Ди Си Юнайтед
# Игрок      
1. Хайнс-Айк Брендан 4 0
2. Найяр Энди 3 0
3. Брийян Фредерик 3 0
4. Грессель Юлиан 3 0
5. Альфаро Тони 3 0
6. Паредес Кевин 3 0
7. Мора Хосеф 2 0
8. Морено Хуниор 2 0
9. Асад Ямиль 2 0
10. Ньеман Моузес 2 0
11. Хамид Билл 1 0
12. Рейна Йорди 1 0
13. Арриола Пол 1 0
14. Каноуз Расселл 1 0
15. Nigel Robertha 1 0
16. Drew Skundrich 1 0
17. Фелипе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Цинциннати 41.18% (7) 5.88% (1) 5.88% (1) 17.65% (3) 17.65% (3) 11.76% (2)
 Ди Си Юнайтед 25% (5) 10% (2) 15% (3) 5% (1) 15% (3) 30% (6)

Предыдущие игры

Цинциннати Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Нэшвилл 3:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Атланта Юнайтед Клёб де Фут Монреаль 5:4 Цинциннати Цинциннати 2:2 Коламбус Кру
Хьюстон Динамо 1:1 Цинциннати Торонто 0:2 Цинциннати Чикаго Файр 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Колорадо Рэпидс Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати Цинциннати 2:3 Интер Майами Орландо Сити 3:0 Цинциннати Нью-Йорк Сити 5:0 Цинциннати Нэшвилл 2:2 Цинциннати Интер Майами 2:1 Цинциннати Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати Цинциннати 0:1 Спортинг Канзас-Сити Цинциннати 0:1 Миннесота Юнайтед Цинциннати 1:2 Ди Си Юнайтед Цинциннати 2:1 Коламбус Кру
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр 2:2 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 2:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 7:1 Торонто
Нью-Йорк Сити 2:1 Ди Си Юнайтед Клёб де Фут Монреаль 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:0 Интер Майами Интер Майами 0:3 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 0:1 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Чикаго Файр Коламбус Кру 3:1 Ди Си Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Ди Си Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Ди Си Юнайтед 2:3 Клёб де Фут Монреаль Нью-Инглэнд Революшн 4:3 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 1:2 Ди Си Юнайтед Цинциннати 1:2 Ди Си Юнайтед

Последние игры между собой

Цинциннати: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Ди Си Юнайтед: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Цинциннати 1:2 Ди Си Юнайтед МЛС Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати МЛС Цинциннати 1:4 Ди Си Юнайтед МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 17 11 3 3 33 - 21 36
2. Орландо Сити Заявка 16 8 4 4 26 - 21 28
3. Нью-Йорк Сити Заявка 15 8 2 5 30 - 16 26
4. Нэшвилл Заявка 15 6 8 1 24 - 14 26
5. Клёб де Фут Монреаль 1:0 Заявка 16 7 4 5 21 - 18 25
6. Коламбус Кру Заявка 16 6 6 4 17 - 16 24
7. Ди Си Юнайтед 0:0 Заявка 16 6 3 7 21 - 18 21
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 15 5 3 7 20 - 20 18
9. Атланта Юнайтед Заявка 16 2 8 6 16 - 21 14
10. Цинциннати 0:0 Заявка 15 3 5 7 17 - 29 14
11. Торонто Заявка 15 3 4 8 20 - 32 13
12. Чикаго Файр Заявка 15 3 3 9 17 - 27 12
13. Интер Майами 0:1 Заявка 14 2 3 9 10 - 24 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 17 9 5 3 25 - 13 32
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 16 9 3 4 28 - 18 30
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 16 9 1 6 27 - 27 28
4. Колорадо Рэпидс Заявка 14 7 3 4 21 - 16 24
5. Филадельфия Юнион Заявка 16 6 6 4 20 - 16 24
6. Лос-Анджелес Заявка 16 6 5 5 22 - 19 23
7. Миннесота Юнайтед Заявка 15 6 4 5 17 - 19 22
8. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 15 5 6 4 24 - 16 21
9. Портленд Тимберс Заявка 15 6 1 8 19 - 26 19
10. Хьюстон Динамо 0:0 Заявка 16 3 9 4 17 - 20 18
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 16 4 5 7 18 - 25 17
12. Даллас 1:0 Заявка 16 4 5 7 19 - 23 17
13. Ванкувер Уайткэпс Заявка 15 3 5 7 16 - 25 14
14. Остин Заявка 14 3 4 7 10 - 15 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл Заявка 11 6 5 0 22 - 10 23
2. Нью-Йорк Сити Заявка 9 6 1 2 22 - 8 19
3. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 7 6 0 1 14 - 8 18
4. Орландо Сити Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
5. Коламбус Кру Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
6. Ди Си Юнайтед 0:0 Заявка 7 5 0 2 12 - 4 15
7. Клёб де Фут Монреаль 1:0 Заявка 7 4 2 1 13 - 9 14
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
9. Чикаго Файр Заявка 10 3 3 4 15 - 14 12
10. Атланта Юнайтед Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11. Торонто Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
12. Цинциннати 0:0 Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3
13. Интер Майами 0:1 Заявка 8 0 2 6 5 - 18 2

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 9 5 3 1 16 - 9 18
2. Сиэтл Саундерс Заявка 10 5 3 2 17 - 8 18
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 8 6 0 2 16 - 9 18
4. Колорадо Рэпидс Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
5. Миннесота Юнайтед Заявка 8 5 1 2 10 - 6 16
6. Лос-Анджелес Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
7. Портленд Тимберс Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
8. Даллас 1:0 Заявка 8 3 5 0 16 - 8 14
9. Филадельфия Юнион Заявка 7 4 1 2 9 - 6 13
10. Хьюстон Динамо 0:0 Заявка 7 3 4 0 9 - 6 13
11. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 9 3 4 2 14 - 9 13
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 7 3 1 3 6 - 8 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 7 2 1 4 10 - 12 7
14. Остин Заявка 5 1 2 2 4 - 4 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 10 5 3 2 19 - 13 18
2. Орландо Сити Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
3. Цинциннати 0:0 Заявка 9 3 2 4 12 - 20 11
4. Клёб де Фут Монреаль 1:0 Заявка 9 3 2 4 8 - 9 11
5. Коламбус Кру Заявка 9 2 3 4 6 - 11 9
6. Торонто Заявка 9 2 1 6 12 - 23 7
7. Нью-Йорк Сити Заявка 6 2 1 3 8 - 8 7
8. Интер Майами 0:1 Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
9. Ди Си Юнайтед 0:0 Заявка 9 1 3 5 9 - 14 6
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
11. Атланта Юнайтед Заявка 9 0 5 4 8 - 14 5
12. Нэшвилл Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
13. Чикаго Файр Заявка 5 0 0 5 2 - 13 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 7 4 0 3 12 - 9 12
3. Филадельфия Юнион Заявка 9 2 5 2 11 - 10 11
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 8 3 1 4 11 - 18 10
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 9 2 4 3 8 - 13 10
6. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 6 2 2 2 10 - 7 8
7. Остин Заявка 9 2 2 5 6 - 11 8
8. Лос-Анджелес Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
9. Колорадо Рэпидс Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
10. Миннесота Юнайтед Заявка 7 1 3 3 7 - 13 6
11. Хьюстон Динамо 0:0 Заявка 9 0 5 4 8 - 14 5
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 0 4 4 10 - 17 4
13. Портленд Тимберс Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4
14. Даллас 1:0 Заявка 8 1 0 7 3 - 15 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 11 2 0
2. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 10 0 2
3. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 10 0 1
4. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 9 0 3
5. Орландо Сити Нани Луиш 8 2 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 8 0
2. Интер Майами Грегоре 6 1
3. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 0
4. Интер Майами Пирес Леандро 7 0
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 7 0
Весь список
  • Второй тайм
  • 52'
    УДАЛЕНИЕ! - Moses Nyeman увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Мора Хосеф получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Гайаю Джозеф-Клод получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Морено Хуниор получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Moses Nyeman бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Цинциннати
Ничья
Ди Си Юнайтед
2.79
3.40
3.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед онлайн




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