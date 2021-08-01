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США: МЛС 2021

2021
Ванкувер Уайткэпс
2:2
Конец матча

Стадион:
Миннесота Юнайтед
0'
34' Желтая карточка
Бальдисимо Майкл
1:0
36' Гол
Дахоме Кристиан
1:1
45' Гол
Финлей Итан
45' Желтая карточка
Метанир Ромен
48' Желтая карточка
Тейлор Ди Джей
55' Желтая карточка
Трапп Уилл
1:2
75' Гол
Лод Робин
86' Желтая карточка
Рикеттс Тосайн
87' Желтая карточка
Бикел Жаниу
2:2
90' Пенальти
Дахоме Кристиан
90'+7
1
Хасал
Томас
28
Нервински
Джейк
4
Веселинович
Ранко
22
Годой
Эрик
3
Гутьеррес
Кристиан
19
Бикел
Жаниу
55
Бальдисимо
Майкл
31
Тейберт
Расселл
11
Дахоме
Кристиан
24
Уайт
Брайан
7
Кайседо
Дейбер
1
Миллер
Тайлер
19
Метанир
Ромен
14
Коллман
Брент
12
Дибасси
Бакай
26
Тейлор
Ди
Джей
5
Хейс
Джекори
20
Трапп
Уилл
13
Финлей
Итан
31
Дотсон
Хассани
10
Emanuel
Reynoso2
17
Лод
Робин
Ванкувер Уайткэпс
4-3-3
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ванкувер Уайткэпс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дахоме Кристиан 8 (3) 0.5
2. Кайседо Дейбер 3 0.19
3. Кавальини Лукас 3 0.19
4. Роуз Энди 2 0.13
5. Уайт Брайан 1 0.06
6. Бикел Жаниу 1 0.06
7. Гутьеррес Кристиан 0 0
8. Тейберт Расселл 0 0
9. Браун Джавейн 0 0
10. Александр Кайо 0 0
Миннесота Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лод Робин 5 0.31
2. Фрагапане Франко 2 0.13
3. Emanuel Reynoso2 2 0.13
4. Дотсон Хассани 2 0.13
5. Абила Рамон 2 0.13
6. Эну Адриен 2 0.13
7. Хансен Николай 1 0.06
8. Финлей Итан 1 0.06
9. Коллман Брент 1 0.06
10. Гаспер Чейз 1 0.06
11. Грегуш Ян 0 0
12. Трапп Уилл 0 0
13. Метанир Ромен 0 0
14. Макмастер Джастин 0 0

Карточки

Ванкувер Уайткэпс
# Игрок      
1. Кавальини Лукас 5 0
2. Бальдисимо Майкл 5 0
3. Александр Кайо 5 0
4. Бикел Жаниу 3 0
5. Корнелиус Дерек 2 0
6. Кайседо Дейбер 2 0
7. Веселинович Ранко 2 0
8. Рикеттс Тосайн 1 0
9. Гутьеррес Кристиан 1 0
10. Роуз Энди 1 0
11. Годой Эрик 1 0
12. Гашпар Бруну 1 0
13. Крепо Максим 1 0
14. Нервински Джейк 1 0
15. Браун Джавейн 1 0
16. Меткалф Патрик 1 0
17. Овусу Леонард 1 0
Миннесота Юнайтед
# Игрок      
1. Алонсо Освальдо 4 0
2. Гаспер Чейз 4 0
3. Боксолл Михаэл 3 0
4. Трапп Уилл 3 0
5. Дибасси Бакай 3 0
6. Emanuel Reynoso2 3 0
7. Абила Рамон 1 1
8. Грегуш Ян 1 0
9. Лод Робин 1 0
10. Метанир Ромен 1 0
11. Тейлор Ди Джей 1 0
12. Дотсон Хассани 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ванкувер Уайткэпс 0 11.11% (2) 16.67% (3) 38.89% (7) 11.11% (2) 22.22% (4)
 Миннесота Юнайтед 10.53% (2) 15.79% (3) 15.79% (3) 5.26% (1) 21.05% (4) 31.58% (6)

Предыдущие игры

Ванкувер Уайткэпс Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:0 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 0:4 Реал Солт-Лейк
Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 2:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 3:1 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 2:1 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 3:0 Ванкувер Уайткэпс Миннесота Юнайтед 1:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 2:0 Клёб де Фут Монреаль Ванкувер Уайткэпс 0:1 Колорадо Рэпидс Торонто 2:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 1:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Ванкувер Уайткэпс
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Лос-Анджелес 2:2 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:1 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 1:0 Сиэтл Саундерс Колорадо Рэпидс 2:0 Миннесота Юнайтед
Миннесота Юнайтед 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 0:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:0 Остин Даллас 1:1 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас Миннесота Юнайтед 1:0 Ванкувер Уайткэпс Колорадо Рэпидс 3:2 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 0:1 Остин Миннесота Юнайтед 1:2 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 4:0 Миннесота Юнайтед Сиэтл Саундерс 3:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 0:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:0 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 3:0 Даллас Миннесота Юнайтед 2:2 Чикаго Файр

Последние игры между собой

Ванкувер Уайткэпс: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Миннесота Юнайтед: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Миннесота Юнайтед 1:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Миннесота Юнайтед 0:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 2:3 Миннесота Юнайтед МЛС Ванкувер Уайткэпс 4:2 Миннесота Юнайтед МЛС
Миннесота Юнайтед 1:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 3:0 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 2:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 17 11 3 3 33 - 21 36
2. Орландо Сити Заявка 16 8 4 4 26 - 21 28
3. Нью-Йорк Сити Заявка 15 8 2 5 30 - 16 26
4. Нэшвилл Заявка 15 6 8 1 24 - 14 26
5. Коламбус Кру Заявка 16 6 6 4 17 - 16 24
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 16 6 4 6 21 - 20 22
7. Ди Си Юнайтед Заявка 16 6 3 7 21 - 18 21
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 15 5 3 7 20 - 20 18
9. Атланта Юнайтед Заявка 16 2 8 6 16 - 21 14
10. Цинциннати Заявка 15 3 5 7 17 - 29 14
11. Торонто Заявка 15 3 4 8 20 - 32 13
12. Чикаго Файр Заявка 15 3 3 9 17 - 27 12
13. Интер Майами Заявка 14 3 3 8 12 - 24 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 17 9 5 3 25 - 13 32
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 16 9 3 4 29 - 19 30
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 16 9 1 6 27 - 27 28
4. Колорадо Рэпидс Заявка 15 8 3 4 22 - 16 27
5. Филадельфия Юнион Заявка 16 6 6 4 20 - 16 24
6. Миннесота Юнайтед Заявка 16 6 5 5 19 - 21 23
7. Лос-Анджелес Заявка 16 6 5 5 22 - 19 23
8. Реал Солт-Лейк Заявка 15 5 6 4 24 - 16 21
9. Портленд Тимберс Заявка 15 6 1 8 19 - 26 19
10. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 16 3 9 4 17 - 20 18
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 16 4 5 7 18 - 25 17
12. Даллас Заявка 16 4 5 7 20 - 24 17
13. Ванкувер Уайткэпс Заявка 16 3 6 7 18 - 27 15
14. Остин Заявка 15 3 4 8 10 - 16 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл Заявка 11 6 5 0 22 - 10 23
2. Нью-Йорк Сити Заявка 9 6 1 2 22 - 8 19
3. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 7 6 0 1 14 - 8 18
4. Орландо Сити Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
5. Коламбус Кру Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
6. Ди Си Юнайтед Заявка 7 5 0 2 12 - 4 15
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 7 4 2 1 13 - 9 14
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
9. Чикаго Файр Заявка 10 3 3 4 15 - 14 12
10. Атланта Юнайтед Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11. Торонто Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
12. Интер Майами Заявка 8 1 2 5 7 - 18 5
13. Цинциннати Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
2. Сиэтл Саундерс Заявка 10 5 3 2 17 - 8 18
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 8 6 0 2 16 - 9 18
4. Колорадо Рэпидс Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
5. Миннесота Юнайтед Заявка 8 5 1 2 10 - 6 16
6. Лос-Анджелес Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
7. Портленд Тимберс Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
8. Даллас Заявка 8 3 5 0 16 - 8 14
9. Филадельфия Юнион Заявка 7 4 1 2 9 - 6 13
10. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 7 3 4 0 9 - 6 13
11. Реал Солт-Лейк Заявка 9 3 4 2 14 - 9 13
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 7 2 1 4 10 - 12 7
14. Остин Заявка 6 1 2 3 4 - 5 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 10 5 3 2 19 - 13 18
2. Орландо Сити Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
3. Цинциннати Заявка 9 3 2 4 12 - 20 11
4. Коламбус Кру Заявка 9 2 3 4 6 - 11 9
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 9 2 2 5 8 - 11 8
6. Торонто Заявка 9 2 1 6 12 - 23 7
7. Нью-Йорк Сити Заявка 6 2 1 3 8 - 8 7
8. Интер Майами Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
9. Ди Си Юнайтед Заявка 9 1 3 5 9 - 14 6
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
11. Атланта Юнайтед Заявка 9 0 5 4 8 - 14 5
12. Нэшвилл Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
13. Чикаго Файр Заявка 5 0 0 5 2 - 13 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 7 4 0 3 12 - 9 12
3. Филадельфия Юнион Заявка 9 2 5 2 11 - 10 11
4. Колорадо Рэпидс Заявка 7 3 1 3 6 - 8 10
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 8 3 1 4 11 - 18 10
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 9 2 4 3 8 - 13 10
7. Реал Солт-Лейк Заявка 6 2 2 2 10 - 7 8
8. Остин Заявка 9 2 2 5 6 - 11 8
9. Миннесота Юнайтед Заявка 8 1 4 3 9 - 15 7
10. Лос-Анджелес Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 9 0 5 4 8 - 14 5
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 0 4 4 10 - 17 4
13. Портленд Тимберс Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4
14. Даллас Заявка 8 1 0 7 4 - 16 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 11 2 0
2. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 10 0 2
3. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 10 0 1
4. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 9 0 4
5. Орландо Сити Нани Луиш 8 2 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 7 1
2. Интер Майами Пирес Леандро 8 0
3. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 8 0
4. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 0
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Метанир Ромен получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Финлей Итан бьет в цель!
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Дахоме Кристиан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    34'
    Michael Baldisimo получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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