Бразилия: Серия A 2021
Атлетико Минейро
2:0
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
45' Желтая карточкаФеррейра Мариано
59' Желтая карточкаThiago Heleno
1:0
61' ПенальтиВаргас Эдуардо
67' Желтая карточкаAntonio Neto
2:0
69' ГолAntonio Neto
80' Желтая карточкаChristian Cardoso
86' Желтая карточкаВаргас Эдуардо
89' Вторая желтая карточкаВаргас Эдуардо
90' Желтая карточкаErick2
22
Everson
40
Nathan
VI
37
Че
Че
29
Аллан
Соуза
18
Саша
Эдуардо
13
Khellven
10
Jadson
I
- Основной состав
-
22 EversonВратарь
- Защитник
-
40 Nathan VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Че ЧеПолузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Саша ЭдуардоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
-
20 HyoranПолузащитник
-
23 Натан АлланПолузащитник
-
33 SavioПолузащитник
- Нападающий
-
2 Guga3
-
27 Calebe
-
41 Antonio Neto
-
-
48 Echapora
-
Главный тренер: Cuca
- Основной состав
- Вратарь
-
13 KhellvenЗащитник
-
34 Энрике ПедруЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Jadson IПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
27 IvaldoЗащитник
- Полузащитник
-
80 David TeransПолузащитник
-
26 Erick2
-
-
19 Jaderson
-
30 Luan Patrick
-
-
-
-
Главный тренер: Antonio Oliveira
Ход матча
45'
46'
59'
61'
1:0
63'
67'
69'
2:0
79'
86'
87'
89'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Халк Живанилдо
|6 (2)
|0.43
|2.
|Фернандес Игнасио
|3
|0.21
|3.
|Саварино Джефферсон
|2
|0.14
|4.
|Сарачо Федерико
|2
|0.14
|5.
|Натан Аллан
|2
|0.14
|6.
|Dylan Borrero
|1
|0.07
|7.
|Варгас Эдуардо
|1 (1)
|0.07
|8.
|Antonio Neto
|1
|0.07
|9.
|Jair II
|1
|0.07
|10.
|Gabriel Paulista XVI
|1
|0.07
|11.
|Че Че
|1
|0.07
|12.
|Hyoran
|0
|0
|13.
|Саша Эдуардо
|0
|0
|14.
|Феррейра Мариано
|0
|0
|15.
|Marrony
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|David Terans
|4
|0.31
|2.
|Nascimento Leite Matheus3
|3
|0.23
|3.
|Nikao
|3 (1)
|0.23
|4.
|Victor Vitinho4
|2
|0.15
|5.
|Jadson I
|2
|0.15
|6.
|Thiago Heleno
|1
|0.08
|7.
|Фернандо Матос
|1
|0.08
|8.
|Carlos Eduardo III
|1
|0.08
|9.
|Ivaldo
|1
|0.08
|10.
|Khellven
|1
|0.08
|11.
|Christian Cardoso
|1
|0.08
|12.
|Richard Almeida de Oliveira2
|1
|0.08
|13.
|Марсиньо Силва
|0
|0
|14.
|Abner2
|0
|0
|15.
|Энрике Педру II
|0
|0
|16.
|Лео Ситтадини
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Аллан Соуза
|2
|1
|2.
|Арана Гильерме
|3
|0
|3.
|Igor Rabello
|3
|0
|4.
|Феррейра Мариано
|2
|0
|5.
|Додо Родолфо
|2
|0
|6.
|Сарачо Федерико
|2
|0
|7.
|Marrony
|2
|0
|8.
|Халк Живанилдо
|1
|0
|9.
|Ревер Умберто
|1
|0
|10.
|Алонсо Хуниор
|1
|0
|11.
|Antonio Neto
|1
|0
|12.
|Hyoran
|1
|0
|13.
|Gabriel Paulista XVI
|1
|0
|14.
|Че Че
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Nascimento Leite Matheus3
|5
|0
|2.
|Richard Almeida de Oliveira2
|2
|1
|3.
|Victor Vitinho4
|3
|0
|4.
|Nikao
|2
|0
|5.
|Thiago Heleno
|2
|0
|6.
|Renato Kayzer
|2
|0
|7.
|Christian Cardoso
|2
|0
|8.
|Марсиньо Силва
|0
|1
|9.
|David Terans
|1
|0
|10.
|Лео Ситтадини
|1
|0
|11.
|Ivaldo
|1
|0
|12.
|Khellven
|1
|0
|13.
|Альварадо Джейми
|1
|0
|14.
|Erick2
|1
|0
|15.
|Abner2
|1
|0
|16.
|Bento Krepski
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Минейро
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|9.52% (2)
|4.76% (1)
|38.1% (8)
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
Предыдущие игры
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +14 =3 -3Атлетико Минейро 2:0 Байя Атлетико Минейро 3:0 Байя Атлетико Минейро 0:0 Бока Хуниорс Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро
Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Минейро Америка Минейро 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Куяба 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:1 Атлетико Гойяненсе Сантос 2:0 Атлетико Минейро Сеара 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Шапекоэнсе Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу Атлетико Минейро 2:1 Ремо Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Минейро Ремо 0:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:2 Форталеза Атлетико Минейро 4:0 Депортиво Ла-Гуайра Атлетико Минейро 0:0 Америка Минейро
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +13 =4 -3Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре Атлетико Паранаэнсе 4:1 Америка де Кали Сеара 1:0 Атлетико Паранаэнсе
Америка де Кали 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:2 Брагантино Сантос 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Форталеза Флуминенсе 1:4 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:2 Шапекоэнсе Байя 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Парана Гремио 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Аваи Жувентуде 0:3 Атлетико Паранаэнсе Аваи 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Америка Минейро Атлетико Паранаэнсе 4:0 Аукас Парана 0:2 Атлетико Паранаэнсе
Последние игры между собой
Атлетико Минейро: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 10
Атлетико Паранаэнсе: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 9
Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|14
|10
|2
|2
|25 - 12
|32
|2.
|Атлетико Минейро
|14
|10
|1
|3
|21 - 10
|31
|3.
|Форталеза
|13
|8
|3
|2
|21 - 9
|27
|4.
|Брагантино
|14
|7
|6
|1
|25 - 16
|27
|5.
|Фламенго
|12
|8
|0
|4
|25 - 11
|24
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|7.
|Сеара
|13
|4
|7
|2
|14 - 12
|19
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|5
|3
|5
|11 - 14
|18
|9.
|Байя
|13
|5
|2
|6
|18 - 22
|17
|10.
|Коринтианс
|14
|4
|5
|5
|12 - 14
|17
|11.
|Флуминенсе
|13
|4
|5
|4
|10 - 12
|17
|12.
|Сантос
|13
|4
|4
|5
|15 - 16
|16
|13.
|Жувентуде
|13
|4
|4
|5
|9 - 14
|16
|14.
|Интернасьонал Порту Алегре
|14
|3
|6
|5
|12 - 18
|15
|15.
|Куяба
|13
|2
|7
|4
|13 - 16
|13
|16.
|Сан-Паулу
|14
|2
|6
|6
|9 - 17
|12
|17.
|Спорт Ресифи
|13
|2
|5
|6
|7 - 11
|11
|18.
|Америка Минейро
|13
|2
|4
|7
|10 - 18
|10
|19.
|Гремио
|12
|1
|4
|7
|6 - 14
|7
|20.
|Шапекоэнсе
|13
|0
|4
|9
|11 - 24
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Форталеза
|7
|6
|1
|0
|16 - 4
|19
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|7
|6
|1
|0
|15 - 7
|19
|3.
|Атлетико Минейро
|7
|5
|1
|1
|14 - 5
|16
|4.
|Фламенго
|7
|5
|0
|2
|14 - 7
|15
|5.
|Сантос
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|6
|4
|2
|0
|11 - 7
|14
|7.
|Сеара
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|8.
|Жувентуде
|7
|4
|1
|2
|6 - 7
|13
|9.
|Брагантино
|7
|2
|5
|0
|12 - 9
|11
|10.
|Байя
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|12.
|Флуминенсе
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|13.
|Сан-Паулу
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|14.
|Интернасьонал Порту Алегре
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|15.
|Америка Минейро
|7
|1
|3
|3
|4 - 5
|6
|16.
|Коринтианс
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Спорт Ресифи
|6
|1
|2
|3
|2 - 4
|5
|18.
|Куяба
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|19.
|Гремио
|6
|0
|4
|2
|3 - 5
|4
|20.
|Шапекоэнсе
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брагантино
|7
|5
|1
|1
|13 - 7
|16
|2.
|Атлетико Минейро
|7
|5
|0
|2
|7 - 5
|15
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|7
|4
|1
|2
|10 - 5
|13
|4.
|Коринтианс
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|5.
|Атлетико Гойяненсе
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|3
|0
|4
|10 - 8
|9
|7.
|Флуминенсе
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|8.
|Фламенго
|5
|3
|0
|2
|11 - 4
|9
|9.
|Интернасьонал Порту Алегре
|7
|2
|3
|2
|7 - 10
|9
|10.
|Форталеза
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|11.
|Куяба
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|12.
|Байя
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|13.
|Спорт Ресифи
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|14.
|Сеара
|7
|0
|6
|1
|4 - 6
|6
|15.
|Сан-Паулу
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|16.
|Америка Минейро
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|17.
|Жувентуде
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|18.
|Гремио
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|19.
|Шапекоэнсе
|7
|0
|3
|4
|8 - 13
|3
|20.
|Сантос
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|7
|0
|1
|2.
|Байя
|Gilberto IV
|7
|1
|1
|3.
|Жувентуде
|Matheus Peixoto
|7
|2
|0
|4.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|6
|2
|5
|5.
|Брагантино
|Итало Хосе
|6
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|4
|2
|2.
|Сантос
|Marinho II
|6
|0
|3.
|Жувентуде
|Vitor Mendes
|6
|0
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Кайо Ранхел
|4
|1
|5.
|Атлетико Гойяненсе
|Willian Moraes
|4
|1