США: МЛС 2021
1:0
20' ГолГонсалес Омар
1:1
41' ГолКастелланос Роберт
67' Желтая карточкаМаккарти Дакс
22
Ларьи
Ричи
23
Мавинга
Крис
17
Алтидор
Жози
15
Миллер
Эрик
10
Мукхтар
Хани
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Ларьи РичиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Алтидор ЖозиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
14 Окелло НоблПолузащитник
-
18 Делеон НикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Люк Сингх
-
Главный тренер: Javier Perez
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мукхтар ХаниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Нилис ДиланПолузащитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
-
26 Хакенсон ЛюкПолузащитник
- Нападающий
-
99 Кадис ХондерНападающий
-
-
-
Главный тренер: Gary Smith
Ход матча
20'
41'
67'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Осорио Джонатан
|3
|0.19
|2.
|Акинола Айо
|3
|0.19
|3.
|Сотельдо Йеферсон
|2
|0.13
|4.
|Алтидор Жози
|2
|0.13
|5.
|Брэдли Майкл
|1
|0.06
|6.
|Маллинс Патрик
|1
|0.06
|7.
|Гонсалес Омар
|1
|0.06
|8.
|Тсубаса Эндо
|1
|0.06
|9.
|Делеон Ник
|1
|0.06
|10.
|Лоуренс Кемар
|1
|0.06
|11.
|Ларьи Ричи
|1
|0.06
|12.
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0.06
|13.
|Присо-Мбонге Ральф
|1
|0.06
|14.
|Люк Сингх
|1
|0.06
|15.
|Дельгадо Марко
|1 (1)
|0.06
|16.
|Посуэло Алехандро
|0
|0
|17.
|Ауро Альваро
|0
|0
|18.
|Морроу Джастин
|0
|0
|19.
|Маршалл-Ратти Джакил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мукхтар Хани
|7 (1)
|0.44
|2.
|Сапонг Чарльз
|5
|0.31
|3.
|Леаль Рэндэлл
|3
|0.19
|4.
|Кадис Хондер
|2
|0.13
|5.
|Хакенсон Люк
|2
|0.13
|6.
|Махер Джек
|1
|0.06
|7.
|Анибаба Жалил
|1
|0.06
|8.
|Мьюл Алекс
|1
|0.06
|9.
|Данлади Абу
|1
|0.06
|10.
|Анунга Брайан
|1
|0.06
|11.
|Кастелланос Роберт
|1
|0.06
|12.
|Ловитц Дэниел
|0
|0
|13.
|Баджи Доминик
|0
|0
|14.
|Циммерман Уолкер
|0
|0
|15.
|David Romney
|0
|0
|16.
|Нилис Дилан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Брэдли Майкл
|5
|0
|2.
|Гонсалес Омар
|4
|0
|3.
|Завалета Эрик
|2
|1
|4.
|Дельгадо Марко
|3
|0
|5.
|Ауро Альваро
|2
|0
|6.
|Сотельдо Йеферсон
|2
|0
|7.
|Боно Александер
|2
|0
|8.
|Присо-Мбонге Ральф
|2
|0
|9.
|Алтидор Жози
|1
|0
|10.
|Мавинга Крис
|1
|0
|11.
|Посуэло Алехандро
|1
|0
|12.
|Делеон Ник
|1
|0
|13.
|Осорио Джонатан
|1
|0
|14.
|Ларьи Ричи
|1
|0
|15.
|Люк Сингх
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Годой Анибал
|4
|0
|2.
|Мьюл Алекс
|4
|0
|3.
|Маккарти Дакс
|3
|0
|4.
|Ловитц Дэниел
|3
|0
|5.
|Хакенсон Люк
|3
|0
|6.
|Сапонг Чарльз
|1
|0
|7.
|Мукхтар Хани
|1
|0
|8.
|Циммерман Уолкер
|1
|0
|9.
|Леаль Рэндэлл
|1
|0
|10.
|Лаграсса Мэтт
|1
|0
|11.
|Джонстон Алистер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торонто
|30% (6)
|10% (2)
|15% (3)
|5% (1)
|15% (3)
|25% (5)
|Нэшвилл
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|16.67% (4)
|25% (6)
Предыдущие игры
Торонто Последние 20 матчей: +4 =5 -11Чикаго Файр 1:2 Торонто Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 1:1 Орландо Сити Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Торонто
Ди Си Юнайтед 7:1 Торонто Торонто 0:2 Цинциннати Нэшвилл 3:2 Торонто Торонто 2:3 Орландо Сити Коламбус Кру 2:1 Торонто Орландо Сити 1:0 Торонто Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Торонто 2:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Крус Асуль 1:0 Торонто Торонто 1:3 Крус Асуль Торонто 2:2 Ванкувер Уайткэпс Клёб де Фут Монреаль 4:2 Торонто Торонто 2:1 Леон Леон 1:1 Торонто Торонто 0:1 Нэшвилл
Нэшвилл Последние 20 матчей: +9 =8 -3Нэшвилл 3:0 Цинциннати Коламбус Кру 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 5:1 Чикаго Файр Нэшвилл 2:2 Атланта Юнайтед
Нэшвилл 1:0 Филадельфия Юнион Нэшвилл 1:1 Клёб де Фут Монреаль Нэшвилл 3:2 Торонто Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нэшвилл Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл Нэшвилл 1:0 Остин Реал Солт-Лейк 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 0:0 Интер Майами Нэшвилл 2:2 Клёб де Фут Монреаль Нэшвилл 2:2 Цинциннати Коламбус Кру 2:0 Нэшвилл Торонто 0:1 Нэшвилл Нэшвилл 3:0 Интер Майами Орландо Сити 2:3 Нэшвилл Нэшвилл 0:1 Даллас
Последние игры между собой
Торонто: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Нэшвилл: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|33 - 21
|36
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 21
|28
|3.
|Нэшвилл
|1:1 Заявка
|16
|6
|9
|1
|25 - 15
|27
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|30 - 16
|26
|5.
|Коламбус Кру
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|17 - 16
|24
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|21 - 20
|22
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 18
|21
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 20
|18
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|16 - 21
|14
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 29
|14
|11.
|Торонто
|1:1 Заявка
|16
|3
|5
|8
|21 - 33
|14
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|18 - 28
|13
|13.
|Интер Майами
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 24
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 13
|32
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|16
|9
|3
|4
|29 - 19
|30
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|27 - 27
|28
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 16
|27
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|21 - 17
|25
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|19 - 21
|23
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 19
|23
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|24 - 16
|21
|9.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|19 - 26
|19
|10.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|16
|3
|9
|4
|17 - 20
|18
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 25
|17
|12.
|Даллас
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|20 - 24
|17
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|18 - 27
|15
|14.
|Остин
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 16
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|1:1 Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 10
|23
|2.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|22 - 8
|19
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|14 - 8
|18
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|5.
|Коламбус Кру
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 4
|15
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 9
|14
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|9.
|Чикаго Файр
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 14
|12
|10.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|Торонто
|1:1 Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 10
|7
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 18
|5
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 8
|18
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|16 - 9
|18
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|5.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 6
|16
|6.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|7.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 6
|15
|8.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|9.
|Даллас
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|16 - 8
|14
|10.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 6
|13
|11.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 9
|13
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 12
|7
|14.
|Остин
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 5
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 13
|18
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|3.
|Цинциннати
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 20
|11
|4.
|Коламбус Кру
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 11
|8
|6.
|Торонто
|1:1 Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 23
|7
|7.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|8.
|Интер Майами
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|11.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|8 - 14
|5
|12.
|Нэшвилл
|1:1 Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 9
|12
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 10
|11
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 18
|10
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 13
|10
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 7
|8
|8.
|Остин
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 15
|7
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|9
|0
|5
|4
|8 - 14
|5
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|10 - 17
|4
|13.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
|14.
|Даллас
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 16
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|11
|2
|0
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|10
|0
|2
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|10
|0
|1
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|9
|0
|4
|5.
|Орландо Сити
|Нани Луиш
|8
|2
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|7
|1
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|8
|0
|3.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|8
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|0
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|7
|0