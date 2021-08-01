США: МЛС 2021
Остин
0:1
Конец матча
Стадион: Q2 Stadium
Колорадо Рэпидс
25' Желтая карточкаФагундес Диего
0:1
29' ГолШиньяшики Андре
90' Желтая карточкаAedan Stanley
41
Стувер
Брэд
21
Колманич
Жан
11
Редес
Родни
19
Прайс
Джек
26
Бассетт
Коул
- Основной состав
-
41 Стувер БрэдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Колманич ЖанЗащитник
- Полузащитник
-
11 Редес РодниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Лима НикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Манне КекутаПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Josh Wolff
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Бассетт КоулПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Форд КортниЗащитник
- Защитник
-
3 Мур ДрюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Robin Fraser
Ход матча
25'
29'
0:1
79'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Домингес Сесильо
|3
|0.2
|2.
|Фагундес Диего
|3
|0.2
|3.
|Галлахер Джон
|2
|0.13
|4.
|Ринг Александр
|1
|0.07
|5.
|Хименес Эктор
|1
|0.07
|6.
|Страуд Джаред
|0
|0
|7.
|Почеттино Томас
|0
|0
|8.
|Колманич Жан
|0
|0
|9.
|Редес Родни
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барриос Майкл
|4
|0.27
|2.
|Рубио Диего
|3
|0.2
|3.
|Бассетт Коул
|3
|0.2
|4.
|Шиньяшики Андре
|3
|0.2
|5.
|Розенберри Киган
|2
|0.13
|6.
|Акоста Келлин
|1
|0.07
|7.
|Винс Сэмюэл
|1
|0.07
|8.
|Уилсон Дэнни
|1
|0.07
|9.
|Абубакар Лалас
|1
|0.07
|10.
|Льюис Джонатан
|1
|0.07
|11.
|Гальван Бриан
|1
|0.07
|12.
|Прайс Джек
|0
|0
|13.
|Бенезе Николя
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Даниэль Перейра
|4
|0
|2.
|Фагундес Диего
|3
|0
|3.
|Романа Джохан
|3
|0
|4.
|Ринг Александр
|1
|1
|5.
|Лима Ник
|2
|0
|6.
|Колманич Жан
|2
|0
|7.
|Страуд Джаред
|2
|0
|8.
|Беслер Мэтт
|1
|0
|9.
|Касканте Хулио
|1
|0
|10.
|Хименес Эктор
|1
|0
|11.
|Домингес Сесильо
|1
|0
|12.
|Почеттино Томас
|1
|0
|13.
|Берхальтер Себастьян
|1
|0
|14.
|Aedan Stanley
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уилсон Дэнни
|5
|0
|2.
|Прайс Джек
|4
|0
|3.
|Рубио Диего
|3
|0
|4.
|Шиньяшики Андре
|3
|0
|5.
|Акоста Келлин
|2
|0
|6.
|Трасти Остон
|2
|0
|7.
|Абубакар Лалас
|2
|0
|8.
|Бассетт Коул
|2
|0
|9.
|Уорнер Коллен
|1
|0
|10.
|Мескида Николас
|1
|0
|11.
|Намли Юнес
|1
|0
|12.
|Ярброуг Вильям
|1
|0
|13.
|Барриос Майкл
|1
|0
|14.
|Розенберри Киган
|1
|0
|15.
|Гальван Бриан
|1
|0
|16.
|Винс Сэмюэл
|1
|0
|17.
|Dantouma Toure
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Остин
|10% (1)
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
|20% (2)
|Колорадо Рэпидс
|4.76% (1)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|28.57% (6)
|14.29% (3)
|14.29% (3)
Предыдущие игры
Остин Последние 14 матчей: +3 =4 -7Остин 0:1 Сиэтл Саундерс Остин 0:2 Лос-Анджелес Остин 4:1 Портленд Тимберс Остин 0:0 Коламбус Кру
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +10 =3 -7Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:0 Даллас Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 2:0 Миннесота Юнайтед
Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс Цинциннати 0:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Лос-Анджелес 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:1 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 3:2 Миннесота Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 0:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:3 Остин Даллас 0:0 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 3:0 Колорадо Рэпидс Хьюстон Динамо 1:2 Колорадо Рэпидс Портленд Тимберс 0:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:1 Сиэтл Саундерс Миннесота Юнайтед 2:1 Колорадо Рэпидс Спортинг Канзас-Сити 4:0 Колорадо Рэпидс
Последние игры между собой
Остин: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Колорадо Рэпидс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|33 - 21
|36
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 21
|28
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|30 - 16
|26
|4.
|Нэшвилл
|Заявка
|15
|6
|8
|1
|24 - 14
|26
|5.
|Коламбус Кру
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|17 - 16
|24
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|21 - 20
|22
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 18
|21
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 20
|18
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|16 - 21
|14
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 29
|14
|11.
|Торонто
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 32
|13
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 27
|12
|13.
|Интер Майами
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 24
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 13
|32
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|16
|9
|3
|4
|29 - 19
|30
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|27 - 27
|28
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 16
|27
|5.
|Миннесота Юнайтед
|2:1 Заявка
|16
|7
|4
|5
|19 - 20
|25
|6.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 16
|24
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 19
|23
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|24 - 16
|21
|9.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|19 - 26
|19
|10.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|16
|3
|9
|4
|17 - 20
|18
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 25
|17
|12.
|Даллас
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|20 - 24
|17
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:2 Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 27
|14
|14.
|Остин
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 16
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 10
|23
|2.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|22 - 8
|19
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|14 - 8
|18
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|5.
|Коламбус Кру
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 4
|15
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 9
|14
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|9.
|Чикаго Файр
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 14
|12
|10.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|Торонто
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 18
|5
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 8
|18
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|16 - 9
|18
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|5.
|Миннесота Юнайтед
|2:1 Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 6
|16
|6.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|7.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 6
|15
|8.
|Даллас
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|16 - 8
|14
|9.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|10.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 6
|13
|11.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 9
|13
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:2 Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 12
|7
|14.
|Остин
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 5
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 13
|18
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|3.
|Цинциннати
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 20
|11
|4.
|Коламбус Кру
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 11
|8
|6.
|Торонто
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 23
|7
|7.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|8.
|Интер Майами
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|11.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|8 - 14
|5
|12.
|Нэшвилл
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 13
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 9
|12
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 10
|11
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 18
|10
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 13
|10
|7.
|Миннесота Юнайтед
|2:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 14
|9
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 7
|8
|9.
|Остин
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|9
|0
|5
|4
|8 - 14
|5
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:2 Заявка
|8
|0
|4
|4
|10 - 17
|4
|13.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
|14.
|Даллас
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 16
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|11
|2
|0
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|10
|0
|2
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|10
|0
|1
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|9
|0
|4
|5.
|Орландо Сити
|Нани Луиш
|8
|2
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|7
|1
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|8
|0
|3.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|8
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|0
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|7
|0