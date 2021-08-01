Олимпиада в Токио спецраздел Медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2021

США: МЛС 2021

2021
Филадельфия Юнион
1:1
Второй тайм: 49'

Стадион:
Чикаго Файр
0'
0:1
10' Гол
Франковски Пшемыслав
30' Желтая карточка
Глеснес Якоб
34' Красная карточка
Омсберг Уайетт
1:1
36' Гол
Вагнер Кай
41' Желтая карточка
Герберс Фабиан
49'
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
11
Бедойя
Алехандро
8
Мартинес
Хосе
Андрес
31
Флэк
Леон
6
Газдаг
Даниэль
19
Бёрк
Кори
23
Пржибылко
Каспер
1
Шаттлворт
Бобби
20
Омсберг
Уайетт
22
Пинеда
Маурисио
5
Кальво
Франсиско
2
Секулич
Борис
30
Хименес
Гастон
10
Медран
Альваро
11
Франковски
Пшемыслав
7
Алиседа
Игнасио
21
Герберс
Фабиан
9
Оффор
Чинонсо
Филадельфия Юнион
4-3-2-1
Чикаго Файр
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пржибылко Каспер 6 0.35
2. Бёрк Кори 4 0.24
3. Сантос Сержио II 3 0.18
4. Монтейру Жамиру 2 0.12
5. Глеснес Якоб 2 0.12
6. Вагнер Кай 1 0.06
7. Салливан Куинн 1 0.06
8. Эллиотт Джек 1 0.06
9. Мбезо Оливье 0 0
10. Газдаг Даниэль 0 0
Чикаго Файр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Алиседа Игнасио 3 0.19
2. Стоянович Лука 3 0.19
3. Секулич Борис 2 0.13
4. Франковски Пшемыслав 2 0.13
5. Берич Роберт 2 0.13
6. Медран Альваро 1 0.06
7. Хименес Гастон 1 0.06
8. Оффор Чинонсо 1 0.06
9. Пинеда Маурисио 1 0.06
10. Герберс Фабиан 0 0
11. Наварро Мигель 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
# Игрок      
1. Монтейру Жамиру 6 0
2. Мартинес Хосе Андрес 4 1
3. Глеснес Якоб 4 0
4. Бедойя Алехандро 3 0
5. Мбезо Оливье 3 0
6. Сантос Сержио II 3 0
7. Флэк Леон 3 0
8. Эллиотт Джек 2 0
9. Вагнер Кай 2 0
10. Фриз Мэтт 0 1
11. Пржибылко Каспер 1 0
12. Пауэлл Альвас 1 0
13. Блэйк Андре 1 0
14. Реал Мэттью 1 0
15. Фонтана Энтони 1 0
Чикаго Файр
# Игрок      
1. Герберс Фабиан 5 0
2. Медран Альваро 4 0
3. Каппелхоф Йохан 2 1
4. Омсберг Уайетт 2 1
5. Секулич Борис 3 0
6. Борнштейн Джонатан 2 0
7. Хименес Гастон 2 0
8. Франковски Пшемыслав 2 0
9. Наварро Мигель 2 0
10. Пинеда Маурисио 2 0
11. Кальво Франсиско 1 0
12. Стоянович Лука 1 0
13. Оффор Чинонсо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Филадельфия Юнион 10.53% (2) 15.79% (3) 15.79% (3) 15.79% (3) 10.53% (2) 31.58% (6)
 Чикаго Файр 13.33% (2) 0 26.67% (4) 26.67% (4) 20% (3) 13.33% (2)

Предыдущие игры

Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Интер Майами 1:1 Филадельфия Юнион Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион
Нэшвилл 1:0 Филадельфия Юнион Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:0 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Портленд Тимберс Ди Си Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Чикаго Файр 0:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:1 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 0:3 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:2 Интер Майами Коламбус Кру 0:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 4:0 Саприсса Саприсса 0:1 Филадельфия Юнион
Чикаго Файр Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Чикаго Файр 1:2 Торонто Чикаго Файр 2:2 Ди Си Юнайтед Нэшвилл 5:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 3:1 Орландо Сити
Чикаго Файр 3:0 Атланта Юнайтед Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион Чикаго Файр 0:1 Цинциннати Коламбус Кру 2:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 0:1 Клёб де Фут Монреаль Чикаго Файр 1:0 Интер Майами Ди Си Юнайтед 1:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 0:2 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Чикаго Файр Атланта Юнайтед 3:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Чикаго Файр 3:4 Нью-Йорк Сити Миннесота Юнайтед 2:2 Чикаго Файр Нэшвилл 1:1 Чикаго Файр Филадельфия Юнион 2:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз

Последние игры между собой

Филадельфия Юнион: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Чикаго Файр: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион МЛС Чикаго Файр 0:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:1 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 2:0 Филадельфия Юнион МЛС
Филадельфия Юнион 2:0 Чикаго Файр МЛС Филадельфия Юнион 3:0 Чикаго Файр Открытый Кубок Чикаго Файр 3:4 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 3:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 3:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 4:3 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:3 Чикаго Файр МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Чикаго Файр Открытый Кубок Чикаго Файр 1:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:1 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Чикаго Файр 2:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:2 Чикаго Файр МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 17 11 3 3 33 - 21 36
2. Орландо Сити Заявка 16 8 4 4 26 - 21 28
3. Нью-Йорк Сити Заявка 15 8 2 5 30 - 16 26
4. Нэшвилл Заявка 15 6 8 1 24 - 14 26
5. Коламбус Кру Заявка 16 6 6 4 17 - 16 24
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 16 6 4 6 21 - 20 22
7. Ди Си Юнайтед Заявка 16 6 3 7 21 - 18 21
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 15 5 3 7 20 - 20 18
9. Атланта Юнайтед Заявка 16 2 8 6 16 - 21 14
10. Цинциннати Заявка 15 3 5 7 17 - 29 14
11. Торонто Заявка 15 3 4 8 20 - 32 13
12. Чикаго Файр 1:1 Заявка 16 3 4 9 18 - 28 13
13. Интер Майами Заявка 14 3 3 8 12 - 24 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 17 9 5 3 25 - 13 32
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 16 9 3 4 29 - 19 30
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 16 9 1 6 27 - 27 28
4. Колорадо Рэпидс Заявка 15 8 3 4 22 - 16 27
5. Филадельфия Юнион 1:1 Заявка 17 6 7 4 21 - 17 25
6. Миннесота Юнайтед Заявка 16 6 5 5 19 - 21 23
7. Лос-Анджелес Заявка 16 6 5 5 22 - 19 23
8. Реал Солт-Лейк Заявка 15 5 6 4 24 - 16 21
9. Портленд Тимберс Заявка 15 6 1 8 19 - 26 19
10. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 16 3 9 4 17 - 20 18
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 16 4 5 7 18 - 25 17
12. Даллас Заявка 16 4 5 7 20 - 24 17
13. Ванкувер Уайткэпс Заявка 16 3 6 7 18 - 27 15
14. Остин Заявка 15 3 4 8 10 - 16 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл Заявка 11 6 5 0 22 - 10 23
2. Нью-Йорк Сити Заявка 9 6 1 2 22 - 8 19
3. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 7 6 0 1 14 - 8 18
4. Орландо Сити Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
5. Коламбус Кру Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
6. Ди Си Юнайтед Заявка 7 5 0 2 12 - 4 15
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 7 4 2 1 13 - 9 14
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
9. Чикаго Файр 1:1 Заявка 10 3 3 4 15 - 14 12
10. Атланта Юнайтед Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11. Торонто Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
12. Интер Майами Заявка 8 1 2 5 7 - 18 5
13. Цинциннати Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
2. Сиэтл Саундерс Заявка 10 5 3 2 17 - 8 18
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 8 6 0 2 16 - 9 18
4. Колорадо Рэпидс Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
5. Миннесота Юнайтед Заявка 8 5 1 2 10 - 6 16
6. Лос-Анджелес Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
7. Портленд Тимберс Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
8. Филадельфия Юнион 1:1 Заявка 8 4 2 2 10 - 7 14
9. Даллас Заявка 8 3 5 0 16 - 8 14
10. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 7 3 4 0 9 - 6 13
11. Реал Солт-Лейк Заявка 9 3 4 2 14 - 9 13
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 7 2 1 4 10 - 12 7
14. Остин Заявка 6 1 2 3 4 - 5 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 10 5 3 2 19 - 13 18
2. Орландо Сити Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
3. Цинциннати Заявка 9 3 2 4 12 - 20 11
4. Коламбус Кру Заявка 9 2 3 4 6 - 11 9
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 9 2 2 5 8 - 11 8
6. Торонто Заявка 9 2 1 6 12 - 23 7
7. Нью-Йорк Сити Заявка 6 2 1 3 8 - 8 7
8. Интер Майами Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
9. Ди Си Юнайтед Заявка 9 1 3 5 9 - 14 6
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
11. Атланта Юнайтед Заявка 9 0 5 4 8 - 14 5
12. Нэшвилл Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
13. Чикаго Файр 1:1 Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 7 4 0 3 12 - 9 12
3. Филадельфия Юнион 1:1 Заявка 9 2 5 2 11 - 10 11
4. Колорадо Рэпидс Заявка 7 3 1 3 6 - 8 10
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 8 3 1 4 11 - 18 10
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 9 2 4 3 8 - 13 10
7. Реал Солт-Лейк Заявка 6 2 2 2 10 - 7 8
8. Остин Заявка 9 2 2 5 6 - 11 8
9. Миннесота Юнайтед Заявка 8 1 4 3 9 - 15 7
10. Лос-Анджелес Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 9 0 5 4 8 - 14 5
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 0 4 4 10 - 17 4
13. Портленд Тимберс Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4
14. Даллас Заявка 8 1 0 7 4 - 16 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 11 2 0
2. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 10 0 2
3. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 10 0 1
4. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 9 0 4
5. Орландо Сити Нани Луиш 8 2 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 7 1
2. Интер Майами Пирес Леандро 8 0
3. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 8 0
4. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 0
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 7 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Герберс Фабиан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Вагнер Кай бьет в цель!
  • 34'
    УДАЛЕНИЕ! - Омсберг Уайетт увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    30'
    Глеснес Якоб получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Франковски Пшемыслав бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Филадельфия Юнион
Ничья
Чикаго Файр
1.54
4.70
5.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Филадельфия Юнион 1:1 Чикаго Файр онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19500  Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 2020  Отзывы (1) Обзор Играть
8 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
10 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
11 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 