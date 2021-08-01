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США: МЛС 2021

2021
Остин
0:1
Конец матча

Стадион:
Колорадо Рэпидс
0'
25' Желтая карточка
Фагундес Диего
0:1
29' Гол
Шиньяшики Андре
90' Желтая карточка
Aedan Stanley
90'+6
41
Стувер
Брэд
16
Хименес
Эктор
18
Касканте
Хулио
5
Беслер
Мэтт
21
Колманич
Жан
8
Ринг
Александр
11
Редес
Родни
7
Почеттино
Томас
14
Фагундес
Диего
10
Домингес
Сесильо
2
Manny
Perez
22
Ярброуг
Вильям
2
Розенберри
Киган
5
Трасти
Остон
6
Абубакар
Лалас
33
Бейташур
Стивен
19
Прайс
Джек
32
Уорнер
Коллен
52
Гальван
Бриан
9
Шиньяшики
Андре
26
Бассетт
Коул
12
Барриос
Майкл
Остин
4-1-4-1
Колорадо Рэпидс
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Остин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Домингес Сесильо 3 0.2
2. Фагундес Диего 3 0.2
3. Галлахер Джон 2 0.13
4. Ринг Александр 1 0.07
5. Хименес Эктор 1 0.07
6. Страуд Джаред 0 0
7. Почеттино Томас 0 0
8. Колманич Жан 0 0
9. Редес Родни 0 0
Колорадо Рэпидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барриос Майкл 4 0.27
2. Рубио Диего 3 0.2
3. Бассетт Коул 3 0.2
4. Шиньяшики Андре 3 0.2
5. Розенберри Киган 2 0.13
6. Акоста Келлин 1 0.07
7. Винс Сэмюэл 1 0.07
8. Уилсон Дэнни 1 0.07
9. Абубакар Лалас 1 0.07
10. Льюис Джонатан 1 0.07
11. Гальван Бриан 1 0.07
12. Прайс Джек 0 0
13. Бенезе Николя 0 0

Карточки

Остин
# Игрок      
1. Даниэль Перейра 4 0
2. Фагундес Диего 3 0
3. Романа Джохан 3 0
4. Ринг Александр 1 1
5. Лима Ник 2 0
6. Колманич Жан 2 0
7. Страуд Джаред 2 0
8. Беслер Мэтт 1 0
9. Касканте Хулио 1 0
10. Хименес Эктор 1 0
11. Домингес Сесильо 1 0
12. Почеттино Томас 1 0
13. Берхальтер Себастьян 1 0
14. Aedan Stanley 1 0
Колорадо Рэпидс
# Игрок      
1. Уилсон Дэнни 5 0
2. Прайс Джек 4 0
3. Рубио Диего 3 0
4. Шиньяшики Андре 3 0
5. Акоста Келлин 2 0
6. Трасти Остон 2 0
7. Абубакар Лалас 2 0
8. Бассетт Коул 2 0
9. Уорнер Коллен 1 0
10. Мескида Николас 1 0
11. Намли Юнес 1 0
12. Ярброуг Вильям 1 0
13. Барриос Майкл 1 0
14. Розенберри Киган 1 0
15. Гальван Бриан 1 0
16. Винс Сэмюэл 1 0
17. Dantouma Toure 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Остин 10% (1) 30% (3) 10% (1) 10% (1) 20% (2) 20% (2)
 Колорадо Рэпидс 4.76% (1) 19.05% (4) 19.05% (4) 28.57% (6) 14.29% (3) 14.29% (3)

Предыдущие игры

Остин Последние 14 матчей: +3 =4 -7
Остин 0:1 Сиэтл Саундерс Остин 0:2 Лос-Анджелес Остин 4:1 Портленд Тимберс Остин 0:0 Коламбус Кру
Миннесота Юнайтед 2:0 Остин Остин 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Остин Сиэтл Саундерс 0:0 Остин Нэшвилл 1:0 Остин Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин Спортинг Канзас-Сити 2:1 Остин Миннесота Юнайтед 0:1 Остин Колорадо Рэпидс 1:3 Остин Лос-Анджелес 2:0 Остин
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:0 Даллас Колорадо Рэпидс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 2:0 Миннесота Юнайтед
Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс Цинциннати 0:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Лос-Анджелес 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:1 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 3:2 Миннесота Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 0:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:3 Остин Даллас 0:0 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 3:0 Колорадо Рэпидс Хьюстон Динамо 1:2 Колорадо Рэпидс Портленд Тимберс 0:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:1 Сиэтл Саундерс Миннесота Юнайтед 2:1 Колорадо Рэпидс Спортинг Канзас-Сити 4:0 Колорадо Рэпидс

Последние игры между собой

Остин: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Колорадо Рэпидс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Колорадо Рэпидс 1:3 Остин МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 17 11 3 3 33 - 21 36
2. Орландо Сити Заявка 16 8 4 4 26 - 21 28
3. Нью-Йорк Сити Заявка 15 8 2 5 30 - 16 26
4. Нэшвилл Заявка 15 6 8 1 24 - 14 26
5. Коламбус Кру Заявка 16 6 6 4 17 - 16 24
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 16 6 4 6 21 - 20 22
7. Ди Си Юнайтед Заявка 16 6 3 7 21 - 18 21
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 15 5 3 7 20 - 20 18
9. Атланта Юнайтед Заявка 16 2 8 6 16 - 21 14
10. Цинциннати Заявка 15 3 5 7 17 - 29 14
11. Торонто Заявка 15 3 4 8 20 - 32 13
12. Чикаго Файр Заявка 15 3 3 9 17 - 27 12
13. Интер Майами Заявка 14 3 3 8 12 - 24 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 17 9 5 3 25 - 13 32
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 16 9 3 4 29 - 19 30
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 16 9 1 6 27 - 27 28
4. Колорадо Рэпидс Заявка 15 8 3 4 22 - 16 27
5. Миннесота Юнайтед 2:1 Заявка 16 7 4 5 19 - 20 25
6. Филадельфия Юнион Заявка 16 6 6 4 20 - 16 24
7. Лос-Анджелес Заявка 16 6 5 5 22 - 19 23
8. Реал Солт-Лейк Заявка 15 5 6 4 24 - 16 21
9. Портленд Тимберс Заявка 15 6 1 8 19 - 26 19
10. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 16 3 9 4 17 - 20 18
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 16 4 5 7 18 - 25 17
12. Даллас Заявка 16 4 5 7 20 - 24 17
13. Ванкувер Уайткэпс 1:2 Заявка 16 3 5 8 17 - 27 14
14. Остин Заявка 15 3 4 8 10 - 16 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл Заявка 11 6 5 0 22 - 10 23
2. Нью-Йорк Сити Заявка 9 6 1 2 22 - 8 19
3. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 7 6 0 1 14 - 8 18
4. Орландо Сити Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
5. Коламбус Кру Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
6. Ди Си Юнайтед Заявка 7 5 0 2 12 - 4 15
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 7 4 2 1 13 - 9 14
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
9. Чикаго Файр Заявка 10 3 3 4 15 - 14 12
10. Атланта Юнайтед Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11. Торонто Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
12. Интер Майами Заявка 8 1 2 5 7 - 18 5
13. Цинциннати Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
2. Сиэтл Саундерс Заявка 10 5 3 2 17 - 8 18
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 8 6 0 2 16 - 9 18
4. Колорадо Рэпидс Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
5. Миннесота Юнайтед 2:1 Заявка 8 5 1 2 10 - 6 16
6. Лос-Анджелес Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
7. Портленд Тимберс Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
8. Даллас Заявка 8 3 5 0 16 - 8 14
9. Филадельфия Юнион Заявка 7 4 1 2 9 - 6 13
10. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 7 3 4 0 9 - 6 13
11. Реал Солт-Лейк Заявка 9 3 4 2 14 - 9 13
12. Ванкувер Уайткэпс 1:2 Заявка 8 3 1 4 7 - 10 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 7 2 1 4 10 - 12 7
14. Остин Заявка 6 1 2 3 4 - 5 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 10 5 3 2 19 - 13 18
2. Орландо Сити Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
3. Цинциннати Заявка 9 3 2 4 12 - 20 11
4. Коламбус Кру Заявка 9 2 3 4 6 - 11 9
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 9 2 2 5 8 - 11 8
6. Торонто Заявка 9 2 1 6 12 - 23 7
7. Нью-Йорк Сити Заявка 6 2 1 3 8 - 8 7
8. Интер Майами Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
9. Ди Си Юнайтед Заявка 9 1 3 5 9 - 14 6
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
11. Атланта Юнайтед Заявка 9 0 5 4 8 - 14 5
12. Нэшвилл Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
13. Чикаго Файр Заявка 5 0 0 5 2 - 13 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 7 4 0 3 12 - 9 12
3. Филадельфия Юнион Заявка 9 2 5 2 11 - 10 11
4. Колорадо Рэпидс Заявка 7 3 1 3 6 - 8 10
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 8 3 1 4 11 - 18 10
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 9 2 4 3 8 - 13 10
7. Миннесота Юнайтед 2:1 Заявка 8 2 3 3 9 - 14 9
8. Реал Солт-Лейк Заявка 6 2 2 2 10 - 7 8
9. Остин Заявка 9 2 2 5 6 - 11 8
10. Лос-Анджелес Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 9 0 5 4 8 - 14 5
12. Ванкувер Уайткэпс 1:2 Заявка 8 0 4 4 10 - 17 4
13. Портленд Тимберс Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4
14. Даллас Заявка 8 1 0 7 4 - 16 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 11 2 0
2. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 10 0 2
3. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 10 0 1
4. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 9 0 4
5. Орландо Сити Нани Луиш 8 2 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 7 1
2. Интер Майами Пирес Леандро 8 0
3. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 8 0
4. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 0
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Шиньяшики Андре бьет в цель!
  • Желтая карточка
    25'
    Фагундес Диего получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Остин 0:1 Колорадо Рэпидс онлайн




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