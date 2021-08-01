Бразилия: Серия A 2021
Шапекоэнсе
0:1
Конец матча
Сантос
0:1
43' ПенальтиКарлос Санчес II
31
Паулу
Жоау
34
Derlan
16
Leo
Gomes
90
Felipe
XVI
34
Жуан
Пауло
13
Madson
II
28
Kaiky
41
Jean
Mota
30
Lucas
Braga
- Основной состав
-
31 Паулу ЖоауВратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 DerlanЗащитник
- Защитник
-
16 Leo GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Felipe XVIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
3 LaercioЗащитник
-
29 Тьягу МендешПолузащитник
-
5 МойзесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ФогиньоПолузащитник
-
50 ЖеуваниоНападающий
- Нападающий
-
1 Keiller
-
-
17 Mike I
-
-
Главный тренер: Jair Ventura
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
13 Madson IIЗащитник
- Защитник
-
28 KaikyЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Jean MotaПолузащитник
-
30 Lucas BragaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 John VictorВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 RanielНападающий
-
-
-
21 Para I
-
-
25 Vinicius3
-
-
43 Renyer
-
26 Robson Reis
-
Главный тренер: Guillermo Almada
Ход матча
43'
0:1
77'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ignacio2
|2
|0.14
|2.
|Жеуванио
|2
|0.14
|3.
|Перотти Педро
|2
|0.14
|4.
|Kaio Nunes
|1
|0.07
|5.
|Anselmo I
|1 (1)
|0.07
|6.
|Раванелли Феррейра
|1 (1)
|0.07
|7.
|Derlan
|1
|0.07
|8.
|Gabriel Dal Toe Busanello
|1
|0.07
|9.
|Лима Северино
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Marcos Guilherme
|4
|0.29
|2.
|Marinho II
|4 (1)
|0.29
|3.
|Jean Mota
|2
|0.14
|4.
|Карлос Санчес II
|2 (2)
|0.14
|5.
|Kaio Jorge
|1
|0.07
|6.
|Gabriel Pirani
|1
|0.07
|7.
|Marcos Leonardo
|1
|0.07
|8.
|Madson II
|0
|0
|9.
|Guilherme de Aguiar Camacho
|0
|0
|10.
|Luiz Felipe III
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Derlan
|4
|0
|2.
|Anselmo I
|3
|0
|3.
|Раванелли Феррейра
|3
|0
|4.
|Bruno Silva3
|1
|1
|5.
|Лима Северино
|2
|0
|6.
|Fernandinho IX
|2
|0
|7.
|Гуэдеш Элдер
|1
|0
|8.
|Жеуванио
|1
|0
|9.
|Ronei
|1
|0
|10.
|Мойзес
|1
|0
|11.
|Esekel Kriado II
|1
|0
|12.
|Anderson Leite
|1
|0
|13.
|Ignacio2
|1
|0
|14.
|Gabriel Dal Toe Busanello
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Marinho II
|6
|0
|2.
|Luiz Felipe III
|4
|0
|3.
|Jean Mota
|3
|0
|4.
|Para I
|3
|0
|5.
|Алисон II
|3
|0
|6.
|Перес Луан
|3
|0
|7.
|Guilherme de Aguiar Camacho
|2
|0
|8.
|Marcos Guilherme
|2
|0
|9.
|Жуан Пауло
|2
|0
|10.
|Lucas Braga
|2
|0
|11.
|Vinicius3
|2
|0
|12.
|Kaiky
|2
|0
|13.
|Moraes
|1
|0
|14.
|Карлос Санчес II
|1
|0
|15.
|Madson II
|1
|0
|16.
|Felipe Jonatan
|1
|0
|17.
|Kaio Jorge
|1
|0
|18.
|Marcos Leonardo
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шапекоэнсе
|0
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|Сантос
|0
|20% (3)
|20% (3)
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|26.67% (4)
Предыдущие игры
Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +3 =6 -11Жувентуде 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:3 Куяба Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс
Шапекоэнсе 0:2 Байя Форталеза 3:2 Шапекоэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре Атлетико Минейро 1:1 Шапекоэнсе Сан-Паулу 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Сеара АБК 3:0 Шапекоэнсе Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 3:1 АБК Шапекоэнсе 0:3 Брагантино Шапекоэнсе 1:1 Аваи Аваи 2:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:1 Марсильо Диас Марсильо Диас 1:4 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:0 Фигейренсе
Сантос Последние 20 матчей: +9 =6 -5Сантос 4:0 Жуазейренсе Сантос 0:1 Атлетико Гойяненсе Некакса 0:3 Сантос Индепендьенте 1:1 Сантос
Брагантино 2:2 Сантос Сантос 1:0 Индепендьенте Палмейрас Сан-Паулу 3:2 Сантос Сантос 2:1 Атлетико Паранаэнсе Америка Минейро 2:0 Сантос Сантос 0:0 Спорт Ресифи Сантос 2:0 Атлетико Минейро Гремио 2:2 Сантос Сантос 2:0 Сан-Паулу Флуминенсе 1:0 Сантос Сантос 0:0 Жувентуде Сантос 1:0 Сианорти Сантос 3:1 Сеара Сианорти 0:2 Сантос Крус Асуль 1:1 Сантос Байя 3:0 Сантос
Последние игры между собой
Шапекоэнсе: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
Сантос: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|14
|10
|2
|2
|25 - 12
|32
|2.
|Атлетико Минейро
|14
|10
|1
|3
|21 - 10
|31
|3.
|Форталеза
|13
|8
|3
|2
|21 - 9
|27
|4.
|Брагантино
|14
|7
|6
|1
|25 - 16
|27
|5.
|Фламенго
|12
|8
|0
|4
|25 - 11
|24
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|7.
|Сантос
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|8.
|Сеара
|13
|4
|7
|2
|14 - 12
|19
|9.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|5
|3
|5
|11 - 14
|18
|10.
|Флуминенсе
|13
|4
|5
|4
|10 - 12
|17
|11.
|Байя
|14
|5
|2
|7
|18 - 23
|17
|12.
|Коринтианс
|14
|4
|5
|5
|12 - 14
|17
|13.
|Жувентуде
|13
|4
|4
|5
|9 - 14
|16
|14.
|Интернасьонал Порту Алегре
|14
|3
|6
|5
|12 - 18
|15
|15.
|Спорт Ресифи
|14
|3
|5
|6
|8 - 11
|14
|16.
|Куяба
|13
|2
|7
|4
|13 - 16
|13
|17.
|Сан-Паулу
|14
|2
|6
|6
|9 - 17
|12
|18.
|Америка Минейро
|13
|2
|4
|7
|10 - 18
|10
|19.
|Гремио
|12
|1
|4
|7
|6 - 14
|7
|20.
|Шапекоэнсе
|14
|0
|4
|10
|11 - 25
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Форталеза
|7
|6
|1
|0
|16 - 4
|19
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|7
|6
|1
|0
|15 - 7
|19
|3.
|Атлетико Минейро
|7
|5
|1
|1
|14 - 5
|16
|4.
|Фламенго
|7
|5
|0
|2
|14 - 7
|15
|5.
|Сантос
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|6
|4
|2
|0
|11 - 7
|14
|7.
|Сеара
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|8.
|Жувентуде
|7
|4
|1
|2
|6 - 7
|13
|9.
|Брагантино
|7
|2
|5
|0
|12 - 9
|11
|10.
|Байя
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|12.
|Флуминенсе
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|13.
|Сан-Паулу
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|14.
|Интернасьонал Порту Алегре
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|15.
|Америка Минейро
|7
|1
|3
|3
|4 - 5
|6
|16.
|Коринтианс
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Спорт Ресифи
|6
|1
|2
|3
|2 - 4
|5
|18.
|Куяба
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|19.
|Гремио
|6
|0
|4
|2
|3 - 5
|4
|20.
|Шапекоэнсе
|7
|0
|1
|6
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брагантино
|7
|5
|1
|1
|13 - 7
|16
|2.
|Атлетико Минейро
|7
|5
|0
|2
|7 - 5
|15
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|7
|4
|1
|2
|10 - 5
|13
|4.
|Коринтианс
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|5.
|Атлетико Гойяненсе
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|3
|0
|4
|10 - 8
|9
|7.
|Флуминенсе
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|8.
|Фламенго
|5
|3
|0
|2
|11 - 4
|9
|9.
|Спорт Ресифи
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|10.
|Интернасьонал Порту Алегре
|7
|2
|3
|2
|7 - 10
|9
|11.
|Форталеза
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|12.
|Куяба
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|13.
|Байя
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|14.
|Сеара
|7
|0
|6
|1
|4 - 6
|6
|15.
|Сантос
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|16.
|Сан-Паулу
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|17.
|Америка Минейро
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|18.
|Жувентуде
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|19.
|Гремио
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|20.
|Шапекоэнсе
|7
|0
|3
|4
|8 - 13
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|7
|0
|1
|2.
|Байя
|Gilberto IV
|7
|1
|1
|3.
|Жувентуде
|Matheus Peixoto
|7
|2
|0
|4.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|6
|2
|5
|5.
|Брагантино
|Итало Хосе
|6
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|4
|2
|2.
|Сантос
|Marinho II
|6
|0
|3.
|Жувентуде
|Vitor Mendes
|6
|0
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Кайо Ранхел
|4
|1
|5.
|Атлетико Гойяненсе
|Willian Moraes
|4
|1