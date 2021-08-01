США: МЛС 2021
Хьюстон Динамо
0:0
Первый тайм: 14'
Стадион: BBVA Stadium
Реал Солт-Лейк
29
Джункуа
Сэм
14
Корона
Джо
24
Серен
Дарвин
22
Вера
Матиас
18
Макмат
Зак
22
Эррера
Аарон
15
Глэд
Джастин
16
Чанг
Майкель
13
Беслер
Ник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
-
14 Корона ДжоПолузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
-
22 Вера МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Джонс ДеррикПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Боньек ОскарПолузащитник
-
19 Пашер ТайлерНападающий
-
12 Бэрд КориНападающий
-
30 Ian Hoffmann
-
Главный тренер: Рамос Таб
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
-
22 Эррера АаронЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
-
13 Беслер НикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
51 Путна ЭндрюВратарь
-
20 Холт ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Луис ЭвертонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рубин РубиоНападающий
-
Главный тренер: Freddy Juarez
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Урути Максимилиано
|6
|0.38
|2.
|Пашер Тайлер
|3
|0.19
|3.
|Пико Фабрис
|2 (1)
|0.13
|4.
|Вера Матиас
|2
|0.13
|5.
|Родригес Мемо
|2
|0.13
|6.
|Кристиан Рамирез
|1
|0.06
|7.
|Фигероа Мэйнор
|0
|0
|8.
|Корона Джо
|0
|0
|9.
|Лундквист Адам
|0
|0
|10.
|Джонс Деррик
|0
|0
|11.
|Джункуа Сэм
|0
|0
|12.
|Баямич Матео
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крейлах Дамир
|7
|0.47
|2.
|Рубин Рубио
|5
|0.33
|3.
|Руснак Альберт
|3 (2)
|0.2
|4.
|Джулио Андерсон
|3
|0.2
|5.
|Эррера Аарон
|1
|0.07
|6.
|Вуд Бобби
|1
|0.07
|7.
|Глэд Джастин
|1
|0.07
|8.
|Чанг Майкель
|1
|0.07
|9.
|Холт Эрик
|1
|0.07
|10.
|Мерам Джастин
|0
|0
|11.
|Броди Эндрю
|0
|0
|12.
|Луис Эвертон
|0
|0
|13.
|Беслер Ник
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пико Фабрис
|8
|0
|2.
|Вера Матиас
|6
|0
|3.
|Корона Джо
|3
|0
|4.
|Урути Максимилиано
|3
|0
|5.
|Боньек Оскар
|3
|0
|6.
|Джонс Деррик
|3
|0
|7.
|Фигероа Мэйнор
|2
|0
|8.
|Валентин Зарек
|2
|0
|9.
|Паркер Тим
|2
|0
|10.
|Серен Дарвин
|1
|0
|11.
|Родригес Мемо
|1
|0
|12.
|Хадебе Тинейдж
|1
|0
|13.
|Джункуа Сэм
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Крейлах Дамир
|4
|0
|2.
|Руис Пабло
|4
|0
|3.
|Мерам Джастин
|3
|0
|4.
|Глэд Джастин
|3
|0
|5.
|Луис Эвертон
|3
|0
|6.
|Эррера Аарон
|3
|0
|7.
|Руснак Альберт
|2
|0
|8.
|Беслер Ник
|2
|0
|9.
|Сильва Марсело
|1
|0
|10.
|Морган Эштон
|1
|0
|11.
|Тоя Донни
|1
|0
|12.
|Чанг Майкель
|1
|0
|13.
|Броди Эндрю
|1
|0
|14.
|Очоа Дэвид
|1
|0
|15.
|Холт Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хьюстон Динамо
|26.67% (4)
|0
|40% (6)
|26.67% (4)
|0
|6.67% (1)
|Реал Солт-Лейк
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|21.74% (5)
|8.7% (2)
|4.35% (1)
|30.43% (7)
Предыдущие игры
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +2 =10 -8Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 0:0 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 2:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Цинциннати
Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 1:1 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Ванкувер Уайткэпс Колорадо Рэпидс 3:1 Хьюстон Динамо Даллас 1:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Хьюстон Динамо 1:2 Колорадо Рэпидс Даллас 3:0 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 2:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:3 Нэшвилл
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +6 =6 -8Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Ванкувер Уайткэпс 0:4 Реал Солт-Лейк
Реал Солт-Лейк 0:1 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:1 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Даллас 2:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:0 Нэшвилл Реал Солт-Лейк 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 3:1 Спортинг Канзас-Сити Миннесота Юнайтед 1:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:0 Даллас Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 2:1 Реал Солт-Лейк
Последние игры между собой
Хьюстон Динамо: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Реал Солт-Лейк: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо МЛС Реал Солт-Лейк 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 5:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:3 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:5 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Хьюстон Динамо 3:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Реал Солт-Лейк 3:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Хьюстон Динамо 3:2 Реал Солт-Лейк МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|33 - 21
|36
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 21
|28
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|30 - 16
|26
|4.
|Нэшвилл
|Заявка
|15
|6
|8
|1
|24 - 14
|26
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:0 Заявка
|16
|7
|4
|5
|21 - 18
|25
|6.
|Коламбус Кру
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|17 - 16
|24
|7.
|Ди Си Юнайтед
|0:0 Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 18
|21
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 20
|18
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|16 - 21
|14
|10.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 29
|14
|11.
|Торонто
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 32
|13
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 27
|12
|13.
|Интер Майами
|0:1 Заявка
|14
|2
|3
|9
|10 - 24
|9
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 13
|32
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|16
|9
|3
|4
|28 - 18
|30
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|27 - 27
|28
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 16
|24
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 16
|24
|6.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 19
|23
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 19
|22
|8.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|15
|5
|6
|4
|24 - 16
|21
|9.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|19 - 26
|19
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:0 Заявка
|16
|3
|9
|4
|17 - 20
|18
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 25
|17
|12.
|Даллас
|1:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 23
|17
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 25
|14
|14.
|Остин
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 15
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 10
|23
|2.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|22 - 8
|19
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|14 - 8
|18
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|5.
|Коламбус Кру
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|6.
|Ди Си Юнайтед
|0:0 Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 4
|15
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 9
|14
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|9.
|Чикаго Файр
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 14
|12
|10.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|Торонто
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|12.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
|13.
|Интер Майами
|0:1 Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 18
|2
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 9
|18
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 8
|18
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|16 - 9
|18
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|5.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 6
|16
|6.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|7.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 6
|15
|8.
|Даллас
|1:0 Заявка
|8
|3
|5
|0
|16 - 8
|14
|9.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:0 Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 6
|13
|11.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 9
|13
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 12
|7
|14.
|Остин
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 13
|18
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|3.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 20
|11
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
|5.
|Коламбус Кру
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|6.
|Торонто
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 23
|7
|7.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|8.
|Интер Майами
|0:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|9.
|Ди Си Юнайтед
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|11.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|8 - 14
|5
|12.
|Нэшвилл
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 13
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 9
|12
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 10
|11
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 18
|10
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 13
|10
|6.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 7
|8
|7.
|Остин
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|9.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|10.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|11.
|Хьюстон Динамо
|0:0 Заявка
|9
|0
|5
|4
|8 - 14
|5
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|10 - 17
|4
|13.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
|14.
|Даллас
|1:0 Заявка
|8
|1
|0
|7
|3 - 15
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|11
|2
|0
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|10
|0
|2
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|10
|0
|1
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|9
|0
|3
|5.
|Орландо Сити
|Нани Луиш
|8
|2
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|8
|0
|2.
|Интер Майами
|Грегоре
|6
|1
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|0
|4.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|7
|0
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|7
|0