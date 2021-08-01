Бразилия: Серия A 2021
Коринтианс
1:3
Конец матча
Фламенго
0:1
7' ГолРибейро Эвертон
0:2
40' ГолЭнрике Густаво
41' Желтая карточкаРони
0:3
44' ГолЭнрике Бруно
70' Желтая карточкаДе Арраскаэта Джорджиан
1:3
89' ГолВитиньо Виктор
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
33
João
Victor6
29
Рони
28
Adson
77
Jo
Alves
II
16
Луис
Филипе
10
Диего
Рибас
27
Энрике
Бруно
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
-
33 João Victor6Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 РониПолузащитник
-
28 AdsonПолузащитник
-
77 Jo Alves IIНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
21 Angelo AraosПолузащитник
-
39 XavierПолузащитник
- Полузащитник
-
7 ЛуанНападающий
-
22 Mateus VitalНападающий
-
-
-
20 Marquinhos2
-
-
18 Leo Natel
-
Главный тренер: Силвиньо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Виана БруноЗащитник
-
36 РамонЗащитник
- Полузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
19 Michael 3
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
Ход матча
7'
0:1
40'
41'
44'
0:3
70'
89'
1:3
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jo Alves II
|4 (1)
|0.29
|2.
|Рони
|2
|0.14
|3.
|Gustavo Mosquito
|1
|0.07
|4.
|Adson
|1
|0.07
|5.
|Gabriel Paulista VIII
|1
|0.07
|6.
|Fabio Santos IV
|1 (1)
|0.07
|7.
|Жил Карлос
|0
|0
|8.
|Кантильо Виктор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Энрике Бруно
|7
|0.58
|2.
|Педро Гильерме
|3
|0.25
|3.
|Rodrigo Muniz
|3
|0.25
|4.
|Габриэл Барбоза
|3 (1)
|0.25
|5.
|Энрике Густаво
|2
|0.17
|6.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0.08
|7.
|Витиньо Виктор
|1
|0.08
|8.
|Рибейро Эвертон
|1
|0.08
|9.
|Michael 3
|1
|0.08
|10.
|Виллиан Арао
|1
|0.08
|11.
|Тьяго Маия
|1
|0.08
|12.
|Исла Маурисио
|0
|0
|13.
|Луис Филипе
|0
|0
|14.
|Котулио Матеус
|0
|0
|15.
|Joao Gomes
|0
|0
|16.
|Мартинс Родригес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рони
|4
|0
|2.
|Angelo Araos
|3
|0
|3.
|Guilherme de Aguiar Camacho
|2
|0
|4.
|Жил Карлос
|2
|0
|5.
|Рамиро
|2
|0
|6.
|Gabriel Paulista VIII
|2
|0
|7.
|Кантильо Виктор
|2
|0
|8.
|Кассио Рамос
|1
|0
|9.
|Луан
|1
|0
|10.
|Mateus Vital
|1
|0
|11.
|João Victor6
|1
|0
|12.
|Marquinhos2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Витиньо Виктор
|4
|0
|2.
|Joao Gomes
|3
|0
|3.
|Диего Рибас
|2
|0
|4.
|Кайо Родриго
|2
|0
|5.
|Виллиан Арао
|2
|0
|6.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|2
|0
|7.
|Энрике Бруно
|2
|0
|8.
|Луис Филипе
|1
|0
|9.
|Лео Перейра
|1
|0
|10.
|Котулио Матеус
|1
|0
|11.
|Марсело Родиней
|1
|0
|12.
|Max Alves
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Коринтианс
|0
|30% (3)
|30% (3)
|30% (3)
|0
|10% (1)
|Фламенго
|4.76% (1)
|19.05% (4)
|9.52% (2)
|0
|33.33% (7)
|33.33% (7)
Предыдущие игры
Коринтианс Последние 20 матчей: +7 =6 -7Куяба 1:2 Коринтианс Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро Форталеза 1:0 Коринтианс Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс
Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Коринтианс 0:0 Сан-Паулу Флуминенсе 1:1 Коринтианс Коринтианс 2:1 Спорт Ресифи Байя 0:0 Коринтианс Коринтианс 1:2 Брагантино Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коринтианс Атлетико Гойяненсе 0:0 Коринтианс Америка Минейро 0:1 Коринтианс Коринтианс 0:2 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 0:1 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 4:0 Ривер Плейт Асунсьон Коринтианс 5:0 Спорт Уанкайо Коринтианс 0:2 Палмейрас Сан-Паулу Пеньяроль 4:0 Коринтианс Коринтианс 4:1 Интер Лимейра
Фламенго Последние 20 матчей: +13 =3 -4Фламенго 6:0 АБК Фламенго 5:1 Сан-Паулу Фламенго 4:1 Дефенса и Хустисия Байя 0:5 Фламенго
Дефенса и Хустисия 0:1 Фламенго Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Фламенго 0:1 Флуминенсе Куяба 0:2 Фламенго Жувентуде 1:0 Фламенго Фламенго 2:1 Форталеза Фламенго 2:3 Брагантино Фламенго 2:0 Коритиба Фламенго 2:0 Америка Минейро Коритиба 0:1 Фламенго Фламенго 1:0 Палмейрас Сан-Паулу Фламенго 0:0 Велес Сарсфилд Фламенго 3:1 Флуминенсе Фламенго 2:2 ЛДУ Кито Флуминенсе 1:1 Фламенго
Последние игры между собой
Коринтианс: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Фламенго: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Фламенго 1:0 Коринтианс Кубок Коринтианс 0:1 Фламенго Кубок Коринтианс 0:3 Фламенго Серия A Коринтианс 2:1 Фламенго Кубок Фламенго 0:0 Коринтианс Кубок Фламенго 1:0 Коринтианс Серия A Фламенго 3:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 2:2 Коринтианс Серия A Коринтианс 4:0 Фламенго Серия A Коринтианс 1:0 Фламенго Серия A Фламенго 0:3 Коринтианс Серия A Фламенго 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 2:0 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 4:0 Фламенго Бразилейро Серия А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|14
|10
|2
|2
|25 - 12
|32
|2.
|Атлетико Минейро
|14
|10
|1
|3
|21 - 10
|31
|3.
|Форталеза
|13
|8
|3
|2
|21 - 9
|27
|4.
|Брагантино
|14
|7
|6
|1
|25 - 16
|27
|5.
|Фламенго
|12
|8
|0
|4
|25 - 11
|24
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|7.
|Сеара
|13
|4
|7
|2
|14 - 12
|19
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|5
|3
|5
|11 - 14
|18
|9.
|Байя
|13
|5
|2
|6
|18 - 22
|17
|10.
|Коринтианс
|14
|4
|5
|5
|12 - 14
|17
|11.
|Флуминенсе
|13
|4
|5
|4
|10 - 12
|17
|12.
|Сантос
|13
|4
|4
|5
|15 - 16
|16
|13.
|Жувентуде
|13
|4
|4
|5
|9 - 14
|16
|14.
|Интернасьонал Порту Алегре
|14
|3
|6
|5
|12 - 18
|15
|15.
|Куяба
|13
|2
|7
|4
|13 - 16
|13
|16.
|Сан-Паулу
|14
|2
|6
|6
|9 - 17
|12
|17.
|Спорт Ресифи
|13
|2
|5
|6
|7 - 11
|11
|18.
|Америка Минейро
|13
|2
|4
|7
|10 - 18
|10
|19.
|Гремио
|12
|1
|4
|7
|6 - 14
|7
|20.
|Шапекоэнсе
|13
|0
|4
|9
|11 - 24
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Форталеза
|7
|6
|1
|0
|16 - 4
|19
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|7
|6
|1
|0
|15 - 7
|19
|3.
|Атлетико Минейро
|7
|5
|1
|1
|14 - 5
|16
|4.
|Фламенго
|7
|5
|0
|2
|14 - 7
|15
|5.
|Сантос
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|6
|4
|2
|0
|11 - 7
|14
|7.
|Сеара
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|8.
|Жувентуде
|7
|4
|1
|2
|6 - 7
|13
|9.
|Брагантино
|7
|2
|5
|0
|12 - 9
|11
|10.
|Байя
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|12.
|Флуминенсе
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|13.
|Сан-Паулу
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|14.
|Интернасьонал Порту Алегре
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|15.
|Америка Минейро
|7
|1
|3
|3
|4 - 5
|6
|16.
|Коринтианс
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Спорт Ресифи
|6
|1
|2
|3
|2 - 4
|5
|18.
|Куяба
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|19.
|Гремио
|6
|0
|4
|2
|3 - 5
|4
|20.
|Шапекоэнсе
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брагантино
|7
|5
|1
|1
|13 - 7
|16
|2.
|Атлетико Минейро
|7
|5
|0
|2
|7 - 5
|15
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|7
|4
|1
|2
|10 - 5
|13
|4.
|Коринтианс
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|5.
|Атлетико Гойяненсе
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|3
|0
|4
|10 - 8
|9
|7.
|Флуминенсе
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|8.
|Фламенго
|5
|3
|0
|2
|11 - 4
|9
|9.
|Интернасьонал Порту Алегре
|7
|2
|3
|2
|7 - 10
|9
|10.
|Форталеза
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|11.
|Куяба
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|12.
|Байя
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|13.
|Спорт Ресифи
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|14.
|Сеара
|7
|0
|6
|1
|4 - 6
|6
|15.
|Сан-Паулу
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|16.
|Америка Минейро
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|17.
|Жувентуде
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|18.
|Гремио
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|19.
|Шапекоэнсе
|7
|0
|3
|4
|8 - 13
|3
|20.
|Сантос
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|7
|0
|1
|2.
|Байя
|Gilberto IV
|7
|1
|1
|3.
|Жувентуде
|Matheus Peixoto
|7
|2
|0
|4.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|6
|2
|5
|5.
|Брагантино
|Итало Хосе
|6
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|4
|2
|2.
|Сантос
|Marinho II
|6
|0
|3.
|Жувентуде
|Vitor Mendes
|6
|0
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Кайо Ранхел
|4
|1
|5.
|Атлетико Гойяненсе
|Willian Moraes
|4
|1