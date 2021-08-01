Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Бразилия: Серия A 2021

2021
Брагантино
0:0
Перерыв
Гремио
0'
38' Желтая карточка
Джеромел Педро
18
Cleiton
Schwengber
13
Силва
Адерлан
14
Бруно
Фабрисио
3
Ортис
Лео
6
Эдимар
Куритиба
23
Raul
González
II
16
Рамирес
Эрик
II
7
Artur
Guimaraes
25
Bruno
Praxedes
28
Tomas
Cuello
15
Итало
Хосе
34
Gabriel
Chapeco
35
Скардовелли
Вандерсон
3
Джеромел
Педро
44
Ruan
Neto
12
Кортез
Бруно
16
Lucas
Silva
IV
88
Jean
Pyerre
15
Darlan
Mendes
38
Лео
Перейра
45
Рикардиньо
Феррейра
23
Alisson
II
Брагантино
4-2-3-1
Гремио
4-3-3

Ход матча

38'
 
Джеромел Педро

Бомбардиры внутри турнира

Брагантино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Итало Хосе 6 0.43
2. Artur Guimaraes 3 0.21
3. Alerrandro 3 0.21
4. Эвангелиста Лукас 2 0.14
5. Рамирес Эрик II 2 0.14
6. Силва Адерлан 2 0.14
7. Helio Junio 1 0.07
8. Bruno Praxedes 1 0.07
9. Tomas Cuello 1 0.07
10. Кандидо Луан 1 0.07
11. Weverton3 1 0.07
12. Chrigor 1 0.07
13. Raul González II 0 0
14. Бруно Фабрисио 0 0
15. Claudinho III 0 0
16. Pedrinho VI4 0 0
Гремио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соуза Диего 1 0.08
2. Скардовелли Вандерсон 1 0.08
3. Рикардиньо Феррейра 1 0.08
4. Лео Перейра 1 0.08
5. Guilherme Guedes 1 0.08
6. Пинарес Сесар 1 (1) 0.08
7. Матеус Энрике 0 0
8. Leo Chu 0 0
9. Victor Bobsin 0 0

Карточки

Брагантино
# Игрок      
1. Эвангелиста Лукас 3 0
2. Jadson 3 3 0
3. Weverton3 3 0
4. Итало Хосе 2 0
5. Эдимар Куритиба 2 0
6. Силва Адерлан 2 0
7. Artur Guimaraes 2 0
8. Helio Junio 2 0
9. Natan 1 0
10. Cleiton Schwengber 1 0
11. Raul González II 1 0
12. Tomas Cuello 1 0
13. Ортис Лео 1 0
14. Pedrinho VI4 1 0
15. Weverson2 1 0
16. Bruno Praxedes 1 0
Гремио
# Игрок      
1. Каннеманн Вальтер 3 1
2. Рафинья Марсио 3 0
3. Матеус Энрике 3 0
4. Соуза Диего 2 0
5. Скардовелли Вандерсон 2 0
6. Феррейра Факундо 2 0
7. Джеромел Педро 2 0
8. Тьяго Сантос 2 0
9. Fernando Henrique 2 0
10. Victor Bobsin 2 0
11. Коста Дуглас 1 0
12. Diogo VII 1 0
13. Майкон Тьяго 1 0
14. Фернандо Луис IV 1 0
15. Jean Pyerre 1 0
16. Darlan Mendes 1 0
17. Jhonata Robert 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брагантино 16.67% (4) 12.5% (3) 16.67% (4) 8.33% (2) 20.83% (5) 25% (6)
 Гремио 33.33% (2) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 0 16.67% (1)

Предыдущие игры

Брагантино Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Форталеза 1:0 Брагантино Брагантино 1:1 Индепендьенте дель Валле Брагантино 2:2 Сантос Индепендьенте дель Валле 0:2 Брагантино
Атлетико Паранаэнсе 2:2 Брагантино Брагантино 1:1 Куяба Сан-Паулу 1:2 Брагантино Брагантино 0:0 Сеара Атлетико Гойяненсе 0:1 Брагантино Брагантино 3:1 Палмейрас Сан-Паулу Фламенго 2:3 Брагантино Коринтианс 1:2 Брагантино Брагантино 2:2 Флуминенсе Брагантино 2:1 Флуминенсе Брагантино 3:3 Байя Флуминенсе 2:0 Брагантино Шапекоэнсе 0:3 Брагантино Депортес Толима 1:2 Брагантино Тальерес Кордоба 0:1 Брагантино Брагантино 1:1 Понте-Прета
Гремио Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Витория 0:3 Гремио Гремио 1:1 Америка Минейро Гремио 1:2 ЛДУ Кито Флуминенсе 0:1 Гремио
ЛДУ Кито 0:1 Гремио Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Гремио Гремио 0:1 Атлетико Гойяненсе Жувентуде 2:0 Гремио Гремио 0:0 Форталеза Гремио 2:2 Сантос Спорт Ресифи 1:0 Гремио Гремио 0:1 Атлетико Паранаэнсе Бразильенсе 0:0 Гремио Гремио 2:0 Бразильенсе Сеара 3:2 Гремио Ла Экидад 0:0 Гремио Гремио 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Арагуа 2:6 Гремио Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гремио

Последние игры между собой

Брагантино: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Гремио: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Брагантино 1:0 Гремио Серия A Гремио 2:1 Брагантино Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 14 10 2 2 25 - 12 32
2. Атлетико Минейро 13 9 1 3 19 - 10 28
3. Форталеза 13 8 3 2 21 - 9 27
4. Брагантино 0:0 14 6 7 1 24 - 16 25
5. Атлетико Паранаэнсе 12 7 2 3 21 - 13 23
6. Фламенго 11 7 0 4 22 - 10 21
7. Сеара 13 4 7 2 14 - 12 19
8. Атлетико Гойяненсе 13 5 3 5 11 - 14 18
9. Байя 13 5 2 6 18 - 22 17
10. Коринтианс 13 4 5 4 11 - 11 17
11. Флуминенсе 13 4 5 4 10 - 12 17
12. Сантос 13 4 4 5 15 - 16 16
13. Жувентуде 13 4 4 5 9 - 14 16
14. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 14 3 6 5 12 - 18 15
15. Куяба 0:0 13 2 7 4 13 - 16 13
16. Сан-Паулу 14 2 6 6 9 - 17 12
17. Спорт Ресифи 13 2 5 6 7 - 11 11
18. Америка Минейро 13 2 4 7 10 - 18 10
19. Гремио 0:0 12 1 5 6 6 - 13 8
20. Шапекоэнсе 13 0 4 9 11 - 24 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Форталеза 7 6 1 0 16 - 4 19
2. Палмейрас Сан-Паулу 7 6 1 0 15 - 7 19
3. Фламенго 7 5 0 2 14 - 7 15
4. Сантос 7 4 2 1 9 - 3 14
5. Атлетико Паранаэнсе 6 4 2 0 11 - 7 14
6. Сеара 6 4 1 1 10 - 6 13
7. Атлетико Минейро 6 4 1 1 12 - 5 13
8. Жувентуде 7 4 1 2 6 - 7 13
9. Байя 7 3 1 3 9 - 11 10
10. Брагантино 0:0 7 1 6 0 11 - 9 9
11. Атлетико Гойяненсе 6 2 2 2 4 - 5 8
12. Флуминенсе 6 2 2 2 4 - 6 8
13. Сан-Паулу 7 1 4 2 5 - 6 7
14. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 7 1 3 3 5 - 8 6
15. Америка Минейро 7 1 3 3 4 - 5 6
16. Коринтианс 6 1 2 3 5 - 7 5
17. Спорт Ресифи 6 1 2 3 2 - 4 5
18. Куяба 0:0 6 1 2 3 7 - 10 5
19. Гремио 0:0 6 0 4 2 3 - 5 4
20. Шапекоэнсе 6 0 1 5 3 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брагантино 0:0 7 5 1 1 13 - 7 16
2. Атлетико Минейро 7 5 0 2 7 - 5 15
3. Палмейрас Сан-Паулу 7 4 1 2 10 - 5 13
4. Коринтианс 7 3 3 1 6 - 4 12
5. Атлетико Гойяненсе 7 3 1 3 7 - 9 10
6. Атлетико Паранаэнсе 6 3 0 3 10 - 6 9
7. Флуминенсе 7 2 3 2 6 - 6 9
8. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 7 2 3 2 7 - 10 9
9. Форталеза 6 2 2 2 5 - 5 8
10. Куяба 0:0 7 1 5 1 6 - 6 8
11. Байя 6 2 1 3 9 - 11 7
12. Фламенго 4 2 0 2 8 - 3 6
13. Спорт Ресифи 7 1 3 3 5 - 7 6
14. Сеара 7 0 6 1 4 - 6 6
15. Сан-Паулу 7 1 2 4 4 - 11 5
16. Америка Минейро 6 1 1 4 6 - 13 4
17. Гремио 0:0 6 1 1 4 3 - 8 4
18. Жувентуде 6 0 3 3 3 - 7 3
19. Шапекоэнсе 7 0 3 4 8 - 13 3
20. Сантос 6 0 2 4 6 - 13 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Байя Gilberto IV 7 1 1
2. Жувентуде Matheus Peixoto 7 2 0
3. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 6 2 5
4. Брагантино Итало Хосе 6 0 3
5. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 6 6 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Жувентуде Guilherme Castilho 4 2
2. Сантос Marinho II 6 0
3. Жувентуде Vitor Mendes 6 0
4. Интернасьонал Порту Алегре Кайо Ранхел 4 1
5. Атлетико Гойяненсе Willian Moraes 4 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Джеромел Педро получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Брагантино
Ничья
Гремио
2.37
3.52
4.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Брагантино 0:0 Гремио онлайн




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