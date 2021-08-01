Бразилия: Серия A 2021
Брагантино
0:0
Перерыв
Гремио
38' Желтая карточкаДжеромел Педро
28
Tomas
Cuello
15
Итало
Хосе
44
Ruan
Neto
12
Кортез
Бруно
88
Jean
Pyerre
38
Лео
Перейра
23
Alisson
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Рамирес ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Tomas CuelloПолузащитник
-
15 Итало ХосеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 NatanЗащитник
- Полузащитник
-
27 Уртадо ХанНападающий
-
22 ЛеандриньоНападающий
-
26 Weverson2
-
17 Weverton3
-
11 Helio Junio
-
-
5 Jadson 3
-
-
33 Pedrinho VI4
-
Главный тренер: Mauricio Barbieri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Ruan NetoЗащитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
- Полузащитник
-
88 Jean PyerreПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Лео ПерейраНападающий
- Нападающий
-
23 Alisson IIНападающий
- Запасные игроки
-
26 TonhaoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Leo Chu
-
-
49 Sarara
-
-
32 Diogo VII
-
-
31 Adriel Ramos
-
Главный тренер: Сколари Луис Фелипе
Ход матча
38'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Итало Хосе
|6
|0.43
|2.
|Artur Guimaraes
|3
|0.21
|3.
|Alerrandro
|3
|0.21
|4.
|Эвангелиста Лукас
|2
|0.14
|5.
|Рамирес Эрик II
|2
|0.14
|6.
|Силва Адерлан
|2
|0.14
|7.
|Helio Junio
|1
|0.07
|8.
|Bruno Praxedes
|1
|0.07
|9.
|Tomas Cuello
|1
|0.07
|10.
|Кандидо Луан
|1
|0.07
|11.
|Weverton3
|1
|0.07
|12.
|Chrigor
|1
|0.07
|13.
|Raul González II
|0
|0
|14.
|Бруно Фабрисио
|0
|0
|15.
|Claudinho III
|0
|0
|16.
|Pedrinho VI4
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соуза Диего
|1
|0.08
|2.
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0.08
|3.
|Рикардиньо Феррейра
|1
|0.08
|4.
|Лео Перейра
|1
|0.08
|5.
|Guilherme Guedes
|1
|0.08
|6.
|Пинарес Сесар
|1 (1)
|0.08
|7.
|Матеус Энрике
|0
|0
|8.
|Leo Chu
|0
|0
|9.
|Victor Bobsin
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эвангелиста Лукас
|3
|0
|2.
|Jadson 3
|3
|0
|3.
|Weverton3
|3
|0
|4.
|Итало Хосе
|2
|0
|5.
|Эдимар Куритиба
|2
|0
|6.
|Силва Адерлан
|2
|0
|7.
|Artur Guimaraes
|2
|0
|8.
|Helio Junio
|2
|0
|9.
|Natan
|1
|0
|10.
|Cleiton Schwengber
|1
|0
|11.
|Raul González II
|1
|0
|12.
|Tomas Cuello
|1
|0
|13.
|Ортис Лео
|1
|0
|14.
|Pedrinho VI4
|1
|0
|15.
|Weverson2
|1
|0
|16.
|Bruno Praxedes
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каннеманн Вальтер
|3
|1
|2.
|Рафинья Марсио
|3
|0
|3.
|Матеус Энрике
|3
|0
|4.
|Соуза Диего
|2
|0
|5.
|Скардовелли Вандерсон
|2
|0
|6.
|Феррейра Факундо
|2
|0
|7.
|Джеромел Педро
|2
|0
|8.
|Тьяго Сантос
|2
|0
|9.
|Fernando Henrique
|2
|0
|10.
|Victor Bobsin
|2
|0
|11.
|Коста Дуглас
|1
|0
|12.
|Diogo VII
|1
|0
|13.
|Майкон Тьяго
|1
|0
|14.
|Фернандо Луис IV
|1
|0
|15.
|Jean Pyerre
|1
|0
|16.
|Darlan Mendes
|1
|0
|17.
|Jhonata Robert
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брагантино
|16.67% (4)
|12.5% (3)
|16.67% (4)
|8.33% (2)
|20.83% (5)
|25% (6)
|Гремио
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Брагантино Последние 20 матчей: +10 =7 -3Форталеза 1:0 Брагантино Брагантино 1:1 Индепендьенте дель Валле Брагантино 2:2 Сантос Индепендьенте дель Валле 0:2 Брагантино
Атлетико Паранаэнсе 2:2 Брагантино Брагантино 1:1 Куяба Сан-Паулу 1:2 Брагантино Брагантино 0:0 Сеара Атлетико Гойяненсе 0:1 Брагантино Брагантино 3:1 Палмейрас Сан-Паулу Фламенго 2:3 Брагантино Коринтианс 1:2 Брагантино Брагантино 2:2 Флуминенсе Брагантино 2:1 Флуминенсе Брагантино 3:3 Байя Флуминенсе 2:0 Брагантино Шапекоэнсе 0:3 Брагантино Депортес Толима 1:2 Брагантино Тальерес Кордоба 0:1 Брагантино Брагантино 1:1 Понте-Прета
Гремио Последние 20 матчей: +6 =7 -7Витория 0:3 Гремио Гремио 1:1 Америка Минейро Гремио 1:2 ЛДУ Кито Флуминенсе 0:1 Гремио
ЛДУ Кито 0:1 Гремио Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Гремио Гремио 0:1 Атлетико Гойяненсе Жувентуде 2:0 Гремио Гремио 0:0 Форталеза Гремио 2:2 Сантос Спорт Ресифи 1:0 Гремио Гремио 0:1 Атлетико Паранаэнсе Бразильенсе 0:0 Гремио Гремио 2:0 Бразильенсе Сеара 3:2 Гремио Ла Экидад 0:0 Гремио Гремио 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Арагуа 2:6 Гремио Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гремио
Последние игры между собой
Брагантино: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Гремио: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|14
|10
|2
|2
|25 - 12
|32
|2.
|Атлетико Минейро
|13
|9
|1
|3
|19 - 10
|28
|3.
|Форталеза
|13
|8
|3
|2
|21 - 9
|27
|4.
|Брагантино
|0:0
|14
|6
|7
|1
|24 - 16
|25
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|7
|2
|3
|21 - 13
|23
|6.
|Фламенго
|11
|7
|0
|4
|22 - 10
|21
|7.
|Сеара
|13
|4
|7
|2
|14 - 12
|19
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|5
|3
|5
|11 - 14
|18
|9.
|Байя
|13
|5
|2
|6
|18 - 22
|17
|10.
|Коринтианс
|13
|4
|5
|4
|11 - 11
|17
|11.
|Флуминенсе
|13
|4
|5
|4
|10 - 12
|17
|12.
|Сантос
|13
|4
|4
|5
|15 - 16
|16
|13.
|Жувентуде
|13
|4
|4
|5
|9 - 14
|16
|14.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|14
|3
|6
|5
|12 - 18
|15
|15.
|Куяба
|0:0
|13
|2
|7
|4
|13 - 16
|13
|16.
|Сан-Паулу
|14
|2
|6
|6
|9 - 17
|12
|17.
|Спорт Ресифи
|13
|2
|5
|6
|7 - 11
|11
|18.
|Америка Минейро
|13
|2
|4
|7
|10 - 18
|10
|19.
|Гремио
|0:0
|12
|1
|5
|6
|6 - 13
|8
|20.
|Шапекоэнсе
|13
|0
|4
|9
|11 - 24
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Форталеза
|7
|6
|1
|0
|16 - 4
|19
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|7
|6
|1
|0
|15 - 7
|19
|3.
|Фламенго
|7
|5
|0
|2
|14 - 7
|15
|4.
|Сантос
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|6
|4
|2
|0
|11 - 7
|14
|6.
|Сеара
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|7.
|Атлетико Минейро
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|8.
|Жувентуде
|7
|4
|1
|2
|6 - 7
|13
|9.
|Байя
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|10.
|Брагантино
|0:0
|7
|1
|6
|0
|11 - 9
|9
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|12.
|Флуминенсе
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|13.
|Сан-Паулу
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|14.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|15.
|Америка Минейро
|7
|1
|3
|3
|4 - 5
|6
|16.
|Коринтианс
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|17.
|Спорт Ресифи
|6
|1
|2
|3
|2 - 4
|5
|18.
|Куяба
|0:0
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|19.
|Гремио
|0:0
|6
|0
|4
|2
|3 - 5
|4
|20.
|Шапекоэнсе
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брагантино
|0:0
|7
|5
|1
|1
|13 - 7
|16
|2.
|Атлетико Минейро
|7
|5
|0
|2
|7 - 5
|15
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|7
|4
|1
|2
|10 - 5
|13
|4.
|Коринтианс
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|5.
|Атлетико Гойяненсе
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|6
|3
|0
|3
|10 - 6
|9
|7.
|Флуминенсе
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|8.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|7
|2
|3
|2
|7 - 10
|9
|9.
|Форталеза
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|10.
|Куяба
|0:0
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|11.
|Байя
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|12.
|Фламенго
|4
|2
|0
|2
|8 - 3
|6
|13.
|Спорт Ресифи
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|14.
|Сеара
|7
|0
|6
|1
|4 - 6
|6
|15.
|Сан-Паулу
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|16.
|Америка Минейро
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|17.
|Гремио
|0:0
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|18.
|Жувентуде
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|19.
|Шапекоэнсе
|7
|0
|3
|4
|8 - 13
|3
|20.
|Сантос
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Байя
|Gilberto IV
|7
|1
|1
|2.
|Жувентуде
|Matheus Peixoto
|7
|2
|0
|3.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|6
|2
|5
|4.
|Брагантино
|Итало Хосе
|6
|0
|3
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|6
|6
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|4
|2
|2.
|Сантос
|Marinho II
|6
|0
|3.
|Жувентуде
|Vitor Mendes
|6
|0
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Кайо Ранхел
|4
|1
|5.
|Атлетико Гойяненсе
|Willian Moraes
|4
|1