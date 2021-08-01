США: МЛС 2021
Ванкувер Уайткэпс
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Рио Тинто
Миннесота Юнайтед
22
Годой
Эрик
19
Бикел
Жаниу
24
Уайт
Брайан
20
Трапп
Уилл
13
Финлей
Итан
17
Лод
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Годой ЭрикЗащитник
- Защитник
-
19 Бикел ЖаниуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Уайт БрайанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Ньютон ЭванВратарь
- Защитник
-
15 Роуз ЭндиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Рапосо РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marc Dos Santos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лод РобинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Эну АдриенНападающий
-
21 Агудело ХуанНападающий
-
Главный тренер: Adrian Heath
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дахоме Кристиан
|6 (2)
|0.4
|2.
|Кайседо Дейбер
|3
|0.2
|3.
|Кавальини Лукас
|3
|0.2
|4.
|Роуз Энди
|2
|0.13
|5.
|Уайт Брайан
|1
|0.07
|6.
|Бикел Жаниу
|1
|0.07
|7.
|Гутьеррес Кристиан
|0
|0
|8.
|Браун Джавейн
|0
|0
|9.
|Александр Кайо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лод Робин
|4
|0.27
|2.
|Фрагапане Франко
|2
|0.13
|3.
|Дотсон Хассани
|2
|0.13
|4.
|Emanuel Reynoso2
|2
|0.13
|5.
|Абила Рамон
|2
|0.13
|6.
|Эну Адриен
|2
|0.13
|7.
|Хансен Николай
|1
|0.07
|8.
|Коллман Брент
|1
|0.07
|9.
|Гаспер Чейз
|1
|0.07
|10.
|Грегуш Ян
|0
|0
|11.
|Метанир Ромен
|0
|0
|12.
|Макмастер Джастин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кавальини Лукас
|5
|0
|2.
|Александр Кайо
|5
|0
|3.
|Бальдисимо Майкл
|4
|0
|4.
|Бикел Жаниу
|2
|0
|5.
|Корнелиус Дерек
|2
|0
|6.
|Кайседо Дейбер
|2
|0
|7.
|Веселинович Ранко
|2
|0
|8.
|Гутьеррес Кристиан
|1
|0
|9.
|Роуз Энди
|1
|0
|10.
|Годой Эрик
|1
|0
|11.
|Гашпар Бруну
|1
|0
|12.
|Крепо Максим
|1
|0
|13.
|Нервински Джейк
|1
|0
|14.
|Браун Джавейн
|1
|0
|15.
|Меткалф Патрик
|1
|0
|16.
|Овусу Леонард
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Алонсо Освальдо
|4
|0
|2.
|Гаспер Чейз
|4
|0
|3.
|Боксолл Михаэл
|3
|0
|4.
|Дибасси Бакай
|3
|0
|5.
|Emanuel Reynoso2
|3
|0
|6.
|Абила Рамон
|1
|1
|7.
|Трапп Уилл
|2
|0
|8.
|Грегуш Ян
|1
|0
|9.
|Лод Робин
|1
|0
|10.
|Дотсон Хассани
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ванкувер Уайткэпс
|0
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|43.75% (7)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|Миннесота Юнайтед
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|35.29% (6)
Предыдущие игры
Ванкувер Уайткэпс Последние 20 матчей: +5 =5 -10Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:0 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 0:4 Реал Солт-Лейк
Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 2:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 3:1 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 2:1 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 3:0 Ванкувер Уайткэпс Миннесота Юнайтед 1:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 2:0 Клёб де Фут Монреаль Ванкувер Уайткэпс 0:1 Колорадо Рэпидс Торонто 2:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 1:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Ванкувер Уайткэпс
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =5 -6Лос-Анджелес 2:2 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:1 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 1:0 Сиэтл Саундерс Колорадо Рэпидс 2:0 Миннесота Юнайтед
Миннесота Юнайтед 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 0:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:0 Остин Даллас 1:1 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас Миннесота Юнайтед 1:0 Ванкувер Уайткэпс Колорадо Рэпидс 3:2 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 0:1 Остин Миннесота Юнайтед 1:2 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 4:0 Миннесота Юнайтед Сиэтл Саундерс 3:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 0:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:0 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 3:0 Даллас Миннесота Юнайтед 2:2 Чикаго Файр
Последние игры между собой
Ванкувер Уайткэпс: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Миннесота Юнайтед: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|33 - 21
|36
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 21
|28
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|30 - 16
|26
|4.
|Нэшвилл
|Заявка
|15
|6
|8
|1
|24 - 14
|26
|5.
|Коламбус Кру
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|17 - 16
|24
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|21 - 20
|22
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 18
|21
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 20
|18
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|16 - 21
|14
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 29
|14
|11.
|Торонто
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 32
|13
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 27
|12
|13.
|Интер Майами
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 24
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 13
|32
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:2 Заявка
|16
|9
|3
|4
|29 - 19
|30
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|27 - 27
|28
|4.
|Колорадо Рэпидс
|1:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 16
|27
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 16
|24
|6.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|17 - 19
|23
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 19
|23
|8.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|15
|5
|6
|4
|24 - 16
|21
|9.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|19 - 26
|19
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:0 Заявка
|16
|3
|9
|4
|17 - 20
|18
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 25
|17
|12.
|Даллас
|2:1 Заявка
|16
|4
|5
|7
|20 - 24
|17
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|16
|3
|6
|7
|16 - 25
|15
|14.
|Остин
|0:1 Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 16
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 10
|23
|2.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|22 - 8
|19
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|14 - 8
|18
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|5.
|Коламбус Кру
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 4
|15
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 9
|14
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|9.
|Чикаго Файр
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 14
|12
|10.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|Торонто
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 18
|5
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:2 Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 8
|18
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|16 - 9
|18
|4.
|Колорадо Рэпидс
|1:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|5.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 6
|16
|6.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|7.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 6
|15
|8.
|Даллас
|2:1 Заявка
|8
|3
|5
|0
|16 - 8
|14
|9.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:0 Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 6
|13
|11.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 9
|13
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 8
|11
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 12
|7
|14.
|Остин
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 5
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 13
|18
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|3.
|Цинциннати
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 20
|11
|4.
|Коламбус Кру
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 11
|8
|6.
|Торонто
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 23
|7
|7.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|8.
|Интер Майами
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|11.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|8 - 14
|5
|12.
|Нэшвилл
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 13
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:2 Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 9
|12
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 10
|11
|4.
|Колорадо Рэпидс
|1:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 18
|10
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 13
|10
|7.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 7
|8
|8.
|Остин
|0:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|9.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 13
|7
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|11.
|Хьюстон Динамо
|0:0 Заявка
|9
|0
|5
|4
|8 - 14
|5
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|8
|0
|4
|4
|10 - 17
|4
|13.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
|14.
|Даллас
|2:1 Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 16
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|11
|2
|0
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|10
|0
|2
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|10
|0
|1
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|9
|0
|3
|5.
|Орландо Сити
|Нани Луиш
|8
|2
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|7
|1
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|8
|0
|3.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|8
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|0
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|7
|0