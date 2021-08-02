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США: МЛС 2021

2021
Торонто
1:1
Второй тайм: 89'

Стадион:
Нэшвилл
0'
1:0
20' Гол
Гонсалес Омар
1:1
41' Гол
Кастелланос Роберт
67' Желтая карточка
Маккарти Дакс
89'
25
Боно
Александер
22
Ларьи
Ричи
3
Завалета
Эрик
44
Гонсалес
Омар
23
Мавинга
Крис
2
Морроу
Джастин
8
Дельгадо
Марко
4
Брэдли
Майкл
97
Присо-Мбонге
Ральф
17
Алтидор
Жози
30
Сотельдо
Йеферсон
1
Уиллис
Джо
15
Миллер
Эрик
24
Кастелланос
Роберт
4
David
Romney
12
Джонстон
Алистер
8
Леаль
Рэндэлл
27
Анунга
Брайан
6
Маккарти
Дакс
23
Вашингтон
Тейлор
10
Мукхтар
Хани
17
Сапонг
Чарльз
Торонто
5-3-2
Нэшвилл
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Осорио Джонатан 3 0.19
2. Акинола Айо 3 0.19
3. Сотельдо Йеферсон 2 0.13
4. Алтидор Жози 2 0.13
5. Брэдли Майкл 1 0.06
6. Маллинс Патрик 1 0.06
7. Гонсалес Омар 1 0.06
8. Тсубаса Эндо 1 0.06
9. Делеон Ник 1 0.06
10. Лоуренс Кемар 1 0.06
11. Ларьи Ричи 1 0.06
12. Шаффельбург Джейкоб 1 0.06
13. Присо-Мбонге Ральф 1 0.06
14. Люк Сингх 1 0.06
15. Дельгадо Марко 1 (1) 0.06
16. Посуэло Алехандро 0 0
17. Ауро Альваро 0 0
18. Морроу Джастин 0 0
19. Маршалл-Ратти Джакил 0 0
Нэшвилл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мукхтар Хани 7 (1) 0.44
2. Сапонг Чарльз 5 0.31
3. Леаль Рэндэлл 3 0.19
4. Кадис Хондер 2 0.13
5. Хакенсон Люк 2 0.13
6. Махер Джек 1 0.06
7. Анибаба Жалил 1 0.06
8. Мьюл Алекс 1 0.06
9. Данлади Абу 1 0.06
10. Анунга Брайан 1 0.06
11. Кастелланос Роберт 1 0.06
12. Ловитц Дэниел 0 0
13. Баджи Доминик 0 0
14. Циммерман Уолкер 0 0
15. David Romney 0 0
16. Нилис Дилан 0 0

Карточки

Торонто
# Игрок      
1. Брэдли Майкл 5 0
2. Гонсалес Омар 4 0
3. Завалета Эрик 2 1
4. Дельгадо Марко 3 0
5. Ауро Альваро 2 0
6. Сотельдо Йеферсон 2 0
7. Боно Александер 2 0
8. Присо-Мбонге Ральф 2 0
9. Алтидор Жози 1 0
10. Мавинга Крис 1 0
11. Посуэло Алехандро 1 0
12. Делеон Ник 1 0
13. Осорио Джонатан 1 0
14. Ларьи Ричи 1 0
15. Люк Сингх 1 0
Нэшвилл
# Игрок      
1. Годой Анибал 4 0
2. Мьюл Алекс 4 0
3. Маккарти Дакс 3 0
4. Ловитц Дэниел 3 0
5. Хакенсон Люк 3 0
6. Сапонг Чарльз 1 0
7. Мукхтар Хани 1 0
8. Циммерман Уолкер 1 0
9. Леаль Рэндэлл 1 0
10. Лаграсса Мэтт 1 0
11. Джонстон Алистер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торонто 30% (6) 10% (2) 15% (3) 5% (1) 15% (3) 25% (5)
 Нэшвилл 20.83% (5) 12.5% (3) 12.5% (3) 12.5% (3) 16.67% (4) 25% (6)

Предыдущие игры

Торонто Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Чикаго Файр 1:2 Торонто Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 1:1 Орландо Сити Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Торонто
Ди Си Юнайтед 7:1 Торонто Торонто 0:2 Цинциннати Нэшвилл 3:2 Торонто Торонто 2:3 Орландо Сити Коламбус Кру 2:1 Торонто Орландо Сити 1:0 Торонто Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Торонто 2:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Крус Асуль 1:0 Торонто Торонто 1:3 Крус Асуль Торонто 2:2 Ванкувер Уайткэпс Клёб де Фут Монреаль 4:2 Торонто Торонто 2:1 Леон Леон 1:1 Торонто Торонто 0:1 Нэшвилл
Нэшвилл Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Нэшвилл 3:0 Цинциннати Коламбус Кру 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 5:1 Чикаго Файр Нэшвилл 2:2 Атланта Юнайтед
Нэшвилл 1:0 Филадельфия Юнион Нэшвилл 1:1 Клёб де Фут Монреаль Нэшвилл 3:2 Торонто Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нэшвилл Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл Нэшвилл 1:0 Остин Реал Солт-Лейк 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 0:0 Интер Майами Нэшвилл 2:2 Клёб де Фут Монреаль Нэшвилл 2:2 Цинциннати Коламбус Кру 2:0 Нэшвилл Торонто 0:1 Нэшвилл Нэшвилл 3:0 Интер Майами Орландо Сити 2:3 Нэшвилл Нэшвилл 0:1 Даллас

Последние игры между собой

Торонто: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Нэшвилл: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Нэшвилл 3:2 Торонто МЛС Торонто 0:1 Нэшвилл МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 17 11 3 3 33 - 21 36
2. Орландо Сити Заявка 16 8 4 4 26 - 21 28
3. Нэшвилл 1:1 Заявка 16 6 9 1 25 - 15 27
4. Нью-Йорк Сити Заявка 15 8 2 5 30 - 16 26
5. Коламбус Кру Заявка 16 6 6 4 17 - 16 24
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 16 6 4 6 21 - 20 22
7. Ди Си Юнайтед Заявка 16 6 3 7 21 - 18 21
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 15 5 3 7 20 - 20 18
9. Атланта Юнайтед Заявка 16 2 8 6 16 - 21 14
10. Цинциннати Заявка 15 3 5 7 17 - 29 14
11. Торонто 1:1 Заявка 16 3 5 8 21 - 33 14
12. Чикаго Файр Заявка 16 3 4 9 18 - 28 13
13. Интер Майами Заявка 14 3 3 8 12 - 24 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 17 9 5 3 25 - 13 32
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 16 9 3 4 29 - 19 30
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 16 9 1 6 27 - 27 28
4. Колорадо Рэпидс Заявка 15 8 3 4 22 - 16 27
5. Филадельфия Юнион Заявка 17 6 7 4 21 - 17 25
6. Миннесота Юнайтед Заявка 16 6 5 5 19 - 21 23
7. Лос-Анджелес Заявка 16 6 5 5 22 - 19 23
8. Реал Солт-Лейк Заявка 15 5 6 4 24 - 16 21
9. Портленд Тимберс Заявка 15 6 1 8 19 - 26 19
10. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 16 3 9 4 17 - 20 18
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 16 4 5 7 18 - 25 17
12. Даллас Заявка 16 4 5 7 20 - 24 17
13. Ванкувер Уайткэпс Заявка 16 3 6 7 18 - 27 15
14. Остин Заявка 15 3 4 8 10 - 16 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 1:1 Заявка 11 6 5 0 22 - 10 23
2. Нью-Йорк Сити Заявка 9 6 1 2 22 - 8 19
3. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 7 6 0 1 14 - 8 18
4. Орландо Сити Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
5. Коламбус Кру Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
6. Ди Си Юнайтед Заявка 7 5 0 2 12 - 4 15
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 7 4 2 1 13 - 9 14
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
9. Чикаго Файр Заявка 10 3 3 4 15 - 14 12
10. Атланта Юнайтед Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11. Торонто 1:1 Заявка 7 1 4 2 9 - 10 7
12. Интер Майами Заявка 8 1 2 5 7 - 18 5
13. Цинциннати Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
2. Сиэтл Саундерс Заявка 10 5 3 2 17 - 8 18
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 8 6 0 2 16 - 9 18
4. Колорадо Рэпидс Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
5. Миннесота Юнайтед Заявка 8 5 1 2 10 - 6 16
6. Лос-Анджелес Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
7. Портленд Тимберс Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
8. Филадельфия Юнион Заявка 8 4 2 2 10 - 7 14
9. Даллас Заявка 8 3 5 0 16 - 8 14
10. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 7 3 4 0 9 - 6 13
11. Реал Солт-Лейк Заявка 9 3 4 2 14 - 9 13
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 7 2 1 4 10 - 12 7
14. Остин Заявка 6 1 2 3 4 - 5 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 10 5 3 2 19 - 13 18
2. Орландо Сити Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
3. Цинциннати Заявка 9 3 2 4 12 - 20 11
4. Коламбус Кру Заявка 9 2 3 4 6 - 11 9
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 9 2 2 5 8 - 11 8
6. Торонто 1:1 Заявка 9 2 1 6 12 - 23 7
7. Нью-Йорк Сити Заявка 6 2 1 3 8 - 8 7
8. Интер Майами Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
9. Ди Си Юнайтед Заявка 9 1 3 5 9 - 14 6
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
11. Атланта Юнайтед Заявка 9 0 5 4 8 - 14 5
12. Нэшвилл 1:1 Заявка 5 0 4 1 3 - 5 4
13. Чикаго Файр Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 7 4 0 3 12 - 9 12
3. Филадельфия Юнион Заявка 9 2 5 2 11 - 10 11
4. Колорадо Рэпидс Заявка 7 3 1 3 6 - 8 10
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 8 3 1 4 11 - 18 10
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 9 2 4 3 8 - 13 10
7. Реал Солт-Лейк Заявка 6 2 2 2 10 - 7 8
8. Остин Заявка 9 2 2 5 6 - 11 8
9. Миннесота Юнайтед Заявка 8 1 4 3 9 - 15 7
10. Лос-Анджелес Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 9 0 5 4 8 - 14 5
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 0 4 4 10 - 17 4
13. Портленд Тимберс Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4
14. Даллас Заявка 8 1 0 7 4 - 16 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 11 2 0
2. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 10 0 2
3. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 10 0 1
4. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 9 0 4
5. Орландо Сити Нани Луиш 8 2 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 7 1
2. Интер Майами Пирес Леандро 8 0
3. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 8 0
4. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 0
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Кастелланос Роберт бьет в цель!
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Гонсалес Омар бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Торонто
Ничья
Нэшвилл
2.42
4.46
7.29
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Торонто 1:1 Нэшвилл онлайн




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