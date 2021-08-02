США: МЛС 2021
Филадельфия Юнион
1:1
Конец матча
Стадион: Subaru Park
Чикаго Файр
0:1
10' ГолФранковски Пшемыслав
30' Желтая карточкаГлеснес Якоб
34' Красная карточкаОмсберг Уайетт
1:1
36' ГолВагнер Кай
41' Желтая карточкаГерберс Фабиан
66' Желтая карточкаЭллиотт Джек
78' Желтая карточкаБерич Роберт
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
19
Бёрк
Кори
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Бёрк КориПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Тёрнер КоулПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Jim Curtin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Берич РобертНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
Ход матча
10'
30'
34'
36'
1:1
41'
66'
78'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пржибылко Каспер
|6
|0.35
|2.
|Бёрк Кори
|4
|0.24
|3.
|Сантос Сержио II
|3
|0.18
|4.
|Монтейру Жамиру
|2
|0.12
|5.
|Глеснес Якоб
|2
|0.12
|6.
|Вагнер Кай
|1
|0.06
|7.
|Салливан Куинн
|1
|0.06
|8.
|Эллиотт Джек
|1
|0.06
|9.
|Мбезо Оливье
|0
|0
|10.
|Газдаг Даниэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Алиседа Игнасио
|3
|0.19
|2.
|Стоянович Лука
|3
|0.19
|3.
|Секулич Борис
|2
|0.13
|4.
|Франковски Пшемыслав
|2
|0.13
|5.
|Берич Роберт
|2
|0.13
|6.
|Медран Альваро
|1
|0.06
|7.
|Хименес Гастон
|1
|0.06
|8.
|Оффор Чинонсо
|1
|0.06
|9.
|Пинеда Маурисио
|1
|0.06
|10.
|Герберс Фабиан
|0
|0
|11.
|Наварро Мигель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Монтейру Жамиру
|6
|0
|2.
|Мартинес Хосе Андрес
|4
|1
|3.
|Глеснес Якоб
|4
|0
|4.
|Бедойя Алехандро
|3
|0
|5.
|Эллиотт Джек
|3
|0
|6.
|Мбезо Оливье
|3
|0
|7.
|Сантос Сержио II
|3
|0
|8.
|Флэк Леон
|3
|0
|9.
|Вагнер Кай
|2
|0
|10.
|Фриз Мэтт
|0
|1
|11.
|Пржибылко Каспер
|1
|0
|12.
|Пауэлл Альвас
|1
|0
|13.
|Блэйк Андре
|1
|0
|14.
|Реал Мэттью
|1
|0
|15.
|Фонтана Энтони
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Герберс Фабиан
|5
|0
|2.
|Медран Альваро
|4
|0
|3.
|Каппелхоф Йохан
|2
|1
|4.
|Омсберг Уайетт
|2
|1
|5.
|Секулич Борис
|3
|0
|6.
|Борнштейн Джонатан
|2
|0
|7.
|Хименес Гастон
|2
|0
|8.
|Франковски Пшемыслав
|2
|0
|9.
|Наварро Мигель
|2
|0
|10.
|Пинеда Маурисио
|2
|0
|11.
|Берич Роберт
|1
|0
|12.
|Кальво Франсиско
|1
|0
|13.
|Стоянович Лука
|1
|0
|14.
|Оффор Чинонсо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Филадельфия Юнион
|10% (2)
|15% (3)
|20% (4)
|15% (3)
|10% (2)
|30% (6)
|Чикаго Файр
|18.75% (3)
|0
|25% (4)
|25% (4)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
Предыдущие игры
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: +9 =7 -4Интер Майами 1:1 Филадельфия Юнион Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион
Нэшвилл 1:0 Филадельфия Юнион Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:0 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Портленд Тимберс Ди Си Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Чикаго Файр 0:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:1 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 0:3 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:2 Интер Майами Коламбус Кру 0:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 4:0 Саприсса Саприсса 0:1 Филадельфия Юнион
Чикаго Файр Последние 20 матчей: +3 =6 -11Чикаго Файр 1:2 Торонто Чикаго Файр 2:2 Ди Си Юнайтед Нэшвилл 5:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 3:1 Орландо Сити
Чикаго Файр 3:0 Атланта Юнайтед Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион Чикаго Файр 0:1 Цинциннати Коламбус Кру 2:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 0:1 Клёб де Фут Монреаль Чикаго Файр 1:0 Интер Майами Ди Си Юнайтед 1:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 0:2 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Чикаго Файр Атланта Юнайтед 3:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Чикаго Файр 3:4 Нью-Йорк Сити Миннесота Юнайтед 2:2 Чикаго Файр Нэшвилл 1:1 Чикаго Файр Филадельфия Юнион 2:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз
Последние игры между собой
Филадельфия Юнион: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Чикаго Файр: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Филадельфия Юнион 2:0 Чикаго Файр МЛС Филадельфия Юнион 3:0 Чикаго Файр Открытый Кубок Чикаго Файр 3:4 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 3:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 3:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 4:3 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:3 Чикаго Файр МЛС Филадельфия Юнион 1:0 Чикаго Файр Открытый Кубок Чикаго Файр 1:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:1 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Чикаго Файр 2:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:2 Чикаго Файр МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|33 - 21
|36
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 21
|28
|3.
|Нэшвилл
|1:1 Заявка
|16
|6
|9
|1
|25 - 15
|27
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|30 - 16
|26
|5.
|Коламбус Кру
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|17 - 16
|24
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|21 - 20
|22
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 18
|21
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 20
|18
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|16 - 21
|14
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 29
|14
|11.
|Торонто
|1:1 Заявка
|16
|3
|5
|8
|21 - 33
|14
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|18 - 28
|13
|13.
|Интер Майами
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 24
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 13
|32
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|16
|9
|3
|4
|29 - 19
|30
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|27 - 27
|28
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 16
|27
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|21 - 17
|25
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|19 - 21
|23
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 19
|23
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|24 - 16
|21
|9.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|19 - 26
|19
|10.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|16
|3
|9
|4
|17 - 20
|18
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 25
|17
|12.
|Даллас
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|20 - 24
|17
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|18 - 27
|15
|14.
|Остин
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 16
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|1:1 Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 10
|23
|2.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|22 - 8
|19
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|14 - 8
|18
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|5.
|Коламбус Кру
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 4
|15
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 9
|14
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|9.
|Чикаго Файр
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 14
|12
|10.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|Торонто
|1:1 Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 10
|7
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 18
|5
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 8
|18
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|16 - 9
|18
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|5.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 6
|16
|6.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|7.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 6
|15
|8.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|9.
|Даллас
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|16 - 8
|14
|10.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 6
|13
|11.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 9
|13
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 12
|7
|14.
|Остин
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 5
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 13
|18
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|3.
|Цинциннати
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 20
|11
|4.
|Коламбус Кру
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 11
|8
|6.
|Торонто
|1:1 Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 23
|7
|7.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|8.
|Интер Майами
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|11.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|8 - 14
|5
|12.
|Нэшвилл
|1:1 Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 9
|12
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 10
|11
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 18
|10
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 13
|10
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 7
|8
|8.
|Остин
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 15
|7
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|9
|0
|5
|4
|8 - 14
|5
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|10 - 17
|4
|13.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
|14.
|Даллас
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 16
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|11
|2
|0
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|10
|0
|2
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|10
|0
|1
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|9
|0
|4
|5.
|Орландо Сити
|Нани Луиш
|8
|2
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|7
|1
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|8
|0
|3.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|8
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|0
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|7
|0