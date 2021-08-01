Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Бразилия: Серия A 2021

2021
Коринтианс
1:3
Конец матча
Фламенго
0'
0:1
7' Гол
Рибейро Эвертон
0:2
40' Гол
Энрике Густаво
41' Желтая карточка
Рони
0:3
44' Гол
Энрике Бруно
70' Желтая карточка
Де Арраскаэта Джорджиан
1:3
89' Гол
Витиньо Виктор
90'+4
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
33
João
Victor6
4
Жил
Карлос
26
Fabio
Santos
IV
24
Кантильо
Виктор
19
Gustavo
Mosquito
5
Gabriel
Paulista
VIII
29
Рони
28
Adson
77
Jo
Alves
II
1
Алвес
Диего
44
Исла
Маурисио
2
Энрике
Густаво
4
Лео
Перейра
16
Луис
Филипе
5
Виллиан
Арао
10
Диего
Рибас
7
Рибейро
Эвертон
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
27
Энрике
Бруно
9
Габриэл
Барбоза
Коринтианс
4-1-4-1
Фламенго
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jo Alves II 4 (1) 0.29
2. Рони 2 0.14
3. Gustavo Mosquito 1 0.07
4. Adson 1 0.07
5. Gabriel Paulista VIII 1 0.07
6. Fabio Santos IV 1 (1) 0.07
7. Жил Карлос 0 0
8. Кантильо Виктор 0 0
Фламенго
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Энрике Бруно 7 0.58
2. Педро Гильерме 3 0.25
3. Rodrigo Muniz 3 0.25
4. Габриэл Барбоза 3 (1) 0.25
5. Энрике Густаво 2 0.17
6. Де Арраскаэта Джорджиан 1 0.08
7. Витиньо Виктор 1 0.08
8. Рибейро Эвертон 1 0.08
9. Michael 3 1 0.08
10. Виллиан Арао 1 0.08
11. Тьяго Маия 1 0.08
12. Исла Маурисио 0 0
13. Луис Филипе 0 0
14. Котулио Матеус 0 0
15. Joao Gomes 0 0
16. Мартинс Родригес 0 0

Карточки

Коринтианс
# Игрок      
1. Рони 4 0
2. Angelo Araos 3 0
3. Guilherme de Aguiar Camacho 2 0
4. Жил Карлос 2 0
5. Рамиро 2 0
6. Gabriel Paulista VIII 2 0
7. Кантильо Виктор 2 0
8. Кассио Рамос 1 0
9. Луан 1 0
10. Mateus Vital 1 0
11. João Victor6 1 0
12. Marquinhos2 1 0
Фламенго
# Игрок      
1. Витиньо Виктор 4 0
2. Joao Gomes 3 0
3. Диего Рибас 2 0
4. Кайо Родриго 2 0
5. Виллиан Арао 2 0
6. Де Арраскаэта Джорджиан 2 0
7. Энрике Бруно 2 0
8. Луис Филипе 1 0
9. Лео Перейра 1 0
10. Котулио Матеус 1 0
11. Марсело Родиней 1 0
12. Max Alves 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Коринтианс 0 30% (3) 30% (3) 30% (3) 0 10% (1)
 Фламенго 4.76% (1) 19.05% (4) 9.52% (2) 0 33.33% (7) 33.33% (7)

Предыдущие игры

Коринтианс Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Куяба 1:2 Коринтианс Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро Форталеза 1:0 Коринтианс Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс
Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Коринтианс 0:0 Сан-Паулу Флуминенсе 1:1 Коринтианс Коринтианс 2:1 Спорт Ресифи Байя 0:0 Коринтианс Коринтианс 1:2 Брагантино Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коринтианс Атлетико Гойяненсе 0:0 Коринтианс Америка Минейро 0:1 Коринтианс Коринтианс 0:2 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 0:1 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 4:0 Ривер Плейт Асунсьон Коринтианс 5:0 Спорт Уанкайо Коринтианс 0:2 Палмейрас Сан-Паулу Пеньяроль 4:0 Коринтианс Коринтианс 4:1 Интер Лимейра
Фламенго Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Фламенго 6:0 АБК Фламенго 5:1 Сан-Паулу Фламенго 4:1 Дефенса и Хустисия Байя 0:5 Фламенго
Дефенса и Хустисия 0:1 Фламенго Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Фламенго 0:1 Флуминенсе Куяба 0:2 Фламенго Жувентуде 1:0 Фламенго Фламенго 2:1 Форталеза Фламенго 2:3 Брагантино Фламенго 2:0 Коритиба Фламенго 2:0 Америка Минейро Коритиба 0:1 Фламенго Фламенго 1:0 Палмейрас Сан-Паулу Фламенго 0:0 Велес Сарсфилд Фламенго 3:1 Флуминенсе Фламенго 2:2 ЛДУ Кито Флуминенсе 1:1 Фламенго

Последние игры между собой

Коринтианс: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Фламенго: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Фламенго 2:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:5 Фламенго Серия A Фламенго 4:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:1 Фламенго Серия A
Фламенго 1:0 Коринтианс Кубок Коринтианс 0:1 Фламенго Кубок Коринтианс 0:3 Фламенго Серия A Коринтианс 2:1 Фламенго Кубок Фламенго 0:0 Коринтианс Кубок Фламенго 1:0 Коринтианс Серия A Фламенго 3:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 2:2 Коринтианс Серия A Коринтианс 4:0 Фламенго Серия A Коринтианс 1:0 Фламенго Серия A Фламенго 0:3 Коринтианс Серия A Фламенго 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 2:0 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 4:0 Фламенго Бразилейро Серия А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 14 10 2 2 25 - 12 32
2. Атлетико Минейро 14 10 1 3 21 - 10 31
3. Форталеза 13 8 3 2 21 - 9 27
4. Брагантино 14 7 6 1 25 - 16 27
5. Фламенго 12 8 0 4 25 - 11 24
6. Атлетико Паранаэнсе 13 7 2 4 21 - 15 23
7. Сеара 13 4 7 2 14 - 12 19
8. Атлетико Гойяненсе 13 5 3 5 11 - 14 18
9. Байя 13 5 2 6 18 - 22 17
10. Коринтианс 14 4 5 5 12 - 14 17
11. Флуминенсе 13 4 5 4 10 - 12 17
12. Сантос 13 4 4 5 15 - 16 16
13. Жувентуде 13 4 4 5 9 - 14 16
14. Интернасьонал Порту Алегре 14 3 6 5 12 - 18 15
15. Куяба 13 2 7 4 13 - 16 13
16. Сан-Паулу 14 2 6 6 9 - 17 12
17. Спорт Ресифи 13 2 5 6 7 - 11 11
18. Америка Минейро 13 2 4 7 10 - 18 10
19. Гремио 12 1 4 7 6 - 14 7
20. Шапекоэнсе 13 0 4 9 11 - 24 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Форталеза 7 6 1 0 16 - 4 19
2. Палмейрас Сан-Паулу 7 6 1 0 15 - 7 19
3. Атлетико Минейро 7 5 1 1 14 - 5 16
4. Фламенго 7 5 0 2 14 - 7 15
5. Сантос 7 4 2 1 9 - 3 14
6. Атлетико Паранаэнсе 6 4 2 0 11 - 7 14
7. Сеара 6 4 1 1 10 - 6 13
8. Жувентуде 7 4 1 2 6 - 7 13
9. Брагантино 7 2 5 0 12 - 9 11
10. Байя 7 3 1 3 9 - 11 10
11. Атлетико Гойяненсе 6 2 2 2 4 - 5 8
12. Флуминенсе 6 2 2 2 4 - 6 8
13. Сан-Паулу 7 1 4 2 5 - 6 7
14. Интернасьонал Порту Алегре 7 1 3 3 5 - 8 6
15. Америка Минейро 7 1 3 3 4 - 5 6
16. Коринтианс 7 1 2 4 6 - 10 5
17. Спорт Ресифи 6 1 2 3 2 - 4 5
18. Куяба 6 1 2 3 7 - 10 5
19. Гремио 6 0 4 2 3 - 5 4
20. Шапекоэнсе 6 0 1 5 3 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брагантино 7 5 1 1 13 - 7 16
2. Атлетико Минейро 7 5 0 2 7 - 5 15
3. Палмейрас Сан-Паулу 7 4 1 2 10 - 5 13
4. Коринтианс 7 3 3 1 6 - 4 12
5. Атлетико Гойяненсе 7 3 1 3 7 - 9 10
6. Атлетико Паранаэнсе 7 3 0 4 10 - 8 9
7. Флуминенсе 7 2 3 2 6 - 6 9
8. Фламенго 5 3 0 2 11 - 4 9
9. Интернасьонал Порту Алегре 7 2 3 2 7 - 10 9
10. Форталеза 6 2 2 2 5 - 5 8
11. Куяба 7 1 5 1 6 - 6 8
12. Байя 6 2 1 3 9 - 11 7
13. Спорт Ресифи 7 1 3 3 5 - 7 6
14. Сеара 7 0 6 1 4 - 6 6
15. Сан-Паулу 7 1 2 4 4 - 11 5
16. Америка Минейро 6 1 1 4 6 - 13 4
17. Жувентуде 6 0 3 3 3 - 7 3
18. Гремио 6 1 0 5 3 - 9 3
19. Шапекоэнсе 7 0 3 4 8 - 13 3
20. Сантос 6 0 2 4 6 - 13 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Фламенго Энрике Бруно 7 0 1
2. Байя Gilberto IV 7 1 1
3. Жувентуде Matheus Peixoto 7 2 0
4. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 6 2 5
5. Брагантино Итало Хосе 6 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Жувентуде Guilherme Castilho 4 2
2. Сантос Marinho II 6 0
3. Жувентуде Vitor Mendes 6 0
4. Интернасьонал Порту Алегре Кайо Ранхел 4 1
5. Атлетико Гойяненсе Willian Moraes 4 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Энрике Бруно бьет в цель!
  • Желтая карточка
    41'
    Roni получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Энрике Густаво бьет в цель!
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Рибейро Эвертон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Коринтианс 1:3 Фламенго онлайн




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