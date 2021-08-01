Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Бразилия: Серия A 2021

2021
Шапекоэнсе
0:1
Конец матча
Сантос
0'
0:1
43' Пенальти
Карлос Санчес II
90'+6
31
Паулу
Жоау
2
Matheus
Ribeiro
4
Каду
Рикардо
II
34
Derlan
6
Gabriel
Dal
Toe
Busanello
16
Leo
Gomes
26
Anderson
Leite
38
Фабиньо
Энрике
90
Felipe
XVI
11
Fernandinho
IX
9
Anselmo
I
34
Жуан
Пауло
13
Madson
II
2
Luiz
Felipe
III
28
Kaiky
3
Felipe
Jonatan
29
Guilherme
de
Aguiar
Camacho
36
Marcos
Leonardo
7
Карлос
Санчес
II
41
Jean
Mota
30
Lucas
Braga
23
Marcos
Guilherme
Шапекоэнсе
4-2-3-1
Сантос
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Шапекоэнсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ignacio2 2 0.14
2. Жеуванио 2 0.14
3. Перотти Педро 2 0.14
4. Kaio Nunes 1 0.07
5. Anselmo I 1 (1) 0.07
6. Раванелли Феррейра 1 (1) 0.07
7. Derlan 1 0.07
8. Gabriel Dal Toe Busanello 1 0.07
9. Лима Северино 0 0
Сантос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Marcos Guilherme 4 0.29
2. Marinho II 4 (1) 0.29
3. Jean Mota 2 0.14
4. Карлос Санчес II 2 (2) 0.14
5. Kaio Jorge 1 0.07
6. Gabriel Pirani 1 0.07
7. Marcos Leonardo 1 0.07
8. Madson II 0 0
9. Guilherme de Aguiar Camacho 0 0
10. Luiz Felipe III 0 0

Карточки

Шапекоэнсе
# Игрок      
1. Derlan 4 0
2. Anselmo I 3 0
3. Раванелли Феррейра 3 0
4. Bruno Silva3 1 1
5. Лима Северино 2 0
6. Fernandinho IX 2 0
7. Гуэдеш Элдер 1 0
8. Жеуванио 1 0
9. Ronei 1 0
10. Мойзес 1 0
11. Esekel Kriado II 1 0
12. Anderson Leite 1 0
13. Ignacio2 1 0
14. Gabriel Dal Toe Busanello 1 0
Сантос
# Игрок      
1. Marinho II 6 0
2. Luiz Felipe III 4 0
3. Jean Mota 3 0
4. Para I 3 0
5. Алисон II 3 0
6. Перес Луан 3 0
7. Guilherme de Aguiar Camacho 2 0
8. Marcos Guilherme 2 0
9. Жуан Пауло 2 0
10. Lucas Braga 2 0
11. Vinicius3 2 0
12. Kaiky 2 0
13. Moraes 1 0
14. Карлос Санчес II 1 0
15. Madson II 1 0
16. Felipe Jonatan 1 0
17. Kaio Jorge 1 0
18. Marcos Leonardo 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шапекоэнсе 0 27.27% (3) 9.09% (1) 18.18% (2) 18.18% (2) 27.27% (3)
 Сантос 0 20% (3) 20% (3) 6.67% (1) 26.67% (4) 26.67% (4)

Предыдущие игры

Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Жувентуде 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:3 Куяба Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс
Шапекоэнсе 0:2 Байя Форталеза 3:2 Шапекоэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре Атлетико Минейро 1:1 Шапекоэнсе Сан-Паулу 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Сеара АБК 3:0 Шапекоэнсе Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 3:1 АБК Шапекоэнсе 0:3 Брагантино Шапекоэнсе 1:1 Аваи Аваи 2:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:1 Марсильо Диас Марсильо Диас 1:4 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:0 Фигейренсе
Сантос Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Сантос 4:0 Жуазейренсе Сантос 0:1 Атлетико Гойяненсе Некакса 0:3 Сантос Индепендьенте 1:1 Сантос
Брагантино 2:2 Сантос Сантос 1:0 Индепендьенте Палмейрас Сан-Паулу 3:2 Сантос Сантос 2:1 Атлетико Паранаэнсе Америка Минейро 2:0 Сантос Сантос 0:0 Спорт Ресифи Сантос 2:0 Атлетико Минейро Гремио 2:2 Сантос Сантос 2:0 Сан-Паулу Флуминенсе 1:0 Сантос Сантос 0:0 Жувентуде Сантос 1:0 Сианорти Сантос 3:1 Сеара Сианорти 0:2 Сантос Крус Асуль 1:1 Сантос Байя 3:0 Сантос

Последние игры между собой

Шапекоэнсе: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
Сантос: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
Сантос 2:0 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 0:1 Сантос Серия A Сантос 0:1 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 0:0 Сантос Серия A
Шапекоэнсе 2:0 Сантос Серия A Сантос 1:0 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 0:1 Сантос Серия A Сантос 3:0 Шапекоэнсе Серия A Сантос 3:0 Сантос Кубок Сантос 1:1 Сантос Кубок Сантос 3:1 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 1:0 Сантос Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 14 10 2 2 25 - 12 32
2. Атлетико Минейро 14 10 1 3 21 - 10 31
3. Форталеза 13 8 3 2 21 - 9 27
4. Брагантино 14 7 6 1 25 - 16 27
5. Фламенго 12 8 0 4 25 - 11 24
6. Атлетико Паранаэнсе 13 7 2 4 21 - 15 23
7. Сантос 14 5 4 5 16 - 16 19
8. Сеара 13 4 7 2 14 - 12 19
9. Атлетико Гойяненсе 13 5 3 5 11 - 14 18
10. Флуминенсе 13 4 5 4 10 - 12 17
11. Байя 14 5 2 7 18 - 23 17
12. Коринтианс 14 4 5 5 12 - 14 17
13. Жувентуде 13 4 4 5 9 - 14 16
14. Интернасьонал Порту Алегре 14 3 6 5 12 - 18 15
15. Спорт Ресифи 14 3 5 6 8 - 11 14
16. Куяба 13 2 7 4 13 - 16 13
17. Сан-Паулу 14 2 6 6 9 - 17 12
18. Америка Минейро 13 2 4 7 10 - 18 10
19. Гремио 12 1 4 7 6 - 14 7
20. Шапекоэнсе 14 0 4 10 11 - 25 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Форталеза 7 6 1 0 16 - 4 19
2. Палмейрас Сан-Паулу 7 6 1 0 15 - 7 19
3. Атлетико Минейро 7 5 1 1 14 - 5 16
4. Фламенго 7 5 0 2 14 - 7 15
5. Сантос 7 4 2 1 9 - 3 14
6. Атлетико Паранаэнсе 6 4 2 0 11 - 7 14
7. Сеара 6 4 1 1 10 - 6 13
8. Жувентуде 7 4 1 2 6 - 7 13
9. Брагантино 7 2 5 0 12 - 9 11
10. Байя 8 3 1 4 9 - 12 10
11. Атлетико Гойяненсе 6 2 2 2 4 - 5 8
12. Флуминенсе 6 2 2 2 4 - 6 8
13. Сан-Паулу 7 1 4 2 5 - 6 7
14. Интернасьонал Порту Алегре 7 1 3 3 5 - 8 6
15. Америка Минейро 7 1 3 3 4 - 5 6
16. Коринтианс 7 1 2 4 6 - 10 5
17. Спорт Ресифи 6 1 2 3 2 - 4 5
18. Куяба 6 1 2 3 7 - 10 5
19. Гремио 6 0 4 2 3 - 5 4
20. Шапекоэнсе 7 0 1 6 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брагантино 7 5 1 1 13 - 7 16
2. Атлетико Минейро 7 5 0 2 7 - 5 15
3. Палмейрас Сан-Паулу 7 4 1 2 10 - 5 13
4. Коринтианс 7 3 3 1 6 - 4 12
5. Атлетико Гойяненсе 7 3 1 3 7 - 9 10
6. Атлетико Паранаэнсе 7 3 0 4 10 - 8 9
7. Флуминенсе 7 2 3 2 6 - 6 9
8. Фламенго 5 3 0 2 11 - 4 9
9. Спорт Ресифи 8 2 3 3 6 - 7 9
10. Интернасьонал Порту Алегре 7 2 3 2 7 - 10 9
11. Форталеза 6 2 2 2 5 - 5 8
12. Куяба 7 1 5 1 6 - 6 8
13. Байя 6 2 1 3 9 - 11 7
14. Сеара 7 0 6 1 4 - 6 6
15. Сантос 7 1 2 4 7 - 13 5
16. Сан-Паулу 7 1 2 4 4 - 11 5
17. Америка Минейро 6 1 1 4 6 - 13 4
18. Жувентуде 6 0 3 3 3 - 7 3
19. Гремио 6 1 0 5 3 - 9 3
20. Шапекоэнсе 7 0 3 4 8 - 13 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Фламенго Энрике Бруно 7 0 1
2. Байя Gilberto IV 7 1 1
3. Жувентуде Matheus Peixoto 7 2 0
4. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 6 2 5
5. Брагантино Итало Хосе 6 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Жувентуде Guilherme Castilho 4 2
2. Сантос Marinho II 6 0
3. Жувентуде Vitor Mendes 6 0
4. Интернасьонал Порту Алегре Кайо Ранхел 4 1
5. Атлетико Гойяненсе Willian Moraes 4 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Карлос Санчес II из команды Сантос забивает с точки!
  • Описание гола
    40'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Карлос Санчес II пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Шапекоэнсе 0:1 Сантос онлайн




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